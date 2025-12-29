Новини
Проф. Близнашки: Все някой ще се жертва пред олтара на отечеството

29 Декември, 2025 21:54 406 17

  • проф. георги близнашки-
  • избори-
  • парламент-
  • румен радев

Румен Радев носи значителна морална и политическа отговорност за създалата се криза

Венцислав Михайлов

Навечерието на 2026 година заварва България в изключително напрегната политическа ситуация, белязана от несигурност, институционални конфликти и риск от задълбочаване на кризата. Това коментира бившият служебен министър-председател проф. Георги Близнашки в студиото на "Денят ON AIR".

"В тези празнични дни, в тези празнични часове, за съжаление, не мога да направя някаква позитивна прогноза. Защото действително всички наблюдатели са единодушни в едно - предстоят трудни времена, а изразът "турбулентност на събитията" придобива гражданственост. Въобще не трябваше да свършва 2025 година по този начин, в навечерието на нашето присъединяване към Еврозоната, тоест тогава, когато България придобива пълноценен статус на член на Европейския съюз. Но това е положението. В подобни ситуации можем да си пожелаем само едно - повече здрав смисъл в поведението на нашите политици. Защото в крайна сметка отговорността пада върху тях", каза проф. Близнашки пред Bulgaria ON AIR.

Проф. Близнашки изрази убеждението си, че България няма да остане без изпълнителна власт и че все пак ще се намери човек, който да поеме отговорността за служебно правителство.

Той обаче предупреди, че натискът върху подобен кабинет ще бъде изключително силен.

"Каквото и да се случва, все някой ще се жертва пред олтара на отечеството. Но истината е, че натискът върху това служебно правителство ще бъде много голям. Има едно свръхочакване за честни избори, за това, че в крайна сметка ще настъпи някакъв принцип на промяна в модела на управление. Така че натискът върху служебното правителство ще бъде голям", коментира проф. Близнашки.

Бившият служебен премиер определи т.нар. "домова книга" като погрешно наследство от близкото минало, но подчерта, че това е реалност, с която институциите трябва да се съобразяват.

Той изрази мнение, че конституционните промени, ограничили правомощията на държавния глава в кризисни моменти, са резултат от силно политическо противопоставяне и според него рано или късно ще бъдат преосмислени.

По темата за изборния процес проф. Близнашки настоя, че улицата не може да решава фундаментални въпроси като вида на избирателната система. "Тези протести не трябва да се надценяват – техният смисъл, тяхното значение. Не може улицата да решава каква да бъде избирателната система, дали да има машинно гласуване или не. Това не са елементарни въпроси, които могат да се решават чрез надвикване на улицата. Това са много сложни фундаментални въпроси", заяви проф. Близнашки.

По отношение на президента Румен Радев, бившият служебен премиер заяви, че държавният глава носи значителна морална и политическа отговорност за създалата се криза.


  • 1 Още един

    7 0 Отговор
    Политически труп

    Коментиран от #8

    21:55 29.12.2025

  • 2 Гост

    8 0 Отговор
    По стар роден обичай, такива, като този, жертват целият народ и интересите му.

    21:56 29.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Някой ще влезе с Калашников в Партийният дом и ще се жертва но после Паметник

    21:57 29.12.2025

  • 4 гепи вадят

    6 0 Отговор
    мазници от килера

    21:57 29.12.2025

  • 5 Стенли

    6 0 Отговор
    Тъй тъй както ти се жертва като се само назначи за посланик във Великобритания 😁🤑

    21:57 29.12.2025

  • 6 Гост

    6 1 Отговор
    "Не може улицата да решава каква да бъде избирателната система" - През 89-а не реши ли улицата, да станем бананова репужлика? Не бяха ли скачащите с двата пръста в основата на преврата ви?

    21:58 29.12.2025

  • 7 Тоя кво са прави на луд

    4 0 Отговор
    Изборите се фалшифицират навсякъде в "демокрацията" отсега знаем на следващите коя политическа партия ще е първа да и това пак са гробарите ако щете и 85%изберателна активност да има

    21:59 29.12.2025

  • 8 Прав си!

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Още един":

    Охранен, дебел и крадлив. Пълно подобие на двамата Дебели.

    21:59 29.12.2025

  • 9 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    АБЕ ОТ КЪДЕ ВАДИТЕ ТЕЗИ МУХАЛИ? ЗА ДА СЕ ОПРАВИ БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ЕДНА КАМАРА КРАДЛИВИ ДЕПУТАТИ И ПОЛИТИЦИ ДА СА ПО СТЪЛБОВЕТЕ НА ОРЛОВ МОСТ!

    21:59 29.12.2025

  • 10 Да бе

    2 1 Отговор
    Служебно правителство? След сглобката между пп/дб и герб няма служеби правителства. Има само правителства на герб (Главчев). И сега ще е така (Желязков).

    22:00 29.12.2025

  • 11 Пич

    5 0 Отговор
    Тъй ля....?! Радев ако не разсече Гордиевият възел сега , няма да го разсече никога !!! Ще се окаже един обикновен нерешителен страхливец с глупави съветници !!! И отново след време ( няколко безмислени избори за около милиард ) , Баце ще е първи !!!

    22:00 29.12.2025

  • 12 Мазна

    5 0 Отговор
    червена отврат !

    22:00 29.12.2025

  • 13 Пустиня(к)

    3 0 Отговор
    Аз викам да пожертваме Боко! Он така обича, да са праи на жертва! Он требва да е пожертван ЗАДЪЛЖЕ!

    22:01 29.12.2025

  • 14 Все някой ще се жертва

    2 0 Отговор
    да се надяваме някой мазно ухилен дето се прави на професор

    22:02 29.12.2025

  • 15 Крива

    1 0 Отговор
    гримаса имитираща усмивка , ни очи ни срама - цял живот така !

    22:02 29.12.2025

  • 16 Емо

    0 0 Отговор
    Абе политик няма да се жертва, а ще стане премиер, за да краде за ГЕРБ. Аз предлагам юристите се видя каква я свършиха и сме като държава и законодателство под кривата круша, да почнат да си траят, поне от някъкв срам. Улицата като няма да реши, нека реши референдум такива сложни и всякакви други по-сложни и по-прости въпроси. Близнака да си гледа преподаването. За друго не става.

    22:05 29.12.2025

  • 17 Горски

    1 0 Отговор
    ОСОБЕНО, АКО ПОКАНЯТ ВАС ВЕДНАГА БИХТЕ "СЕ ЖЕРТВАЛИ", НАЛИ?

    22:06 29.12.2025

