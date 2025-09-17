Гласове от Газа: "Подкрепете ни, спасете ни. Изтощени сме!"

Пътят на юг от град Газа е безнадеждно задръстен от коли, каруци и хора, които пеша се опитват да избягат към бежанския лагер "Ал Мауаси". С повече от 30 километра в час никой не може да се движи, съобщава коресподентът на АРД Хулио Сегадор.

"Загубихме всичко"

Зияд Калут от град Газа стои пред каруца, на която е натоварено малкото, което му е останало. Мъжът изглежда е приел съдбата си. Той казва: "Загубихме всичко. Загубихме живота си и цялото си имущество. Загубихме парите си и домовете си. Какво още може да се случи?"

След близо две години война жителите на Газа са отчаяни, пише АРД. За пореден път те трябва да бягат. Самира Иса е прекарала целия си живот в град Газа. Палестинката има чувството, че родината ѝ е безвъзвратно загубена: "Всичко е белязано от разруха и смърт. Блоковете са взривявани. Години наред е отнело да бъдат построени, а сега всичко е разрушено до основи. Те не са оставили нито едно място без разруха", казва тя. "Моля целия свят и всички арабски нации, всички крале и президенти, подкрепете ни, спасете ни. Изтощени сме."

Между 200 и 300 хиляди души са последвали израелската евакуационна заповед. Други 600 хиляди обаче отказват да напуснат града си въпреки военния натиск.

Израел се готви за сражения, които ще продължат месеци наред

Въпреки явното военно превъзходство на Израел, армията на страната се готви за продължителна партизанска война с Хамас, подчертава нейният говорител Ефи Дефрин: "Ще действаме, докато не постигнем военните си цели. Нямаме ограничение във времето. Смятаме, че ще отнеме няколко месеца, за да поемем контрола над града и неговите ключови точки, както и още поне няколко месеца, за да го разчистим. Защото инфраструктурата на Хамас е дълбоко вкоренена и добре развита."

Израелската наземна офанзива и бойните действия в градските райони крият големи опасности за всички участници, включително за палестинските граждани и израелските заложници. Съществуват сериозни опасения, че те ще бъдат използвани като живи щитове. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи недвусмислена заплаха към Хамас: "Ако докоснат дори и косъм от заложниците, само един косъм, ще ги преследваме с голяма сила до края на живота им, а този край ще дойде много по-бързо, отколкото някои си мислят."

"Няма основания за тази офанзива"

Критиките към действията на Израел и офанзивата в град Газа обаче не стихват. "От военна и политическа гледна точка няма основания за тази офанзива", смята германският политолог Щефан Щетер от Университета на Бундесвера в Мюнхен. "Тя застрашава живота на заложниците. От хуманитарна гледна точка тя е неразбираема. И не служи на целта да се победи Хамас", допълва той пред АРД.

"Има широка международна подкрепа за това, че Хамас трябва да бъде победен и че не трябва да играе никаква роля в следвоенния Газа. Но това трябва да бъде Газа, която е пригодна за живот и в която има политическо бъдеще за палестинците. И точно това е проблемът, пред който сме изправени", казва още Щетер.

Автор: Хулио Сегадор ARD