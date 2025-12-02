Новини
Петър Петров пред ФАКТИ: Хората не искат повече мълчание, искат оставка (ВИДЕО)

Петър Петров пред ФАКТИ: Хората не искат повече мълчание, искат оставка (ВИДЕО)

2 Декември, 2025 15:16 758 33

„Възраждане“ отдавна настоява за оставката на това правителство, защото то е вредно, казва депутатът

Петър Петров пред ФАКТИ: Хората не искат повече мълчание, искат оставка (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
От „Възраждане“ смятаме, че протестната вълна от последните дни ясно показва посоката, в която върви общественото настроение, а искането за оставка на правителството стана масово. Надали от ПП–ДБ са ни откраднали идеята? „Възраждане“ отдавна настоява за оставката на това правителство, защото то е вредно. Радвам се, че ПП–ДБ най-накрая възприеха тази идея. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Петър Петров, депутат от „Възраждане“.

„Ясно е, че политическите формации в хода на протестите усетиха нещата — накъде отива вълната. Видя се и се чу как стотици хиляди — не само в София — скандират „оставка“ и решиха да се възползват. Ние нямаме нищо против. Считаме, че протестите трябва да продължат, докато не се постигне оставката на това правителство“, допълни гостът.

„Сега е моментът българското общество да спре да мълчи. Хората не искат повече мълчание, искат оставка. Хората виждат увеличението на цените, виждат спекулата. Те излизат да протестират, защото изпълнителната власт прави всичко възможно да не зачита техните искания, нарушава основни права и не представлява гражданите. Ние настояваме за мерки срещу високите цени, инфлацията и риска от свръхдефицит. Хората не протестират „за“ или „против“ еврозоната. Те искат държавна политика, която да гарантира не само настоящето, а и бъдещето им — с по-високи доходи, повече сигурност, по-високи пенсии“, коментира още Петров.

„Не смятаме, че въпросът за евентуален съюз с ПП–ДБ бе изобщо важен за протестиращите. Не мисля, че вчера някой на площада се занимаваше с това. Хората скандираха „оставка“. Те искаха промяна на модела на управление и според тях следващата логична стъпка са предсрочни избори. Хората масово искат не само оставка, а и избори. Надявам се да продължат да протестират — но и да излязат да гласуват, да участват в изборния процес, да пазят секциите. Само тогава можем като гражданско общество да постигнем истинска промяна, която да извлече смисъл от тези протести“, каза още гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


  • 1 Цончо

    14 9 Отговор
    Вие вече не сте интересни ,навятъра харчиха пари руснаците за вас.

    15:21 02.12.2025

  • 2 в кратце

    13 3 Отговор
    Хората не искат повече бедност и скъпотия! Не искат катастрофи по пътищата и смърт на пътуващите.

    Коментиран от #15

    15:22 02.12.2025

  • 3 Гост

    19 7 Отговор
    Не само оставка, а и съдебна отговорност за безбройните кражби и безчинства на шайката ГЕРБ Ново начало.

    Коментиран от #10

    15:22 02.12.2025

  • 4 Да,бе

    12 3 Отговор
    Всичко,което се е докопвало до някаква власт през последните три десетилетия трябва да получи забрана за заемане на длъжност повече от портиер...

    Коментиран от #25

    15:22 02.12.2025

  • 5 Време е

    9 5 Отговор
    за Алтернатива за България !

    Коментиран от #23

    15:23 02.12.2025

  • 6 гост

    8 5 Отговор
    Боко, Шиши и присъдружниците им тъй като са простаци са изключителни наглеци в стремежа си да не изтърват кокала!

    Коментиран от #12, #24

    15:23 02.12.2025

  • 7 Даката

    12 5 Отговор
    Русофилските партии отдавна искат България да се провали при въвеждане на еврото след Нова Година. Не бива да допускаме руските боклуци да диктуват нашия живот, никога повече.

    15:25 02.12.2025

  • 8 Промяна

    9 2 Отговор
    ТОЗИ ПУТИНИСТ ГНУС СИ ЗАЩО НЕ Е ЗАБРАНЕНО СЪС ЗАКОН ТЕЗИ ПУТИНИСТИ ДА ВЛИЗАТ В БЪЛГАРСКИЯТ ПАР.ЛАМЕНТНЕ ГОВОРИ ОТ МОЕ ИМЕ

    15:25 02.12.2025

  • 9 Последния Софиянец

    8 5 Отговор
    Във всяка нормална държава правителство което не може да направи бюджет подава незабавно оставка.Последният пример е Франция.

