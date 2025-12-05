Валентина Димитрова с 24-о място в Йостерсунд за Световната купа по биатлон

Българската биатлонистка Валентина Димитрова завърши на 24-о място в спринта на 7,5 км от първия кръг на Световната купа по биатлон за сезона.

Димитрова впечатли с безупречна стрелба, поваляйки всичките десет мишени, и финишира само на 1:19.8 минути след победителката. Това класиране изравнява най-доброто ѝ постижение в Световната купа до момента – истински повод за гордост за българския биатлон.

Триумфът в надпреварата бе за 30-годишната Суви Минкинен, която също не допусна грешка на стрелбището и премина дистанцията за 20:11.9 минути. Финландката не скри емоциите си след финала: „Останах без думи! Изключително съм щастлива. Не усещах, че съм толкова бърза, снегът беше мек, но явно съм се справила отлично“, сподели тя пред медиите.

На второ място се нареди шведката Анна Магнусон, която изостана с 16.6 секунди, а бронзът отиде при французойката Осеан Мишелон, завършила на 20.8 секунди след Минкинен. И двете състезателки също показаха безпогрешна стрелба.

В надпреварата участваха общо 101 биатлонистки, сред които още три българки. Милена Тодорова, въпреки две грешки на рубежа, се класира 49-а с изоставане от 1:54.8 минути. Лора Христова, която също стреля безупречно, финишира 52-ра, а Мария Здравкова остана 78-а с два пропуска и пасив от 2:48.9 минути.

Временното класиране за Световната купа след два старта оглавява Суви Минкинен със 116 точки, следвана плътно от Доротея Вирер (Италия) със 114 точки и Анна Магнусон със 109.

Валентина Димитрова заема 27-о място с 27 точки, а Лора Христова е 37-а с 18 точки.