Доц. Буруджиева: Румен Радев няма да излезе на политическата сцена за тези избори

29 Декември, 2025 21:26 610 27

Хората могат да отидат до урните и да изметат всички

Доц. Буруджиева: Румен Радев няма да излезе на политическата сцена за тези избори - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На никой не му хрумваше, че работодателите и някои политически партии ще организират този протест срещу бюджета. Това е причината преди няколко месеца никой да не коментира и говори за оставка на кабинета. Единствено протестът може да роди едно такова действие, което не може да се предвиди.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът доц. Татяна Буруджиева, която коментира събитията от отиващата си 2025 година.

"През 1997 година протестите имаха много по-силен икономически мотив от тези сега. "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) успя да свърже настоящите протести с тези от 97 година, но те са много различни. През 2020 година също видяхме мощни протести, но те бяха разделени на няколко центъра. Сега се върнахме към протестите, които обединяват. Декември месец опозицията се обедини за разлика от вотовете на недоверието в пленарна зала.

За да произлезе нещо от тези протести на изборите обаче, трябва да има някаква обединителна ос, която в този момент не се вижда.

Изборите са битка между политиците, а гражданите отиват на изборите с идеята, че всички политици са еднакви и не стават нищо. Социологическо проучване показа, че над 40% искат да гласуват за нещо ново, което за мен означава, че отново очакваме месията и витаем в облаците", добави тя.

"Възродителният процес е изключително грозна метафора. В днешния спор между Бойко Борисов и ПП-ДБ всеки търсеше да покаже своята гледна точка.

Не може и не трябва да има оградени дворове, в които да не може да влиза политическа партия. От друга страна аз познавам много български турци и мога да кажа, че за да влезеш в техния двор, трябва да си поканен, защото те са малко по-консервативни.

Посещението на ПП-ДБ на Тюркян чешма е опит за поддържане на енергията на протеста, но това не може да продължава три месеца и за мен тяхната акция по-скоро беше екстремен акт. Да, можеш да отидеш смирено и да обясниш на тези хора какви политики им предлагаш, но такива пиарски акции са неприемливи", коментира политологът днешния задочен спор между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и ПП-ДБ.

"Добре е политиците да помислят, че в началото на април са Цветница и Великден. Това са един друг тип празници. Нека да внимават с това забавяне на изборите, за да не се окаже, че на Великден ще си сътворим това, което си сътворихме преди Нова година. Хората могат да отидат до урните и да изметат всички.

Малките партии могат да получат неочаквано много гласове. Битката за мен ще е за второто място, защото ПП-ДБ с техните агресивни заявления, че ще спечелят 121 мандата не си правят добра услуга, а напротив - това играе срещу тях.

Според мен Румен Радев няма да излезе на политическата сцена за тези избори. Толкова много го чакахме. Сега за мен положението в държавата не е толкова тревожно и той няма да излезе на избори", прогнозира тя.

"За мен българските политици нямат реална представа какво се случва в света. Европейските политици също показаха, че не могат да приоритеризират важните неща. Говоря за зелената сделка, срещу която аз съм твърдо против.

Не може Европа да се държи като един стар щраус, който е заровил глава и не се интересува какво се случва около него", завърши доц. Буруджиева.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ококор

    4 2 Отговор
    a зa cлeдвaщитe никoй нямa дa гo пoмни

    21:28 29.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    1 5 Отговор
    Обадиха ми се да ме питат дали ще вляза в новата партия на Президента.

    Коментиран от #5

    21:28 29.12.2025

  • 3 Ми като е мишка

    5 2 Отговор
    Не може ли да излезне и каже?

    21:30 29.12.2025

  • 4 .......

    5 2 Отговор
    Да така е,само че чакат да сдаде президенството и да му сложат прангите и при бай Ставри

    21:31 29.12.2025

  • 5 Кво чакаш?

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Не се иска много акъл
    Но няма да можеш да вземеш пенсия като@ Последния протестиращ

    21:31 29.12.2025

  • 6 партия на Радев

    5 2 Отговор
    Може той да я обяви, но друг ще я направи и ще му дърпа конците. Радев никога в живота си не е правил нещо. Нито проект, нито организация, предприятие или фирма. Той не е предприемчив, а готованец служител и сламен човек. Изпълнител на чужда воля.

    21:33 29.12.2025

  • 7 На бас 👍

    2 2 Отговор
    Че на изборите ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. У нас файдата от протести, оставки и предсрочни избори винаги е била нулева 😆

    21:33 29.12.2025

  • 8 Мда

    3 3 Отговор
    Едно и също от герб флигорните: Радев, скъпата украйна и еврото. Аман!

    21:33 29.12.2025

  • 9 1000+

    3 3 Отговор
    Голяма грешка допуснаха народните представители. Не гласуваха ИМПИЙЧМЪНТ на Боташкия ашлак, още когато онзи излезе и вдигна юмрук и призова към бунт. Тогава трябваше! За яката и вън от Д2.

