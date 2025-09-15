Губернаторът на Юта: Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е с леви убеждения

Семейството и приятелите на 22-годишния мъж, обвинен в убийството на консервативния активист Чарли Кърк, твърдят, че през последните години политическите му възгледи са ставали все по-леви, тъй като той прекарвал много време в „тъмните кътчета на интернет“. Това заяви снощи губернаторът на Юта Спенсър Кокс, цитиран от Асошиейтед прес, предава БТА.
Разследващите все още събират информация за заподозрения Тайлър Робинсън и засега не са готови да говорят относно потенциалния му мотив. Кокс обаче посочи, че Робинсън, който отказва да сътрудничи на правоохранителните органи, не харесвал Кърк и може би е бил „радикализиран“ онлайн.
Чарли Кърк е основател на организацията Turning Point USA, чиято цел е да привлече повече млади консервативни евангелисти в политиката, и беше доверен човек на президента Доналд Тръмп. Тридесет и едногодишният активист стана известен отчасти благодарение на турнетата си с речи. Той бе застрелян в сряда, докато говореше в университета „Юта Вали“.
„Ясно е, че е имало лява идеология“, каза Кокс в предаването Meet the Press на NBC, позовавайки се на интервюта с роднини и познати на Робинсън. „Негови приятели потвърдиха, че е имало нещо като дълбок, мрачен интернет, културата на Reddit и други мрачни места в интернет, където този човек се е задълбочавал“, добави той.
Губернаторът съобщи още, че върху боеприпасите, използвани за убийството на Кърк, са открити антифашистки послания и език от интернет културата. Според съдебни документи върху една от гилзите е имало надпис: „Ей, фашист! Това е за теб!“.
Републиканецът Кокс, който след атаката призова поддръжниците и на двете основни американски партии да смекчат реториката си, подчерта: „Аз наистина съм неутрален по този въпрос. Ако това беше радикализиран привърженик на МАГА, щях да кажа същото“.
Той уточни в няколко интервюта снощи, че разследващите все още се опитват да установят мотива за нападението над Кърк. Очаква се повече информация да излезе наяве, след като Робинсън се яви пред съда утре.
