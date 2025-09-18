Евреи нападнаха автомобил на израелската армия, превозващ арестувани за дезертьорство

Военен автомобил, превозващ ултраортодоксални евреи, арестувани за дезертьорство, за да бъдат отведени в затвора, беше нападнат през нощта от ултраортодоксални демонстранти, съобщиха израелската армия и военното радио, цитирани от Франс прес, предаде БТА.

През последните месеци на хиляди ултраортодоксални евреи бяха изпратени повиквателни, въпреки че досега те като цяло бяха освободени от военна служба. Човешките ресурси на армията са под сериозен натиск заради войната, започнала след безпрецедентната атака на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Призивите да бъде прекратено освобождаването от военна служба се засилват, тъй като някои резервисти вече служат стотици дни от началото на войната преди близо две години.

„Няколко дезертьори бяха арестувани, съдени в рамките на дисциплинарно производство и изпратени в затвора“, съобщи снощи армията.

Журналист от военното радио уточни, че арестуваните са ултраортодоксални, и публикува в интернет снимки на военния автомобил, спрян на пътя от десетки демонстранти, някои от които седнали на земята, за да блокират движението му.

„Няколко демонстранти хвърлиха камъни и напръскаха със сълзотворен газ превозното средство“, съобщи армията, като уточни, че един от задържаните е успял да избяга.

През последните месеци дискусиите за промяна на закона за военната служба се засилват и поставят правителството под натиск. Двете ултраортодоксални партии напуснаха коалицията и настояват за приемането на закон, който да узакони освобождаването от военна служба.

По данни на израелските медии законопроектът няма да бъде обсъждан преди края на еврейските празници в средата на октомври.

Ултраортодоксалните представляват около 14% от еврейското население на Израел, или близо 1,3 милиона души. Около 66 000 мъже в призивна възраст в момента са освободени от военна служба.