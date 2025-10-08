40% от бюджета на албанските семейства отива за храна

В Албания всяко семейство харчи средно близо 93 хиляди албански леки (963,24 евро), като 40 процента от семейния бюджет отиват само за храна, пише Евронюз Албания, като допълва, че за другите нужди – образование, развлечение или спестяване, остават много малко средства, предаде БТА.
По информация на албанския статистически институт ИНСТАТ (INSTAT), цитиран от медията, потребителската кошница остава най-важният елемент от бюджета на албанските семейства.
Според журналистката Ортенса Будла от Евронюз в Албания цените на основните продукти като хляб, олио, мляко и зеленчуци са се увеличили значително в последните две години, което е довело до това разходите за храна да достигнат почти половината от месечните приходи на семействата.
Албански граждани споделят пред медията, че със заплатата, която получават, трудно успяват да покрият разходите си и купуват само основните неща. Те изразяват учудването си, че цените в страната са много по-високи, отколкото в западите страни, като дават за пример цената на адаптираното мляко в Берлин (1,4 евро) и Албания (400 леки или 4,14 евро).
Пенсионерка разказва, че се справя с трудната икономическа ситуация благодарение на помощта на децата си, които живеят в чужбина, като допълва, че дори за хората със заплати в Албания е трудно да спестят нещо в края на месеца.
Според попитаните от медията граждани икономиката на страната е нестабилна, а увеличението на заплатите не е успяло да компенсира разходите за живот.
Те посочват още, че в някои по-големи градове в Албания като Тирана, Дуръс и Корча има високо потребление, но в други като Кукъс и Дибра (Дебър) хората имат ниски разходи, което показва ниски приходи и ниска покупателна способност.
Икономическият експерт Едуарт Джокутай казва, че в Тирана разходите за живот достигат над 108 хиляди леки (близо 1118 евро), което прави живота в столицата много по-скъп в сравнение с другите райони на страната.
Според социолога Ентеля Биняку "основната част от албанския народ идва от бедно минало". Тя каза, че предизвикателствата на градския живот задължават хората да заделят пари, но високите разходи за живот не позволяват на семействата да мислят за утре, тъй като живеят ден за ден.
Експерти предупреждават, че ако тази тенденция продължи, пропастта между богатите и бедните слоеве на албанското общество ще се задълбочи.
