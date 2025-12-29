Новини
България »
София »
НАП: Хазартни оператори и търговци подават важни декларации

НАП: Хазартни оператори и търговци подават важни декларации

29 Декември, 2025 22:27 603 5

  • нап-
  • хазарт-
  • търговци

Спазването на сроковете за деклариране и плащане е ключово за избягване на санкции

НАП: Хазартни оператори и търговци подават важни декларации - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С наближаването на края на годината Националната агенция за приходите (НАП) напомня за предстоящите задължения на бизнеса, свързани с декларирането на дейността за месец декември. Организаторите на хазартни игри и фирмите, извършващи търговия в рамките на Европейския съюз, трябва да подготвят своята документация за началото на 2026 година.

Организаторите на хазартни игри и операторите на телефонни или други електронни съобщителни услуги имат задължение да декларират направените залози и дължимия данък за предходния месец. Това изискване касае конкретно игрите, при които залогът за участие се извършва чрез цената на телефонна или друга електронна услуга.

Според нормативната уредба, операторите трябва не само да декларират, но и да внесат дължимия данък за проведените хазартни игри през месец декември.

Регистрираните по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) лица, които извършват търговска дейност с контрагенти от други държави членки на ЕС, също имат важни административни задължения. Те трябва да подадат VIES-декларация за данъчния период на месец декември на предходната година (2025 г.).

Задължението обхваща лицата, които са извършили:

Вътреобщностни доставки на стоки;

Доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получени авансови плащания);

Доставки на услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

От приходната агенция уточняват, че декларацията трябва да включва и случаите, при които регистрираното лице изпраща или транспортира стоки от България до друга държава членка под режим на складиране на стоки до поискване. При промяна или замяна на получателя по тези операции, данните също трябва да бъдат коректно отразени в раздел „Г“ на VIES-декларацията.

Спазването на сроковете за деклариране и плащане е ключово за избягване на санкции и начисляване на лихви от страна на данъчната администрация.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хазарта трябва се ЗАБРАНИ

    2 1 Отговор
    Отиде едно поколение зян хазартно зависими

    Коментиран от #2

    22:31 29.12.2025

  • 2 Няма как

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хазарта трябва се ЗАБРАНИ":

    Храни хазната за да има за държавния апарат

    22:33 29.12.2025

  • 3 Български СПОРТЕН тотализатор

    2 0 Отговор
    Ние от 1 януари приемаме в тото пунктовете залози САМО В ЕВРО... НИЕ СМЕ ДЪРЖАВА В държавата-който няма Евро няма да участва...

    22:41 29.12.2025

  • 4 Спорен тотализатор

    3 0 Отговор
    Ще бъде изтеглено числото..... 83...в играта 6/42

    22:43 29.12.2025

  • 5 има ТЕЛК

    1 0 Отговор
    има хазарт

    не виждате ли връската

    22:50 29.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове