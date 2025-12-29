Новини
България »
Протести в защита на лева в няколко града у нас

Протести в защита на лева в няколко града у нас

29 Декември, 2025 20:34 1 464 85

  • протест-
  • бургас-
  • софия-
  • запазване на лева

Протестиращи се събраха и в центъра на София

Протести в защита на лева в няколко града у нас - 1
Снимка: Илияна Шишкова, NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протест в защита на лева се проведоха в няколко града у нас. Тази вечер в Бургас противниците на еврото се организираха в социалните мрежи и се събраха на площада пред общината в морския град, съобщи "Нова телевизия".

Позицията им е, че България трябва да запази лева като разплащателна единица и не е сега времето, в което страната ни да приема единната валута. Според недоволните подобно решение трябва да бъде взето единствено след провеждане на национален референдум.

„Левът е над всичко. Левът дори е царят на животните. Ако влезем в джунглата, можете ли да купите парче месо от лъва с каквато и да е валута?”, коментира Тома Атанасов. „Не трябва сега да влизаме в еврозоната, защото тя потъва. Франция е пред капитулация, Германия е в рецесия, защо ни трябва сега да влизаме?”, попита Станка Кандулова.

Протестиращи се събраха и в центъра на София.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    52 37 Отговор
    До една година няма да има нито евро нито еврозона.Жалко за парите на хората.

    Коментиран от #9, #24, #57

    20:34 29.12.2025

  • 2 Роки

    34 20 Отговор
    В същото време Красимир Балъков отваря ресторант в хотела "Нахуяши наБълхария" на премиера Желязков, където всеки баламурник може да си поръча телешка пържола за 140 евро. С една дума "Курвенгенция"!

    20:36 29.12.2025

  • 3 Еднокнижен

    36 15 Отговор
    Нека винету си купи свщи с първото евро. Да сиима под ръка,тоя боядисан комунист, за това че затри цяло поколения българи.

    Коментиран от #7

    20:37 29.12.2025

  • 4 Факт

    39 26 Отговор
    Излишна и ненужна замяна на Лева!

    20:37 29.12.2025

  • 5 Бъдете точни

    27 10 Отговор
    Снимката е смешна ,не актуална манипулативна и не коректна все пак сте Българи !?.

    20:38 29.12.2025

  • 6 село Тепава (Ловеч)734

    30 14 Отговор
    Като се върнат от почивките си в Гърция, Бали и Малдивите. Тогава ще усетят Народната любов. Пазете си сурвачките!

    Коментиран от #45, #61

    20:38 29.12.2025

  • 7 Пустиня(к)

    15 12 Отговор

    До коментар #3 от "Еднокнижен":

    Бе, ако е за свещи и покров и ние моеме да му купиме. С откраднатите от нас пари. Белким стигнат.

    20:40 29.12.2025

  • 8 Спецназ

    28 9 Отговор
    еврото,

    НЯМА да промени факта, че сме най- корумпираната и пропаднала държава в северното полукълбо!

    даже гърците ни завиждат за кражбите!

    Може ли бе , Баце- нов, реновиран участък от пътя за милиони да
    са нахвърляли плочите за канавката от високо от самосвала,

    даже не са ги подредили, мани да ги циментират. ПФУ! И пътя пуснат!

    И реката си тече... по дъното обръща камъчета...както се пее в песента...

    20:41 29.12.2025

  • 9 Софийски селянин,Пенсионер

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А ако не познаеш,ко праим тогиз...?
    Да се хванем на бас,от мен пенсията от тебе една шкембе чорба в ресторанта ти който го немаш..

    20:41 29.12.2025

  • 10 Жалко

    36 22 Отговор
    Минах от там,събрали са се десет души, борят се уж за Българския лев,а развяват руски знамена. Жалки, наистина. Докато не сложите България над всичко, още много ще ви боцкат

    Коментиран от #14, #23

    20:42 29.12.2025

  • 11 Ха ха ха

    28 20 Отговор
    Даже 90% от копейките, чакат с не търпение идването на еврото.......

    20:43 29.12.2025

  • 12 Хъхъ

    32 13 Отговор
    Къде бяха тези льольовци през 1997 когато комунетата унищожиха лева а ?
    Откачалници колкото искаш …

    Коментиран от #27

    20:43 29.12.2025

  • 13 Сзо

    26 13 Отговор
    На снимката преброих 34 протестиращи

    20:45 29.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Перо

    19 19 Отговор
    Кога в БГ е допускан референдум?

    20:46 29.12.2025

  • 16 Бай ОНЯ

    24 23 Отговор
    Късно е чадо. Разпадащия се ЕС вече ни го нахлузи с помощта на български предатели. Разпада на ЕС ще започне макс до 5 години и ние както винаги сме на страната на губещия. Хубавото е че ЗНАЕМ кои ни натикаха в лната за да ги натикаме в един известен остров в река Дунав...

