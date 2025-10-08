Новини
40% от бюджета на албанските семейства отива за храна

8 Октомври, 2025 11:22 604 37

В Албания цените на основните продукти са се увеличили значително в последните две години

Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова

В Албания всяко семейство харчи средно близо 93 хиляди албански леки (963,24 евро), като 40 процента от семейния бюджет отиват само за храна, пише Евронюз Албания, като допълва, че за другите нужди – образование, развлечение или спестяване, остават много малко средства, предаде БТА.

По информация на албанския статистически институт ИНСТАТ (INSTAT), цитиран от медията, потребителската кошница остава най-важният елемент от бюджета на албанските семейства.

Според журналистката Ортенса Будла от Евронюз в Албания цените на основните продукти като хляб, олио, мляко и зеленчуци са се увеличили значително в последните две години, което е довело до това разходите за храна да достигнат почти половината от месечните приходи на семействата.

Албански граждани споделят пред медията, че със заплатата, която получават, трудно успяват да покрият разходите си и купуват само основните неща. Те изразяват учудването си, че цените в страната са много по-високи, отколкото в западите страни, като дават за пример цената на адаптираното мляко в Берлин (1,4 евро) и Албания (400 леки или 4,14 евро).

Пенсионерка разказва, че се справя с трудната икономическа ситуация благодарение на помощта на децата си, които живеят в чужбина, като допълва, че дори за хората със заплати в Албания е трудно да спестят нещо в края на месеца.

Според попитаните от медията граждани икономиката на страната е нестабилна, а увеличението на заплатите не е успяло да компенсира разходите за живот.

Те посочват още, че в някои по-големи градове в Албания като Тирана, Дуръс и Корча има високо потребление, но в други като Кукъс и Дибра (Дебър) хората имат ниски разходи, което показва ниски приходи и ниска покупателна способност.

Икономическият експерт Едуарт Джокутай казва, че в Тирана разходите за живот достигат над 108 хиляди леки (близо 1118 евро), което прави живота в столицата много по-скъп в сравнение с другите райони на страната.

Според социолога Ентеля Биняку "основната част от албанския народ идва от бедно минало". Тя каза, че предизвикателствата на градския живот задължават хората да заделят пари, но високите разходи за живот не позволяват на семействата да мислят за утре, тъй като живеят ден за ден.

Експерти предупреждават, че ако тази тенденция продължи, пропастта между богатите и бедните слоеве на албанското общество ще се задълбочи.


Албания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
  • 1 Росен Желязков

    17 0 Отговор
    В България 100 процента.

    Коментиран от #37

    11:23 08.10.2025

  • 2 Българин

    22 1 Отговор
    значи ние сме по зле ... на мене 70% ми отива за храна и 30% за наем и сметки..

    Коментиран от #9

    11:28 08.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 пеевски

    12 0 Отговор
    на мене 99% ми отива за храна и 1% за имоти в добай ;)) бухахах грох грох

    11:29 08.10.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 2 Отговор
    Местя !

    Краварите да им помагат зер им направиха още една "държава" косово.

    11:29 08.10.2025

  • 6 Я пък тоя

    14 1 Отговор
    При нас 80% отиват за плащане на сметки.
    Храната е глезития, не е за истински хора като нас. Можем без храна, а Христо Проданов показа с изкачването на Еверест, че можем и без въздух.
    Изкачи го без кислородна маска.

    11:29 08.10.2025

  • 7 социолог

    14 0 Отговор
    сложете плюс, ако 80% от бюджета ви отива за храна

    11:29 08.10.2025

  • 8 Ивелин Михайлов

    4 5 Отговор
    на мен 99% от бюджета ми отива за строителство на най-големия Исторически парк в света и 1% за храна и гориво

    Коментиран от #21

    11:30 08.10.2025

  • 9 456

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Добре си ,щом само 30% ти отиват за наем и сметки.🙂

    Коментиран от #11

    11:31 08.10.2025

  • 10 книж

    12 1 Отговор
    албанците харчат 900 евро на месец, а българите по 900лева

    11:31 08.10.2025

  • 11 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "456":

    айде не 30, ами 35% да е зимата

    Коментиран от #14

    11:32 08.10.2025

  • 12 Боруна Лом

    8 1 Отговор
    А ТУКА Е 99% ПРОЦЕНТА! И СЕ ОКАЗА, ЧЕ И АЛБАНИЯ Е ПРЕДИ НАС, НИЩО,ЧЕ СИ ИМАМЕ ВОДОПАД!

