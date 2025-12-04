"Леденият" влиза в нова роля

Финландският гигант в производството на гуми Nokian Tyres обяви изключително силен ход, представяйки новия си глобален посланик на марката: легендарният „Леден човек“ – световният шампион от Формула 1, Кими Райконен. Обединението на силите между Nokian Tyres и знаменития финландски пилот има за цел да ускори международното разпознаване на марката и да засили нейното присъствие на световните пазари.

В официално изявление, Тийна Фрейзър, вицепрезидент „Марка, маркетинг и комуникации“ в Nokian Tyres, подчерта общото ДНК между пилота и компанията: „Кими Райконен и Nokian Tyres споделят общи финландски корени, безкомпромисна производителност и способност да постигат успех в наистина трудни условия. И двамата са готови за екстремни предизвикателства – независимо дали става дума за покоряване на състезателната писта или за шофиране по пътища с променящи се и сурови метеорологични условия.“

Самият Кими Райконен изрази ентусиазма си от новото партньорство: „Чудесно е да започна работа с Nokian Tyres – марка, която помня още от времето, когато родителите ми ме водеха на картинг пистите, преди дори да имам шофьорска книжка. Според мен, Nokian Tyres е емблематичен финландски бранд и с радост ще разпространя информацията за тези страхотни гуми по света.“

Кими Райконен, известен с прозвището си „Ледения човек“, е един от най-обичаните и уважавани състезатели във Формула 1. Като световен шампион от 2007 г. с Ferrari, той остави трайна следа в историята на моторните спортове. Неговата забележителна кариера обхваща повече от две десетилетия, включващи 349 старта в Гран При, 21 спечелени състезания и впечатляващите 103 качвания на подиума. Неговата ангажираност с Nokian Tyres несъмнено ще внесе допълнителна доза автентичност и висока експертиза в комуникацията на марката, особено когато става дума за контрол и надеждност в най-тежките зимни и променливи условия.