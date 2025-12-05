Новини
Шефът на Euroclear: Планът е нереалистичен! Рано или късно ще трябва да върнем парите на Русия
  Тема: Украйна

Шефът на Euroclear: Планът е нереалистичен! Рано или късно ще трябва да върнем парите на Русия

5 Декември, 2025

Според Валери Юрбен, предложението на ЕК в сегашния си вид (използвайки самите активи, а не само лихвите върху тях) носи риск от фалит както за Euroclear, така и за Белгия

Шефът на Euroclear: Планът е нереалистичен! Рано или късно ще трябва да върнем парите на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

В интервю за белгийската медия RTBF, главният изпълнителен директор на депозитара Euroclear Валери Юрбен нарече плана на Европейската комисия да използва замразени руски активи в Европа за финансиране на заем за Украйна нереалистичен.

Според Юрбен, предложението на ЕК в сегашния си вид (използвайки самите активи, а не само лихвите върху тях) носи риск от фалит както за Euroclear, така и за Белгия.

"Някой ден ще трябва да върнем парите на Руската централна банка", напомни Юрбен. "Като се има предвид системната роля на Euroclear на европейските и световните финансови пазари, всяко съмнение [относно депозитара като институция] би могло напълно да дестабилизира финансовото положение на нашите страни и да има последици в световен мащаб."

Юрбен заяви, че е готов да оспори решението на ЕК в съда, ако то бъде прието. Очаква се ЕК да отвори отново въпроса за използването на руски активи за финансиране на Украйна на срещата на върха на ЕС на 19 декември.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хааййа

    47 0 Отговор
    Мале Нато само издънки братле, тея затриха и себе си и Украйна. Това може да го направи само нато

    20:25 05.12.2025

  • 2 Пич

    46 0 Отговор
    Няма смисъл да се обяснява на тъпаци като Урсула , Кая и тая-оная !!! Просто трябва да бъдат приключени , преди те да приключат цяла Европа!!!

    20:26 05.12.2025

  • 3 Дудов

    34 0 Отговор
    Един дето да саже на мошениците че си мощиници

    20:26 05.12.2025

  • 4 Хе хе...

    28 0 Отговор
    ПарИ нЕма, действайте!

    20:27 05.12.2025

  • 5 Файърфлай

    29 0 Отговор
    Можем да ви научим и хоро да играете-при връщането...

    20:27 05.12.2025

  • 6 скоро

    30 3 Отговор
    Белгия може да стане руски анклав !

    Коментиран от #12

    20:28 05.12.2025

  • 7 Русия ще бъде победена

    1 42 Отговор
    Вземете всички активи и пари на Русия! Конфискувайте им имуществото. Не правете търговия и бизнес с руснаци. Не купувайте руски храни и стоки. Не правете сватби и деца с руснаци.

    Коментиран от #11, #21, #30, #34

    20:29 05.12.2025

  • 8 Хм...

    35 0 Отговор
    Тия от ЕсеС и нато са толкова смотани, че не могат и да воюват с Русия без руските пари и ресурси.
    Жалка работа...

    Коментиран от #17

    20:30 05.12.2025

  • 9 НИЯ

    39 1 Отговор
    Намери се един трезво мислещ човек,който в прав текст им обясни какви ще са последиците от тази простотия която са замислили .Браво.

    20:31 05.12.2025

  • 10 За крадливата ЕК

    29 0 Отговор
    начело с Урсула и нейните урсулки - ОСТАВКА, СЪД, ЗАТВОР!

    За суверенни европейски държави!

    Долу сегашния корумпиран еС!

    Коментиран от #15

    20:33 05.12.2025

  • 11 Домина

    18 0 Отговор

    До коментар #7 от "Русия ще бъде победена":

    Хайде вади вече главата от менгемето, и не пиши докато те доминирам, че на нейно място ще ти сложа камбанките!

    20:34 05.12.2025

  • 12 Баце,

    23 0 Отговор

    До коментар #6 от "скоро":

    Изтрябвали са им на руснаците извратена тълпа пiдиpa3и, устремени към шериата.

