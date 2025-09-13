Новини
Румъния премахва тавана на цените за основните хранителни стоки

13 Септември, 2025 20:50 636 17

Таванът на търговските надценки беше въведен първоначално през август 2023 г., в условията на нарастваща инфлация

Румъния премахва тавана на цените за основните хранителни стоки - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румънското правителство официално обяви, че няма да удължи тавана на цените за основните хранителни стоки от 1 октомври, съобщават местните медии. Това решение веднага предизвика напрежение в рамките на управляващата коалиция. Според говорителката Йоана Догиою, мярката е била одобрена „без никакви възражения“ от страна на коалиционните партньори, предаде bTV.

„Решението да не се удължава таванът на търговските надценки за основните хранителни стоки беше взето от управляващата коалиция. Коалицията реши, без никакво противопоставяне, че удължаването от преди три месеца ще бъде последното, тъй като то причинява икономически изкривявания както за производителите, така и за търговците на дребно“, заяви Догиою.

Временният лидер на ПСД, Сорин Гриндеану, реагира веднага и се противопостави на официалната версия, твърдейки, че това решение не е обсъждано в коалицията. Гриндеану се обяви „загрижен“ за премахването на този защитен механизъм и обяви, че ще „поиска спешно уточнения от управляващите партньори“.

„Това е решение, което не сме обсъждали в коалицията и с което ПСД не може да се съгласи“, написа Гриндеану във Facebook. Лидерът на Социалдемократите предупреждава, че „премахването на тавана веднага ще увеличи инфлацията с още 2–3 процентни пункта“, което ще се отрази на покупателната способност на румънците.

Премахването на ограниченията върху цените се случва в труден икономически контекст, като инфлацията вече достигна 9,9% през август – най-високата стойност за последните две години. Експертите предупреждават, че отпадането на мярката може да увеличи натиска върху цените на основните хранителни стоки.

Списъкът на продуктите, които ще бъдат засегнати, включва 17 категории основни храни: хляб, мляко, сирене, кисело мляко, брашно, царевично брашно, яйца, слънчогледово олио, пилешко и свинско месо, пресни зеленчуци и плодове, картофи, захар, заквасена сметана, масло и сливово сладко.

Таванът на търговските надценки беше въведен първоначално през август 2023 г., в условията на нарастваща инфлация и беше многократно удължаван. Мярката ограничаваше търговската надценка до максимум 20% за производителите и 5% за дистрибуторите и търговците на дребно.

Премиерът Илие Болоян е планирал среща с представители на търговците следващата седмица „за да се увери, че неудължаването на тавана на цените няма да доведе до значителни поскъпвания“, според говорителката на правителството.


Румъния
Румъния
Оценка 1.5 от 2 гласа.
