Подобреният автопилот на Tesla идва през септември

Tesla се готви да пусне FSD V14 на пазара през септември, като изпълнителният директор Илон Мъск обещава, че това ще бъде важна крачка напред за технологията за автономно шофиране. Този момент е забележителен, тъй като големите актуализации на софтуера Full Self-Driving обикновено се пускат по-късно през годината, както се видя с FSD V13, V12 и V11, които бяха пуснати през ноември на съответните години. Макар че това е необичайно отклонение от обичайния график на компанията за пускане на продукти, то отразява пускането на FSD V10 през септември 2021 година.

Въпреки новия софтуер V14, една ключова функция остава извън обхвата: FSD Unsupervised. Тази дългоочаквана функция, която ще позволи на електромобилите Tesla да се движи напълно автономно без човешка намеса, няма да бъде част от пускането на пазара през септември. Компанията поясни, че софтуерният клон, използван за флота Robotaxi, е отделен от версията за клиенти и че обединяването на двете е цел за по-късно през годината. Въпреки това, дори и софтуерът да е готов, широко разпространеното внедряване на FSD Unsupervised все още ще изисква регулаторно одобрение, което е значителна пречка, която Tesla все още не е преодоляла.

Мъск даде някои интригуващи намеци за това, какво да очакваме от новия софтуер FSD V14. Той обеща, че актуализацията ще направи шофирането „ужасяващо човешко“ и ще доведе до „значителна промяна“ в представянето, особено при справянето с редки ситуации на пътя. Това се дължи на нов AI модел, който Tesla обучава с десет пъти повече параметри, заедно със значителни подобрения в компресирането на видеото. Освен това, добре дошла функция за собствениците ще бъде намаляването на „досадни“ предупреждения, които понастоящем следят вниманието на водача. Новата система е проектирана да „намали значително необходимостта от внимание от страна на водача“, въпреки че все още ще се изисква пълно внимание при сложни кръстовища, лоши метеорологични условия и други необичайни събития. Тази актуализация има за цел да постигне по-добър баланс между отговорността на водача и удобството на технологията за автономно шофиране.