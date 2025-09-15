Новини
Специалният докладчик на ООН: Израел иска да направи град Газа негоден за живеене

15 Септември, 2025 20:35

От постоянното представителство на Израел при европейската централа на ООН в Женева отхвърлиха коментарите на италианската юристка

Специалният докладчик на ООН: Израел иска да направи град Газа негоден за живеене - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Експертката на ООН Франческа Албанезе предупреди днес, че израелската военна операция в град Газа може да има катастрофални последици за местното население и да направи града негоден за живеене, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Израел бомбардира, като използва неконвенционални оръжия... той се опитва да евакуира насилствено палестинците. Защо? Това е последната част от Газа, която трябва да бъде направена негодна за живеене", каза пред репортери в Женева Албанезе, която е специалният докладчик на ООН по въпроса за човешките права в окупираните от 1967 г. палестински територии.

От постоянното представителство на Израел при европейската централа на ООН в Женева отхвърлиха коментарите на италианската юристка. "Много нейни изявления показаха желанието ѝ да стигне до крайности в делегитимирането на Държавата Израел", се казва в изявлението.

От израелската мисия допълниха, че "според (Албанезе) "Хамас" не (разполага свои бойци в цивилна) инфраструктура, не използва цинично цивилни като човешки щитове и като цяло всъщност не съществува".

Израел казва, че неговата операция за поемане на контрола върху град Газа е част от плана му да постигне окончателна победа над палестинската групировка. Той също така напомня, че е предупредил местните жители да се насочат на юг към обозначена хуманитарна зона.

ООН и много държави обаче твърдят, че израелската тактика се свежда до принудително масово разселване, а условията в хуманитарната зона са ужасни, с недостиг на храна, отбелязва Ройтерс.

Албанезе обвини днес Израел, че извършва геноцид, а международната общност - че е съучастник.

Някои правозащитни неправителствени организации като "Амнести Интернешънъл" също обвиняват Израел в геноцид, но не и самата Организация на обединените нации.

Представители на ООН са заявявали, че международните съдилища са тези, които трябва да определят дали има геноцид.

Израел отхвърля това обвинение, позовавайки се на правото си на самоотбрана след атаката срещу него на 7 октомври 2023 г., когато бойци на "Хамас" убиха 1200 души и взеха 251 заложници по израелски данни. Над 64 хиляди човека са загинали от началото на ответната израелска военна операция в ивицата Газа според местните власти.

През юли държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че страната му ще наложи санкции срещу Албанезе заради нейни действия, които според него са довели до незаконното издаване от Международния наказателен съд на заповеди за арест на представители на израелските власти.

Албанезе заяви, че е малко вероятно американските власти да ѝ позволят да отиде в Ню Йорк, за да представи свой доклад на предстоящата този месец годишна сесия на Общото събрание на ООН.


Швейцария
