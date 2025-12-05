Недоволни граждани отново излизат на протест срещу управлението на страната

Отново недоволни граждани излизат на протести срещу управлението на страната, съобщават от Нова телевизия. Те са категорични, че няма да спрат с демонстрациите, докато не падне правителството. Шествия се провеждат в Стара Загора, Видин и други градове.

В Стара Загора точно в 18 ч. жители се събраха пред Общината с призиви, че живеят все по-бедно, парите им не стигат и настояват за промяна. Протестиращите скандираха „Оставка!”, а по-късно тръгнаха и на шествие по старозагорските улици.

За поредна вечер жители на Видин излязоха, за да изразят недоволството си от управлението на страната и да поискат оставката на правителството. Въпреки дъжда, над 50 души се събраха на площад „Бдинци“ пред сградата на Общината в крайдунавския град.