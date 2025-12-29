Доц. Буруджиева: Румен Радев няма да излезе на политическата сцена за тези избори

На никой не му хрумваше, че работодателите и някои политически партии ще организират този протест срещу бюджета. Това е причината преди няколко месеца никой да не коментира и говори за оставка на кабинета. Единствено протестът може да роди едно такова действие, което не може да се предвиди.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът доц. Татяна Буруджиева, която коментира събитията от отиващата си 2025 година.

"През 1997 година протестите имаха много по-силен икономически мотив от тези сега. "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) успя да свърже настоящите протести с тези от 97 година, но те са много различни. През 2020 година също видяхме мощни протести, но те бяха разделени на няколко центъра. Сега се върнахме към протестите, които обединяват. Декември месец опозицията се обедини за разлика от вотовете на недоверието в пленарна зала.

За да произлезе нещо от тези протести на изборите обаче, трябва да има някаква обединителна ос, която в този момент не се вижда.

Изборите са битка между политиците, а гражданите отиват на изборите с идеята, че всички политици са еднакви и не стават нищо. Социологическо проучване показа, че над 40% искат да гласуват за нещо ново, което за мен означава, че отново очакваме месията и витаем в облаците", добави тя.

"Възродителният процес е изключително грозна метафора. В днешния спор между Бойко Борисов и ПП-ДБ всеки търсеше да покаже своята гледна точка.

Не може и не трябва да има оградени дворове, в които да не може да влиза политическа партия. От друга страна аз познавам много български турци и мога да кажа, че за да влезеш в техния двор, трябва да си поканен, защото те са малко по-консервативни.

Посещението на ПП-ДБ на Тюркян чешма е опит за поддържане на енергията на протеста, но това не може да продължава три месеца и за мен тяхната акция по-скоро беше екстремен акт. Да, можеш да отидеш смирено и да обясниш на тези хора какви политики им предлагаш, но такива пиарски акции са неприемливи", коментира политологът днешния задочен спор между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и ПП-ДБ.

"Добре е политиците да помислят, че в началото на април са Цветница и Великден. Това са един друг тип празници. Нека да внимават с това забавяне на изборите, за да не се окаже, че на Великден ще си сътворим това, което си сътворихме преди Нова година. Хората могат да отидат до урните и да изметат всички.

Малките партии могат да получат неочаквано много гласове. Битката за мен ще е за второто място, защото ПП-ДБ с техните агресивни заявления, че ще спечелят 121 мандата не си правят добра услуга, а напротив - това играе срещу тях.

Според мен Румен Радев няма да излезе на политическата сцена за тези избори. Толкова много го чакахме. Сега за мен положението в държавата не е толкова тревожно и той няма да излезе на избори", прогнозира тя.

"За мен българските политици нямат реална представа какво се случва в света. Европейските политици също показаха, че не могат да приоритеризират важните неща. Говоря за зелената сделка, срещу която аз съм твърдо против.

Не може Европа да се държи като един стар щраус, който е заровил глава и не се интересува какво се случва около него", завърши доц. Буруджиева.