Евреи нападнаха автомобил на израелската армия, превозващ арестувани за дезертьорство

Евреи нападнаха автомобил на израелската армия, превозващ арестувани за дезертьорство

18 Септември, 2025 14:38 1 373 13

През последните месеци на хиляди ултраортодоксални евреи бяха изпратени повиквателни, въпреки че досега те като цяло бяха освободени от военна служба

Евреи нападнаха автомобил на израелската армия, превозващ арестувани за дезертьорство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военен автомобил, превозващ ултраортодоксални евреи, арестувани за дезертьорство, за да бъдат отведени в затвора, беше нападнат през нощта от ултраортодоксални демонстранти, съобщиха израелската армия и военното радио, цитирани от Франс прес, предаде БТА.

През последните месеци на хиляди ултраортодоксални евреи бяха изпратени повиквателни, въпреки че досега те като цяло бяха освободени от военна служба. Човешките ресурси на армията са под сериозен натиск заради войната, започнала след безпрецедентната атака на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Призивите да бъде прекратено освобождаването от военна служба се засилват, тъй като някои резервисти вече служат стотици дни от началото на войната преди близо две години.

„Няколко дезертьори бяха арестувани, съдени в рамките на дисциплинарно производство и изпратени в затвора“, съобщи снощи армията.

Журналист от военното радио уточни, че арестуваните са ултраортодоксални, и публикува в интернет снимки на военния автомобил, спрян на пътя от десетки демонстранти, някои от които седнали на земята, за да блокират движението му.

„Няколко демонстранти хвърлиха камъни и напръскаха със сълзотворен газ превозното средство“, съобщи армията, като уточни, че един от задържаните е успял да избяга.

През последните месеци дискусиите за промяна на закона за военната служба се засилват и поставят правителството под натиск. Двете ултраортодоксални партии напуснаха коалицията и настояват за приемането на закон, който да узакони освобождаването от военна служба.

По данни на израелските медии законопроектът няма да бъде обсъждан преди края на еврейските празници в средата на октомври.

Ултраортодоксалните представляват около 14% от еврейското население на Израел, или близо 1,3 милиона души. Около 66 000 мъже в призивна възраст в момента са освободени от военна служба.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Моше

    17 1 Отговор
    Не е случайно, това е ген. Трябваше да ги оставя да строят пирамиди на фараона. Некадърен ген, Факт.

    14:41 18.09.2025

  • 2 Тео

    12 1 Отговор
    Предсказанията на ясновидците се оказаха верни за 2025г. и какво ще следва човечеството натам!

    Коментиран от #10

    14:42 18.09.2025

  • 3 Жоро

    10 1 Отговор
    Чакам да обявят мобилизация в България да видя как ще се спазва закона!

    Коментиран от #5

    14:46 18.09.2025

  • 4 Порно

    21 1 Отговор
    Точно ултраортодоксалните евреи политици натискат най много да няма Палестина, но като се наложи да воюват за това - моля, някой друг да ходи да мре.

    Коментиран от #6

    14:47 18.09.2025

  • 5 Съдията Дред

    17 1 Отговор

    До коментар #3 от "Жоро":

    То досега, век и половина след Освобождението, принципа е бил - войници от най бедните, офицери от долните слоеве на средната класа, останалите имат важна работа в тила. Но сега ако обявят мобилизация, и се зададе изпращане например към степите около Днепър, и тия дето са на договорна служба ще си бият камшика.

    Коментиран от #13

    14:50 18.09.2025

  • 6 Не не не

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Порно":

    Явно не си запознат с ултра ортодоксалните евреи, те са злото на свете, те смятат че не трябва да има държава Изреал, даже подкрепят ислямските терористи.
    Прочети малко пък тогава пиши. Накратко УО евреи искат да живеят както са живяли преди 2000 години и не искат да се смесват с друиг, докато т.н. Ортодоксални евреи са много отворени хора.
    А щях да забравя, УО евреи смятат, че останалите евреи са еретици и искат да се върно смъртното наказание за тях, само дето са малцинство и не смеят много много да скачат. А и при тях отношението към жените е както при мюсулманите.

    Коментиран от #7, #8

    14:51 18.09.2025

  • 7 ,,,,,,

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Не не не":

    Да де ама останалите не са длъжни да ги пазят. Като са в конфликт всички са длъжни да си пазят земята, другите какво са им длъжни, тези да бъдат превилигировани.

    15:13 18.09.2025

  • 8 Пенка

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Не не не":

    Хем към жените второ качество, хем не са войни, хахаха

    15:14 18.09.2025

  • 9 Ха,ха

    3 1 Отговор
    Кво беше, намерили на хляба мекото.

    15:15 18.09.2025

  • 10 Ха,ха

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тео":

    Кво пише?

    15:16 18.09.2025

  • 11 Ксаниба

    1 1 Отговор
    първобитници сър!!!!

    15:36 18.09.2025

  • 12 Пацифист

    2 0 Отговор
    Много мразя всичко военно и въобще всякакви армии, казарми и оръжия не ги понасям. Това, че си се родил от определен пол и по стечение на обстоятелствата на дадена територия не те прави нейно притежание. Аман от военни глупости.

    15:52 18.09.2025

  • 13 Калина Борисова

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Съдията Дред":

    Трябва да си луд да станеш военен те са за заплатите там ....

    15:53 18.09.2025