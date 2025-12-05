Недоволни граждани отново излизат на протест срещу управлението на страната

Отново недоволни граждани излизат на протести срещу управлението на страната, съобщават от Нова телевизия. Те са категорични, че няма да спрат с демонстрациите, докато не падне правителството. Шествия се провеждат в Стара Загора, Видин и други градове.
В Стара Загора точно в 18 ч. жители се събраха пред Общината с призиви, че живеят все по-бедно, парите им не стигат и настояват за промяна. Протестиращите скандираха „Оставка!”, а по-късно тръгнаха и на шествие по старозагорските улици.
За поредна вечер жители на Видин излязоха, за да изразят недоволството си от управлението на страната и да поискат оставката на правителството. Въпреки дъжда, над 50 души се събраха на площад „Бдинци“ пред сградата на Общината в крайдунавския град.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #25, #39, #54
20:05 05.12.2025
2 Ако и депутатите от ппдб
Коментиран от #13, #29
20:07 05.12.2025
3 Да,бе
Коментиран от #5
20:08 05.12.2025
4 ХВАЛА!!!
20:08 05.12.2025
5 Да да да
До коментар #3 от "Да,бе":Пеевски аз не съм циганин а ром и няма да гласувам за 50 лева а за 50 евро.
20:11 05.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 събудете се робии
20:13 05.12.2025
8 Хипотетично
Или народни специалисти при президента за доставка на скъп но пък договорен природен газ от боташ.
На избори - като на избори, когато им дойде времето.
20:14 05.12.2025
9 Браво
Коментиран от #15, #46
20:17 05.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Протест
Коментиран от #18, #41
20:19 05.12.2025
12 Британия 🇬🇧
20:20 05.12.2025
13 Който
До коментар #2 от "Ако и депутатите от ппдб":Заставам до този, който има смелостта да се изправи срещу мафиотите, олигарсите и корупцията. До този, който пипне сивите пари на задкулисието.
20:21 05.12.2025
14 Винету
20:22 05.12.2025
15 Мутротат от крадламента
До коментар #9 от "Браво":ще им платиме по яко и ще лъжат до откат!
20:22 05.12.2025
16 Факт
Коментиран от #23
20:23 05.12.2025
17 ГЕРБ са мафия
20:23 05.12.2025
18 Киро Шприца
До коментар #11 от "Протест":Ааа не знам, оправяйте се. На нас Шиши ни подхвърли кокалче.
20:23 05.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Аз само да попитам....
КЪДЕ СА ВАШИТЕ ХОРА СЕГА БЕ ???
Продадоха ни всички, нали ?!
Какво стана с ,,няма да гласувам за Пенчо, че да спечели Генчо"
И като спечели Генчо какво стана ???
Най-високи цени в Европа с най-некачествена храна.
Липса на инфраструктура, на читаво здравеопазване, на стабилно и качествено образование.
А какво стана с референдума против еврото ?
Какво стана с подписите които всички събрахме против еврото ?
Бяха унищожени и игнорирани от същите тия,за които ходихте да гласувате !!!
И сега ей тия ДОКАЗАНИ престъпници вкарват еврото против волята на народа,но в същото време искат народа да плати сметката.
Коментиран от #22
20:24 05.12.2025
21 Полит.коректен расист
На тия трябва един път завинаги да им се вземе страха.
Коментиран от #27
20:25 05.12.2025
22 Еврото
До коментар #20 от "Аз само да попитам....":Хората не се противопоставят на еврото, не са половината. Това са една малка част корумпирани и други наивни хора, които се въртят около партиите. Хората искат да останат в България да работят и да живеят тук, не да бъдат гонени от бизнес Тошковците да скитат разделени по Европата. Хората искат тук да живеят и да създават семейства. Не да им казват, ако не ти харесва тук, може да напуснеш. Някой трябва да накара КПКОНПИ, НАП, ГДБОП, съд, прокуратурата и разни други държавни институции да заработят, защото има работа натрупана за десетилетия. Стояща на трупчета в тъмници и незаконно оневинявани икономически престъпници. Преди това обаче някой трябва да прочисти надутата администрация от политическите калинки и от децата на мафията. Да, защото в тези институции, съд и прокуратура има цели организирани мафиотски фамилии семейства живеещи на хранилката на работещите и точно тези хора допринасят и за корупцията и политико-икономическата мафия. Вместо да работят срещу тях, те работят за тях, получавайки пари от народа. Някой трябва да възстанее срещу тези хора. Ако те си останат, всичко си остава същото. Няма тук място за партии, ако първопричинителите за корупцията не бъдат премахнати и не им бъде отрязан достъпа до държавни и европейски пари, те ще продължават да се самовъзпроизвеждат.
Коментиран от #35
20:26 05.12.2025
23 Мотивите
До коментар #16 от "Факт":тепърва ще им ги внушават според интереса на .... еса...
20:27 05.12.2025
24 Възраждане -Бургас
Коментиран от #30
20:37 05.12.2025
25 Гошо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Всички хапват свинско по Коледа!