    Коментиран от #19

    15:26 02.12.2025

  • 10 Промяна

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    ТИ РАЗЧИТАШ НА ПУТИНИСТА ЛИ ХАХАХАХАХАХА

    15:26 02.12.2025

  • 11 Стеф

    5 4 Отговор
    Референдум за форма на управление!

    15:28 02.12.2025

  • 12 Промяна

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    ПРОСТАЦИ СА ТЕЗИ КОИТО ДРАСКАГ ТУК ГНУСОТИИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ И ОНЕЗИ СНОЩИ КОИТО РАЗРУШИХА ПАЛЕХА ВИЛНЕЕХА ИЗ СОФИЯ ТОВА СА ПЛАТЕНИ НА МАФИЯТА ИСТИНСКАТА

    15:28 02.12.2025

  • 13 Аха

    1 1 Отговор
    Кои са ти "хората", бе Петров ?

    15:29 02.12.2025

  • 14 Някой

    4 3 Отговор
    Аз не виждам "Възраждане" да предлага решение на нито един проблем на хората. Само бълва констатации и лъжи, такава беше и БСП преди Нинова.

    Да това правителство и този парламент трябва да си ходи, но е добре да се направи нов бюджет и да добутат до пролетта. Теменужка и Даниел Митов обаче да изчезват веднага и от правителството и от парламента.

    Коментиран от #17

    15:29 02.12.2025

  • 15 Даката

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "в кратце":

    Когато русофилите вече не са в България и спрат със саботажите в нашата страна, всичко ще си дойде на мястото.
    Помните ли как русофилите бяха изкарали отново хората на улицата, когато руснаците им манипулираха електромерите и сметките им бяха космически... сега руските боклуци вдигат цените на хранителните стоки, ей така щото могат да го сторят.
    Докато не се изчисти тази мерзска руска измет от България, няма да се оправим.

    15:31 02.12.2025

  • 16 Айде

    2 1 Отговор
    И този е с осакатено мислене! Оставката далеч не е достатъчна! Демокрация бе, смотан! Вън партиите от властта! Мажоритарни избори без партии и путински подлоги!

    15:33 02.12.2025

  • 17 Някой

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    Много добре ще стане, ако двамата шопари изчезват от парламента и правителството.
    Борисов да го пратят на някоя синекурна длъжност в Пожарната.
    Пеевски да заминава на доживотно изгнание в Дубай.

    15:34 02.12.2025

  • 18 Възраждане

    3 4 Отговор
    Единствената българска партия
    Не на Еврозоната
    Не на ЛГТБ
    Не на въоръжаване на бандеровците
    Не на Райнметал с барута му!
    Да- на сътрудничество със всички национални държави!
    Не на корумпирания Брюксел , който ги унищожава
    Възраждане!

    15:37 02.12.2025

  • 19 На всяка манджа мерудия

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Аман бе,що не си миеш чиниите, а даваш акъл, дето го нямаш!

    15:40 02.12.2025

  • 20 Зъл пес

    0 0 Отговор
    А вие първи ще се наредите до Гадев.

    15:41 02.12.2025

  • 21 Реалност

    2 0 Отговор
    Свикнал съм с копейките. Те си дрънкат заучените опорки и повтарят едно и също като папагали:
    - Путин е велик.
    - Путин е освободител.
    - Русия е велика.
    - Слава на Русия.
    Герберейките обаче са уникални в заблудата си. За разлика от копейките те не повтарят едно и също, ами импровизират.
    - Борисов е най-добрият политик.
    - Борисов е умен.
    - Борисов прави най-добрите бюджети.
    - Борисов е евроатлантик.
    Герберейките са същите тези хора, които от десетилетие не спират да се оплакват колко зле са пътищата, колко зле е образованието, колко зле е здравеопазването, колко скъп е животът и как все не им стигат парите, но в същото време продължават да гласуват за Бойко Борисов!
    Сасипаа а таа даржава!

