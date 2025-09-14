Москва: Полша не е готова за консултации с Русия за инцидента с дроновете

Полското министерство на отбраната не е готово да приема консултации от руското министерство на отбраната относно инцидента с дроновете, станал на 10 септември.
Това написа постоянният представител на Руската федерация към международните организации във Виена Михаил Улянов в своя Telegram канал.
„Руското министерство на отбраната предложи консултации, полското министерство на отбраната не е готово за тях. Изглежда като провокация или недоразумение, което полската страна не иска да изясни“, се казва в изявлението.
Улянов отбеляза, че „много елементарни въпроси“ за това защо на Русия може да ѝ е необходимо да дестабилизира ситуацията в Полша, остават без отговор.
Според него заключенията за участието на Русия в инцидента са преждевременни.
На сутринта на 10 септември оперативното командване на полската армия обяви унищожаването на няколко обекта, идентифицирани като безпилотни летателни апарати и нарушаващи въздушното пространство на страната. Според премиера Доналд Туск, в нощта на 10 септември са регистрирани 19 нарушения на въздушното пространство. Във връзка с инцидента НАТО, по искане на Полша, бе задействал член 4 от Северноатлантическия договор, за да започне консултации между членовете на алианса.
Както заяви руското Министерство на отбраната, в нощта на 10 септември руските въоръжени сили са нанесли удари по предприятия на украинския военно-промишлен комплекс в Ивано-Франковска, Хмелницка, Житомирска област, както и във Виница и Лвов. Не са били планирани цели за унищожаване на полска територия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 и няма да е готова скоро
че е повредена от руски дрон, се отрича от местните жители. Хората отбелязват,
че тази къща е била силно повредена по време на буря преди два месеца и
състоянието ѝ не се е променило оттогава. Оказва се, че всичко там е фалшиво.
Докарали са дронове в коли и отломки. Разложили са ги на тревата. И са заснели
първата разрушена къща, на която са попаднали.
Коментиран от #11
06:44 14.09.2025
2 1488
отговорих, че няма нужда.
попитаха ме защо, а аз отвърнах:
"защото северна корея вече прати"
те се разкрещяха и избягаха
нещо лошо ли казах ?
🦃🐦🐤
06:48 14.09.2025
3 рр, президент по неволя
че нищо ме мога, никой не ме познава и не знае, че съществувам, освен тя за нейно най голямо нещастие
Коментиран от #6
06:49 14.09.2025
4 Поляците
06:49 14.09.2025
5 ФАКТИ
06:53 14.09.2025
6 дедо..
До коментар #3 от "рр, президент по неволя":Радко ще го запомнат че он оди в швабско да докара баруто за сопот,та бг-тата да пълнат снарядите за бандерците с него,а масква това няма да го остави ненаказано,а бг-то още прай ак-без лиценз от кремля..само че будала племето не знае че всички печалби отиват за двата плондера
06:59 14.09.2025
7 Злобното Джуджи
А би трябвало.....
Но монголците вече не са това което бяха.
Покръстиха се, омекнаха, имат три пола и либерални ценности ))
07:00 14.09.2025
8 Някой
Загубите на НАТО са от хората на Зеленски и тяхното ПВО. Дотук: изтребител, хеликоптер, трактор и хора.
07:06 14.09.2025
9 Вале-каро
07:25 14.09.2025
10 Мемфис
07:44 14.09.2025
11 Мемфис
До коментар #1 от "и няма да е готова скоро":Като в Буча.Нищо ново! Дони ЗНАЕ !
07:53 14.09.2025