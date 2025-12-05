Новини
Спорт »
Други спортове »
Валентина Димитрова с 24-о място в Йостерсунд за Световната купа по биатлон

Валентина Димитрова с 24-о място в Йостерсунд за Световната купа по биатлон

5 Декември, 2025 20:18 454 1

  • валентина димитрова-
  • спринта-
  • световната купа -
  • биатлон-
  • суви минкинен

Състезанието донесе първа индивидуална победа в кариерата на финландката Суви Минкинен.

Валентина Димитрова с 24-о място в Йостерсунд за Световната купа по биатлон - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската биатлонистка Валентина Димитрова завърши на 24-о място в спринта на 7,5 км от първия кръг на Световната купа по биатлон за сезона.

Димитрова впечатли с безупречна стрелба, поваляйки всичките десет мишени, и финишира само на 1:19.8 минути след победителката. Това класиране изравнява най-доброто ѝ постижение в Световната купа до момента – истински повод за гордост за българския биатлон.

Триумфът в надпреварата бе за 30-годишната Суви Минкинен, която също не допусна грешка на стрелбището и премина дистанцията за 20:11.9 минути. Финландката не скри емоциите си след финала: „Останах без думи! Изключително съм щастлива. Не усещах, че съм толкова бърза, снегът беше мек, но явно съм се справила отлично“, сподели тя пред медиите.

На второ място се нареди шведката Анна Магнусон, която изостана с 16.6 секунди, а бронзът отиде при французойката Осеан Мишелон, завършила на 20.8 секунди след Минкинен. И двете състезателки също показаха безпогрешна стрелба.

В надпреварата участваха общо 101 биатлонистки, сред които още три българки. Милена Тодорова, въпреки две грешки на рубежа, се класира 49-а с изоставане от 1:54.8 минути. Лора Христова, която също стреля безупречно, финишира 52-ра, а Мария Здравкова остана 78-а с два пропуска и пасив от 2:48.9 минути.

Временното класиране за Световната купа след два старта оглавява Суви Минкинен със 116 точки, следвана плътно от Доротея Вирер (Италия) със 114 точки и Анна Магнусон със 109.

Валентина Димитрова заема 27-о място с 27 точки, а Лора Христова е 37-а с 18 точки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    1 0 Отговор
    Слава! Уникален успех!

    20:25 05.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