Протести в защита на лева в няколко града у нас

Протест в защита на лева се проведоха в няколко града у нас. Тази вечер в Бургас противниците на еврото се организираха в социалните мрежи и се събраха на площада пред общината в морския град, съобщи "Нова телевизия".
Позицията им е, че България трябва да запази лева като разплащателна единица и не е сега времето, в което страната ни да приема единната валута. Според недоволните подобно решение трябва да бъде взето единствено след провеждане на национален референдум.
„Левът е над всичко. Левът дори е царят на животните. Ако влезем в джунглата, можете ли да купите парче месо от лъва с каквато и да е валута?”, коментира Тома Атанасов. „Не трябва сега да влизаме в еврозоната, защото тя потъва. Франция е пред капитулация, Германия е в рецесия, защо ни трябва сега да влизаме?”, попита Станка Кандулова.
Протестиращи се събраха и в центъра на София.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #24, #57
20:34 29.12.2025
2 Роки
20:36 29.12.2025
3 Еднокнижен
Коментиран от #7
20:37 29.12.2025
4 Факт
20:37 29.12.2025
5 Бъдете точни
20:38 29.12.2025
6 село Тепава (Ловеч)734
Коментиран от #45, #61
20:38 29.12.2025
7 Пустиня(к)
До коментар #3 от "Еднокнижен":Бе, ако е за свещи и покров и ние моеме да му купиме. С откраднатите от нас пари. Белким стигнат.
20:40 29.12.2025
8 Спецназ
НЯМА да промени факта, че сме най- корумпираната и пропаднала държава в северното полукълбо!
даже гърците ни завиждат за кражбите!
Може ли бе , Баце- нов, реновиран участък от пътя за милиони да
са нахвърляли плочите за канавката от високо от самосвала,
даже не са ги подредили, мани да ги циментират. ПФУ! И пътя пуснат!
И реката си тече... по дъното обръща камъчета...както се пее в песента...
20:41 29.12.2025
9 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А ако не познаеш,ко праим тогиз...?
Да се хванем на бас,от мен пенсията от тебе една шкембе чорба в ресторанта ти който го немаш..
20:41 29.12.2025
10 Жалко
Коментиран от #14, #23
20:42 29.12.2025
11 Ха ха ха
20:43 29.12.2025
12 Хъхъ
Откачалници колкото искаш …
Коментиран от #27
20:43 29.12.2025
13 Сзо
20:45 29.12.2025
15 Перо
20:46 29.12.2025
16 Бай ОНЯ
Коментиран от #44
20:49 29.12.2025
18 Не,че нещо,ама...
Коментиран от #30
20:50 29.12.2025
19 ТТТ
20:51 29.12.2025
20 хе хе
В този ред на мисли, протестиралите емиграни завърнаха ли се в България да разждат българи след като падна правителството?
20:51 29.12.2025
21 дежурни
Коментиран от #66
20:51 29.12.2025
22 Тя жабата тепърва ще се свари
Както винаги България е в грешен съюз
20:52 29.12.2025
23 Кавал си
До коментар #10 от "Жалко":и такъв ще си останеш.
20:52 29.12.2025
25 Тома Атанасов
Коментиран от #38
20:54 29.12.2025
26 Цвете
20:54 29.12.2025
27 Тва бързане за въвеждането
До коментар #12 от "Хъхъ":Беше знак че нищо добро не ни чака освен Скъпотия до шия високи данъци и нищожно заплащане,ако имаше келипир в Еврозоната Полша водещата икономика в централна Европа отдавна да го е въвела нас ни прецакаха ония еничери в парламента тепърва ще го усетим
20:55 29.12.2025
28 втората по сила валута в света
тия врели некипили кремълски пропаганди ги има документирани и в нацистка германия и после в комунистическа ссср, сега и в нацистка русия - ЕДНО и също. Света фалирал, а те с цъфнали и вързали налъми.
20:55 29.12.2025
29 Експерт
Коментиран от #31
20:55 29.12.2025
30 състояха се
До коментар #18 от "Не,че нещо,ама...":Имаше много сериозни протести още през лятото, но шайката се правеше, че не вижда и не чува, защото обратното означава влизане в списъка Магнитски и прилагане на закона Рико. Сега всички ще плащаме, за да откупим з.адните им части. Веднъж платихме чрез грабежите им, втори път ще платим чрез откупа им. Защото са ни ценни и не можев да ги оставим да се затрият.
20:56 29.12.2025
31 така е
До коментар #29 от "Експерт":Шефа каза че ставаме зле като германците и испанците. Чудя се накъде да бягам. Може би в Скопие.
20:57 29.12.2025
32 Цвете
20:57 29.12.2025
33 Горски
2010г. 1 Евро 1.40 Франка
2025г 1 Евро 0.93 Франка
да ви е честито! Малко са...ма излагацията им е голяма....а в същото време костя, цомчо, ивелинчо, рундьо и сие си броат еврото и потриват ръце.
ВЪЗРАЖДАНЕ събраха над 600 000 подписа, за дребни грешки в имената и адресите властта все пак призна 470 000. Това според Конституцията значеше задължителен Референдум, но уплашените евроеничари отмениха НЕзаконно свободния глас на българите. Днес минавам покрай един голям клон на ДСК във Варна, гледам,: 200 души опашка, половината им спрели картите, което уж великата информационна кампания не превиди... Представям си какво ще бъде през януари, а и ще видим истинската инфлация, не тази "поръчаната" от урсулите и хампарцумяните.
