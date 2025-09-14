Новини
Москва: Полша не е готова за консултации с Русия за инцидента с дроновете

14 Септември, 2025 06:36, обновена 14 Септември, 2025 06:42 923 11

Изглежда като провокация или недоразумение, което полската страна не иска да изясни, заяви постоянният представител на Руската федерация към международните организации във Виена Михаил Улянов

Москва: Полша не е готова за консултации с Русия за инцидента с дроновете - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полското министерство на отбраната не е готово да приема консултации от руското министерство на отбраната относно инцидента с дроновете, станал на 10 септември.

Това написа постоянният представител на Руската федерация към международните организации във Виена Михаил Улянов в своя Telegram канал.

„Руското министерство на отбраната предложи консултации, полското министерство на отбраната не е готово за тях. Изглежда като провокация или недоразумение, което полската страна не иска да изясни“, се казва в изявлението.

Улянов отбеляза, че „много елементарни въпроси“ за това защо на Русия може да ѝ е необходимо да дестабилизира ситуацията в Полша, остават без отговор.

Според него заключенията за участието на Русия в инцидента са преждевременни.

На сутринта на 10 септември оперативното командване на полската армия обяви унищожаването на няколко обекта, идентифицирани като безпилотни летателни апарати и нарушаващи въздушното пространство на страната. Според премиера Доналд Туск, в нощта на 10 септември са регистрирани 19 нарушения на въздушното пространство. Във връзка с инцидента НАТО, по искане на Полша, бе задействал член 4 от Северноатлантическия договор, за да започне консултации между членовете на алианса.

Както заяви руското Министерство на отбраната, в нощта на 10 септември руските въоръжени сили са нанесли удари по предприятия на украинския военно-промишлен комплекс в Ивано-Франковска, Хмелницка, Житомирска област, както и във Виница и Лвов. Не са били планирани цели за унищожаване на полска територия.


Русия
Оценка 3.6 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 и няма да е готова скоро

    21 3 Отговор
    Широко разпространената снимка на разрушената къща в Полша, за която се твърди,
    че е повредена от руски дрон, се отрича от местните жители. Хората отбелязват,
    че тази къща е била силно повредена по време на буря преди два месеца и
    състоянието ѝ не се е променило оттогава. Оказва се, че всичко там е фалшиво.
    Докарали са дронове в коли и отломки. Разложили са ги на тревата. И са заснели
    първата разрушена къща, на която са попаднали.

    Коментиран от #11

    06:44 14.09.2025

  • 2 1488

    11 2 Отговор
    спират ме днес на улицата от алфа русърч и ме питат "трябва ли бг да прати войници на съюзниците ни?"

    отговорих, че няма нужда.
    попитаха ме защо, а аз отвърнах:

    "защото северна корея вече прати"

    те се разкрещяха и избягаха

    нещо лошо ли казах ?
    🦃🐦🐤

    06:48 14.09.2025

  • 3 рр, президент по неволя

    4 10 Отговор
    всяка сутрин като стоя пред огледалото и репетирам речите си, деса ми вика, че съм най нещастния президент
    че нищо ме мога, никой не ме познава и не знае, че съществувам, освен тя за нейно най голямо нещастие

    Коментиран от #6

    06:49 14.09.2025

  • 4 Поляците

    6 0 Отговор
    търсят повод НАТО да отиде на бистро в москва

    06:49 14.09.2025

  • 5 ФАКТИ

    7 1 Отговор
    Абе искате си трета световна, ама накрая да не я получите...

    06:53 14.09.2025

  • 6 дедо..

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "рр, президент по неволя":

    Радко ще го запомнат че он оди в швабско да докара баруто за сопот,та бг-тата да пълнат снарядите за бандерците с него,а масква това няма да го остави ненаказано,а бг-то още прай ак-без лиценз от кремля..само че будала племето не знае че всички печалби отиват за двата плондера

    06:59 14.09.2025

  • 7 Злобното Джуджи

    2 1 Отговор
    "...Не са били планирани цели за унищожаване на полска територия..."

    А би трябвало.....
    Но монголците вече не са това което бяха.
    Покръстиха се, омекнаха, имат три пола и либерални ценности ))

    07:00 14.09.2025

  • 8 Някой

    8 1 Отговор
    Държавите около Украйна да дадат коридор по границите за прелитане на руски дронове и ракети. Както тук даваха при войната в Югославия, та даже за прелитане през България до Турция. Границите не са равни линии, както където колонизатори са цепили държави по Африка и западна Азия. На места трябва да се минава зад ъгли.
    Загубите на НАТО са от хората на Зеленски и тяхното ПВО. Дотук: изтребител, хеликоптер, трактор и хора.

    07:06 14.09.2025

  • 9 Вале-каро

    4 0 Отговор
    За тези от Полша и Запада нашият народ е казал"ела мечко изяш ме"

    07:25 14.09.2025

  • 10 Мемфис

    3 0 Отговор
    Не е готова,щото зная истината! А тя е ,че това е последната скалъпена провокация на клоунчето.

    07:44 14.09.2025

  • 11 Мемфис

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "и няма да е готова скоро":

    Като в Буча.Нищо ново! Дони ЗНАЕ !

    07:53 14.09.2025

