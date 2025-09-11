Новини
Технологии »
Xiaomi набира бета тестери за новата си операционна система

Xiaomi набира бета тестери за новата си операционна система

11 Септември, 2025 10:20 484 0

  • xiaomi-
  • hyperos-
  • операционна система

HyperOS 3 вече беше показана в Китай

Xiaomi набира бета тестери за новата си операционна система - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Xiaomi официално започна набирането на бета тестери за международната версия на HyperOS 3. Съобщението бе публикувано в официалния акаунт на HyperOS X, потвърждавайки, че бета версията ще бъде пусната за потребители извън Китай, където новата операционна система бе представена в края на август.

Потребителите, които проявяват интерес към ранния достъп до новата операционна система, могат да кандидатстват чрез приложението Xiaomi Community. За да го направят, трябва да отидат в профила си („Аз“) и да изберат опцията „Бета тестване“. Ако бъдат приети, ще получат бета версиите като актуализации. Xiaomi е издала стандартно предупреждение за участниците, че бета софтуерът може да съдържа бъгове и да е нестабилен. На потребителите се препоръчва да не го инсталират на основното си устройство и да направят резервно копие на всички данни, преди да продължат.

Международната бета програма предшества това, което се слухове се ще бъде глобалното пускане на HyperOS 3 на 24 септември. Очакваното събитие ще съвпадне с официалното представяне на новите смартфони Xiaomi 15T и 15T Pro. Очакванията са глобалната версия на операционната система да донесе редица подобрения, включително по-изчистен потребителски интерфейс, по-бърза работа и нови функции като „Xiaomi Super Island“, подобна на Dynamic Island на Apple.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