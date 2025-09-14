Москва: Полша не е готова за консултации с Русия за инцидента с дроновете

Полското министерство на отбраната не е готово да приема консултации от руското министерство на отбраната относно инцидента с дроновете, станал на 10 септември.

Това написа постоянният представител на Руската федерация към международните организации във Виена Михаил Улянов в своя Telegram канал.

„Руското министерство на отбраната предложи консултации, полското министерство на отбраната не е готово за тях. Изглежда като провокация или недоразумение, което полската страна не иска да изясни“, се казва в изявлението.

Улянов отбеляза, че „много елементарни въпроси“ за това защо на Русия може да ѝ е необходимо да дестабилизира ситуацията в Полша, остават без отговор.

Според него заключенията за участието на Русия в инцидента са преждевременни.

На сутринта на 10 септември оперативното командване на полската армия обяви унищожаването на няколко обекта, идентифицирани като безпилотни летателни апарати и нарушаващи въздушното пространство на страната. Според премиера Доналд Туск, в нощта на 10 септември са регистрирани 19 нарушения на въздушното пространство. Във връзка с инцидента НАТО, по искане на Полша, бе задействал член 4 от Северноатлантическия договор, за да започне консултации между членовете на алианса.

Както заяви руското Министерство на отбраната, в нощта на 10 септември руските въоръжени сили са нанесли удари по предприятия на украинския военно-промишлен комплекс в Ивано-Франковска, Хмелницка, Житомирска област, както и във Виница и Лвов. Не са били планирани цели за унищожаване на полска територия.