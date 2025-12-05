Новини
5 Декември, 2025 12:21 832 3

Специалистите от Yasa споделят за подобрената си технология

Новият електромотор на Mercedes може да елиминира нуждата от задни спирачки - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Специалистите по електродвигатели от Yasa, собственост на Mercedes, са напът да преобразят изцяло архитектурата на електрическите превозни средства с разработването на електромотор, който се отличава с рекордна производителност и може да опрости значително бъдещите дизайни на шасито. Основната технология е малък мотор с тегло 12,7 кг, който наскоро постигна неофициален световен рекорд по плътност на мощността от 59 kW (79 hp) на килограм, с което разби предишните рекорди, които традиционно възпрепятстваха масовото внедряване на мотори в колелата поради теглото и по-ниската им мощност.

Този компактен двигател може да достигне впечатляваща максимална мощност от 1006 к.с. (750 kW), въпреки че неговата по-релевантна номинална мощност все още е впечатляващо висока, варираща между 469 к.с. и 536 к.с. Този мотор е проектиран да се комбинира с новия 15 кг двоен инвертор на Yasa, създавайки лека, интегрирана задвижваща система, идеална за най-взискателните хиперколи и високопроизводителни електромобили.

Новият електромотор на Mercedes може да елиминира нуждата от задни спирачки

Истински революционният аспект на системата обаче се крие в нейната способност за регенеративно спиране. Yasa твърди, че регенеративната производителност е толкова значителна, че системата има потенциал да намали драстично или напълно да елиминира необходимостта от традиционни задни спирачни системи в определени архитектури на превозни средства. Както посочва Симон Одлинг, директор по нови технологии в Yasa, това улавяне на много по-голяма част от енергията при спиране може да доведе и до значително увеличение на пробега на електромобилите.

Ползите произтичащи от тази иновация, са значителни за дизайна на превозните средства. Елиминирането на компоненти като задни спирачки и други елементи може потенциално да спести до 200 кг на настоящите платформи за електромобили, като спестяването на тегло достига до 500 кг при новите модели, проектирани от самото начало, за да се възползват от технологията. Това не само води до по-леки и по-ефективни автомобили, но и дава на производителите „безпрецедентна свобода да препроектират и оптимизират опаковката, аеродинамиката и кинематиката“ на своите автомобили от следващо поколение, като освобождават огромно количество пространство в шасито.

Макар че аксиалните двигатели на Yasa са потвърдени за използване в новия изцяло електрически седан Mercedes-AMG GT 4-Door и SUV, тези първоначални производствени приложения ще използват конвенционална конфигурация (един преден двигател, два задни двигателя), а не приложение в колелата, запазвайки пълния потенциал на дизайна в колелата за бъдещи модели.


  • 1 Хубаво ама

    Как ще се справите с температура която се генерира и може да пръсне гумата. Ще трябва да поддържате динамично налягането в гумите. Това за ел.двигател в гумите го измислих преди 17г, но не успях да реша проблема с нагряването. Дано да се справят юнаците от Мерседес. Успех!

  • 2 Какво си написал колега?

    Какви гуми, кави загрявания? Двигателят е статичен в главината. Аксиалният поема радиални натоварвания при вертикални ускорения. Наистина брилянтно решение!

  • 3 май разбраха

    че в тока е истината