Весели празници
Коментиран от #36
20:39 05.12.2025
26 Хахаха
Коментиран от #47
20:40 05.12.2025
27 ГЕРБ
До коментар #21 от "Полит.коректен расист":Ще вземеш на баба си уср@ните гащи
20:42 05.12.2025
28 Възраждане -Бургас
Вчера хиляди българи отново излязоха на протести за оставката на правителството. Варна, Видин, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Бургас, Смолян, Ямбол, Враца, Кюстендил, Монтана, Ловеч, Плевен и Велико Търново поискаха оставката на правителството и предсрочни избори.
Протестите действително се превърнаха в общонародни и се изплъзнаха от опита да бъдат яхнати от тази или онази партия. Опитите на ППДБ да саботират протестите се провалиха. Няма нищо по-хубаво от това да видим как обикновените хора излизат на улицата без някой да ги води като овце. Толкова тежи бившият коалиционен партньор на ГЕРБ и ДПС. Те не искат арести на главатарите на мафията и октопода в България- ГЕРБ +ДПС и техните умиращи патерици ИТН и БСП. Те саботират ежедневното народно недоволство.
Затова призовавам за пореден път - протестите трябва да продължат до оставката на коалиция "Наглите". Време е за Възраждане на България!
20:42 05.12.2025
29 Напротив
До коментар #2 от "Ако и депутатите от ппдб":Прасето гласува с тях.
20:42 05.12.2025
30 копейко
До коментар #24 от "Възраждане -Бургас":марш в руското гето бе!
20:42 05.12.2025
31 Оставка
Коментиран от #49
20:42 05.12.2025
32 Мисира
20:43 05.12.2025
33 Тома
20:44 05.12.2025
34 факти
20:49 05.12.2025
35 кАпЙейка с кухая лейка
До коментар #22 от "Еврото":Българина живее добре в ЕС и НАТО, заведенията са пълни, българина бута пълна количка и прави тапи.
20:50 05.12.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Платени смешници
Коментиран от #40
20:53 05.12.2025
38 стоян георгиев
На тази снимка на хотела гордо се развява и партийния байряк на антибългарската мафиотска структура ГЕйРБ и това фото си е направо и гавра с българския народ и стотиците хиляди излезли по площадите на България излезли да протестират срещу управляващите продажни крадци и.мафиоти с прякори тиквата и прасето ..
20:53 05.12.2025
39 12345
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В София не си показват нослетата копейките продажни, долно, деградирали! Разделяй и владей! Типичната рашистка античовешка политика
20:55 05.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Виж сега,
До коментар #11 от "Протест":Вчера беше,пак закъсня и купонът течеше с пълна сила без теб. Имаше песни,танци на народите, селфита,кристали. Язък,изтърва
20:55 05.12.2025
42 Бай Орков
20:56 05.12.2025
43 Трай бе лепилар
До коментар #40 от "Герб е кочина 🐷":Шепа нещастни копейки!
20:56 05.12.2025
44 Пит
До коментар #6 от "Нидал Ал Говади":Асенка с пеньоара търси за тези работи
Той е строга господарка.
Има кожени гащи,кожена шапка и камшик
Коментиран от #52
21:00 05.12.2025
45 Недоволни от себе си
21:01 05.12.2025
46 Всеки ден
До коментар #9 от "Браво":100 000 НЕ са държавата, стой си в гащите, злобар
Коментиран от #56
21:02 05.12.2025
47 Нали,
До коментар #26 от "Хахаха":Тия шмотльовци кво си въобразяват, пуста простотия
21:03 05.12.2025
48 Следобед бившия евродепутат Бареков
21:06 05.12.2025
49 Промяна
До коментар #31 от "Оставка":Не се спря да се дереш тук
21:06 05.12.2025
50 От София
Сега НИЕ витподкрепяме и ще ви последваме!
21:09 05.12.2025
51 МДАМ
21:09 05.12.2025
52 Ти видя ли тези снимки
До коментар #44 от "Пит":Или Пеевски ти показа, как се е снимал по прашки с култориста?
Коментиран от #55
21:11 05.12.2025
53 Всите са маскари
Европа е в ънъдърграунда, Брюксел показа уплахата и несигурността си, с войните да речем. Ние нямаме думата на цивилизацията. Имат последната дума откачалките с техните червени копчета за унищожение на света, щом той не е техен. С ултиматуми, със заплахи и лишения. Това не е 21 век, това е унищожение на цивилизация. Не е първата, няма и да е последната, но жалко, можеше да продължим и повече с този разум - само ако нямаше алчност, погълнала не една цивилизация.
21:15 05.12.2025
54 Така е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":...даже ,,Последният софиянец" спусна щщорите на невидимият си ...ресторант само и само да е все ПЪРВИ в коментарите...
Фактите са безапелационни...
21:15 05.12.2025
55 Да се чете
До коментар #52 от "Ти видя ли тези снимки":КултУуууриста!
21:16 05.12.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.