    Коментиран от #44

    20:49 29.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Не,че нещо,ама...

    18 12 Отговор
    Тези протести отдавна трябваше да се състоят, а не при свършен факт

    Коментиран от #30

    20:50 29.12.2025

  • 19 ТТТ

    16 7 Отговор
    Преброяване на дивите зайци. Страшен филм.

    20:51 29.12.2025

  • 20 хе хе

    13 10 Отговор
    Младите неумни си счупиха държавата. Сега ще трябва да си я оправят сами.
    В този ред на мисли, протестиралите емиграни завърнаха ли се в България да разждат българи след като падна правителството?

    20:51 29.12.2025

  • 21 дежурни

    11 10 Отговор
    Високо интелигентни аргументирани причини , заради които лева остава (да е цар в джунглата), а еврото се премахва от магазините там.

    Коментиран от #66

    20:51 29.12.2025

  • 22 Тя жабата тепърва ще се свари

    19 20 Отговор
    2026 евро после 2028 дигитални евра и лични документи 2030 разпад и воини граждански породени от високи данъци осигуровки и инфлацията
    Както винаги България е в грешен съюз

    20:52 29.12.2025

  • 23 Кавал си

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Жалко":

    и такъв ще си останеш.

    20:52 29.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тома Атанасов

    13 7 Отговор
    и Станка Кандулова са найййййййй-големите капацитети и експерти по конвергенция и финанси в Европейския съюз ...ако трябва референдум - всеки цървул е отявлен капацитет по всички вселенски въпроси.... нашенски синдром

    Коментиран от #38

    20:54 29.12.2025

  • 26 Цвете

    16 11 Отговор
    ЛУД УМОРА НЯМА. НЕ СЕ ЛИ НАМЕРИ НЯКОЙ ДА ИМ ЗАНЕСЕ ПО ЕДИН РУСКИ ЧАЙ.?

    20:54 29.12.2025

  • 27 Тва бързане за въвеждането

    11 17 Отговор

    До коментар #12 от "Хъхъ":

    Беше знак че нищо добро не ни чака освен Скъпотия до шия високи данъци и нищожно заплащане,ако имаше келипир в Еврозоната Полша водещата икономика в централна Европа отдавна да го е въвела нас ни прецакаха ония еничери в парламента тепърва ще го усетим

    20:55 29.12.2025

  • 28 втората по сила валута в света

    21 11 Отговор
    потъвали, фалирали, па децата им ходят да мият чинии във "фалиралата" Европа. Що не ходят да мият чинии в нацистка Русия? Или па да си работят по "спициалността" там ;)
    тия врели некипили кремълски пропаганди ги има документирани и в нацистка германия и после в комунистическа ссср, сега и в нацистка русия - ЕДНО и също. Света фалирал, а те с цъфнали и вързали налъми.

    20:55 29.12.2025

  • 29 Експерт

    12 21 Отговор
    Ще се присъединим към Еврозоната сега, за да платим сметката на богатите.

    Коментиран от #31

    20:55 29.12.2025

  • 30 състояха се

    9 18 Отговор

    До коментар #18 от "Не,че нещо,ама...":

    Имаше много сериозни протести още през лятото, но шайката се правеше, че не вижда и не чува, защото обратното означава влизане в списъка Магнитски и прилагане на закона Рико. Сега всички ще плащаме, за да откупим з.адните им части. Веднъж платихме чрез грабежите им, втори път ще платим чрез откупа им. Защото са ни ценни и не можев да ги оставим да се затрият.

    20:56 29.12.2025

  • 31 така е

    11 9 Отговор

    До коментар #29 от "Експерт":

    Шефа каза че ставаме зле като германците и испанците. Чудя се накъде да бягам. Може би в Скопие.

    20:57 29.12.2025

  • 32 Цвете

    13 10 Отговор
    ЛУД УМОРА НЯМА. НЕ СЕ ЛИ НАМЕРИ НЯКОЙ ДА ИМ ЗАНЕСЕ ПО ЕДИН РУСКИ ЧАЙ.?

    20:57 29.12.2025

  • 33 Горски

    7 18 Отговор
    Евро към швейцарския Франк
    2010г. 1 Евро 1.40 Франка
    2025г 1 Евро 0.93 Франка
    да ви е честито! Малко са...ма излагацията им е голяма....а в същото време костя, цомчо, ивелинчо, рундьо и сие си броат еврото и потриват ръце.
    ВЪЗРАЖДАНЕ събраха над 600 000 подписа, за дребни грешки в имената и адресите властта все пак призна 470 000. Това според Конституцията значеше задължителен Референдум, но уплашените евроеничари отмениха НЕзаконно свободния глас на българите. Днес минавам покрай един голям клон на ДСК във Варна, гледам,: 200 души опашка, половината им спрели картите, което уж великата информационна кампания не превиди... Представям си какво ще бъде през януари, а и ще видим истинската инфлация, не тази "поръчаната" от урсулите и хампарцумяните.

