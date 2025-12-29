Проф. Близнашки: Все някой ще се жертва пред олтара на отечеството

Навечерието на 2026 година заварва България в изключително напрегната политическа ситуация, белязана от несигурност, институционални конфликти и риск от задълбочаване на кризата. Това коментира бившият служебен министър-председател проф. Георги Близнашки в студиото на "Денят ON AIR".

"В тези празнични дни, в тези празнични часове, за съжаление, не мога да направя някаква позитивна прогноза. Защото действително всички наблюдатели са единодушни в едно - предстоят трудни времена, а изразът "турбулентност на събитията" придобива гражданственост. Въобще не трябваше да свършва 2025 година по този начин, в навечерието на нашето присъединяване към Еврозоната, тоест тогава, когато България придобива пълноценен статус на член на Европейския съюз. Но това е положението. В подобни ситуации можем да си пожелаем само едно - повече здрав смисъл в поведението на нашите политици. Защото в крайна сметка отговорността пада върху тях", каза проф. Близнашки пред Bulgaria ON AIR.

Проф. Близнашки изрази убеждението си, че България няма да остане без изпълнителна власт и че все пак ще се намери човек, който да поеме отговорността за служебно правителство.

Той обаче предупреди, че натискът върху подобен кабинет ще бъде изключително силен.

"Каквото и да се случва, все някой ще се жертва пред олтара на отечеството. Но истината е, че натискът върху това служебно правителство ще бъде много голям. Има едно свръхочакване за честни избори, за това, че в крайна сметка ще настъпи някакъв принцип на промяна в модела на управление. Така че натискът върху служебното правителство ще бъде голям", коментира проф. Близнашки.

Бившият служебен премиер определи т.нар. "домова книга" като погрешно наследство от близкото минало, но подчерта, че това е реалност, с която институциите трябва да се съобразяват.

Той изрази мнение, че конституционните промени, ограничили правомощията на държавния глава в кризисни моменти, са резултат от силно политическо противопоставяне и според него рано или късно ще бъдат преосмислени.

По темата за изборния процес проф. Близнашки настоя, че улицата не може да решава фундаментални въпроси като вида на избирателната система. "Тези протести не трябва да се надценяват – техният смисъл, тяхното значение. Не може улицата да решава каква да бъде избирателната система, дали да има машинно гласуване или не. Това не са елементарни въпроси, които могат да се решават чрез надвикване на улицата. Това са много сложни фундаментални въпроси", заяви проф. Близнашки.

По отношение на президента Румен Радев, бившият служебен премиер заяви, че държавният глава носи значителна морална и политическа отговорност за създалата се криза.