Шефът на Euroclear: Планът е нереалистичен! Рано или късно ще трябва да върнем парите на Русия

В интервю за белгийската медия RTBF, главният изпълнителен директор на депозитара Euroclear Валери Юрбен нарече плана на Европейската комисия да използва замразени руски активи в Европа за финансиране на заем за Украйна нереалистичен.
Според Юрбен, предложението на ЕК в сегашния си вид (използвайки самите активи, а не само лихвите върху тях) носи риск от фалит както за Euroclear, така и за Белгия.
"Някой ден ще трябва да върнем парите на Руската централна банка", напомни Юрбен. "Като се има предвид системната роля на Euroclear на европейските и световните финансови пазари, всяко съмнение [относно депозитара като институция] би могло напълно да дестабилизира финансовото положение на нашите страни и да има последици в световен мащаб."
Юрбен заяви, че е готов да оспори решението на ЕК в съда, ако то бъде прието. Очаква се ЕК да отвори отново въпроса за използването на руски активи за финансиране на Украйна на срещата на върха на ЕС на 19 декември.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хааййа
20:25 05.12.2025
2 Пич
20:26 05.12.2025
3 Дудов
20:26 05.12.2025
4 Хе хе...
20:27 05.12.2025
5 Файърфлай
20:27 05.12.2025
6 скоро
Коментиран от #12
20:28 05.12.2025
7 Русия ще бъде победена
Коментиран от #11, #21, #30, #34
20:29 05.12.2025
8 Хм...
Жалка работа...
Коментиран от #17
20:30 05.12.2025
9 НИЯ
20:31 05.12.2025
10 За крадливата ЕК
За суверенни европейски държави!
Долу сегашния корумпиран еС!
Коментиран от #15
20:33 05.12.2025
11 Домина
До коментар #7 от "Русия ще бъде победена":Хайде вади вече главата от менгемето, и не пиши докато те доминирам, че на нейно място ще ти сложа камбанките!
20:34 05.12.2025
12 Баце,
До коментар #6 от "скоро":Изтрябвали са им на руснаците извратена тълпа пiдиpa3и, устремени към шериата.
Коментиран от #18
20:35 05.12.2025
13 Стенли
20:35 05.12.2025
14 Луганск
Когато великият Съветски съюз е най-голямото постижение на човечеството, той възпита велик народ от работници, творци и хуманисти! Руският народ еднолично победи фашисткия западен свят през 1945 година!
След като се възстанови от най-разрушителната война на човечеството, Русия стана световен научен лидер и вече през 1957 г. се превърна в световна космическа сила, изстрелвайки сателит в космоса!
И по това време вашата гнила, робовладелска, нацистка европа продължаваше да държи хората в клетки , в зоологически градини! това беше в много европейски столици! това беше буквално вчера по исторически стандарти!
Представете си! Великият СССР през 1957 г. изстрелва сателит и завладява космоса, а гнилата европа едва през 1958 г. премахва хората от клетките в зоологическите градини!!
сега вашият гнил свят умира! това е много добре!
През 1958 г.в Европа е затворен последният "човешки зоопарк" — заграждения, в които се помещават хора, принадлежащи към "примитивни племена". Това се случи в Брюксел на международното изложение Експо-1958, където на публиката беше показано "конгоанското село заедно с жителите".
Към началото на века човешките зоологически градини функционират постоянно в 15 европейски града.
Смърт за САЩ и Европа! ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
20:37 05.12.2025
15 Файърфлай
До коментар #10 от "За крадливата ЕК":Ами затвор,в никакъв случай !Да ходи да акушерства в джунглите на Амазония или в Южен Судан.
20:37 05.12.2025
16 С лихвите
20:38 05.12.2025
17 Соваж бейби
До коментар #8 от "Хм...":Те и да усвоят всички руски активи в банки ,имоти ,яхти в Европа и Америка пак не могат бие Русия. До сега сме на загуба финансово колко 50 държави или 52 забравих които спонсорира Украйна. В Америка обаче забрана няма за руснаците, не само ходят там а и купуват имоти за милиони.Европа купува руска газ на тройна цена от Дубай и се прави на приятелка на Украйна бичим санкция само на нас самите в Европа.
20:39 05.12.2025
18 Стенли
До коментар #12 от "Баце,":Много точно казано и и то Европа а и Великобритания престъпността е много голяма преди няколко месеца гледах по телевизията интервю с Бетина Жотева която от няколко години живее в Брюксел тя каквито неща разказа а пък за Лондон всички знаем че си е опасен град
20:39 05.12.2025
19 ха-ха
20:39 05.12.2025
20 Историк
Даже и с лихвите - руснаците винаги идват за своето - Бисмарк. А той е бил умен човек за разлика от сегашните гинеколожки.
20:39 05.12.2025
21 Висящият от колесник
До коментар #7 от "Русия ще бъде победена":дай започни ти акълия
спри си тока защото урана е руски
спри и горивата защото и те са руски нищо че се закупуват през 3-5 ръце и стават демократични
Коментиран от #24
20:40 05.12.2025
22 ?????
20:41 05.12.2025
23 Гост
Всички пари ще върнете, но с лихвите, разбира се, Нещастници...😂
20:43 05.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ха, ха, ха...
20:46 05.12.2025
26 Миролюб Войнов, екстрасенс
Рано или късно Русия ще изчезне !!!
Тоя куц народ не е кадърен за такава огромна територия
Коментиран от #35, #38, #48
20:46 05.12.2025
27 Спецназ
казал го е Бисмарк!
