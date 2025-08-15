Tesla Model 3+ Long Range: "Дълъг пробег" с уловки

В опит да засили присъствието си на китайския пазар, Tesla представи нова модификация на Model 3 с претенциозното име Model 3+ Long Range. Новият електрически автомобил обещава пробег над 800 километра, но по-задълбочен поглед разкрива, че компанията залага на познати елементи и преувеличени цифри, вместо на революционни иновации.

"Дълъг пробег" с уловки

Новият Model 3+ Long Range е оборудван с NMC батерия от LG Energy Solution с капацитет 78,4 kWh. Електрическият пробег от 800-830 км, който се цитира, е измерен по китайския цикъл CLTC. Този стандарт е известен с това, че дава доста по-оптимистични резултати от реалните условия на шофиране и от по-строгите европейски и американски тестове. В действителност, пробегът на този автомобил вероятно ще бъде значително по-нисък, особено при динамично шофиране или използване на климатик.

Позната рецепта, без изненади

Въпреки че разполага с по-мощен електродвигател на задната ос с 302 конски сили, новият модел не предлага нищо съществено различно като дизайн или функционалности. Външно, Model 3+ Long Range изглежда идентично с останалите модификации. Ускорението до 100 км/ч за 5,2 секунди и максималната скорост от 200 км/ч са достойни за уважение, но не представляват сериозен напредък в сегмента на спортните електрически седани. Единствената "иновация" изглежда е увеличаването на батерията и съответно на теглото на автомобила до 1760 кг, което неизбежно ще се отрази на динамиката и ефективността.

Ценова стратегия и конкуренция

Цената на модела започва от 269 500 юана (около 37 950 долара) в Китай, което го прави конкурентен. Въпреки това, на пазара вече има множество китайски производители, които предлагат електрически автомобили с подобни характеристики и често на по-ниски цени. Дори и с "дългия пробег", Tesla рискува да бъде изместена от местните марки, които са все по-добри в предоставянето на съотношение цена-качество. Тази нова модификация изглежда по-скоро като отговор на засилената конкуренция, отколкото като пробив в технологиите.