    15:42 02.12.2025

  • 22 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    0 1 Отговор
    Копейките:
    - 80% от българите обичат Русия.
    - 80% от българите не искат в ЕС.
    - 80% от българите не искат в НАТО.
    - 80% от българите не искат в Шенген!
    - 80% от българите не искат в еврозоната.
    - 80% от българите искат референдум за лева.
    Реалността въпреки тези 80%
    - Българите масово живеят в Европа.
    - България е част от ЕС.
    - България е част от НАТО.
    - България е част от Шенген.
    - България влиза в еврозоната.
    - Няма масови протести против ЕС.
    - Няма масови протести против НАТО.
    - Няма масови протести против Шенген.
    - Няма масови протести против еврото.
    80% от българите са против ЕС и обичат Русия, ама само в мокрите сънища на копейките!

    15:43 02.12.2025

  • 23 Аха

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Време е":

    Бе и тя ша та оправи,само гледай

    15:43 02.12.2025

  • 24 Аха

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    А не,бъркаш,Асеня е сърдит щот му взехме кокала,и сега иска да си го върне.А вие му помагате.

    15:46 02.12.2025

  • 25 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да,бе":

    Точно и ясно казано от теб

    15:46 02.12.2025

  • 26 Морален Стожер

    1 0 Отговор
    бълxapитe ca от най-долната yтайка в световен мащаб! бълxapитe още милеят за бкп и ссcp и правешкия циганяpp. бълxapитe тропат срамни хора, тричат кучета , варят ракия наливат се като ccвинe и тpoпат мазнитe pъченици в студените реки през зимата. Бълxapитe вечно някой друг и е виновен, че живеят по-зле скотове!

    15:47 02.12.2025

  • 27 мунчо в затвора!

    0 0 Отговор
    Изродите от Израждане не са българска партия, а путинска орда.

    15:47 02.12.2025

  • 28 Морален Стожер

    1 0 Отговор
    бълxapитe ca от най-долната yтайка в световен мащаб! бълxapитe още милеят за бкп и ссcp и правешкия циганяpp. бълxapитe тропат срамни хора, тричат кучета , варят ракия наливат се като ccвинe и тpoпат мазнитe pъченици в студените реки през зимата. Бълxapитe вечно някой друг и е виновен, че живеят по-зле и от скотове!

    15:48 02.12.2025

  • 29 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    0 0 Отговор
    На площадите имаше стотици хиляди и нямаше нито един да вика против ЕВРО-то !
    Викаха против съветско-олигархичния модел на управление от 89-та година до ден днешен.
    Викаха ЗА европейския ни път на развитие, нямаше веещи флага на Аквафреш или Пежо, вееха се знамената на България и ЕС.

    15:49 02.12.2025

  • 30 Дориана

    0 0 Отговор
    Коя част от " Оставка, Мафията вън " не е ясна на Борисов и Пеевски? Наглостта им е безпределна ! Жаждата за власт също. България никога няма да се оправи докато те са в Парламента и властта затова , че вредят на България трябва да си ходят.

    15:49 02.12.2025

  • 31 Морален Стожер

    1 0 Отговор
    бълxapитe ca от най-долната yтайка в световен мащаб! бълxapитe още милеят за бкп и ссcp и правешкия циганяpp. бълxapитe тропат срамни хора, тричат кучета , варят ракия наливат се като ccвинe и тpoпат мазнитe pъченици в студените реки през зимата. Бълxapитe вечно някой друг и е виновен, че живеят по-зле и от скотове! нечистоплътни подобия на същества без никакви обноски и култура!

    15:49 02.12.2025

  • 32 Zевзек

    0 0 Отговор
    Добре, че късоПейкин призова поддръжниците си да не участват в протеста, че къде щяхме да ги съберем всичките му 20 протестъра . 🤣🤣🤣

    15:50 02.12.2025

  • 33 Тракиец 🇺🇦

    0 0 Отговор
    НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗЪМ искат хората...всеки комунист или отроче на ДС и БКП да бъде публично обесен на площада..всеки русофилски бо.к.лук да бъде с разбит череп....всяка московска от..тре.пка размазана...мутрите от ДПС и ГЕРБ убити ... Свобода за народа демокрацията РЕФЕРЕНДУМИТЕ

    15:51 02.12.2025