    Коментиран от #36, #67, #75, #78

    21:00 29.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Последния Софиянец

    7 6 Отговор

    До коментар #24 от "ТТТ":

    Цифрова рубла и цифров юан

    21:02 29.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Гражданин

    6 8 Отговор
    Нито един "специалист" по лева не казва какво правим с валутния борд !? Я вижте в търсачката колко и кои страни в света имат валутен борд! Общо четири, три от тях са в Централна Африка, а четвъртата сме ние!

    Коментиран от #40

    21:04 29.12.2025

  • 38 Последния Софиянец

    5 10 Отговор

    До коментар #25 от "Тома Атанасов":

    Миналата година ЕЦБ има 208 000 000 000 евро загуби.Големи експерти а?

    Коментиран от #47

    21:04 29.12.2025

  • 39 ЦИРК

    6 10 Отговор
    Истинският протест ще е Март месец. Тогава ще се види ефектът на Еврото - като ни намокри златният дъжд под чучура на парите които ще се изсипят в България като си сменим валутата.

    Помнете кои ни набутаха в вврозоната, в нарушение на всички правила и процедури и с огромните съпътстващи рискове неподготвена икономика да приеме Еврото - ГЕРБ, ППДБ, ДПС, ИТН, БСПОЛ ! И всичко това с мълчаливото съгласие на ЕК и най-вече на г-жа Урсула.

    21:06 29.12.2025

  • 40 Последния Софиянец

    5 11 Отговор

    До коментар #37 от "Гражданин":

    Валутният борд пада и минаваме под управлението на ЕЦБ-Еврогрупата.Миналата година Еврогрупата има 208 000 000 000 евро загуби.

    Коментиран от #49, #56

    21:06 29.12.2025

  • 41 млък

    4 4 Отговор
    Марийче, кво става в Украйна?

    21:07 29.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 разруха и разпад

    7 8 Отговор
    България бавно губи своя суверенитет ,пътува към нищото. Когато геополитическите пластове се разместят, и когато измамата наречена ЕС се разпадне,а това ще се случи неизбежно ,България няма да може да върне своята държавност. Бъдещето на третата Българска държава е неясно и мътно. За жалост опасността България да изчезне от картата е сериозна. Този път , тежко и горко на поколенията . Ситуацията е мрачна ! Съдбата на България е в ръцете на обикновените Българи наречени народ. Четвърта няма да има,защото никой освен народа на България няма интерес от това.

    21:10 29.12.2025

  • 44 Адрес 4000

    8 4 Отговор

    До коментар #16 от "Бай ОНЯ":

    Ще ще ще
    Сега пък до 5 години
    Не беше ли до една
    Или до пролетта
    Или до лятото
    Или до есента
    Или до зимата
    ЦЦЦ
    Копейската душа винаги чака Асвабаждение
    И обръщане на палачинката
    Да додат нашти и ги почвами
    Така живота му минава в Мизерия
    И накрая Пуква

    Коментиран от #74

    21:10 29.12.2025

  • 45 Мхм

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "село Тепава (Ловеч)734":

    Ти ще се връщаш ли от Москва по некое време???

    21:10 29.12.2025

  • 46 Кончев

    8 7 Отговор
    5 платени пенсионера. Еврото влиза. За недоволните -купувайте рубли и бегайте в моцква

    21:12 29.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 две отлични новини

    8 7 Отговор
    Еврото идва
    Възраждане си отива

    21:13 29.12.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Карлуково Онлайн

    9 2 Отговор
    Боклуци

    21:14 29.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 помнете

    9 6 Отговор
    Ще има възмездие. Жална им майка на тия, които ни набутаха в евро-кошарата.

    Коментиран от #59, #65

    21:15 29.12.2025

  • 53 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 4 Отговор
    ЦЕНИТЕ НА ИМОТИТЕ ПАДАТ ........................ ЧОРАПА И КОПЕЙКИН В ШОК ........................

    21:16 29.12.2025

  • 54 Рейс uguoтu

    6 5 Отговор
    сбогом, товаришчи крепостяни!

    21:16 29.12.2025

  • 55 коментар

    5 4 Отговор
    много рехаво

    Май са спряли грантовете

    Коментиран от #62

    21:16 29.12.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 България не върви по верния път

    5 5 Отговор
    В България има толкова много професори, генерали, анализатори и какви ли не учени- Но нито един не се сети поне да отбележи една класическа мисъл изказана от един гений през 1918 -19 20 година. Друг е въпроса какъв е този гений, но той е гений - епоха ! Идеята за обединена Европа не е нова и не е сегашно откритие. По този повод мисълта му е следната : " Европа никога не може да бъде обединена,но ако все пак това се случи , то тя неизбежно ще бъде реакционна "! България не върви по верния път !