    11:32 08.10.2025

  • 13 социолог

    0 6 Отговор
    сложете минус, ако 60% от бюджета ви отива за сметки

    11:34 08.10.2025

  • 14 456

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Пак браво. Нормално зимата да са по- високи.

    11:38 08.10.2025

  • 15 Николас Мъдуро

    4 1 Отговор
    Кога ще ги стигнем албанците.

    11:39 08.10.2025

  • 16 До ФАКТИ

    5 0 Отговор
    Дайте информация и за Лесото , Либерия,Ямайка .

    11:40 08.10.2025

  • 17 Шиптър

    2 0 Отговор
    Само пържоли ли ядат ?

    11:41 08.10.2025

  • 18 Хмм

    0 0 Отговор
    мизерничко е на снимката

    11:43 08.10.2025

  • 19 Сделка

    1 1 Отговор
    Нищо сложно няма..... цените са канадски...а заплатите пакистан ски който оцелее да разправя...

    11:44 08.10.2025

  • 20 Хер Флик от Гестапо

    4 3 Отговор
    Тука ситуацията е следната:
    50% храна
    50% сметки
    70% молове и кръчми
    25% джанти и бензин
    2 и 80 за книги, театър и изложби
    Процентите надхвърлят 100.....знаете защо

    11:46 08.10.2025

  • 21 таксиджия 🚖

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ивелин Михайлов":

    Лятото те видях в София, квартал Лозенец. Беше сам, слезна от джип Джийп Вранглер със 24" грозни рапърски джанти и влезе във хотел 🏨 Сигурно по бизнес 🤭 няма лошо, трябва да се хъхъ 20 годишни момичета.

    Но недей да заблуждаваш избирателите си, че си скромен човек и живееш бедни като тях!

    11:46 08.10.2025

  • 22 Анонимен

    1 2 Отговор
    Албания и албанците са най-древният народ на континента....

    Коментиран от #25

    11:48 08.10.2025

  • 23 Доста

    4 2 Отговор
    по-добре от РФ !

    11:49 08.10.2025

  • 24 Пловдив 1912

    2 1 Отговор
    Значи, албанците са по добре от нас ...

    11:50 08.10.2025

  • 25 Еди Рама

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Анонимен":

    е доста едър !Путин албанец ли е ?

    11:50 08.10.2025

  • 26 Енвер Ходжа

    1 1 Отговор
    Хубаво си живуркахте при социализма ,а и тогава нищо нямаше за какво да си харчите парите

    11:51 08.10.2025

  • 27 Ганчю

    0 1 Отговор
    А бе и тия ли ще приемат еврото

    Коментиран от #32, #33

    11:52 08.10.2025

  • 28 az СВО Победа80

    1 1 Отговор
    По-добре са от нас! При нас този процент е над 50%, а с приемане на еврото българинът ще отделя към 85% от доходите си за храна....

    11:53 08.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 стоян георгиев-πи4оka

    0 1 Отговор
    Що в България колко отива ,по малко ли е ?

    11:56 08.10.2025

  • 31 Федося

    0 0 Отговор
    С яйца имат ли ?

    11:56 08.10.2025

  • 32 Отдавна

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ганчю":

    го приеха !

    11:57 08.10.2025

  • 33 И РФ

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ганчю":

    приемат евро!Всичко се купува !

    11:59 08.10.2025

  • 34 Факти

    2 1 Отговор
    В бившите соц държави, които още не са влезли в ЕС, е така. Мизерия.

    12:01 08.10.2025

  • 35 Серьожа

    0 0 Отговор
    Аз пък нямам бюджет !

    12:02 08.10.2025

  • 36 Азиатска РФ

    0 0 Отговор
    80% отиват за водка !

    12:03 08.10.2025

  • 37 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Росен Желязков":

    Много то се иска да сме по-бедни от албанците, предателю, покорен на Русия, ама сме много по-добре от тях и причината е членството ни в ЕС.

    12:03 08.10.2025

