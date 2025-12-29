Важните новини във ФАКТИ на 29.12.2025 г.

Кирил Петков: Бойко Борисов е бил член на комунистическата партия

Кирил Петков коментира изказването на Бойко Борисов по повод Възродителния процес, в което лидерът на ГЕРБ използва думите "пребоядисани млади комунистчета". В своя публикация във Фейсбук бившият съпредседател на "Продължаваме Промяната" написа: "Кой е бил член на комунистическата партия? Борисов! Кой е награден с ордена Ломоносов за опазването на паметника на съветската армия? Борисов!"

Навечерието на 2026 година заварва България в изключително напрегната политическа ситуация, белязана от несигурност, институционални конфликти и риск от задълбочаване на кризата. Това коментира бившият служебен министър-председател проф. Георги Близнашки в студиото на "Денят ON AIR".

Тежка катастрофа с жертви е станала на международният път Русе - Свиленград край Велико Търново. Проходът на Републиката е затворен за движение.

На никой не му хрумваше, че работодателите и някои политически партии ще организират този протест срещу бюджета. Това е причината преди няколко месеца никой да не коментира и говори за оставка на кабинета. Единствено протестът може да роди едно такова действие, което не може да се предвиди.

Протест в защита на лева се проведоха в няколко града у нас. Тази вечер в Бургас противниците на еврото се организираха в социалните мрежи и се събраха на площада пред общината в морския град, съобщи "Нова телевизия".

Кой го дърпа за езика Бойко Борисов да говори за Възродителен процес и комунисти? С театрално гневна тирада пред военен декор. Участник е в процеса и е напуснал МВР, след като е отказал да се деполитизира.

Камен Алипиев - Кедъра е настанен в болница заради бронхоспазъм. Това обяви самият той в пост във Facebook, съобщи dariknews.

Високотиражният турски вестник „Миллиет“ тези дни предлага на читателите специално издание в приложение, посветено на известния зимен курортен център на България – Банско, съобщи БТА.

Млада украинка се качи на разделителната мантинела между курорта Слънчев бряг и Свети Влас, съобщиха очевидци на зрелищната катастрофа, цитирани от Булфото.

Инспектори на Националната агенция за приходите (НАП) влязоха на проверка в магазин от веригата "Лидл" (Lidl), който се намира на столичния бул. "Скобелев", заради неоправдано вдигане на цените на стоки от голямата потребителска кошница във връзка с въвеждането на еврото в България.

НЗОК разкри хиляди фиктивни хоспитализации: По документи в болница, а тялом пред рулетката

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Националната агенция за приходите (НАП) разкриха мащабна схема за източване на обществен ресурс чрез фиктивни хоспитализации. Проверката е установила драстични разминавания между отчетеното болнично лечение и реалното местоположение на пациентите.

Два спасителни екипа започнаха работа по сигнал за изчезнал 22-годишен мъж в района на планина Витоша.

Държавата въвежда нулева толерантност към необоснованото повишаване на цените в търговската мрежа. При констатирани нарушения институциите вече ще налагат директни санкции, без да издават предварителни предписания. Това стана ясно след редовното заседание на Механизма за еврото, свикано днес от министър-председателя Росен Желязков.

Днес България получи близо 3 млрд. лв. по третото плащане от НПВУ. Това е второто плащане, направено към страната ни в мандата на правителството. Това съобщи във фейсбук Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ.

Борисов говори за „опасност“, но отказва да каже каква точно. Затова очакваме да уточни: какво опасно вижда в думите и действията на политици, които са се поклонили на Тюркян чешма и са почели паметта на жертвите на принудителната смяна на имената. Поклонът пред невинни жертви не е заплаха. Заплаха е да превръщаш паметта в повод за внушения и разделение. Това написаха от пресцентъра на „Да, България” по повод публикуваното по днес изявление на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в социалните мрежи.

Заради преминаването от левове в евро плащането на битови сметки ще бъде затруднено от днес - 29 декември, до 5 януари. За това предупреждават банки и фирми за комунални услуги, предава бТВ.

Пребиха до смърт възрастен мъж в Ямболско. От полицията съобщават, че на 28 декември, след 06:30 часа, е получен сигнал, за нанесен побой на 72-годишен мъж в село Маломир.

Всяко домакинство в България трябва да даде близо 22 хиляди лева, за да изплатим настоящия външен дълг на страната. Това сочат изчисленията на експерти, създали дългов калкулатор, съобщи Нова ТВ.

Заради повреда на контактната мрежа, от снощи е преустановено движението на влаковете в междугарието Гурково – Твърдица, част от Подбалканската железопътна линия (София – Карлово - Бургас), информират от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Очакванията на българите за 2026 г. са по-песимистични в сравнение с тези в края на предходната година. Това сочи изследване на социологическа агенция „Тренд“ по поръчка на „24 часа“ за нагласите спрямо отминаващата 2025 г. и предстоящата 2026 г.

Заловиха 71-годишен шофьор с положителна проба за два вида наркотици в Хасково, съобщиха от полицията.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с ново видео в Инстаграм, обръщайки се към ПП-ДБ и последното им посещение в Кърджали и Тюркян чешма.