Възможни са временни технически прекъсвания на банкови услуги заради еврото

Възможни са временни технически прекъсвания на банкови услуги заради еврото

29 Декември, 2025 22:46

При ползването на интернет и мобилно приложение също ще настъпят временни прекъсвания

Възможни са временни технически прекъсвания на банкови услуги заради еврото - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

От утре могат да настъпят временни технически прекъсвания на някои банкови услуги заради подготовката за преминаването към еврото.

Всяка от кредитните институции е информирала своите клиенти за конкретните срокове, както и отправя препоръка в новогодишната нощ и първите дни на януари да разполагаме с пари в брой, съобщава БНР.

Ако нямаме евро в брой, няма необходимост да си купуваме от обменните бюра, тъй като от 1 януари до 30 юни 2026 г. в търговските банки и някои клонове на "Български пощи" обмяната на левове в евро ще бъде безплатна. На касите на БНБ услугата е безсрочна и безплатна. Двойното обращение на лев и евро ще е един месец, така че през януари спокойно можем да плащаме в лева, ако имаме останала наличност.

Утре повечето банки ще работят с клиенти до по-рано от обичайното, защото започва преминаването на системите към евро. Различните институции са информирали клиентите си, че е добре междубанковите плащания в лева да не се извършват след 14.00 часа. Някои от институциите вече прекратиха временно плащането на битови сметки, други – ще го направят утре.

При ползването на интернет и мобилно приложение също ще настъпят временни прекъсвания, които могат да продължат и до първите дни на януари – за различните банки срокът е различен. Плащанията на ПОС терминал ще продължат до 21.00 часа на 31 декември, а след това се очаква прекъсване до 01.00 или 02.00 часа през нощта при отделните банки. Всички те обаче препоръчват да имаме пари в брой.

При банкоматите още от утре някои банки ще спрат да приемат внасяне на левове, възможно е и тегленето да бъде ограничено, но в по-късните часове на 31 декември.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вместо банките да си изпълнят

    3 1 Отговор
    Задълженията и да приемат левовете и да дават евро, те си измиха ръцете и го набутаха на търговците.

    22:50 29.12.2025

  • 2 Мокар

    3 0 Отговор
    За вас.... ХАС мокар

    22:52 29.12.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор
    рублите във ЕВРО сменям аз..аре наздраве копеи!! и да вземете се разкара оттука

    Коментиран от #9

    22:52 29.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 оня с питон.я

    3 1 Отговор
    Блокират ни парите в банките за неопределено време. Еврото, разбира се, не е виновно.

    22:53 29.12.2025

  • 6 Хаха

    3 1 Отговор
    Евроатлантетата ше го издухат. Кеф.

    22:54 29.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хасми Миндж

    3 0 Отговор
    Голяма и мириши

    22:55 29.12.2025

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Левовете в ЕВРО сменям аз, вино за да пия в този час. Доларите стават, левовете не. Аз ще се напия в долари поне. Левовете в евро сменям аз, вино за да пия в този час. Доларите стават, левовете не. Аз ще се напия в долари поне. Аз ще се напия в долари поне. Аз ще се напия в долари поне. Аз ще се напия в ЕВРО ТО поне.////КЪСА ВИ Е ПАМЕТТА ,братя БГ-та-как ЕС ви накара да си повярвате

    22:56 29.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Аааааааааа

    3 0 Отговор
    Швиебамайката....

    22:59 29.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Механик

    2 0 Отговор
    Временни, временни, колко да са временни? Обещават, че за някакви си 5 дни ще се оправят. А овчеглавото население да рупа джанки за нова година.

    23:19 29.12.2025

  • 14 Провинциалист от провинция Тракия

    2 0 Отговор
    Е как така ще е заради еврото?!?

    23:20 29.12.2025

  • 15 По лесно ще е

    2 1 Отговор
    Комунизма да построи, от колко еврото...

    23:26 29.12.2025

  • 16 Пустиня(к)

    2 0 Отговор
    Ако некой си мисли, че е зарад еврото, да знае, че НЕ Е!!! НЕ Е, БЕ, АМА ХИЧ!!! НЕ-Е!!! 🤣🤣🤣

    23:30 29.12.2025