Коментиран от #36, #67, #75, #78
21:00 29.12.2025
35 Последния Софиянец
До коментар #24 от "ТТТ":Цифрова рубла и цифров юан
21:02 29.12.2025
37 Гражданин
Коментиран от #40
21:04 29.12.2025
38 Последния Софиянец
До коментар #25 от "Тома Атанасов":Миналата година ЕЦБ има 208 000 000 000 евро загуби.Големи експерти а?
Коментиран от #47
21:04 29.12.2025
39 ЦИРК
Помнете кои ни набутаха в вврозоната, в нарушение на всички правила и процедури и с огромните съпътстващи рискове неподготвена икономика да приеме Еврото - ГЕРБ, ППДБ, ДПС, ИТН, БСПОЛ ! И всичко това с мълчаливото съгласие на ЕК и най-вече на г-жа Урсула.
21:06 29.12.2025
40 Последния Софиянец
До коментар #37 от "Гражданин":Валутният борд пада и минаваме под управлението на ЕЦБ-Еврогрупата.Миналата година Еврогрупата има 208 000 000 000 евро загуби.
Коментиран от #49, #56
21:06 29.12.2025
41 млък
21:07 29.12.2025
43 разруха и разпад
21:10 29.12.2025
44 Адрес 4000
До коментар #16 от "Бай ОНЯ":Ще ще ще
Сега пък до 5 години
Не беше ли до една
Или до пролетта
Или до лятото
Или до есента
Или до зимата
ЦЦЦ
Копейската душа винаги чака Асвабаждение
И обръщане на палачинката
Да додат нашти и ги почвами
Така живота му минава в Мизерия
И накрая Пуква
Коментиран от #74
21:10 29.12.2025
45 Мхм
До коментар #6 от "село Тепава (Ловеч)734":Ти ще се връщаш ли от Москва по некое време???
21:10 29.12.2025
46 Кончев
21:12 29.12.2025
48 две отлични новини
Възраждане си отива
21:13 29.12.2025
50 Карлуково Онлайн
21:14 29.12.2025
52 помнете
Коментиран от #59, #65
21:15 29.12.2025
53 ЕДГАР КЕЙСИ
21:16 29.12.2025
54 Рейс uguoтu
21:16 29.12.2025
55 коментар
Май са спряли грантовете
Коментиран от #62
21:16 29.12.2025
58 България не върви по верния път
21:20 29.12.2025
59 Bъзпалени едноклетъчни копейки
До коментар #52 от "помнете":Почвайте да свиквате с еврото!🇧🇬🇪🇺💶
21:20 29.12.2025
60 важното е
21:21 29.12.2025
62 говори москва
До коментар #55 от "коментар":Леля каза, че вече ще плаща в рукойни
21:21 29.12.2025
63 .......
21:22 29.12.2025
64 ЕДГАР КЕЙСИ
21:23 29.12.2025
69 Колкото и коментаторите тук
21:29 29.12.2025
71 уфф
До коментар #68 от "Копейките са за еврото вече":Дано да ти плащат, че иначе толкова безплатна простотия би била достойна за съжаление.
21:31 29.12.2025
72 Локо Сф
21:31 29.12.2025
73 ЕДГАР КЕЙСИ
21:33 29.12.2025
75 Стенли
До коментар #33 от "Горски":Горски от цялата тази плява не можах да разбера дали си за евро или за лв за референдум или не между другото голяма част от населението оскотяла по обезлюдяващите се села които не са ограбени и избити от чероките (днес още един възрастен мъж стана жертва бог да го прости) стискат останалите последни левчета последните в смисъл до следващата пенсия и се чудят как ще изкарат месеца и чакат с нетърпение да влезем в клуба на богатите 😁
Коментиран от #80, #81
21:35 29.12.2025
76 Николай
Коментиран от #79
21:37 29.12.2025
77 Нека да пиша
21:38 29.12.2025
78 Швейк
До коментар #33 от "Горски":Много си зле с математиката, ама много!
Коментиран от #82
21:40 29.12.2025
79 Стенли
До коментар #76 от "Николай":Точно и аз често вместо плюс натискам минус
21:41 29.12.2025
80 Горски
До коментар #75 от "Стенли":За лева съм, ама вие дето ще влезете в клуба на "богатите" си пригатвете парички да плащате дълговете на Франция, Германия, Италия и Гърция като за "добре дошли".
Коментиран от #84
21:44 29.12.2025
81 Стенли
До коментар #75 от "Стенли":Ти който си ми писал минус и всички останали хайде кажете кое не е вярно 🤔
21:45 29.12.2025
82 Горски
До коментар #78 от "Швейк":То и вие дето напирате да влизате в ЕЗ не сте кой знае какво, но след 1.01.26 ще го разберете по трудния начин, като ви принудят да плащате дълговете на Франция, Италия, Германия и Гърция.
21:48 29.12.2025
83 Копейка от новото броене
21:48 29.12.2025
84 Стенли
До коментар #80 от "Горски":Приятелю аз това за клуба на богатите го казвам с ирония и извинявай ако съм те обидил и те поздравявам за твоята позиция между другото най справедливо беше да се проведе референдум и после според резултатите ако си останеше лева и ако нещата са се объркат така наречените управляващи които не се знае вече кои са имат пълното право да кажат сърдете се на себе си ние само изпълнихме желанието на мнозинството и обратно ако беше вземал привес за еврозоната и нещата са объркат пак можеше да кажат същото и нямаше на кого да се сърдим
21:53 29.12.2025
85 Заглавието е
22:02 29.12.2025