Недоволни граждани отново излизат на протест срещу управлението на страната

5 Декември, 2025 20:01 1 774 56

Демонстрациите са в Стара Загора и във Видин

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Отново недоволни граждани излизат на протести срещу управлението на страната, съобщават от Нова телевизия. Те са категорични, че няма да спрат с демонстрациите, докато не падне правителството. Шествия се провеждат в Стара Загора, Видин и други градове.

В Стара Загора точно в 18 ч. жители се събраха пред Общината с призиви, че живеят все по-бедно, парите им не стигат и настояват за промяна. Протестиращите скандираха „Оставка!”, а по-късно тръгнаха и на шествие по старозагорските улици.

За поредна вечер жители на Видин излязоха, за да изразят недоволството си от управлението на страната и да поискат оставката на правителството. Въпреки дъжда, над 50 души се събраха на площад „Бдинци“ пред сградата на Общината в крайдунавския град.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    27 8 Отговор
    Цяла България излезе срещу Мафията.

    Коментиран от #25, #39, #54

    20:05 05.12.2025

  • 2 Ако и депутатите от ппдб

    26 6 Отговор
    се появят на тези протести трябва да ги елиминирате по всякакъв възможен начин защото са лъжци и измамници и гласуват с прасета и тикви в парламента а само се представят че са против статутното.

    Коментиран от #13, #29

    20:07 05.12.2025

  • 3 Да,бе

    16 5 Отговор
    Браво!Време е етническата карта да потъне под опашката на ненаситното прасе и нискочелото му обкръжение от отрицателни анимационни герои...

    Коментиран от #5

    20:08 05.12.2025

  • 4 ХВАЛА!!!

    12 5 Отговор
    На такива Люде!!!!!!!!!!

    20:08 05.12.2025

  • 5 Да да да

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "Да,бе":

    Пеевски аз не съм циганин а ром и няма да гласувам за 50 лева а за 50 евро.

    20:11 05.12.2025

  • 7 събудете се робии

    12 8 Отговор
    Държава управлявана от мафията законно е само България -пак сме номер -1 , и докато тикви и свине се вихрят , все така ще е !

    20:13 05.12.2025

  • 8 Хипотетично

    3 15 Отговор
    Алтернатива на управлението е Възраждане с финансов министър кокорчо а на полицията брашков.
    Или народни специалисти при президента за доставка на скъп но пък договорен природен газ от боташ.
    На избори - като на избори, когато им дойде времето.

    20:14 05.12.2025

  • 9 Браво

    21 10 Отговор
    Протести всеки ден, за да не лъжат социолозите, че двамата дебели са с най-висок рейтинг!

    Коментиран от #15, #46

    20:17 05.12.2025

  • 11 Протест

    9 7 Отговор
    Кога са следващите протести срещу партиите на прехода и на корупцията ГЕРБ ДПС БСП?

    Коментиран от #18, #41

    20:19 05.12.2025

  • 12 Британия 🇬🇧

    6 9 Отговор
    Малоумна българска държава нищо не могат да направят с тези жалки протести абсолютни пудели са като цяло в България само герберска смрад се е окопала ,а от България пък само позорни новини излизат

    20:20 05.12.2025

  • 13 Който

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ако и депутатите от ппдб":

    Заставам до този, който има смелостта да се изправи срещу мафиотите, олигарсите и корупцията. До този, който пипне сивите пари на задкулисието.

    20:21 05.12.2025

  • 14 Винету

    7 9 Отговор
    Напъхах ви в клуба на богатите. Какво още искате?

    20:22 05.12.2025

  • 15 Мутротат от крадламента

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Браво":

    ще им платиме по яко и ще лъжат до откат!

    20:22 05.12.2025

  • 16 Факт

    9 3 Отговор
    Браво на хората, които си търсят правата. Но е добре да кажат мотивите, с които искат оставка!

    Коментиран от #23

    20:23 05.12.2025

  • 17 ГЕРБ са мафия

    12 7 Отговор
    Бойкоооо едно време дойде да бориш триглавата ламя. Днес си едната глава на същата триглава змия.

    20:23 05.12.2025

  • 18 Киро Шприца

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "Протест":

    Ааа не знам, оправяйте се. На нас Шиши ни подхвърли кокалче.

    20:23 05.12.2025

  • 20 Аз само да попитам....

    8 4 Отговор
    Хайде сега да ви питам тия дето ми ходихте да гласувате 36 години подред и след всеки избори ситуацията става все по-зле.
    КЪДЕ СА ВАШИТЕ ХОРА СЕГА БЕ ???
    Продадоха ни всички, нали ?!
    Какво стана с ,,няма да гласувам за Пенчо, че да спечели Генчо"
    И като спечели Генчо какво стана ???
    Най-високи цени в Европа с най-некачествена храна.
    Липса на инфраструктура, на читаво здравеопазване, на стабилно и качествено образование.
    А какво стана с референдума против еврото ?
    Какво стана с подписите които всички събрахме против еврото ?
    Бяха унищожени и игнорирани от същите тия,за които ходихте да гласувате !!!
    И сега ей тия ДОКАЗАНИ престъпници вкарват еврото против волята на народа,но в същото време искат народа да плати сметката.

