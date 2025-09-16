Новини
Израелският министър на отбраната: Газа гори

Израелският министър на отбраната: Газа гори

16 Септември, 2025 07:59

Палестински жители съобщиха за тежки удари в целия град. САЩ потвърдиха, че офанзивата е започнала.

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелският министър на отбраната днес заяви "Газа гори“, след като през нощта бяха нанесени тежки удари по град Газа, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Изявлението на министъра на отбраната Израел Кац идва в момент, в който Израел планира нова офанзива срещу град Газа. Американският държавен секретар Марко Рубио, говорейки пред журналисти при заминаването си от Израел за Катар, посочи, че офанзивата е започнала.

"Израелците започнаха операции там. Затова смятаме, че имаме много кратък прозорец от време, в който може да се постигне споразумение", каза Рубио. "Нямаме повече месеци, а вероятно имаме дни и може би няколко седмици.“

Палестински жители съобщиха за тежки удари в целия град. Един от ударите е поразил най-малко три къщи в югозападната част на града, казаха те. Медиците търсеха оцелели сред развалините. Израелската армия не отговаря от часове на въпросите дали офанзивата е започнала, посочи АП.

И Нетаняху, и Рубио заявиха вчера, че единственият начин да се сложи край на конфликта в Газа е чрез ликвидирането на "Хамас" и освобождаването на останалите 48 заложници – около 20 от които се смята, че са живи – като отхвърлиха призивите за временно примирие в полза на незабавно прекратяване на конфликта.

От "Хамас" заявиха, че ще освободят останалите заложници само в замяна на палестински затворници, трайно примирие и изтегляне на Израел от Газа.

Войната в Газа започна, когато на 7 октомври 2023 г. военизирани групировки, водени от Хамас, нахлуха в южната част на Израел, убивайки около 1200 души, предимно цивилни, и отвличайки 251. Повечето от заложниците са освободени в резултат на примирия, договорени отчасти от Катар, или други споразумения.


  • 1 Путин

    14 13 Отговор
    Преди да питате - не мога ве, милиционер съм. Многоходов. Западът ми звъни и ме плаши. Да

    Коментиран от #2

    08:01 16.09.2025

  • 2 Виж Израел как се прави

    17 31 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    4 г война а още сте заседнали в тунел край Купянск. 🙈🙈🙈

    Коментиран от #5, #31, #50

    08:02 16.09.2025

  • 3 долу сащ

    36 6 Отговор
    сащ кога са предупредени преди или след? в министерството на войната ло получиха обаждането или в министерството на отбраната? евреите са превзели сащ, ще ги жертват, за окупират колкото може повече земя в близкия изток. След газа следват Йордания сирия ливна

    Коментиран от #6, #24

    08:02 16.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Путин

    20 3 Отговор

    До коментар #2 от "Виж Израел как се прави":

    Никой не звъни да плаши Нетаняху, а мен ме плашат по 40 пъти дневно.

    08:03 16.09.2025

  • 6 Урсула

    30 6 Отговор

    До коментар #3 от "долу сащ":

    Не мога ве, демократ съм към Моссад, като всички западни "демократи" ахахах. И ние сме многоходови към Израел.

    08:04 16.09.2025

  • 7 Госあ

    46 5 Отговор
    ч@ф@дите не само не се притесняват от геноцида, който правят, но се и хвалят на западните си съюзници …

    Коментиран от #11

    08:05 16.09.2025

  • 8 Философски камък

    7 10 Отговор
    Защо западът е изключително многоходов към Израел, а Пуслер към Украйна?

    08:05 16.09.2025

  • 9 Моше

    44 8 Отговор
    Убийците евреи,им трябва само едни 20 килотона.

    08:05 16.09.2025

  • 10 Бен Хур

    34 5 Отговор
    Тези са терористи не руснаци и хуси!

    08:06 16.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Евреин

    20 11 Отговор
    Ние казваме на вас матря ла, кой е диктатор, кой демократ и кой е терорист. Диктатор е Путлер, демократи са свободните западни политически партии, а терористи са палестинците и ливанците и иранците. Четете западните ни медии, за да знаете.

    08:09 16.09.2025

  • 13 Евреин

    1 6 Отговор
    Защо мислите свободен Китай забрани нашите западни медии?? А Путин - не

    Коментиран от #19

    08:17 16.09.2025

  • 14 Факти

    9 17 Отговор
    Помните ли когато Путин изравни Грозни със земята? Реваха ли копейките за над 100 000 загинали цивилни в Чечения? Това си беше жив геноцид, имайки предвид, че чеченците бяха малко над милион.

