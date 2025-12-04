Новини
Китай пусна своя версия на немския бронетранспортьор Boxer

4 Декември, 2025 14:03 726 2

  • бронетранспортьор-
  • boxer 8x8-
  • китай

Сходството в оформлението и дизайна между китайската машина и германо-нидерландската платформа Boxer 8x8 е очевидно

Китай пусна своя версия на немския бронетранспортьор Boxer - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Новините от военно-промишления комплекс на Китай отново предизвикаха вълна от коментари. Според информация на Defence Blog, азиатската страна е създала своя собствена, поразително сходна версия на колесния бронетранспортьор Boxer, който е ключова част от въоръжението на няколко държави от НАТО. Изображения на новото бронирано превозно средство се появиха в китайския сегмент на интернет, като незабавно привлякоха вниманието на наблюдателите.

Сходството в оформлението и дизайна между китайската машина и германо-холандската платформа Boxer 8x8 е очевидно. Машината е заснета да се движи през индустриалната зона Баотоу в района на Вътрешна Монголия в Северен Китай – територия, където са съсредоточени редица ключови предприятия от отбранителния сектор.

Въпреки че точната дата на заснемане остава неясна, експертите припомнят, че изображения на това превозно средство вече са били забелязвани в същия район преди около половин година. Китайската версия демонстрира V-образен корпус, модулна структура и бронирана кабина за водача, както и удължено междуосие и вътрешно пространство. Всички тези характеристики съвпадат с дизайна на бронетранспортьора Boxer, който се произвежда под егидата на ARTEC – съвместно предприятие на KNDS Deutschland GmbH & Co. KG и Rheinmetall Landsysteme GmbH (RLS).

Към момента, преобладаващото мнение е, че тази машина вероятно не е предназначена за употреба в редиците на Китайската народноосвободителна армия, а по-скоро е насочена към външния пазар с цел експорт.

Съществуват обаче и други хипотези. Според някои източници, превозното средство може да служи като модулна тестова платформа за разработване и изпробване на въоръжение. Това включва изпитания на бойни модули, които са съвместими с варианти на Boxer, оперирани от международни клиенти, както отбелязва Defence Blog.

Въпреки голямата външна прилика с Boxer APC, вътрешните системи, нивото на балистична защита и силовият агрегат на китайското превозно средство остават строго неизвестни. Към момента липсва и официално обозначение на машината, както и информация за нейния конкретен разработчик и производител. Липсата на фирмени маркировки или лога в наличните изображения е индикация, че машината все още се намира на етап прототип или в ранен етап на предпроизводство.


  • 1 Китайските стоки и продукти са вредни за

    1 1 Отговор
    здравето и живота!

    14:09 04.12.2025

  • 2 Не купувайте китайско

    2 1 Отговор
    За колко ли време ще му опадат болтовете и ламарините?

    14:10 04.12.2025