Появиха се подробности за Xiaomi Mix Trifold

След като многопанелните сгъваеми устройства се превръщат в следващата голяма тенденция след пускането на пазара на моделите на Samsung и Huawei, Xiaomi официално обяви навлизането си в сегмента на ултра-премиум устройствата с нова сертификация за своя отдавна обсъждан тройносгъваем смартфон. Асоциацията за глобална система за мобилни комуникации (GSMA) е регистрирала устройство с модел номер 2608BPX34C, за което наблюдателите на пазара широко спекулират, че е флагманският модел Xiaomi Mix Trifold.

Тази сертификация е най-силният индикатор досега, че Xiaomi продължава с проекта, който бе подсказан чрез няколко патентни списъка, които дават представа за механиката на сгъването. Патентните изображения показват, че Xiaomi ще възприеме дизайнерска философия, подобна на Huawei Mate XT Ultimate, с главен екран, който се сгъва навътре в три сегмента, като в крайна сметка се разширява до голям дисплей с размер на таблет за по-голяма продуктивност и медийно потребление.

Докато официалните спецификации остават в тайна, слуховете сочат, че устройството ще бъде пуснато на пазара през третото тримесечие на 2026 година, в съответствие с най-висококачествения хардуерен пакет. Това включва интегрирането на флагмански чипсет Qualcomm Snapdragon от серия 8 – вероятно от бъдещо поколение като Snapdragon 8 Elite Gen 5 – и гъвкава система с три камери, за да се гарантира, че ще се конкурира на върха на пазара на мобилната фотография. Очаква се Mix Trifold да разполага с висококачествени компоненти, включително иновативно решение за батерията, което да управлява енергийните нужди на големия трисекционен дисплей.