Volkswagen ще превърне завода си в Дрезден в иновационен център

Един от най-ярките архитектурни и символични проекти на Volkswagen – стъкларската фабрика (Gläserne Manufaktur) в Дрезден, е на прага на радикална трансформация. Отворена през 2002 година със звездната амбиция да произвежда флагмана Phaeton, днес компанията е изправена пред икономическата нецелесъобразност да продължи традиционното автомобилно производство там. Въпреки публичния ангажимент да не се затварят заводи в Германия, Стъкларската фабрика в първоначалния си вид ще престане да съществува, но ще получи нов живот като мащабен иновационен център.

Производството на Volkswagen ID.3, последният модел, сглобяван в предприятието, ще бъде напълно спряно до края на 2025 г. Това слага край на една цветна история, в която в тази уникална сграда са се раждали Phaeton, по-късно електрическият e-Golf и първите партиди на ID.3. Оказа се, че въпреки целия си уникален чар – стъклените стени, видимият от улицата конвейер и архитектурата във висок стил – заводът не е създаден за високи производствени обеми и не отговаря на съвременните изисквания за оптимизация на разходите.

Фабриката е била замислена от архитекта на империята Volkswagen, Фердинанд Пиех, като хибрид между производствен и изложбен комплекс. Тя се превърна в истинска туристическа атракция на Дрезден, въпреки че изграждането ѝ някога предизвика съпротива сред местното население. След залеза на ерата Phaeton през 2016 г., тя беше превърната в демонстрационен център за електрификацията и дигитализацията на марката. Уви, това се оказа недостатъчно, за да оправдае огромните годишни разходи за поддръжка, които възлизат на около 60 милиона евро.

На фона на мащабното антикризисно споразумение между Volkswagen и синдиката IG Metall, подписано в края на 2024 г., беше взето решение за съкращаване на 35 000 работни места, намаляване на производствения капацитет със 700 000 автомобила и спиране на производството на ID.3 в Дрезден. В същото време, концернът официално пое ангажимент, че заводът няма да бъде затворен, а ще му бъде намерено „следващо приложение“. Именно този ангажимент сега навлиза в решителната си фаза.

Според информация на Handelsblatt, вече е подписано предварително споразумение между Volkswagen Sachsen, правителството на Саксония и Техническия университет в Дрезден (TU Dresden) за създаването на мултидисциплинарен Иновационен център на територията на фабриката. Проектът е разчетен за най-малко седем години и предвижда тясно сътрудничество с TU Dresden в сферата на научните изследвания, разработването на микроелектроника, създаването на затворени цикли на рециклиране и формирането на екосистема за стартъпи. По този начин, Стъкларската фабрика постепенно ще се превърне от производствена площадка в научно-технологична платформа, където Volkswagen ще има ролята не на производител, а на партньор-клиент за иновативни проекти.

Като част от този нов модел, концернът е готов да инвестира по 1,5 милиона евро всяка година в центъра, намалявайки значително собствените си разходи за поддръжка в сравнение с предходния период. Част от помещенията ще бъдат отдадени под наем на самия Дрезденски технологичен университет, което ще привлече студенти, учени и иновационни екипи.

Въпреки оптимистичната визия, остават и някои предизвикателства. На първо място, естеството на заетостта се променя драстично. От 205 служители, които сглобяваха около 6000 електрически автомобила годишно, само 135 успяват да получат потенциални позиции в новата структура. Докато част от служителите доброволно приемат обезщетения за прекратяване на трудовия договор и ранно пенсиониране, около 60 души все още нямат ясно определена длъжност. При гарантирана заетост до 2030 г., Volkswagen рискува да се окаже в положение, в което да плаща заплати на служители без реална работа. Ръководството търси изход от този сценарий, обмисляйки възможността за прехвърляне на персонал в други заводи на Volkswagen в региона.

Вторият ключов въпрос е финансирането на самата реконструкция. Смята се, че преобразуването на Стъкларската фабрика в иновационен център може да изисква еднократна инвестиция от около 50 милиона евро. Разпределението на тази сума все още не е финализирано, въпреки че правителството на Саксония вече е изразило своята готовност да подкрепи проекта.