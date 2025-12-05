Новини
The Times: Лондон е готов да прехвърли 8 милиарда британски лири от замразените руски активи на Украйна
  Тема: Украйна

5 Декември, 2025 03:43, обновена 5 Декември, 2025 04:12

5 Декември, 2025 03:43, обновена 5 Декември, 2025 04:12 797 5

Обединеното кралство се надява да постигне съгласие за единна позиция сред западните страни по въпроса за „репарационен заем“

The Times: Лондон е готов да прехвърли 8 милиарда британски лири от замразените руски активи на Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британското правителство е готово да прехвърли 8 милиарда британски лири (10,6 милиарда долара) от замразени руски активи на Украйна, съобщи The Times, позовавайки се на източник в британския кабинет.

Според вестника Лондон се надява да постигне съгласие за единна позиция сред западните страни по въпроса за „репарационен заем“. Вестникът обаче отбелязва, че Обединеното кралство все още не е разработило окончателен метод за изземване на руски активи за прехвърляне към Киев.

Още новини от Украйна

На 3 декември председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че Бордът на ЕК е одобрил отпускането на „потенциален репарационен заем“ на Украйна от замразени руски активи, вместо тяхното отчуждаване.

Според нея Киев ще се нуждае от 135 милиарда евро до края на 2027 г., за да продължи военните операции и да поддържа правителствените дейности. Поради това ЕК предложи алтернатива на отчуждаването на руски активи – заем от 90 милиарда евро, който би покрил две трети от нуждите на Украйна.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 оня с коня

    0 10 Отговор
    Освен целият Разумен Свят,срещу Руснаците се изправят дори и собствените им пари.

    Коментиран от #4

    03:57 05.12.2025

  • 2 ...

    6 0 Отговор
    Време е тоя остров да потъне

    04:05 05.12.2025

  • 3 Хахаха

    6 0 Отговор
    Толкова много пари им наляха на бездънната яма Покрайна,та дори да им налеят ти 200 милиарда евро ,няма да променят нищо!Това само ще подкопае банковата система и ще отблъсне инвеститорите!Никой няма да иска да си влага парите в Европейските банки! И какво правим тогава?Колко глупави са европейски дженджари!

    04:09 05.12.2025

  • 4 Хахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    За гей парада или за дженджарско общество,според теб е разумният свят?😂

    04:12 05.12.2025

  • 5 Не сме се и съмнявали

    0 0 Отговор
    Всички пропаднали хора се занимават с лъжи и кражби. Така и Лондон.

    04:23 05.12.2025

