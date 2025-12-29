Новини
Димитър Ганев: Нов играч на терена ще има, ако не е Радев на тези избори, ще е друг на следващите

29 Декември, 2025 22:11 752 27

Масовостта на протестите не гарантира това да се пренесе пред урните

Димитър Ганев: Нов играч на терена ще има, ако не е Радев на тези избори, ще е друг на следващите - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ясно доминират песимистичните нагласи за следващата година. Изследването ни беше направено на фона на безпрецедентни протести, еврото не буди сериозен ентусиазъм, на международната сцена няма добри новини – не знам откъде може да дойде оптимизъм. Притесненията, свързани с инфлацията, са на сериозни нива. Това заяви политологът от "Тренд" Димитър Ганев в предаването „Още от деня” по БНТ.

2025 г. ни даде отговор на въпроса дали е свършила политическата криза. Нито едно редовно правителство през последните пет години, не е изкарало повече от една година. Тази партийна система изглежда е изчерпана, без сили и възможности е да роди нещо по-стабилно от няколкомесечно компромисно правителство в много трудни коалиционни формати. Ако няма някакъв нов играч на терена и се възпроизведе сходна структура в нагласите, то това не вещае кой знае колко стабилен кабинет след протестите, обясни политологът.

Протестът беше логично следствие на дълго трупани проблеми и напрежение в страната. 8 юли беше ключова, тя раздели политическия период – до нея имахме едно правителство, което си бе поставило за цел еврозоната и опозиция, която е хем с единия крак в управлението, а с другия в опозиция. След 8 юли настъпи кардинална промяна – гласуването на членството в еврозоната и ареста на Благомир Коцев. Процесът, който се отключи беше на непрекъснато трупащо се напрежение. Бюджетът беше искра да излезе това недоволство, което беше трупано в продължение на месеци преди това, подчерта Ганев.

Въпросът, който ще предопредели до голяма степен 2026 година е ще има ли нов играч на терена. Има един прозорец на възможност, в който може да се съобщи тази новина. Това е моментът, в който се върне третият мандат, което ще бъде между 20-25 януари и преди назначаването на служебен кабинет. В момента Радев е много сложен въпрос. Ако този момент се изпусне, президентът рискува да няма друг момент. Местните избори за Радев ще са възможно най-лошия старт. Може и геополитически фактор да определя това. Вторият риск е свързан с това, че ако не направи този ход сега, може да разочарова своите симпатизанти, смята анализаторът.

Нов играч на терена се търси категорично. Ако не е Радев на тези избори, ще е друг със сигурност. Политиката дълго време вакуум не търпи, предупреди той.

По думите му масовостта на протестите не гарантира това да се пренесе пред урните, каза още Димитър Ганев.

По думите му тези протести са реабилитирали „Продължаваме промяната-Демократична България” (ПП-ДБ). Това, което бе в София е различно от ситуацията в страната. Ако има нов играч на терена, той ще се сблъска на едно електорално поле с ПП-ДБ. Това което може да ги сплоти е антистатукво управление, прогнозира политологът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 6 Отговор
    Съгласен съм !!! Както ви казах , ако сега бъзльото от президентството не разсече Гордиевият възел заради тъпи съветници - няма да го разсече никога!!!

    22:13 29.12.2025

  • 2 кукорчу

    4 3 Отговор
    ше пуснем фльорци като нови играчи трети пол

    22:13 29.12.2025

  • 3 Диктатура ни трябва

    3 6 Отговор
    НЕ избори

    Коментиран от #6, #9, #14, #15

    22:19 29.12.2025

  • 4 праз голям

    7 1 Отговор
    Тоя с изприщената джука не разбра ли, че и да има и да няма, не зависи от такива като него?

    22:20 29.12.2025

  • 5 Политически партий

    2 1 Отговор
    Къде Доган. Каза са. Обръч от фирми те са създадени за икономически интереси да прокарват лобита на закони

    22:21 29.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хи хи

    6 2 Отговор
    Евролиберастите треперят да не спечели копейкин. Толкова се страхуват, че ако спечели, пак ще прегърнат бибитко и прасето, само и само да не вземе властта.

    22:22 29.12.2025

  • 8 бою циганина

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "1111":

    браво мойто момче

    Коментиран от #11

    22:22 29.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 лъснато пипонче

    4 1 Отговор
    тва е умно като двама прости

    22:23 29.12.2025

  • 11 Аз съм момиче.

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "бою циганина":

    Често не ми вярват, понеже мислят, че момичетата задължително нямат акъл.

    22:26 29.12.2025

  • 12 Спецназ

    7 2 Отговор
    Президента Партия за следващите избори НЯМА да прави!

    Т.пите журналисти ги сърби за такава новина, но ще си останат с ПР.СТ и Г.З!

    Коментиран от #16

    22:30 29.12.2025

  • 13 Не Ни Трябва !

    4 1 Отговор
    Не Ни Трябва !

    Играч !

    А Нормален Индивид !

    Който Зачита Закона !

    И Правата !

    На Всичките Гражани !
    Престъпници !

    И Сега Има !

    Цели 240 !

    В Народното Събрание !

    22:30 29.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 праз голям

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Спецназ":

    И без него можем.

    22:34 29.12.2025

  • 17 Хмм

    4 2 Отговор
    при машинно гласуване ГЕРБ няма да спечелят изборите, пеевското ДПС ще има проблеми, в Пазарджик се видя че дори Величие може да им пречи, БСП е пътник, печелившите ще са ПП-ДБ и МЕЧ

    Коментиран от #20

    22:34 29.12.2025

  • 18 Фъци

    5 1 Отговор
    Ганев, като толкова много ги разбира нещата да се кандидатира той. Вижте какъв симпатяга е, нали?

    22:38 29.12.2025

  • 19 Бай Араб

    5 0 Отговор
    Ч0веко подобен и човеко неподобен

    22:39 29.12.2025

  • 20 Бай Араб

    2 6 Отговор

    До коментар #17 от "Хмм":

    Ами ,не ГЕРБ си печелят всичко и край на фантазиите.

    22:41 29.12.2025

  • 21 Цвете

    3 1 Отговор
    КАКЪВ БЕ В НАЧАЛОТО НА " ТРЕНД " И КАКЪВ СИ ДНЕС?! ПОДХЛЪЗНАХАТЕ И ТЕБ.ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ИМА ЖЕЛЕЗНИ НЕРВИ ,ЗА ДА НЕМОГАТ ДА МУ ВЛИЯЯТ ПО НИКАКЪВ НАЧИН.ТИ ОТ КОИ СИ? 🇧🇬🤡🇧🇬❄️🇧🇬

    22:53 29.12.2025

  • 22 Цвете

    3 1 Отговор
    КАКЪВ БЕ В НАЧАЛОТО НА " ТРЕНД " И КАКЪВ СИ ДНЕС?! ПОДХЛЪЗНАХАТЕ И ТЕБ.ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ИМА ЖЕЛЕЗНИ НЕРВИ ,ЗА ДА НЕМОГАТ ДА МУ ВЛИЯЯТ ПО НИКАКЪВ НАЧИН.ТИ ОТ КОИ СИ? 🇧🇬🤡🇧🇬❄️🇧🇬

    22:55 29.12.2025

  • 23 Точен

    2 1 Отговор
    Цялата игра на платените цоциолози е да намалят резултата на ВЪЗРАЖДАНЕ. Това е единствената алтернатива на евроеничарите от управляващите + ПП/ДБ, НН Новия Бардак и Безличие...

    23:00 29.12.2025

  • 24 Червената шапчица

    1 0 Отговор
    Тъпак

    23:03 29.12.2025

  • 25 ДС подготви ли новия спасител.

    1 1 Отговор
    Всички играят за един и същ кукловод.
    Доган, Дилян , Бойко, Радев, Мая, Царя , Слави, Нинова, Купейкин се надпреварват кой да слугува на братска Русия срещу възможноста да се храни безнаказано.

    23:03 29.12.2025

  • 26 Какъв друг

    1 0 Отговор
    Да припознаеш някого за лидер, да го харесаш и да го подкрепиш, не става за 5 минути.

    23:12 29.12.2025

  • 27 МИРО

    2 0 Отговор
    ДА. СЕ ЗНАЕ И ТОВА:

    АБЕ, РАДЕВ, КОЙ ТЕ. ИСКА???
    ЦЯЛ НАРОД ОТ, ТЕБЕ, ПИСКА Ч

    23:15 29.12.2025