    Коментиран от #18

    20:35 05.12.2025

  • 13 Стенли

    18 0 Отговор
    Ами прав е човекът как може да се разпорежда с чужди пари дадени за съхранение

    20:35 05.12.2025

  • 14 Луганск

    21 0 Отговор
    ЗАПАДНИЯТ СВЯТ, САЩ, ЕВРОПА УМИРАТ!

    Когато великият Съветски съюз е най-голямото постижение на човечеството, той възпита велик народ от работници, творци и хуманисти! Руският народ еднолично победи фашисткия западен свят през 1945 година!

    След като се възстанови от най-разрушителната война на човечеството, Русия стана световен научен лидер и вече през 1957 г. се превърна в световна космическа сила, изстрелвайки сателит в космоса!

    И по това време вашата гнила, робовладелска, нацистка европа продължаваше да държи хората в клетки , в зоологически градини! това беше в много европейски столици! това беше буквално вчера по исторически стандарти!

    Представете си! Великият СССР през 1957 г. изстрелва сателит и завладява космоса, а гнилата европа едва през 1958 г. премахва хората от клетките в зоологическите градини!!

    сега вашият гнил свят умира! това е много добре!

    През 1958 г.в Европа е затворен последният "човешки зоопарк" — заграждения, в които се помещават хора, принадлежащи към "примитивни племена". Това се случи в Брюксел на международното изложение Експо-1958, където на публиката беше показано "конгоанското село заедно с жителите".

    Към началото на века човешките зоологически градини функционират постоянно в 15 европейски града.
    Смърт за САЩ и Европа! ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    20:37 05.12.2025

  • 15 Файърфлай

    14 0 Отговор

    До коментар #10 от "За крадливата ЕК":

    Ами затвор,в никакъв случай !Да ходи да акушерства в джунглите на Амазония или в Южен Судан.

    20:37 05.12.2025

  • 16 С лихвите

    20 0 Отговор
    Ако не ги върнете руснаците ще дойдат да си ги взамът.

    20:38 05.12.2025

  • 17 Соваж бейби

    23 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хм...":

    Те и да усвоят всички руски активи в банки ,имоти ,яхти в Европа и Америка пак не могат бие Русия. До сега сме на загуба финансово колко 50 държави или 52 забравих които спонсорира Украйна. В Америка обаче забрана няма за руснаците, не само ходят там а и купуват имоти за милиони.Европа купува руска газ на тройна цена от Дубай и се прави на приятелка на Украйна бичим санкция само на нас самите в Европа.

    20:39 05.12.2025

  • 18 Стенли

    12 0 Отговор

    До коментар #12 от "Баце,":

    Много точно казано и и то Европа а и Великобритания престъпността е много голяма преди няколко месеца гледах по телевизията интервю с Бетина Жотева която от няколко години живее в Брюксел тя каквито неща разказа а пък за Лондон всички знаем че си е опасен град

    20:39 05.12.2025

  • 19 ха-ха

    8 1 Отговор
    Точно така - рано или късно всичко се връща на руснаците , даже и с лихвите !

    20:39 05.12.2025

  • 20 Историк

    18 0 Отговор
    "Рано или късно ще трябва да върнем парите на Русия"

    Даже и с лихвите - руснаците винаги идват за своето - Бисмарк. А той е бил умен човек за разлика от сегашните гинеколожки.

    20:39 05.12.2025

  • 21 Висящият от колесник

    16 0 Отговор

    До коментар #7 от "Русия ще бъде победена":

    дай започни ти акълия
    спри си тока защото урана е руски
    спри и горивата защото и те са руски нищо че се закупуват през 3-5 ръце и стават демократични

    Коментиран от #24

    20:40 05.12.2025

  • 22 ?????

    17 1 Отговор
    След вчерашните аплодисменти в парламента на Белгия когато премиерът Барт Де Вевер отказа да дава на лелките руските кинти даже не зная кво да напиша.