    21:20 29.12.2025

  • 59 Bъзпалени едноклетъчни копейки

    6 7 Отговор

    До коментар #52 от "помнете":

    Почвайте да свиквате с еврото!🇧🇬🇪🇺💶

    21:20 29.12.2025

  • 60 важното е

    6 5 Отговор
    че основната опорка на копейкин и чорапа отлетя

    21:21 29.12.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 говори москва

    5 4 Отговор

    До коментар #55 от "коментар":

    Леля каза, че вече ще плаща в рукойни

    21:21 29.12.2025

  • 63 .......

    6 5 Отговор
    От 01.01.2026 г. сме без пукнат лев - мърмореше Нешка руската пешка и заблъска с юмрук по масата.

    21:22 29.12.2025

  • 64 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 6 Отговор
    НА ПРОТЕСТА ПЪЛНО С КОПЕЙКИ , ЯЙЦЕ ДА ХВЪРЛИШ , НЯМА КЪДЕ ДА ПАДНЕ .......................

    21:23 29.12.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Колкото и коментаторите тук

    7 2 Отговор
    10 човека

    21:29 29.12.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 уфф

    4 1 Отговор

    До коментар #68 от "Копейките са за еврото вече":

    Дано да ти плащат, че иначе толкова безплатна простотия би била достойна за съжаление.

    21:31 29.12.2025

  • 72 Локо Сф

    6 3 Отговор
    Като гледам колко и какви са протестиращите се вижда колко правилно е решението за приемането на ЕВРОТО

    21:31 29.12.2025

  • 73 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 3 Отговор
    ПЛОЩАДА Е ПРЕПЪЛНЕН С ПРОТЕСТИРАЩИ .......................... ОКОЛО 500,ООО КОПЕЙКИ (ДА АМА НЕ) ........................

    21:33 29.12.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Стенли

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Горски":

    Горски от цялата тази плява не можах да разбера дали си за евро или за лв за референдум или не между другото голяма част от населението оскотяла по обезлюдяващите се села които не са ограбени и избити от чероките (днес още един възрастен мъж стана жертва бог да го прости) стискат останалите последни левчета последните в смисъл до следващата пенсия и се чудят как ще изкарат месеца и чакат с нетърпение да влезем в клуба на богатите 😁

    Коментиран от #80, #81

    21:35 29.12.2025

  • 76 Николай

    3 0 Отговор
    Факти много са ти близо плюсовете и минусите

    Коментиран от #79

    21:37 29.12.2025

  • 77 Нека да пиша

    1 2 Отговор
    Плачете ,на 1-ви януари еврото идва!

    21:38 29.12.2025

  • 78 Швейк

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Горски":

    Много си зле с математиката, ама много!

    Коментиран от #82

    21:40 29.12.2025

  • 79 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Николай":

    Точно и аз често вместо плюс натискам минус

    21:41 29.12.2025

  • 80 Горски

    2 2 Отговор

    До коментар #75 от "Стенли":

    За лева съм, ама вие дето ще влезете в клуба на "богатите" си пригатвете парички да плащате дълговете на Франция, Германия, Италия и Гърция като за "добре дошли".

    Коментиран от #84

    21:44 29.12.2025

  • 81 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Стенли":

    Ти който си ми писал минус и всички останали хайде кажете кое не е вярно 🤔

    21:45 29.12.2025

  • 82 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Швейк":

    То и вие дето напирате да влизате в ЕЗ не сте кой знае какво, но след 1.01.26 ще го разберете по трудния начин, като ви принудят да плащате дълговете на Франция, Италия, Германия и Гърция.

    21:48 29.12.2025

  • 83 Копейка от новото броене

    0 1 Отговор
    шепа копейки изглеждащи като кухи лейки.

    21:48 29.12.2025

  • 84 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Горски":

    Приятелю аз това за клуба на богатите го казвам с ирония и извинявай ако съм те обидил и те поздравявам за твоята позиция между другото най справедливо беше да се проведе референдум и после според резултатите ако си останеше лева и ако нещата са се объркат така наречените управляващи които не се знае вече кои са имат пълното право да кажат сърдете се на себе си ние само изпълнихме желанието на мнозинството и обратно ако беше вземал привес за еврозоната и нещата са объркат пак можеше да кажат същото и нямаше на кого да се сърдим

    21:53 29.12.2025

  • 85 Заглавието е

    1 1 Отговор
    неточно. Не са протести, а манифестации.

    22:02 29.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове