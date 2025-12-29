Тежка катастрофа с жертви затвори пътя Русе - Свиленград

Тежка катастрофа с жертви е станала на международният път Русе - Свиленград край Велико Търново. Проходът на Републиката е затворен за движение.

Ударили са се тир и лека кола, посочи "Нова телевизия".

Произшествието е станало около 19.30 ч. в района на местността Присовски завои.

По първоначална информация на място са загинали водачът на лекия автомобил и един от неговите спътници, уточни бТВ. Други двама са откарани във великотърновската болницата, единият е в тежко състояние, обобщи БНТ.

Леките автомобили се пренасочват през град Дебелец.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

По непотвърдена информация лекият автомобил, който се е изкачвал, навлиза в лентата за насрещно движение и въпреки усилията на водача на спускащия се тежкотоварен автомобил да избегне удара, той не успява да се размине безопасно с леката кола. В следствие на това колата се удря челно в предната лява страна на камиона, написа във "Фейсбук" Диана Русинова от ЕЦТП.

Участъкът на Присовските завои е в списъка на Агенция „Пътна инфраструктура“ като един от най-опасните пътни участъци в България.