    Коментиран от #22

    20:24 05.12.2025

  • 21 Полит.коректен расист

    8 6 Отговор
    С протести няма да стане !
    На тия трябва един път завинаги да им се вземе страха.

    Коментиран от #27

    20:25 05.12.2025

  • 22 Еврото

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "Аз само да попитам....":

    Хората не се противопоставят на еврото, не са половината. Това са една малка част корумпирани и други наивни хора, които се въртят около партиите. Хората искат да останат в България да работят и да живеят тук, не да бъдат гонени от бизнес Тошковците да скитат разделени по Европата. Хората искат тук да живеят и да създават семейства. Не да им казват, ако не ти харесва тук, може да напуснеш. Някой трябва да накара КПКОНПИ, НАП, ГДБОП, съд, прокуратурата и разни други държавни институции да заработят, защото има работа натрупана за десетилетия. Стояща на трупчета в тъмници и незаконно оневинявани икономически престъпници. Преди това обаче някой трябва да прочисти надутата администрация от политическите калинки и от децата на мафията. Да, защото в тези институции, съд и прокуратура има цели организирани мафиотски фамилии семейства живеещи на хранилката на работещите и точно тези хора допринасят и за корупцията и политико-икономическата мафия. Вместо да работят срещу тях, те работят за тях, получавайки пари от народа. Някой трябва да възстанее срещу тези хора. Ако те си останат, всичко си остава същото. Няма тук място за партии, ако първопричинителите за корупцията не бъдат премахнати и не им бъде отрязан достъпа до държавни и европейски пари, те ще продължават да се самовъзпроизвеждат.

    Коментиран от #35

    20:26 05.12.2025

  • 23 Мотивите

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Факт":

    тепърва ще им ги внушават според интереса на .... еса...

    20:27 05.12.2025

  • 24 Възраждане -Бургас

    3 5 Отговор
    Протестите са ежедневни срещу управляващата мафия от ГЕРБ- ДПС и техните подлоги в поза Партер ИТН и БСП и ги организира Възраждане и както написа д-р Костадинов ПП-ДБ ги саботират и е публикувал факти...ПП-ДБ не искали ежедневни протести и блокади

    Коментиран от #30

    20:37 05.12.2025

  • 25 Гошо

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Всички хапват свинско по Коледа!
    Весели празници

    Коментиран от #36

    20:39 05.12.2025

  • 26 Хахаха

    6 9 Отговор
    Тъпи говеда като падне правителството ще станете още по бедни

    Коментиран от #47

    20:40 05.12.2025

  • 27 ГЕРБ

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Полит.коректен расист":

    Ще вземеш на баба си уср@ните гащи

    20:42 05.12.2025

  • 28 Възраждане -Бургас

    3 5 Отговор
    Д-р Костадин Костадинов -

    Вчера хиляди българи отново излязоха на протести за оставката на правителството. Варна, Видин, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Бургас, Смолян, Ямбол, Враца, Кюстендил, Монтана, Ловеч, Плевен и Велико Търново поискаха оставката на правителството и предсрочни избори.

    Протестите действително се превърнаха в общонародни и се изплъзнаха от опита да бъдат яхнати от тази или онази партия. Опитите на ППДБ да саботират протестите се провалиха. Няма нищо по-хубаво от това да видим как обикновените хора излизат на улицата без някой да ги води като овце. Толкова тежи бившият коалиционен партньор на ГЕРБ и ДПС. Те не искат арести на главатарите на мафията и октопода в България- ГЕРБ +ДПС и техните умиращи патерици ИТН и БСП. Те саботират ежедневното народно недоволство.

    Затова призовавам за пореден път - протестите трябва да продължат до оставката на коалиция "Наглите". Време е за Възраждане на България!

    20:42 05.12.2025

  • 29 Напротив

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ако и депутатите от ппдб":

    Прасето гласува с тях.

    20:42 05.12.2025

  • 30 копейко

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "Възраждане -Бургас":

    марш в руското гето бе!

    20:42 05.12.2025

  • 31 Оставка

    1 2 Отговор
    Наглите!❤️🇧🇬😁

    Коментиран от #49

    20:42 05.12.2025

  • 32 Мисира

    3 4 Отговор
    Боко+Шиши=Бакшиши къде са парите от Тол системата глоби,такси,камери по един полицай, данъчен и всякакви изтърсаци на главата на всеки нормален гражданин.И те за бюджет говорят!!!То всичко около нас станало кочина.

    20:43 05.12.2025

  • 33 Тома

    2 3 Отговор
    За да датат оставка политическата мафия протестиращите трябва да извадят сопите иначе с балони и розови попита по улиците няма да стане.Забравихме че боко тиквата с патриотите и дпс си изкараха пълен мандат въпреки големите протести през 2020г.

