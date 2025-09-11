Xiaomi набира бета тестери за новата си операционна система

Xiaomi официално започна набирането на бета тестери за международната версия на HyperOS 3. Съобщението бе публикувано в официалния акаунт на HyperOS X, потвърждавайки, че бета версията ще бъде пусната за потребители извън Китай, където новата операционна система бе представена в края на август.

Потребителите, които проявяват интерес към ранния достъп до новата операционна система, могат да кандидатстват чрез приложението Xiaomi Community. За да го направят, трябва да отидат в профила си („Аз“) и да изберат опцията „Бета тестване“. Ако бъдат приети, ще получат бета версиите като актуализации. Xiaomi е издала стандартно предупреждение за участниците, че бета софтуерът може да съдържа бъгове и да е нестабилен. На потребителите се препоръчва да не го инсталират на основното си устройство и да направят резервно копие на всички данни, преди да продължат.

Международната бета програма предшества това, което се слухове се ще бъде глобалното пускане на HyperOS 3 на 24 септември. Очакваното събитие ще съвпадне с официалното представяне на новите смартфони Xiaomi 15T и 15T Pro. Очакванията са глобалната версия на операционната система да донесе редица подобрения, включително по-изчистен потребителски интерфейс, по-бърза работа и нови функции като „Xiaomi Super Island“, подобна на Dynamic Island на Apple.