    20:41 05.12.2025

  • 23 Гост

    12 0 Отговор
    Колонзаторските Тъпунгери се активизираха, а не като Кьовеши...🤣
    Всички пари ще върнете, но с лихвите, разбира се, Нещастници...😂

    20:43 05.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ха, ха, ха...

    0 6 Отговор
    Ще ги върнем когато стойността им стане колкото за кило бонбони...

    20:46 05.12.2025

  • 26 Миролюб Войнов, екстрасенс

    2 10 Отговор
    Ми не....
    Рано или късно Русия ще изчезне !!!
    Тоя куц народ не е кадърен за такава огромна територия

    Коментиран от #35, #38, #48

    20:46 05.12.2025

  • 27 Спецназ

    11 2 Отговор
    Руснаците винаги се връщат за парите си!

    казал го е Бисмарк!

    ФАКТ!

    20:47 05.12.2025

  • 28 Не ве, не ги връщайте е най сигурният

    9 0 Отговор
    начин Иван да дойде в Брюксел да си ги вземе а Вас, вас гаспада Комисари да ви прати на Почивка в Сибир!🤔😆

    20:47 05.12.2025

  • 29 така, така

    13 0 Отговор
    Историята вече познава един скандал на Euroclear с изчезването на над 10 милиарда от парите на Кадафи. Както си бяха замразени, така изведнъж се оказа, че в периода 2013-2017, тия пари взеха, че се изпариха. Тогава скандала, хич не беше малък, ама нали засяга Либия, някак се потули.
    Обаче Русия не е Либия, а и 140 милиарда не са 10 (не че и 10 са малко). Та опасанията за дестабилизация на финансовото положение на Белгия и съответните последици в световен мащаб, въобще не са безпочвени. За Euroclear това ще е края. Втори огромен скандал подебен депозитар не може да си позволи.

    Дори не коментирам всички нарушения за международното право, които трябва да се случат, за да се осъществят намеренията на ЕК. Те само с говорилнята, около желанието им за експроприация на руските активи нанасят огромни репутационни щети на европейските банка, та камо ли ако го направят.

    Коментиран от #37

    20:47 05.12.2025

  • 30 Запознат

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от "Русия ще бъде победена":

    "Не правете търговия и бизнес с руснаци. Не купувайте руски храни и стоки"

    Ха ха ха само че от другата страна на Русия има 3 милиарда които искат да правят търговия с Русия - ще му пръднете на Путин на ..... Цяла Европа няма и половин милиард - отделно че целия ЕС не може да се равнява икономически даже и на половината на Китай да не говорим че Индия се изравни по БВП с "богатата" Европа. Да не говорим че в Европа няма нито петрол, нито някакви природни богатства.

    Вашата работа е няма да купувам хляб от този защото го мразя нищо че той е единствения хлебар в околията - може само да умрете от глад.

    20:48 05.12.2025

  • 31 Дедо ви...

    10 0 Отговор
    ЕС го закъса, няма други начини за продължаване на финансирането на Украйна. А последният бастион, стоящ на пътя им, е белгийският премиер Барт де Вевер, който не иска да бъде подведен под отговорност за беззаконията на евроизмамниците.
    „Би било чудесна история: да се вземат пари от злодея Путин и да се дадат на добрия човек, Украйна. Но да се откраднат замразените активи на друга държава, нейните суверенни фондове – това никога не се е случвало преди.“
    Говорим за парите на Руската централна банка. Дори по време на Втората световна война германските пари не са били конфискувани.

    20:48 05.12.2025

  • 32 Висящият от колесник

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Баце,":

    е нека изкара и той
    20 стотинки, цента, пенита или както там му плащат

    20:49 05.12.2025

  • 33 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Професионалистите, които не са политически мотивирани показват разум.
    Политиците както винаги са нагли престъпници!

    20:49 05.12.2025

  • 34 Убаво е да спрете и да дишате,

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Русия ще бъде победена":

    когато духа изтен вятър, че иде от Русия и може да ви продуха кухите хралупи на раменете.

