The Times: Лондон е готов да прехвърли 8 милиарда британски лири от замразените руски активи на Украйна

Британското правителство е готово да прехвърли 8 милиарда британски лири (10,6 милиарда долара) от замразени руски активи на Украйна, съобщи The Times, позовавайки се на източник в британския кабинет.

Според вестника Лондон се надява да постигне съгласие за единна позиция сред западните страни по въпроса за „репарационен заем“. Вестникът обаче отбелязва, че Обединеното кралство все още не е разработило окончателен метод за изземване на руски активи за прехвърляне към Киев.

На 3 декември председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че Бордът на ЕК е одобрил отпускането на „потенциален репарационен заем“ на Украйна от замразени руски активи, вместо тяхното отчуждаване.

Според нея Киев ще се нуждае от 135 милиарда евро до края на 2027 г., за да продължи военните операции и да поддържа правителствените дейности. Поради това ЕК предложи алтернатива на отчуждаването на руски активи – заем от 90 милиарда евро, който би покрил две трети от нуждите на Украйна.