Възможни са временни технически прекъсвания на банкови услуги заради еврото

От утре могат да настъпят временни технически прекъсвания на някои банкови услуги заради подготовката за преминаването към еврото.
Всяка от кредитните институции е информирала своите клиенти за конкретните срокове, както и отправя препоръка в новогодишната нощ и първите дни на януари да разполагаме с пари в брой, съобщава БНР.
Ако нямаме евро в брой, няма необходимост да си купуваме от обменните бюра, тъй като от 1 януари до 30 юни 2026 г. в търговските банки и някои клонове на "Български пощи" обмяната на левове в евро ще бъде безплатна. На касите на БНБ услугата е безсрочна и безплатна. Двойното обращение на лев и евро ще е един месец, така че през януари спокойно можем да плащаме в лева, ако имаме останала наличност.
Утре повечето банки ще работят с клиенти до по-рано от обичайното, защото започва преминаването на системите към евро. Различните институции са информирали клиентите си, че е добре междубанковите плащания в лева да не се извършват след 14.00 часа. Някои от институциите вече прекратиха временно плащането на битови сметки, други – ще го направят утре.
При ползването на интернет и мобилно приложение също ще настъпят временни прекъсвания, които могат да продължат и до първите дни на януари – за различните банки срокът е различен. Плащанията на ПОС терминал ще продължат до 21.00 часа на 31 декември, а след това се очаква прекъсване до 01.00 или 02.00 часа през нощта при отделните банки. Всички те обаче препоръчват да имаме пари в брой.
При банкоматите още от утре някои банки ще спрат да приемат внасяне на левове, възможно е и тегленето да бъде ограничено, но в по-късните часове на 31 декември.
