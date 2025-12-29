Димитър Ганев: Нов играч на терена ще има, ако не е Радев на тези избори, ще е друг на следващите

Ясно доминират песимистичните нагласи за следващата година. Изследването ни беше направено на фона на безпрецедентни протести, еврото не буди сериозен ентусиазъм, на международната сцена няма добри новини – не знам откъде може да дойде оптимизъм. Притесненията, свързани с инфлацията, са на сериозни нива. Това заяви политологът от "Тренд" Димитър Ганев в предаването „Още от деня” по БНТ.

2025 г. ни даде отговор на въпроса дали е свършила политическата криза. Нито едно редовно правителство през последните пет години, не е изкарало повече от една година. Тази партийна система изглежда е изчерпана, без сили и възможности е да роди нещо по-стабилно от няколкомесечно компромисно правителство в много трудни коалиционни формати. Ако няма някакъв нов играч на терена и се възпроизведе сходна структура в нагласите, то това не вещае кой знае колко стабилен кабинет след протестите, обясни политологът.

Протестът беше логично следствие на дълго трупани проблеми и напрежение в страната. 8 юли беше ключова, тя раздели политическия период – до нея имахме едно правителство, което си бе поставило за цел еврозоната и опозиция, която е хем с единия крак в управлението, а с другия в опозиция. След 8 юли настъпи кардинална промяна – гласуването на членството в еврозоната и ареста на Благомир Коцев. Процесът, който се отключи беше на непрекъснато трупащо се напрежение. Бюджетът беше искра да излезе това недоволство, което беше трупано в продължение на месеци преди това, подчерта Ганев.

Въпросът, който ще предопредели до голяма степен 2026 година е ще има ли нов играч на терена. Има един прозорец на възможност, в който може да се съобщи тази новина. Това е моментът, в който се върне третият мандат, което ще бъде между 20-25 януари и преди назначаването на служебен кабинет. В момента Радев е много сложен въпрос. Ако този момент се изпусне, президентът рискува да няма друг момент. Местните избори за Радев ще са възможно най-лошия старт. Може и геополитически фактор да определя това. Вторият риск е свързан с това, че ако не направи този ход сега, може да разочарова своите симпатизанти, смята анализаторът.

Нов играч на терена се търси категорично. Ако не е Радев на тези избори, ще е друг със сигурност. Политиката дълго време вакуум не търпи, предупреди той.

По думите му масовостта на протестите не гарантира това да се пренесе пред урните, каза още Димитър Ганев.

По думите му тези протести са реабилитирали „Продължаваме промяната-Демократична България” (ПП-ДБ). Това, което бе в София е различно от ситуацията в страната. Ако има нов играч на терена, той ще се сблъска на едно електорално поле с ПП-ДБ. Това което може да ги сплоти е антистатукво управление, прогнозира политологът.