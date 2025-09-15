Новини
Губернаторът на Юта: Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е с леви убеждения

15 Септември, 2025 07:54, обновена 15 Септември, 2025 07:57 740 24

Губернаторът на Юта: Заподозреният 22-годишен мъж е прекарвал време в „тъмните кътчета на интернет“

Губернаторът на Юта: Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е с леви убеждения - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Семейството и приятелите на 22-годишния мъж, обвинен в убийството на консервативния активист Чарли Кърк, твърдят, че през последните години политическите му възгледи са ставали все по-леви, тъй като той прекарвал много време в „тъмните кътчета на интернет“. Това заяви снощи губернаторът на Юта Спенсър Кокс, цитиран от Асошиейтед прес, предава БТА.

Разследващите все още събират информация за заподозрения Тайлър Робинсън и засега не са готови да говорят относно потенциалния му мотив. Кокс обаче посочи, че Робинсън, който отказва да сътрудничи на правоохранителните органи, не харесвал Кърк и може би е бил „радикализиран“ онлайн.

Чарли Кърк е основател на организацията Turning Point USA, чиято цел е да привлече повече млади консервативни евангелисти в политиката, и беше доверен човек на президента Доналд Тръмп. Тридесет и едногодишният активист стана известен отчасти благодарение на турнетата си с речи. Той бе застрелян в сряда, докато говореше в университета „Юта Вали“.

„Ясно е, че е имало лява идеология“, каза Кокс в предаването Meet the Press на NBC, позовавайки се на интервюта с роднини и познати на Робинсън. „Негови приятели потвърдиха, че е имало нещо като дълбок, мрачен интернет, културата на Reddit и други мрачни места в интернет, където този човек се е задълбочавал“, добави той.

Губернаторът съобщи още, че върху боеприпасите, използвани за убийството на Кърк, са открити антифашистки послания и език от интернет културата. Според съдебни документи върху една от гилзите е имало надпис: „Ей, фашист! Това е за теб!“.

Републиканецът Кокс, който след атаката призова поддръжниците и на двете основни американски партии да смекчат реториката си, подчерта: „Аз наистина съм неутрален по този въпрос. Ако това беше радикализиран привърженик на МАГА, щях да кажа същото“.

Той уточни в няколко интервюта снощи, че разследващите все още се опитват да установят мотива за нападението над Кърк. Очаква се повече информация да излезе наяве, след като Робинсън се яви пред съда утре.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Реалностите

    9 0 Отговор
    Необявило се розово пони!

    07:59 15.09.2025

  • 3 Комунист значи

    6 16 Отговор
    Нормално комунисите са терористи. а комунистите се спонсорират от КГБ/ФСБ.

    Коментиран от #6

    08:01 15.09.2025

  • 4 Докога ще ни занимавате с този.

    2 7 Отговор
    Важното е че вдовицата му наследи милиони.

    08:01 15.09.2025

  • 5 усср.ан русофил

    2 10 Отговор
    Този е бил риблоидиот .

    08:02 15.09.2025

  • 6 Копейки,

    4 12 Отговор

    До коментар #3 от "Комунист значи":

    Кой уби Пригожин?

    Коментиран от #12

    08:03 15.09.2025

  • 7 666

    16 2 Отговор
    Няма по-долно нещо на света от "демократа"

    Коментиран от #11

    08:04 15.09.2025

  • 8 Извод.

    6 0 Отговор
    Краварите не обичат комунисти.

    08:04 15.09.2025

  • 9 Копейка

    1 11 Отговор
    На нас каква ни е далаверата?

    08:07 15.09.2025

  • 10 истина е

    10 1 Отговор
    Нео-либералите насадиха езика на омразата във всички колонии и територии.

    08:10 15.09.2025

  • 11 Осман Турчак

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "666":

    Демократ-ос - народовластие - няма по-лошо нещо от народната власт! Най-добро е робството!

    Коментиран от #13

    08:14 15.09.2025

  • 12 зеленото съм

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Копейки,":

    Ко ти пука, авжното е че аз не смея да стъпя в Мацква че да не падна от някой висок етаж ;)

    08:18 15.09.2025

  • 13 най-долната продажна пас мина

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Осман Турчак":

    Демокраци1та не е власт на народа, а на т.нар. "демократи".

    Коментиран от #15

    08:18 15.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Осман Турчак

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "най-долната продажна пас мина":

    Робите не разбирате народната власт, затова сте роби.

    08:19 15.09.2025

  • 16 Факти

    8 0 Отговор
    Дълга на Франция е 34 000 000 000 000 евро !!!Това ли е клуба на богатите, където ще ходим на 1.01.2026 година?

    08:20 15.09.2025

  • 17 Перо

    4 0 Отговор
    Защо този сайт лъже най-безсрамно, че убиеца е бил с леви убеждения, т.е. нормален, но с друга политическа ориентация. Установено е от ФБР, че е транссексуален джендър, съжителстващ съвместно с друг транссексуален! Хората вече започват да се замислят и преоценяват ролята на Хитлер и унтерменшите! В БГ джендърията създаде и политическа партия и коалиция ПП/ДБ! Трябва да се взимат своевременно мерки за пресичане на дейността на тази измет!

    08:22 15.09.2025

  • 18 И сега какво правим

    3 0 Отговор
    С "антифашистките послания"? Ще ги забраняваме ли ?

    08:24 15.09.2025

  • 19 гдфгфдг

    4 0 Отговор
    убитият либерал е хубавият либерал!

    08:26 15.09.2025

  • 20 гдфгфдг

    4 0 Отговор
    всички лгбт нпо,зелени и либерали към белене и урановите мини

    08:29 15.09.2025

  • 21 Трудно ли е да се каже

    2 0 Отговор
    Че консервативни евангелисти са точно нацисти а? И то крайно десни

    08:31 15.09.2025

  • 22 az СВО Победа80

    4 0 Отговор
    Убиецът Тайлър Робинсън е живеел с 22г. транссексуален сбърканяк!

    Мозъкът му е промит от ултралибералната пропаганда!

    В съвременните условия "ляв" означава ултралиберален, а не комунист, какъвто е класическият смисъл на термина "ляв".

    08:31 15.09.2025

  • 23 Няма по радикализирани в САЩ

    1 0 Отговор
    от тези "консервативните евангелисти" какъвто е и убитият Чарли Кърк! Точно те са радикалите и написаното е пример за „семантична инверсия“ – тоест, придаване на дума на обратното на истинското ѝ значение . Не левите, а точно те са радикалите! Те са и тези които най яростно защитават престъпленията на ционизма въпреки че не са евреи ....

    08:39 15.09.2025

  • 24 гдфгфдг

    1 0 Отговор
    ВСИЧКИ ЛИБЕРАЛИ ПО ЦЯЛ СВЯТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪДЯТ НА ДОЖИВОТНИ КОНЦЛАГЕРИ И ДА ГИ СПУКВАТ ОТ ТЕЖКА РАБОТА

    08:41 15.09.2025