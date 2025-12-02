Петър Петров пред ФАКТИ: Хората не искат повече мълчание, искат оставка (ВИДЕО)

От „Възраждане“ смятаме, че протестната вълна от последните дни ясно показва посоката, в която върви общественото настроение, а искането за оставка на правителството стана масово. Надали от ПП–ДБ са ни откраднали идеята? „Възраждане“ отдавна настоява за оставката на това правителство, защото то е вредно. Радвам се, че ПП–ДБ най-накрая възприеха тази идея. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Петър Петров, депутат от „Възраждане“.
„Ясно е, че политическите формации в хода на протестите усетиха нещата — накъде отива вълната. Видя се и се чу как стотици хиляди — не само в София — скандират „оставка“ и решиха да се възползват. Ние нямаме нищо против. Считаме, че протестите трябва да продължат, докато не се постигне оставката на това правителство“, допълни гостът.
„Сега е моментът българското общество да спре да мълчи. Хората не искат повече мълчание, искат оставка. Хората виждат увеличението на цените, виждат спекулата. Те излизат да протестират, защото изпълнителната власт прави всичко възможно да не зачита техните искания, нарушава основни права и не представлява гражданите. Ние настояваме за мерки срещу високите цени, инфлацията и риска от свръхдефицит. Хората не протестират „за“ или „против“ еврозоната. Те искат държавна политика, която да гарантира не само настоящето, а и бъдещето им — с по-високи доходи, повече сигурност, по-високи пенсии“, коментира още Петров.
„Не смятаме, че въпросът за евентуален съюз с ПП–ДБ бе изобщо важен за протестиращите. Не мисля, че вчера някой на площада се занимаваше с това. Хората скандираха „оставка“. Те искаха промяна на модела на управление и според тях следващата логична стъпка са предсрочни избори. Хората масово искат не само оставка, а и избори. Надявам се да продължат да протестират — но и да излязат да гласуват, да участват в изборния процес, да пазят секциите. Само тогава можем като гражданско общество да постигнем истинска промяна, която да извлече смисъл от тези протести“, каза още гостът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цончо
15:21 02.12.2025
2 в кратце
Коментиран от #15
15:22 02.12.2025
3 Гост
Коментиран от #10
15:22 02.12.2025
4 Да,бе
Коментиран от #25
15:22 02.12.2025
5 Време е
Коментиран от #23
15:23 02.12.2025
6 гост
Коментиран от #12, #24
15:23 02.12.2025
7 Даката
15:25 02.12.2025
8 Промяна
15:25 02.12.2025
9 Последния Софиянец
Коментиран от #19
15:26 02.12.2025
10 Промяна
До коментар #3 от "Гост":ТИ РАЗЧИТАШ НА ПУТИНИСТА ЛИ ХАХАХАХАХАХА
15:26 02.12.2025
11 Стеф
15:28 02.12.2025
12 Промяна
До коментар #6 от "гост":ПРОСТАЦИ СА ТЕЗИ КОИТО ДРАСКАГ ТУК ГНУСОТИИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ И ОНЕЗИ СНОЩИ КОИТО РАЗРУШИХА ПАЛЕХА ВИЛНЕЕХА ИЗ СОФИЯ ТОВА СА ПЛАТЕНИ НА МАФИЯТА ИСТИНСКАТА
15:28 02.12.2025
13 Аха
15:29 02.12.2025
14 Някой
Да това правителство и този парламент трябва да си ходи, но е добре да се направи нов бюджет и да добутат до пролетта. Теменужка и Даниел Митов обаче да изчезват веднага и от правителството и от парламента.
Коментиран от #17
15:29 02.12.2025
15 Даката
До коментар #2 от "в кратце":Когато русофилите вече не са в България и спрат със саботажите в нашата страна, всичко ще си дойде на мястото.
Помните ли как русофилите бяха изкарали отново хората на улицата, когато руснаците им манипулираха електромерите и сметките им бяха космически... сега руските боклуци вдигат цените на хранителните стоки, ей така щото могат да го сторят.
Докато не се изчисти тази мерзска руска измет от България, няма да се оправим.
15:31 02.12.2025
16 Айде
15:33 02.12.2025
17 Някой
До коментар #14 от "Някой":Много добре ще стане, ако двамата шопари изчезват от парламента и правителството.
Борисов да го пратят на някоя синекурна длъжност в Пожарната.
Пеевски да заминава на доживотно изгнание в Дубай.
15:34 02.12.2025
18 Възраждане
Не на Еврозоната
Не на ЛГТБ
Не на въоръжаване на бандеровците
Не на Райнметал с барута му!
Да- на сътрудничество със всички национални държави!
Не на корумпирания Брюксел , който ги унищожава
Възраждане!
15:37 02.12.2025
19 На всяка манджа мерудия
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Аман бе,що не си миеш чиниите, а даваш акъл, дето го нямаш!
15:40 02.12.2025
20 Зъл пес
15:41 02.12.2025
21 Реалност
- Путин е велик.
- Путин е освободител.
- Русия е велика.
- Слава на Русия.
Герберейките обаче са уникални в заблудата си. За разлика от копейките те не повтарят едно и също, ами импровизират.
- Борисов е най-добрият политик.
- Борисов е умен.
- Борисов прави най-добрите бюджети.
- Борисов е евроатлантик.
Герберейките са същите тези хора, които от десетилетие не спират да се оплакват колко зле са пътищата, колко зле е образованието, колко зле е здравеопазването, колко скъп е животът и как все не им стигат парите, но в същото време продължават да гласуват за Бойко Борисов!
Сасипаа а таа даржава!
15:42 02.12.2025
22 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
- 80% от българите обичат Русия.
- 80% от българите не искат в ЕС.
- 80% от българите не искат в НАТО.
- 80% от българите не искат в Шенген!
- 80% от българите не искат в еврозоната.
- 80% от българите искат референдум за лева.
Реалността въпреки тези 80%
- Българите масово живеят в Европа.
- България е част от ЕС.
- България е част от НАТО.
- България е част от Шенген.
- България влиза в еврозоната.
- Няма масови протести против ЕС.
- Няма масови протести против НАТО.
- Няма масови протести против Шенген.
- Няма масови протести против еврото.
80% от българите са против ЕС и обичат Русия, ама само в мокрите сънища на копейките!
15:43 02.12.2025
23 Аха
До коментар #5 от "Време е":Бе и тя ша та оправи,само гледай
15:43 02.12.2025
24 Аха
До коментар #6 от "гост":А не,бъркаш,Асеня е сърдит щот му взехме кокала,и сега иска да си го върне.А вие му помагате.
15:46 02.12.2025
25 Анонимен
До коментар #4 от "Да,бе":Точно и ясно казано от теб
15:46 02.12.2025
26 Морален Стожер
15:47 02.12.2025
27 мунчо в затвора!
15:47 02.12.2025
28 Морален Стожер
15:48 02.12.2025
29 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
Викаха против съветско-олигархичния модел на управление от 89-та година до ден днешен.
Викаха ЗА европейския ни път на развитие, нямаше веещи флага на Аквафреш или Пежо, вееха се знамената на България и ЕС.
15:49 02.12.2025
30 Дориана
15:49 02.12.2025
31 Морален Стожер
15:49 02.12.2025
32 Zевзек
15:50 02.12.2025
33 Тракиец 🇺🇦
15:51 02.12.2025