ФАКТ!
20:47 05.12.2025
28 Не ве, не ги връщайте е най сигурният
20:47 05.12.2025
29 така, така
Обаче Русия не е Либия, а и 140 милиарда не са 10 (не че и 10 са малко). Та опасанията за дестабилизация на финансовото положение на Белгия и съответните последици в световен мащаб, въобще не са безпочвени. За Euroclear това ще е края. Втори огромен скандал подебен депозитар не може да си позволи.
Дори не коментирам всички нарушения за международното право, които трябва да се случат, за да се осъществят намеренията на ЕК. Те само с говорилнята, около желанието им за експроприация на руските активи нанасят огромни репутационни щети на европейските банка, та камо ли ако го направят.
Коментиран от #37
20:47 05.12.2025
30 Запознат
До коментар #7 от "Русия ще бъде победена":"Не правете търговия и бизнес с руснаци. Не купувайте руски храни и стоки"
Ха ха ха само че от другата страна на Русия има 3 милиарда които искат да правят търговия с Русия - ще му пръднете на Путин на ..... Цяла Европа няма и половин милиард - отделно че целия ЕС не може да се равнява икономически даже и на половината на Китай да не говорим че Индия се изравни по БВП с "богатата" Европа. Да не говорим че в Европа няма нито петрол, нито някакви природни богатства.
Вашата работа е няма да купувам хляб от този защото го мразя нищо че той е единствения хлебар в околията - може само да умрете от глад.
20:48 05.12.2025
31 Дедо ви...
„Би било чудесна история: да се вземат пари от злодея Путин и да се дадат на добрия човек, Украйна. Но да се откраднат замразените активи на друга държава, нейните суверенни фондове – това никога не се е случвало преди.“
Говорим за парите на Руската централна банка. Дори по време на Втората световна война германските пари не са били конфискувани.
20:48 05.12.2025
32 Висящият от колесник
До коментар #24 от "Баце,":е нека изкара и той
20 стотинки, цента, пенита или както там му плащат
20:49 05.12.2025
33 ДрайвингПлежър
Политиците както винаги са нагли престъпници!
20:49 05.12.2025
34 Убаво е да спрете и да дишате,
До коментар #7 от "Русия ще бъде победена":когато духа изтен вятър, че иде от Русия и може да ви продуха кухите хралупи на раменете.
20:50 05.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Парапета
Коментиран от #41
20:52 05.12.2025
37 Икономист
До коментар #29 от "така, така":"За Euroclear това ще е края. Втори огромен скандал подебен депозитар не може да си позволи"
То че за Euroclear това ще е края е напълно сигурно но въпроса е че няма и да е само за него а и за много централни банки и всякакви такива финансови институции. Богатите шейхове, китайци, малазийци и всички по целия свят гледат - близо с трилион са намалели депозитите в ЕС откакто "замразиха" руските активи а какво ще стане ако ги откраднат - ще "спечелят" временно 200-300 милиарда а ще загубят няколко трилиона.
Второ нещо става по света - много правителства и по от БРИКС масово изкупуват злато в огромни количества което му вдигна цената тройно като най-голям купувач е Китай. Май се готвят да се отърват от долара като разплащателно средство а китайците имаха най големи резерви от него - така хем се отървават от долара хем ще гарантират юана със злато.
21:00 05.12.2025
38 Ами за разлика от вас
До коментар #26 от "Миролюб Войнов, екстрасенс":дето за едни 500 години изчезнахте като държава, руснаците си градиха и затвърждаваха държавата си, за да се превърнат в империя и да дойдат да ви освободят и отново да се появи те на картата на света. Но като гледам нещата вървят отново да изчезне те и вече няма кой да ви връща.
21:02 05.12.2025
39 А сте пипнали руски пари,а чудо видели!
21:04 05.12.2025
40 Руски колхозник
21:06 05.12.2025
41 Европеец
До коментар #36 от "Парапета":Що си мислиш че тези които крадат от други държави не крадат от собствения си народ - в такива "богати" държави като Англия, Франция и Германия знаеш ли колко са данъците. В САЩ са по-ниски но държавата не ти осигурява нищо - за пенсия, здраве, обучение ти се спасявай.
Коментиран от #43
21:06 05.12.2025
42 Асамблея "Знаме на мира "
Коментиран от #45
21:13 05.12.2025
43 Ами сега?
До коментар #41 от "Европеец":Ние сме държава доста над хилядолетие, че може и повече. Когато е създадена България даже по официалните данни, в Европа не е имало други държави, а само две империи, Римската и Франкската, а България е третата. САЩ са държава от едва има-няма триста години, имат още много да сучат докато се научат.
Коментиран от #44
21:15 05.12.2025
44 Я пъ тоа
До коментар #43 от "Ами сега?":Кво като сме хилядолетна държава....кога ша ги стигнем.....американците
Коментиран от #46
21:18 05.12.2025
45 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ
До коментар #42 от "Асамблея "Знаме на мира "":Ша и гушнат милиардите, като стой та гледай....
21:19 05.12.2025
46 Файърфлай
До коментар #44 от "Я пъ тоа":И защо ни е да ги стигаме,както гласи клишето ? И по какво да ги стигаме-по наднормено тегло,по простотия или по брой еднополови бракове ?
21:27 05.12.2025
47 Вова
21:27 05.12.2025
48 Хасан Хаспела
До коментар #26 от "Миролюб Войнов, екстрасенс":Досега екстрасенс не бях ....ал,но дет се вика всеки има право на нов шанс и ново начало !
21:27 05.12.2025