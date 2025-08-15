Новини
Tesla Model 3+ Long Range: "Дълъг пробег" с уловки

15 Август, 2025 13:15 497 1

Повече пробег, но на каква цена?

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В опит да засили присъствието си на китайския пазар, Tesla представи нова модификация на Model 3 с претенциозното име Model 3+ Long Range. Новият електрически автомобил обещава пробег над 800 километра, но по-задълбочен поглед разкрива, че компанията залага на познати елементи и преувеличени цифри, вместо на революционни иновации.

"Дълъг пробег" с уловки

Новият Model 3+ Long Range е оборудван с NMC батерия от LG Energy Solution с капацитет 78,4 kWh. Електрическият пробег от 800-830 км, който се цитира, е измерен по китайския цикъл CLTC. Този стандарт е известен с това, че дава доста по-оптимистични резултати от реалните условия на шофиране и от по-строгите европейски и американски тестове. В действителност, пробегът на този автомобил вероятно ще бъде значително по-нисък, особено при динамично шофиране или използване на климатик.

Позната рецепта, без изненади

Въпреки че разполага с по-мощен електродвигател на задната ос с 302 конски сили, новият модел не предлага нищо съществено различно като дизайн или функционалности. Външно, Model 3+ Long Range изглежда идентично с останалите модификации. Ускорението до 100 км/ч за 5,2 секунди и максималната скорост от 200 км/ч са достойни за уважение, но не представляват сериозен напредък в сегмента на спортните електрически седани. Единствената "иновация" изглежда е увеличаването на батерията и съответно на теглото на автомобила до 1760 кг, което неизбежно ще се отрази на динамиката и ефективността.

Ценова стратегия и конкуренция

Цената на модела започва от 269 500 юана (около 37 950 долара) в Китай, което го прави конкурентен. Въпреки това, на пазара вече има множество китайски производители, които предлагат електрически автомобили с подобни характеристики и често на по-ниски цени. Дори и с "дългия пробег", Tesla рискува да бъде изместена от местните марки, които са все по-добри в предоставянето на съотношение цена-качество. Тази нова модификация изглежда по-скоро като отговор на засилената конкуренция, отколкото като пробив в технологиите.


    Преведена хейтърска статийка... смехория. Айде покарайте китайски коли и тогава обяснявайте за цена качеството. Защото качеството е точно каквато и цената - ниско. Не че Тесла е мерило за качество, но дори и те са напред от китайските каруци. Русначите реват на умряло от китайските автомобили и доста сервизи там дори не искат да ги приемат за ремонт, защото няма части и всичко е локумено меко по тях. Руснаците поне имат опит, защото откакто почна тридневната СВО - масово внасят коли от Китай, поради доста ограничения достъп до европейски. Та братушките знаят и не се срамят да си го кажат китайското все още е напудрен боклук.

    13:28 15.08.2025