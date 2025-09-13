Румъния премахва тавана на цените за основните хранителни стоки

Румънското правителство официално обяви, че няма да удължи тавана на цените за основните хранителни стоки от 1 октомври, съобщават местните медии. Това решение веднага предизвика напрежение в рамките на управляващата коалиция. Според говорителката Йоана Догиою, мярката е била одобрена „без никакви възражения“ от страна на коалиционните партньори, предаде bTV.
„Решението да не се удължава таванът на търговските надценки за основните хранителни стоки беше взето от управляващата коалиция. Коалицията реши, без никакво противопоставяне, че удължаването от преди три месеца ще бъде последното, тъй като то причинява икономически изкривявания както за производителите, така и за търговците на дребно“, заяви Догиою.
Временният лидер на ПСД, Сорин Гриндеану, реагира веднага и се противопостави на официалната версия, твърдейки, че това решение не е обсъждано в коалицията. Гриндеану се обяви „загрижен“ за премахването на този защитен механизъм и обяви, че ще „поиска спешно уточнения от управляващите партньори“.
„Това е решение, което не сме обсъждали в коалицията и с което ПСД не може да се съгласи“, написа Гриндеану във Facebook. Лидерът на Социалдемократите предупреждава, че „премахването на тавана веднага ще увеличи инфлацията с още 2–3 процентни пункта“, което ще се отрази на покупателната способност на румънците.
Премахването на ограниченията върху цените се случва в труден икономически контекст, като инфлацията вече достигна 9,9% през август – най-високата стойност за последните две години. Експертите предупреждават, че отпадането на мярката може да увеличи натиска върху цените на основните хранителни стоки.
Списъкът на продуктите, които ще бъдат засегнати, включва 17 категории основни храни: хляб, мляко, сирене, кисело мляко, брашно, царевично брашно, яйца, слънчогледово олио, пилешко и свинско месо, пресни зеленчуци и плодове, картофи, захар, заквасена сметана, масло и сливово сладко.
Таванът на търговските надценки беше въведен първоначално през август 2023 г., в условията на нарастваща инфлация и беше многократно удължаван. Мярката ограничаваше търговската надценка до максимум 20% за производителите и 5% за дистрибуторите и търговците на дребно.
Премиерът Илие Болоян е планирал среща с представители на търговците следващата седмица „за да се увери, че неудължаването на тавана на цените няма да доведе до значителни поскъпвания“, според говорителката на правителството.
1 Шопо
Коментиран от #6
20:52 13.09.2025
4 оня с коня
нека всичко стане по-скъпо от германия да видят те че са след нас по стандарт на живот
20:55 13.09.2025
6
До коментар #1 от "Шопо":Мамалигарите постоянно те изпреварват с 200 по Боковите магистрали.
20:56 13.09.2025
7 Учуден
20:57 13.09.2025
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
казвайте по клко пари да пращаме на усрула и компания?
20:59 13.09.2025
9 логика
Коментиран от #11
21:00 13.09.2025
10 Браво
21:01 13.09.2025
11 гост
До коментар #9 от "логика":Никой не е влизал в Еврозоната насилствено, това, че шепа копейки сте за рублата, това не значи, че 90 % от българите не искаме еврото. Ние сме европейска държава и мястото ни е до европейските държави, а не до азиатци.Азия ако беше добре, нямаше още навремето Аспарух да избяга от там и да дойде в Европа
Коментиран от #12, #14, #15
21:04 13.09.2025
12 Домакин
До коментар #11 от "гост":Никой обаче не е питал народа дали иска еврото или не. Защо, бе отворло
Коментиран от #13
21:07 13.09.2025
13 гост
До коментар #12 от "Домакин":Някой да е питал народа дали иска да е 16 република на СССР , защо бе квас
21:10 13.09.2025
14 Голяма грешка
До коментар #11 от "гост":Няма да сме ДО, а пред тях да не дава Бог да ни вълечат във война ще сме на първа линия, и ще пазим тях ! И ако си мислите, че ЕС ги е грижа за нас сте в дълбока заблуда! От 2026 глада и мизерията ще са нищо пред това, което са ни намислили!
21:15 13.09.2025
15 Гошо
До коментар #11 от "гост":Къв европеец си ти ввееееее, въшка балканска!!!
Ко ше и 20 имота да имаш в пет държави, коли и яхти си оставаш куха Балканска, нагла кратуна
21:18 13.09.2025
16 ФАКТИ
21:18 13.09.2025
17 СТИГА БЕ
21:19 13.09.2025