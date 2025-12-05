Шефът на Euroclear: Планът е нереалистичен! Рано или късно ще трябва да върнем парите на Русия

В интервю за белгийската медия RTBF, главният изпълнителен директор на депозитара Euroclear Валери Юрбен нарече плана на Европейската комисия да използва замразени руски активи в Европа за финансиране на заем за Украйна нереалистичен.

Според Юрбен, предложението на ЕК в сегашния си вид (използвайки самите активи, а не само лихвите върху тях) носи риск от фалит както за Euroclear, така и за Белгия.

"Някой ден ще трябва да върнем парите на Руската централна банка", напомни Юрбен. "Като се има предвид системната роля на Euroclear на европейските и световните финансови пазари, всяко съмнение [относно депозитара като институция] би могло напълно да дестабилизира финансовото положение на нашите страни и да има последици в световен мащаб."

Юрбен заяви, че е готов да оспори решението на ЕК в съда, ако то бъде прието. Очаква се ЕК да отвори отново въпроса за използването на руски активи за финансиране на Украйна на срещата на върха на ЕС на 19 декември.