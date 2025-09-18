Евреи нападнаха автомобил на израелската армия, превозващ арестувани за дезертьорство

Военен автомобил, превозващ ултраортодоксални евреи, арестувани за дезертьорство, за да бъдат отведени в затвора, беше нападнат през нощта от ултраортодоксални демонстранти, съобщиха израелската армия и военното радио, цитирани от Франс прес, предаде БТА.
През последните месеци на хиляди ултраортодоксални евреи бяха изпратени повиквателни, въпреки че досега те като цяло бяха освободени от военна служба. Човешките ресурси на армията са под сериозен натиск заради войната, започнала след безпрецедентната атака на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г.
Призивите да бъде прекратено освобождаването от военна служба се засилват, тъй като някои резервисти вече служат стотици дни от началото на войната преди близо две години.
„Няколко дезертьори бяха арестувани, съдени в рамките на дисциплинарно производство и изпратени в затвора“, съобщи снощи армията.
Журналист от военното радио уточни, че арестуваните са ултраортодоксални, и публикува в интернет снимки на военния автомобил, спрян на пътя от десетки демонстранти, някои от които седнали на земята, за да блокират движението му.
„Няколко демонстранти хвърлиха камъни и напръскаха със сълзотворен газ превозното средство“, съобщи армията, като уточни, че един от задържаните е успял да избяга.
През последните месеци дискусиите за промяна на закона за военната служба се засилват и поставят правителството под натиск. Двете ултраортодоксални партии напуснаха коалицията и настояват за приемането на закон, който да узакони освобождаването от военна служба.
По данни на израелските медии законопроектът няма да бъде обсъждан преди края на еврейските празници в средата на октомври.
Ултраортодоксалните представляват около 14% от еврейското население на Израел, или близо 1,3 милиона души. Около 66 000 мъже в призивна възраст в момента са освободени от военна служба.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Моше
14:41 18.09.2025
2 Тео
Коментиран от #10
14:42 18.09.2025
3 Жоро
Коментиран от #5
14:46 18.09.2025
4 Порно
Коментиран от #6
14:47 18.09.2025
5 Съдията Дред
До коментар #3 от "Жоро":То досега, век и половина след Освобождението, принципа е бил - войници от най бедните, офицери от долните слоеве на средната класа, останалите имат важна работа в тила. Но сега ако обявят мобилизация, и се зададе изпращане например към степите около Днепър, и тия дето са на договорна служба ще си бият камшика.
Коментиран от #13
14:50 18.09.2025
6 Не не не
До коментар #4 от "Порно":Явно не си запознат с ултра ортодоксалните евреи, те са злото на свете, те смятат че не трябва да има държава Изреал, даже подкрепят ислямските терористи.
Прочети малко пък тогава пиши. Накратко УО евреи искат да живеят както са живяли преди 2000 години и не искат да се смесват с друиг, докато т.н. Ортодоксални евреи са много отворени хора.
А щях да забравя, УО евреи смятат, че останалите евреи са еретици и искат да се върно смъртното наказание за тях, само дето са малцинство и не смеят много много да скачат. А и при тях отношението към жените е както при мюсулманите.
Коментиран от #7, #8
14:51 18.09.2025
7 ,,,,,,
До коментар #6 от "Не не не":Да де ама останалите не са длъжни да ги пазят. Като са в конфликт всички са длъжни да си пазят земята, другите какво са им длъжни, тези да бъдат превилигировани.
15:13 18.09.2025
8 Пенка
До коментар #6 от "Не не не":Хем към жените второ качество, хем не са войни, хахаха
15:14 18.09.2025
9 Ха,ха
15:15 18.09.2025
10 Ха,ха
До коментар #2 от "Тео":Кво пише?
15:16 18.09.2025
11 Ксаниба
15:36 18.09.2025
12 Пацифист
15:52 18.09.2025
13 Калина Борисова
До коментар #5 от "Съдията Дред":Трябва да си луд да станеш военен те са за заплатите там ....
15:53 18.09.2025