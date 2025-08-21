Новини
Нови слънчеви панели, които генерират електричество от офис лампи

21 Август, 2025 11:54 672 2

Инженерите са използвали перовскит, материал, който е известен с високата си ефективност

Учени от Великобритания, Китай и Швейцария създадоха иновативен вид слънчеви панели, способни да генерират електричество дори при изкуствено осветление. Тези панели могат да бъдат оптимизирани за специфичния светлинен спектър на офисните лампи, което ги прави идеални за захранване на малки устройства като дистанционни управления и различни видове сензори.

За да постигнат това, инженерите са използвали перовскит, материал, който е известен с високата си ефективност. Основният проблем с него обаче са малките дефекти в кристалната решетка, наречени „капани“. Те пречат на свободния поток на тока и ускоряват разграждането на материала. За да намалят броя на тези дефекти, учените са използвали комбинация от три химически добавки, включително рубидиев хлорид. Това позволило по-равномерен растеж на кристалите с минимални деформации.

Новите фотоволтаични клетки са демонстрирали рекордна ефективност при лабораторни условия, преобразувайки 37,6% от светлината в помещението в електричество. Те са запазили и 92% от производителността си след 100 дни работа. Дори при 300-часов тест в условия на висока температура (55 °C) и интензивно осветление, новите панели са запазили 76% от мощността си, докато ефективността на обикновените перовскитни клетки е спаднала до едва 47%.

Разработчиците са убедени, че панелите ще издържат поне пет години и ще бъдат евтини за производство. В момента екипът преговаря с партньори за мащабно производство и пускане на пазара.