    20:44 05.12.2025

  • 34 факти

    0 2 Отговор
    празночувалните самозванци вън

    20:49 05.12.2025

  • 35 кАпЙейка с кухая лейка

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Еврото":

    Българина живее добре в ЕС и НАТО, заведенията са пълни, българина бута пълна количка и прави тапи.

    20:50 05.12.2025

  • 37 Платени смешници

    4 5 Отговор
    Платени смешници на площада. Купил съм си пуканки и бира този път. Ще им гледам сеира от вкъщи излегнат на фотьойла със студена бира в ръка. Айде скачайте на площада, за да се стоплите 😂😂😂. Празни кратуни като стадо овце

    Коментиран от #40

    20:53 05.12.2025

  • 38 стоян георгиев

    6 2 Отговор
    Това е снимка от вчера на хотел Хаяши с водопада собственост на сламения (човек) дето Боку тиквата и прасето му дадоха цирковата роля да го раздава премиерин.
    На тази снимка на хотела гордо се развява и партийния байряк на антибългарската мафиотска структура ГЕйРБ и това фото си е направо и гавра с българския народ и стотиците хиляди излезли по площадите на България излезли да протестират срещу управляващите продажни крадци и.мафиоти с прякори тиквата и прасето ..

    20:53 05.12.2025

  • 39 12345

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В София не си показват нослетата копейките продажни, долно, деградирали! Разделяй и владей! Типичната рашистка античовешка политика

    20:55 05.12.2025

  • 41 Виж сега,

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Протест":

    Вчера беше,пак закъсня и купонът течеше с пълна сила без теб. Имаше песни,танци на народите, селфита,кристали. Язък,изтърва

    20:55 05.12.2025

  • 42 Бай Орков

    2 1 Отговор
    Ееее браво много малко руски фенове са останали в България!

    20:56 05.12.2025

  • 43 Трай бе лепилар

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Герб е кочина 🐷":

    Шепа нещастни копейки!

    20:56 05.12.2025

  • 44 Пит

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Нидал Ал Говади":

    Асенка с пеньоара търси за тези работи
    Той е строга господарка.
    Има кожени гащи,кожена шапка и камшик

    Коментиран от #52

    21:00 05.12.2025

  • 45 Недоволни от себе си

    2 4 Отговор
    Криминали, наркомани и тем подобни

    21:01 05.12.2025

  • 46 Всеки ден

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Браво":

    100 000 НЕ са държавата, стой си в гащите, злобар

    Коментиран от #56

    21:02 05.12.2025

  • 47 Нали,

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хахаха":

    Тия шмотльовци кво си въобразяват, пуста простотия

    21:03 05.12.2025

  • 48 Следобед бившия евродепутат Бареков

    1 0 Отговор
    Отново беше автор на статия в сайта и е масово прочетена и коментирана от читателите. Преди малко потвърди информацията че пеевски събра всички областни координатори на ДПС за организиране на превоз и хора за контрапротести

    21:06 05.12.2025

  • 49 Промяна

    0 4 Отговор

    До коментар #31 от "Оставка":

    Не се спря да се дереш тук

    21:06 05.12.2025

  • 50 От София

    1 1 Отговор
    Ьлагодарим ви приятели за подкрепата!
    Сега НИЕ витподкрепяме и ще ви последваме!

    21:09 05.12.2025

  • 51 МДАМ

    0 0 Отговор
    Над 50, и под 51 са във Видин.

    21:09 05.12.2025

  • 52 Ти видя ли тези снимки

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Пит":

    Или Пеевски ти показа, как се е снимал по прашки с култориста?

    Коментиран от #55

    21:11 05.12.2025

  • 53 Всите са маскари

    1 0 Отговор
    Ако не бяха в една торба турени, отдавна да са си ударили куршумите. Слушайте, всичкото това е за територия и то за кого - просто е, на Русия ли, на Америка ли?! Мекеретата им са тук на власт. С кого се борите, тук няма Български интереси, няма Левски за жалост.
    Европа е в ънъдърграунда, Брюксел показа уплахата и несигурността си, с войните да речем. Ние нямаме думата на цивилизацията. Имат последната дума откачалките с техните червени копчета за унищожение на света, щом той не е техен. С ултиматуми, със заплахи и лишения. Това не е 21 век, това е унищожение на цивилизация. Не е първата, няма и да е последната, но жалко, можеше да продължим и повече с този разум - само ако нямаше алчност, погълнала не една цивилизация.

    21:15 05.12.2025

  • 54 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ...даже ,,Последният софиянец" спусна щщорите на невидимият си ...ресторант само и само да е все ПЪРВИ в коментарите...
    Фактите са безапелационни...

    21:15 05.12.2025

  • 55 Да се чете

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Ти видя ли тези снимки":

    КултУуууриста!

    21:16 05.12.2025