    Коментиран от #22

    08:18 16.09.2025

  • 15 Израел

    10 38 Отговор
    беше нападнат от Хамас и терористите още държат заложници. Докато Хамас не бъде унищожен а заложниците върнати, Израел ще прави каквото е необходимо.

    Сравнението с Русия е неуместно. Русия е агресор който нападна суверенна страна. Украйна не е извършвала терористични атаки в Русия. Руснаците си измислиха поводи (и продължават да си променят теориите всеки месец) за да нахлуят и отхапят територии.

    Коментиран от #16, #17, #18, #32, #43

    08:18 16.09.2025

  • 16 Малииии

    26 6 Отговор

    До коментар #15 от "Израел":

    Израел бил света вода ненапита. Откак съществува тая държава само окупира територии и изселва населението им.

    Коментиран от #27

    08:25 16.09.2025

  • 17 Госあ

    20 3 Отговор

    До коментар #15 от "Израел":

    Сравнението с Русия наистина е неуместно, за хиляда жертви ч@ф@дите избиха един народ, а за 14 000 убити цивилни включително и деца от бандерите преди да започне СВО, Руснаците дори Киев не са сринали !!! Докато пазят украинците, конфликта в Украйна ще се точи, но явно това удовлетворява руснаците.

    Коментиран от #21

    08:26 16.09.2025

  • 18 ДВОЕН СТАНДАРТ!

    24 4 Отговор

    До коментар #15 от "Израел":

    Е добре,ве...!
    А може ли така директно и съвсем умишлено Израел да бомбандира,с килим от бомби жилищни квартали и палаткови бежански лагери...!
    Та там гъмжи от ДЕЦА...!
    НИЩО не може да оправдае тези Варварски действия на Израел...!!!

    08:27 16.09.2025

  • 19 Факти

    11 2 Отговор

    До коментар #13 от "Евреин":

    Защо мислиш Китай разруши хиляди джамии и забрани Ал Джазира? Китай е тоталитарна държава, но можем да вземем пример от нея за някои неща. Едно от тях е острият отпор срещу най-голямата заплаха за човечеството - исляма. Ние в Европа имаме спешна нужда от подобни мерки преди ислямът да ни отрови необратимо.

    08:27 16.09.2025

  • 20 Ний ша Ва упрайм

    14 1 Отговор
    юдейте избиват араби и Европата не реагира за Америката знаем там че са юдей. Каквито санкции има за Русия такива да има и за юдейте - запориване на сметки, недопускане на спортисти до Европа, заповеди за арестуване на военнопрестъпници .......

    08:34 16.09.2025

  • 21 Факти

    5 17 Отговор

    До коментар #17 от "Госあ":

    14 000 бяха всички жертви в Донбас - 10 600 военни и 3 400 цивилни. Повечето от тях паднаха през първите две години. През 2020 и 2021 жертвите са съответно 26 и 25. Повече хора умират в нелепи битови инциденти. Зеленски практически беше угасил конфликта в Донбас и на Путин това не му хареса. Той иска Украйна да е във война за да не може да разработи залежите на нефт и газ и те да потекат към Европа. Откакто Путин нахлу в Украйна цивилните жертви са десетки хиляди, а общите жертви надхвърлиха милион.

    Коментиран от #44

    08:35 16.09.2025

  • 22 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    Западът не дава за Украйна. Цял ден звънят да ме плашат.

    08:37 16.09.2025

  • 23 Фен

    1 2 Отговор
    А Киев, кога?

    08:39 16.09.2025

  • 24 Дж. Борн

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "долу сащ":

    Доста скромно! Планът е от Нил до Ефрат. Само още малко търпение.

    Коментиран от #26

    08:45 16.09.2025

  • 25 Абее

    5 1 Отговор
    Няма ли кой да унищожи тия ционисти

    08:45 16.09.2025

  • 26 Даааа

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Дж. Борн":

    Чакайте,ама гледайте аскера да не тръгне че за един ден няма да ви има и вас и територията ви

    08:49 16.09.2025

  • 27 Факти

    3 8 Отговор

    До коментар #16 от "Малииии":

    Израел от 3000 години е окупиран и населението му е разселвано. Асирия, Вавилон, Персия, Рим, Арабския халифат, Османската империя - всички са го правили. Цяло чудо е, че евреите успяха да възстановят държавата си, която е точно пет пъти по-малко от България. Арабите са тръгнали от Мека и са окупирали цяла Северна Африка и повечето от Близкия Изток. Това са 13 милиона кв.км. За сравнение Китай и САЩ са под 10, а Русия е 17. Арабите имат 600 пъти повече земя и 60 пъти повече население от евреите. То е ясно кой е агресивният окупатор и кой е мирният местен народ.

    Коментиран от #46

    08:53 16.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 гдфгфдг

    1 0 Отговор
    време е да горят явор божанков и белобрадова заедно с целите си семейства,а ние да се радваме!

    08:59 16.09.2025

  • 30 Потресен

    9 1 Отговор
    съм от равнодушието към бедните палестинци. Такъв терор, такова изтребление от страна евреите. И никоя велика сила не се стича на помощ на този онеправдан народ.

    09:00 16.09.2025

  • 31 Висок рейтинг вдига

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Виж Израел как се прави":

    армия която бомбардира някой ,чието ПВО се сътои от чехли за баня и крака от таборетки !

    09:02 16.09.2025

  • 32 Да се чете

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Израел":

    В Украйна на населението вече повече от 10 години официално се представят само лъжи, манипулации и пропаганда. За съжаление нацификацията работи и голяма част от украинците, заблудени, продължават да вярват на хунтата. А тя, хунтата, няма интерес войната да приключи, защото всички лъжи за жертвите (над 1,7 милиона), ранените (3-4 пъти повече), напусналите страната (около 10 милиона), нарушената демография с невъзвратими последствия, разрушената инфраструктура, леквидираната на повече от 70% енергийна система, фаталната финансова задлъжнялост и тн., неминуемо ще излезе на бял свят. Хунтата на Зеленски са една малка клика, изцяло подчинена на елита на коалицията на желаещите, която наистина ще продължава пагубната за страната война до последния украинец. Надеждата е Тръмп да удържи на думата си и спре оръжейните и парични помощи, а европейците час по-скоро сменят провалените властници на ЕС, Англия, Франция и Германия...

    09:07 16.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Баба Яга

    4 0 Отговор
    Рубио е съюзник и подчинено мекере на Натан, съучастник в геноцида на изроидел срещу палестинците в Гуасса.

    09:19 16.09.2025

  • 39 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 3 Отговор
    Слава на Биби!🌈🛴🥳🤣👍

    09:20 16.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Моралната израелска армия срещу бетона

    1 0 Отговор
    Вече никой не им оказава съпротива.

    09:20 16.09.2025

  • 42 Баба Яга

    3 0 Отговор
    Оправете си цинзурната програма. Газа не е задник, а град-държава, жертва на геноцид от евреите. Постоянно триете нормално написани мнения с думи от вашия текст и заглавие.

    09:21 16.09.2025

  • 43 Биби криминал

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Израел":

    Измислената , населена със сбирщина ,терористична сган , наречена държава исраел , винаги е провокирала , саботирала , инициирала мирния процес изобщо в целия Близък Изток .

    09:21 16.09.2025

  • 44 Госあ

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    Фактите са 14 000 цивилни ! Мой ! Ясен ли съм ?! Няма други факти. Военни Донбас не са имали ! Украйна бавно и полека, с щадящ към цивилните подход, ще бъде асимилирана. Момчетата, които бандерите пратиха пушечно месо, са на тяхна сметка, а избягалите няма да се върнат. Ше скачат на Русия ! Ха ха ха ха ха ще си платят ! Запада също.

    09:26 16.09.2025

  • 45 Кой бил дяволът

    2 1 Отговор
    Офанзива се води срещу армия, а срещу цивилното население си е обикновен геноцид. Скоро ще трябва да се извиняваме на Хитлер посмъртно!

    09:30 16.09.2025

  • 46 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Факти":

    МАЛКО ВИ Е!

    09:40 16.09.2025

  • 47 Механик

    0 0 Отговор
    Аз сега не мога да разбера, евреите хвалят ли се или се оплакват????

    09:43 16.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ти мислиш ли

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Виж Израел как се прави":

    Че и Русия и Путин не можеха да действат по същия начин и да прегазят Украйна???!!!

    09:50 16.09.2025