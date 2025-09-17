Новини
Свят »
Германия »
Гласове от Газа: "Подкрепете ни, спасете ни. Изтощени сме!"

Гласове от Газа: "Подкрепете ни, спасете ни. Изтощени сме!"

17 Септември, 2025 12:19 739 26

  • ивицата газа-
  • газа-
  • израел-
  • хамас-
  • палестина

Критиките към израелската офанзива не стихват, а стотици хиляди бягат панически от град Газа

Гласове от Газа: "Подкрепете ни, спасете ни. Изтощени сме!" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Пътят на юг от град Газа е безнадеждно задръстен от коли, каруци и хора, които пеша се опитват да избягат към бежанския лагер "Ал Мауаси". С повече от 30 километра в час никой не може да се движи, съобщава коресподентът на АРД Хулио Сегадор.

"Загубихме всичко"

Зияд Калут от град Газа стои пред каруца, на която е натоварено малкото, което му е останало. Мъжът изглежда е приел съдбата си. Той казва: "Загубихме всичко. Загубихме живота си и цялото си имущество. Загубихме парите си и домовете си. Какво още може да се случи?"

След близо две години война жителите на Газа са отчаяни, пише АРД. За пореден път те трябва да бягат. Самира Иса е прекарала целия си живот в град Газа. Палестинката има чувството, че родината ѝ е безвъзвратно загубена: "Всичко е белязано от разруха и смърт. Блоковете са взривявани. Години наред е отнело да бъдат построени, а сега всичко е разрушено до основи. Те не са оставили нито едно място без разруха", казва тя. "Моля целия свят и всички арабски нации, всички крале и президенти, подкрепете ни, спасете ни. Изтощени сме."

Между 200 и 300 хиляди души са последвали израелската евакуационна заповед. Други 600 хиляди обаче отказват да напуснат града си въпреки военния натиск.

Израел се готви за сражения, които ще продължат месеци наред

Въпреки явното военно превъзходство на Израел, армията на страната се готви за продължителна партизанска война с Хамас, подчертава нейният говорител Ефи Дефрин: "Ще действаме, докато не постигнем военните си цели. Нямаме ограничение във времето. Смятаме, че ще отнеме няколко месеца, за да поемем контрола над града и неговите ключови точки, както и още поне няколко месеца, за да го разчистим. Защото инфраструктурата на Хамас е дълбоко вкоренена и добре развита."

Израелската наземна офанзива и бойните действия в градските райони крият големи опасности за всички участници, включително за палестинските граждани и израелските заложници. Съществуват сериозни опасения, че те ще бъдат използвани като живи щитове. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи недвусмислена заплаха към Хамас: "Ако докоснат дори и косъм от заложниците, само един косъм, ще ги преследваме с голяма сила до края на живота им, а този край ще дойде много по-бързо, отколкото някои си мислят."

"Няма основания за тази офанзива"

Критиките към действията на Израел и офанзивата в град Газа обаче не стихват. "От военна и политическа гледна точка няма основания за тази офанзива", смята германският политолог Щефан Щетер от Университета на Бундесвера в Мюнхен. "Тя застрашава живота на заложниците. От хуманитарна гледна точка тя е неразбираема. И не служи на целта да се победи Хамас", допълва той пред АРД.

"Има широка международна подкрепа за това, че Хамас трябва да бъде победен и че не трябва да играе никаква роля в следвоенния Газа. Но това трябва да бъде Газа, която е пригодна за живот и в която има политическо бъдеще за палестинците. И точно това е проблемът, пред който сме изправени", казва още Щетер.

Автор: Хулио Сегадор ARD


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Архимандрисандрит Бибиан

    11 5 Отговор
    Да одат да се кръстат у некоя църква и че имат защита! Убиват ли христиени че едат сопите жидовстващите

    12:23 17.09.2025

  • 2 Георги

    9 6 Отговор
    няма как да ви помогнат, като нямате правителство няма с кого да се договорят за "рестото"...

    12:24 17.09.2025

  • 3 Следващият

    11 5 Отговор
    път не си избирайте терористична групировка за правителство и недейте да танцувате и да се поздравявате с безплатни напитки когато Хамас извършат терористична атака.

    Докато Хамас държи заложници, Израел ще прави всичко по силите им да принудят терористите да върнат заложниците. Няма как иначе. Каквото повикало такова се обадило

    12:29 17.09.2025

  • 4 пешо

    8 3 Отговор
    да се оплачат на урсула

    12:29 17.09.2025

  • 5 Време е!

    7 5 Отговор
    Браво на Израел, прочистването е почти готово, сега инвеститори, хотели, комплекси за отдих!

    12:38 17.09.2025

  • 6 Соваж бейби

    6 5 Отговор
    Тази история с палестинците ме отвращава най много в живота ми до сега ,четено по история за войни след индианците! Доста по грозно е че никой не помага днес когато всеки има интернет и телевизия всички виждат ,освен Израел се чудя ако има нормални политици защо не сложат санкции на Америка и да ги изолира от всички страни ?Да се развали и договора за държавата Израел, ако има опция?Нещо трябва се направи .

    Коментиран от #24

    12:39 17.09.2025

  • 7 Деметриус Валънтайн

    6 2 Отговор
    А кой спасява Европа от тия доктори и инженери, дето безчинстват и крещят, че европейската култура 5 пари не струва е сравнение с тяхната?

    12:41 17.09.2025

  • 8 гост

    6 4 Отговор
    Хамас да Ви помага....и оня горе....брадатият...

    Коментиран от #16

    12:44 17.09.2025

  • 9 Анонимен

    4 5 Отговор
    Това го кажете на Хамас и всичко ще свърши

    12:44 17.09.2025

  • 10 мьрсуль

    3 1 Отговор
    нема пък нема

    12:44 17.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Чърчил

    1 3 Отговор
    Вместо да бягат към бежанския лагер "Ал Мауаси" , да завият към Аушвиц...

    12:46 17.09.2025

  • 15 Опа

    1 3 Отговор
    Жителите на газа преди излизаха по улиците със знамена и празнуваха, когато Хамас убиеха някои бял човек. Сега нещо много взеха да мрънкат.

    12:47 17.09.2025

  • 16 Соваж бейби

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    Хамас използва палестинците, не им пука за тях !Не е този начина !Защо в Даеш не направи същото Франция с многото атентати тук и починали ?С сп.мисия ги избиват предпазва цивилното население .

    12:47 17.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Факти, защото триете моя пост,

    3 0 Отговор
    където няма мръсни думи, а само истина?

    12:47 17.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 гост

    3 3 Отговор
    Терористи,,,,,свикнали да мизерстват и да правят деца...до ушите в калта но със седем осем че и повече...какви ценности имат...да бият главата по 5 пъти на ден,и каквото нашепне Оня от горе...всеки си заслужава съдбата...

    12:49 17.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ти сериозно

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Соваж бейби":

    ли подкрепяш ислямисти терористи? Явно нещо не ти е наред

    12:52 17.09.2025

  • 25 ...а

    0 2 Отговор
    Кога фъргахте гюбеци и обяснявахте колко е велик Мохамед че ви помогнал да изтрепете и отвлечете цивилни - всичко беше наред?!

    12:52 17.09.2025

  • 26 Като преписвате чужди статии

    0 0 Отговор
    получавате ли заплати?

    12:54 17.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания