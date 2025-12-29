НАП: Хазартни оператори и търговци подават важни декларации

С наближаването на края на годината Националната агенция за приходите (НАП) напомня за предстоящите задължения на бизнеса, свързани с декларирането на дейността за месец декември. Организаторите на хазартни игри и фирмите, извършващи търговия в рамките на Европейския съюз, трябва да подготвят своята документация за началото на 2026 година.

Организаторите на хазартни игри и операторите на телефонни или други електронни съобщителни услуги имат задължение да декларират направените залози и дължимия данък за предходния месец. Това изискване касае конкретно игрите, при които залогът за участие се извършва чрез цената на телефонна или друга електронна услуга.

Според нормативната уредба, операторите трябва не само да декларират, но и да внесат дължимия данък за проведените хазартни игри през месец декември.

Регистрираните по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) лица, които извършват търговска дейност с контрагенти от други държави членки на ЕС, също имат важни административни задължения. Те трябва да подадат VIES-декларация за данъчния период на месец декември на предходната година (2025 г.).

Задължението обхваща лицата, които са извършили:

Вътреобщностни доставки на стоки;

Доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получени авансови плащания);

Доставки на услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

От приходната агенция уточняват, че декларацията трябва да включва и случаите, при които регистрираното лице изпраща или транспортира стоки от България до друга държава членка под режим на складиране на стоки до поискване. При промяна или замяна на получателя по тези операции, данните също трябва да бъдат коректно отразени в раздел „Г“ на VIES-декларацията.

Спазването на сроковете за деклариране и плащане е ключово за избягване на санкции и начисляване на лихви от страна на данъчната администрация.