Новини
България »
Тежка катастрофа с жертви затвори пътя Русе - Свиленград
  Тема: Войната на пътя

Тежка катастрофа с жертви затвори пътя Русе - Свиленград

29 Декември, 2025 20:43, обновена 29 Декември, 2025 21:46 1 932 13

  • русе-
  • свиленград-
  • катастрофа-
  • жертва

Ударили са се тир и лека кола

Тежка катастрофа с жертви затвори пътя Русе - Свиленград - 1
Снимка: ЕЦТП/Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа с жертви е станала на международният път Русе - Свиленград край Велико Търново. Проходът на Републиката е затворен за движение.

Ударили са се тир и лека кола, посочи "Нова телевизия".

Произшествието е станало около 19.30 ч. в района на местността Присовски завои.

По първоначална информация на място са загинали водачът на лекия автомобил и един от неговите спътници, уточни бТВ. Други двама са откарани във великотърновската болницата, единият е в тежко състояние, обобщи БНТ.

Леките автомобили се пренасочват през град Дебелец.

Тежка катастрофа с жертви затвори пътя Русе - Свиленград
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

По непотвърдена информация лекият автомобил, който се е изкачвал, навлиза в лентата за насрещно движение и въпреки усилията на водача на спускащия се тежкотоварен автомобил да избегне удара, той не успява да се размине безопасно с леката кола. В следствие на това колата се удря челно в предната лява страна на камиона, написа във "Фейсбук" Диана Русинова от ЕЦТП.

Участъкът на Присовските завои е в списъка на Агенция „Пътна инфраструктура“ като един от най-опасните пътни участъци в България.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    11 2 Отговор
    И тоя пилот не дочака евро рая...

    20:45 29.12.2025

  • 2 Спецназ

    22 0 Отговор
    Толкова ли е трудно да напишете че Дебелец е около Велико Търново??

    А??

    Или пътя Русе-Свиленград на турската граница е точняк?

    Да ви е.е бело магаре и вас журналистите МНОО сте, абни, Баце!

    Иначе зора да изпреварваш и да се зачистиш е присъщ и за тъпаците от други народи.

    ЗАПОМНЕТЕ: Бус побеждава кола,
    ТИР побеждава малък камион, Бус и Кола.

    Танк Т-72 побеждава Тир и останалите дето Тир-а ги побеждава.

    Като нЕмате Танк- не тръгвайте, Баце на 200 метра преди завоя да изпреварвате!

    Коментиран от #6, #7

    20:58 29.12.2025

  • 3 Гошо

    17 0 Отговор
    Сега разбирам, че има международен път гр. Русе - гр. Свиленград. Автора хайде малко повече да четем и да гледаме картите на АПИ.

    Коментиран от #8

    21:01 29.12.2025

  • 4 търновец

    5 0 Отговор
    На това място -Присовските завои всеки месец стават тежки катастрофи.

    21:17 29.12.2025

  • 5 А бе,

    7 1 Отговор
    изтрепахте се в тоя Шенген, бе !

    21:20 29.12.2025

  • 6 Колега,

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Спецназ":

    На територията където всеки по- по- най- и елита на нацията се свежда до ботокс и силикон, какво очакваш? Всичко е зомби, забило поглед в телефона, използва ИИ..(че няма естествен), живее с идеята че е над нещата и законите... та за кава култура на пътя да става дума? За каква мисъл, съобразяване..
    За журналистката, по времето на "лошия" комунизъм се влизаше с 6.0 .. днес, е достатъчно да се явиш само на изпити да имаш различно от 2. . И пак се върни за "елита" ..

    21:21 29.12.2025

  • 7 Стамо

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Спецназ":

    Ти мислиш ли, че Мара знае къде е Дебелец?
    Едва ли. Копи/пейст като изоглавени от други сайтове.
    Г

    Коментиран от #11

    21:23 29.12.2025

  • 8 авторът

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гошо":

    гледа Нова телевизия

    21:24 29.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ХиХи

    7 0 Отговор
    Нерде Ямбол нерде Стамбул или аха аха до Свиленград било

    Коментиран от #12

    21:29 29.12.2025

  • 11 Само

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Стамо":

    ...,,околовръстното" знае де си е вадила ляба преди да се ,,втурне" в ... джурналистиката...

    21:32 29.12.2025

  • 12 Изтрит на 9

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "ХиХи":

    Петроград-Владивосток

    21:34 29.12.2025

  • 13 Позната марка

    1 0 Отговор
    Всичко е ясно БМВ. Има ли нужда от друго уточнение, мисля че не.

    21:54 29.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове