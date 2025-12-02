Петър Петров пред ФАКТИ: Хората не искат повече мълчание, искат оставка (ВИДЕО)

От „Възраждане“ смятаме, че протестната вълна от последните дни ясно показва посоката, в която върви общественото настроение, а искането за оставка на правителството стана масово. Надали от ПП–ДБ са ни откраднали идеята? „Възраждане“ отдавна настоява за оставката на това правителство, защото то е вредно. Радвам се, че ПП–ДБ най-накрая възприеха тази идея. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Петър Петров, депутат от „Възраждане“.

„Ясно е, че политическите формации в хода на протестите усетиха нещата — накъде отива вълната. Видя се и се чу как стотици хиляди — не само в София — скандират „оставка“ и решиха да се възползват. Ние нямаме нищо против. Считаме, че протестите трябва да продължат, докато не се постигне оставката на това правителство“, допълни гостът.

„Сега е моментът българското общество да спре да мълчи. Хората не искат повече мълчание, искат оставка. Хората виждат увеличението на цените, виждат спекулата. Те излизат да протестират, защото изпълнителната власт прави всичко възможно да не зачита техните искания, нарушава основни права и не представлява гражданите. Ние настояваме за мерки срещу високите цени, инфлацията и риска от свръхдефицит. Хората не протестират „за“ или „против“ еврозоната. Те искат държавна политика, която да гарантира не само настоящето, а и бъдещето им — с по-високи доходи, повече сигурност, по-високи пенсии“, коментира още Петров.

„Не смятаме, че въпросът за евентуален съюз с ПП–ДБ бе изобщо важен за протестиращите. Не мисля, че вчера някой на площада се занимаваше с това. Хората скандираха „оставка“. Те искаха промяна на модела на управление и според тях следващата логична стъпка са предсрочни избори. Хората масово искат не само оставка, а и избори. Надявам се да продължат да протестират — но и да излязат да гласуват, да участват в изборния процес, да пазят секциите. Само тогава можем като гражданско общество да постигнем истинска промяна, която да извлече смисъл от тези протести“, каза още гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.

