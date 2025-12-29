Тежка катастрофа с жертви затвори пътя Русе - Свиленград

Тежка катастрофа с жертви е станала на международният път Русе - Свиленград край Велико Търново. Проходът на Републиката е затворен за движение.
Ударили са се тир и лека кола, посочи "Нова телевизия".
Произшествието е станало около 19.30 ч. в района на местността Присовски завои.
По първоначална информация на място са загинали водачът на лекия автомобил и един от неговите спътници, уточни бТВ. Други двама са откарани във великотърновската болницата, единият е в тежко състояние, обобщи БНТ.
Леките автомобили се пренасочват през град Дебелец.
По непотвърдена информация лекият автомобил, който се е изкачвал, навлиза в лентата за насрещно движение и въпреки усилията на водача на спускащия се тежкотоварен автомобил да избегне удара, той не успява да се размине безопасно с леката кола. В следствие на това колата се удря челно в предната лява страна на камиона, написа във "Фейсбук" Диана Русинова от ЕЦТП.
Участъкът на Присовските завои е в списъка на Агенция „Пътна инфраструктура“ като един от най-опасните пътни участъци в България.
1 Пустиня(к)
20:45 29.12.2025
2 Спецназ
А??
Или пътя Русе-Свиленград на турската граница е точняк?
Да ви е.е бело магаре и вас журналистите МНОО сте, абни, Баце!
Иначе зора да изпреварваш и да се зачистиш е присъщ и за тъпаците от други народи.
ЗАПОМНЕТЕ: Бус побеждава кола,
ТИР побеждава малък камион, Бус и Кола.
Танк Т-72 побеждава Тир и останалите дето Тир-а ги побеждава.
Като нЕмате Танк- не тръгвайте, Баце на 200 метра преди завоя да изпреварвате!
Коментиран от #6, #7
20:58 29.12.2025
3 Гошо
Коментиран от #8
21:01 29.12.2025
4 търновец
21:17 29.12.2025
5 А бе,
21:20 29.12.2025
6 Колега,
До коментар #2 от "Спецназ":На територията където всеки по- по- най- и елита на нацията се свежда до ботокс и силикон, какво очакваш? Всичко е зомби, забило поглед в телефона, използва ИИ..(че няма естествен), живее с идеята че е над нещата и законите... та за кава култура на пътя да става дума? За каква мисъл, съобразяване..
За журналистката, по времето на "лошия" комунизъм се влизаше с 6.0 .. днес, е достатъчно да се явиш само на изпити да имаш различно от 2. . И пак се върни за "елита" ..
21:21 29.12.2025
7 Стамо
До коментар #2 от "Спецназ":Ти мислиш ли, че Мара знае къде е Дебелец?
Едва ли. Копи/пейст като изоглавени от други сайтове.
Г
Коментиран от #11
21:23 29.12.2025
8 авторът
До коментар #3 от "Гошо":гледа Нова телевизия
21:24 29.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ХиХи
Коментиран от #12
21:29 29.12.2025
11 Само
До коментар #7 от "Стамо":...,,околовръстното" знае де си е вадила ляба преди да се ,,втурне" в ... джурналистиката...
21:32 29.12.2025
12 Изтрит на 9
До коментар #10 от "ХиХи":Петроград-Владивосток
21:34 29.12.2025
13 Позната марка
21:54 29.12.2025