Samsung с рекорден брой доставки на сгъваеми устройства

Световният пазар на сгъваеми смартфони официално достигна нов рекорд за тримесечие, като доставките се увеличиха с 14% на годишна база през третото тримесечие на 2025 година, благодарение на силния премиум сегмент. Според Counterpoint Research, Samsung затвърждава безспорно лидерството си на пазара, като завоюва около 64% от всички доставки на сгъваеми смартфони за тримесечието – ръст от 32% на годишна база за корейския гигант. Феноменалният успех на новоизлезлите модели Galaxy Z Fold7 и Z Flip7 е основният катализатор, като подобреният Z Fold7 е особено ефективен в разширяването на премиум привлекателността благодарение на по-тънкия си корпус, по-лекия хардуер и намалената видимост на гънките.

Нарастващото търсене на по-големи сгъваеми модели в стил „книга“ води до разширяване на пазара, потвърждавайки фокуса върху производителността и забавлението на този формат. Този растеж помогна на категорията на сгъваемите устройства да достигне 2,5% от всички глобални доставки на смартфони, като постепенно превърна нишовата технология в масова.

Зад доминирането на Samsung, конкурентната среда през третото тримесечие беше определена от китайски и американски конкуренти. Huawei запази втората позиция с 15% пазарен дял, демонстрирайки стабилна динамика със серията Mate, особено на вътрешния китайски пазар. Motorola си осигури трето място със 7%, благодарение на силното приемане на серията Razr 60 с конкурентни цени.

Honor затвори четворката с 6%, следван от vivo (4%) и Xiaomi (2%). Забележително е, че vivo отбеляза най-бързия темп на растеж сред всички участници, докато Xiaomi отбеляза рязък спад от 54% в доставките поради липсата на нов модел MIX FOLD 5 тази година.

Анализаторите прогнозират силно ускорение на пазара на сгъваеми устройства през 2026 година. Този растеж ще бъде подхранван от непрекъснати подобрения в хардуера, включително по-нататъшно намаляване на дебелината и теглото, както и от очакваното, силно въздействащо навлизане на Apple с дългоочаквания iPhone Fold – ход, който се очаква да затвърди търсенето на премиум продукти и да засили конкурентната иновация.