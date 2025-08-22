Това ли е краят на олинклузив бюфетите в Турция?

Печива, супи, наденички, паста, плодове и десерти - всеки, който е бил на почивка в Турция, знае какво разнообразие от храна се предлага на шведските маси в хотелите в туристическите дестинации в страната. Хотелите знаят колко изкусително е изобилието и в уебсайтовете им можете да намерите многобройни снимки на ресторантите им, които убеждават потенциалните посетители да изберат именно техния хотел. Мнозина предпочитат олинклузив офертите, които са особено привлекателни за семействата с деца.

Голям процент от тази храна обаче отива на боклука. Турските вестници съобщават, че съветниците на президента Реджеп Ердоганса се заели с въпроса: планират се проверки на шведските маси във всички ресторанти и хотели и изготвянето на план, с който да се намалят количествата изхвърляна храна.

102 килограма храна на човек отиват в кофата

В Турция всяка година 8,7 милиона тона храна се изхвърля, показват данните от последния доклад на Фондацията за превенция на разхищението на храна. Според нейните изчисления, ако изхвърлената храна се намали само с два процента, това ще е достатъчно, за да бъдат изхранени 360 000 семейства за цяла година.

Разхищението на храна в домакинствата е особено голямо - средно по 102 килограма храна годишно се изхвърлят от всеки човек в страната. Това е огромно количество за държава, която се бори с икономически проблеми и висока инфлация години наред. За сравнение Германия изхвърля по 72 кг на човек годишно, а средно в света количеството е 132 кг на година.

Рамазан Бингьол, член на Съвета по земеделие и храни към турския президент, е особено критичен към все по-популярните през последните години бюфети за закуска. На всеки гост се сервират от 15 до 20 купички със сирене, колбаси, сладко, мед, сметана, масло и мариновани зеленчуци. Това се допълва от тигани с пържени картофи, бьорек, пържени яйца и регионални специалитети.

Нови концепции

Бингьол, който е и председател на Асоциацията на предприятията за обществено хранене и туризъм, категорично осъжда тази практика. Според него половината от сервираната храна отива на боклука, така че предлагането трябва да се регулира из основи. В бъдеще менюто вече не трябва да предлага само един стандартен пакет за закуска на човек, а по-скоро всеки гост трябва да има възможност сам да си състави закуска от наличните продукти. "Един диабетик не може да изяде три или четири буркана със сладко. Въпреки това с тази концепция те автоматично се озовават на масата - и след това в кошчето за боклук", казва Бингьол.

Експертът призовава за по-голяма гъвкавост при отчитането на ресторантите. Понастоящем гостите задължително плащат на човек. Съответно винаги се сервира едно и също количество за всеки. Група от трима души обаче лесно може да бъде нахранена със закуска за двама - и по този начин ще остане значително по-малко храна. Според Бингьол това не се отнася само за храната, но и за суровините, енергията, работното време и вредите за околната среда. Ето защо, подчертава той, това е въпрос от национална сигурност.

Как да се променят олинклузив хотелите

В бъдеще ще бъдат проверявани и олинклузив бюфетите в хотелите. Президентският съветник Бингьол смята, че хотелите трябва да се откажат от щедрите бюфети на самообслужване и да се съсредоточат повече върху предложенията в меню. Това позволява на гостите сами да решават какво и колко искат да ядат. От друга страна, в ресторантите, предлагащи олинклузив, почиващите са примамвани от богатия избор на храни да опитат от всичко по малко. Резултатът, според Бингьол, е, че много храна се озовава в боклука.

Въпреки планираните ограничения върху хотелските бюфети, според официалните данни най-голям принос за разхищението на храна в световен мащаб имат частните домакинства. Те генерират около 60% от отпадъците. Останалите 40 на сто идват от сектора на услугите и търговията на дребно. Това се отнася и за Турция.

Обвързващи ли са предложенията

Съветниците на Ердоган искат до два месеца да изготвят предложения за намаляване на хранителните отпадъци и да ги представят на президента. Дали в крайна сметка това ще се превърне в законодателство, засега не е ясно. Самото предложение обаче вече влезе в заглавията на вестниците в Русия и Германия, не на последно място и поради факта, че повечето почиващи в Турция идват от Русия, Германия и Великобритания.

Асоциацията на руските туроператори увери, че това са само предложения от страна на Бингьол, член на чисто консултативен съвет без никакви конкретни правомощия. Хотелите са свободни да разработват собствени кетъринг услуги за своите гости.

Организацията обръща внимание и на конфликта на интереси: Бингьол е и председател на Асоциацията на ресторантьорите и кетъринга - ресторантите ще имат по-малко клиенти, докато хотелите предлагат щедри пакети олинклузив. В същото време министърът на туризма Мехмет Ерсьой притежава няколко големи хотела, които работят по системата "ултра олинклузив". Затова и той едва ли ще предприеме стъпки по премахване на тези програми, прогнозира асоциацията.

Автор: Елмаз Топчу