    20:50 05.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Парапета

    5 0 Отговор
    Има дьржави или по скоро правителства които крадат други такива а има други които крадат собствения си народ че по лесно. Няма да споменавам поотделно но Р., У., и Б са от втория (лесния) вариянт.

    Коментиран от #41

    20:52 05.12.2025

  • 37 Икономист

    9 1 Отговор

    До коментар #29 от "така, така":

    "За Euroclear това ще е края. Втори огромен скандал подебен депозитар не може да си позволи"

    То че за Euroclear това ще е края е напълно сигурно но въпроса е че няма и да е само за него а и за много централни банки и всякакви такива финансови институции. Богатите шейхове, китайци, малазийци и всички по целия свят гледат - близо с трилион са намалели депозитите в ЕС откакто "замразиха" руските активи а какво ще стане ако ги откраднат - ще "спечелят" временно 200-300 милиарда а ще загубят няколко трилиона.

    Второ нещо става по света - много правителства и по от БРИКС масово изкупуват злато в огромни количества което му вдигна цената тройно като най-голям купувач е Китай. Май се готвят да се отърват от долара като разплащателно средство а китайците имаха най големи резерви от него - така хем се отървават от долара хем ще гарантират юана със злато.

    21:00 05.12.2025

  • 38 Ами за разлика от вас

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Миролюб Войнов, екстрасенс":

    дето за едни 500 години изчезнахте като държава, руснаците си градиха и затвърждаваха държавата си, за да се превърнат в империя и да дойдат да ви освободят и отново да се появи те на картата на света. Но като гледам нещата вървят отново да изчезне те и вече няма кой да ви връща.

    21:02 05.12.2025

  • 39 А сте пипнали руски пари,а чудо видели!

    5 1 Отговор
    Путин ви го каза в прав текст: Грабежът на руски активи ще се счита от Русия за акт на обявяване на война! ... но този път няма да е сво , а война!

    21:04 05.12.2025

  • 40 Руски колхозник

    5 0 Отговор
    Ще са щастливци,ако не излетят от някой прозорец и платят само лихви на руските пари.

    21:06 05.12.2025

  • 41 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Парапета":

    Що си мислиш че тези които крадат от други държави не крадат от собствения си народ - в такива "богати" държави като Англия, Франция и Германия знаеш ли колко са данъците. В САЩ са по-ниски но държавата не ти осигурява нищо - за пенсия, здраве, обучение ти се спасявай.

    Коментиран от #43

    21:06 05.12.2025

  • 42 Асамблея "Знаме на мира "

    3 1 Отговор
    Продължават ли така, ще се вее руско🇷🇺 знаме в центъра на Европа пак

    Коментиран от #45

    21:13 05.12.2025

  • 43 Ами сега?

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Европеец":

    Ние сме държава доста над хилядолетие, че може и повече. Когато е създадена България даже по официалните данни, в Европа не е имало други държави, а само две империи, Римската и Франкската, а България е третата. САЩ са държава от едва има-няма триста години, имат още много да сучат докато се научат.

    Коментиран от #44

    21:15 05.12.2025

  • 44 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ами сега?":

    Кво като сме хилядолетна държава....кога ша ги стигнем.....американците

    Коментиран от #46

    21:18 05.12.2025

  • 45 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Асамблея "Знаме на мира "":

    Ша и гушнат милиардите, като стой та гледай....

    21:19 05.12.2025

  • 46 Файърфлай

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Я пъ тоа":

    И защо ни е да ги стигаме,както гласи клишето ? И по какво да ги стигаме-по наднормено тегло,по простотия или по брой еднополови бракове ?

    21:27 05.12.2025

  • 47 Вова

    2 0 Отговор
    И лихвите ще платите

    21:27 05.12.2025

  • 48 Хасан Хаспела

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Миролюб Войнов, екстрасенс":

    Досега екстрасенс не бях ....ал,но дет се вика всеки има право на нов шанс и ново начало !

    21:27 05.12.2025