    21:35 29.12.2025

  • 10 Единствено ППДБ отговарят на критериите

    3 4 Отговор
    НА ПРОТЕСТА.
    Младите поколения след 2000 година казаха да се измитате от телевизиите.Знаели те, лозите на мафията и бандитите, как ще се развият нещата оттук нататък, ама нямали представа, че ще излязат българите по площадите.
    От 89-та до 2000, 11 поколения опростачихте и превърнахте в простаци управляващи и техните мекерета по националните телевизии.

    Коментиран от #11, #21

    21:38 29.12.2025

  • 11 Парапетка Мустакова

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Единствено ППДБ отговарят на критериите":

    Ей ти с биберона чакай си реда

    21:40 29.12.2025

  • 12 това на снимката

    3 1 Отговор
    не е ли мъж ?

    Коментиран от #13

    21:45 29.12.2025

  • 13 Така са бабите в

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "това на снимката":

    ГЕРБ жени

    21:46 29.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Спецназ

    4 1 Отговор
    Радев НЕ може да направи партия.

    Докато е Президент НЕ- забранено му е от Закона!

    Ако има още малоумници ВЪОБЩЕ

    да четат такива статии като мене
    значи сме много зле с ИтиУекта, Баце!

    Ама много зле!

    21:49 29.12.2025

  • 16 Изборите са битка между

    2 0 Отговор
    Изборите са битка между политиците, а гражданите отиват на изборите с идеята, че всички политици са еднакви и не стават нищо !

    ------

    Противозаконните действия на Власт Имчащките !

    са Обединителната Ос !

    гламватарите !

    И Техните Поддръжници !

    В !

    За !

    Тво !

    Ра !

    21:49 29.12.2025

  • 17 Име

    0 1 Отговор
    ,,🤭🤭🤭🤭🤭

    21:50 29.12.2025

  • 18 Правилно

    2 2 Отговор
    Ще остави ппдебилите, герберастите и големия ,,Д"ирника направят още един тур да се самоизядат още малко .Тогава тъкмо ще му свърши президентския мандат и ги подтиква по домова книга.....

    21:50 29.12.2025

  • 19 До кога, бе,

    3 2 Отговор
    До кога ще ни навирате в носовете дърти вампири като тая - с все едни и същи заучени фрази, с елементарни открития, като това, че слънцето изгрява от изток и с акъл, колкото да не си ибуват гащите през главата!!!!!!!!

    21:50 29.12.2025

  • 20 ако онова

    2 2 Отговор
    с голите цици и незнаещо български ще ме накара да гласувам за ППДБ много сте се объркАле!

    Коментиран от #25

    21:51 29.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пич

    4 1 Отговор
    Вземай си младите инфантили да си ги отглеждаш!!! Аз не съм нито майка им , нито баща им , за да твърдя че от нашите малоумници няма по големи малоумници !!! Предупредих ви още когато врякахте , че "младите" щели да определят политиката на Кирчо и Кокорчо ! Е , определиха я - Кирчо стана брадат пръч , Кокорчо още по дебел , а младите непригодни и като Лекса Фльорците и Шарл Теодорите отново нищо не работят , но имат големи претенции !!! Пр ост народ - слаба държава!!!

    21:56 29.12.2025

  • 23 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 3 Отговор
    НЕ Е НУЖНО ДА НИ ГО КАЗВАТ СОЦИОЛОЗИТЕ ..................... ЧОРАПА САМО БЛЪФИРА , ЗАЩОТО ЗНАЕ ЧЕ Е ....................... "ГОЛА ВОДА" И ЩЕ Е ПОД 3% ПРИ ЕДНИ ИЗБОРИ ....................... КОЛКО ФАКТИ ИСКАТЕ ................... 1 , 3 , 5 , 1О , 100 , 200 ВСЕ СА ФАКТИ ....................

    21:58 29.12.2025

  • 24 Ама Вие не работихте ли

    1 1 Отговор
    За Румен Радев,а сега за кого???Обществото се отвращава!!!

    21:58 29.12.2025

  • 25 шпекси фльор

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "ако онова":

    по виснали вимена бях не по сиси

    21:59 29.12.2025

  • 26 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Ма той завършил стратегически колеж у щатите ма офц0, ще чака добре да се накисне прането и после ще ви смаже всичките. Коалиции няма да прави. Тва ще го осъзнаете ама късно

    22:02 29.12.2025

  • 27 Горски

    1 0 Отговор
    На Р.Радев не му пука -след изтичане на мандата му , ще се отдаде на заслужена почивка. Едно е да намираш кусури, друго е да накараш хората да ти вярват. А стиска ли му на него, защото само се говори какво щяло да стане. Ами нищо особено, тъй като хората вече се осъзнават накъде ги води един резидент.

    22:05 29.12.2025

