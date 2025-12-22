Новини
Вдовицата на Чарли Кърк: Познавам сърцето ти и няма да те съдя за това

22 Декември, 2025 08:14 1 494 9

Вдовицата на Чарли Кърк утеши Ники Минаж, която направи вербален гаф на сцената на събитие на консерваторите

Вдовицата на Чарли Кърк: Познавам сърцето ти и няма да те съдя за това - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вдовицата на убития консервативен активист Чарли Кърк утеши рапърката Ники Минаж, след като певицата спомена думата „убиец“, докато отправяше похвали към американски консервативни лидери, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Ерика Кърк, чийто съпруг беше застрелян през септември, оказа подкрепа на Минаж, след като рапърката нарече вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс „убиец“, докато се опитваше да го даде за пример за подражание. Кърк и Минаж говореха заедно на сцената на фестивал, организиран от „Търнинг Пойнт Ю Ес Ей“ (Turning Point USA), консервативното младежко движение, основано от Чарли Кърк.

„Скъпи млади мъже, имате невероятни модели за подражание като нашия красив и елегантен президент, а също и като нашия вицепрезидент, убиеца Джей Ди Ванс“, каза Минаж, след което пусна микрофона, сведе поглед надолу и покри устата си с дланта си.

Чарли Кърк беше застрелян по време на събитие на „Търнинг Пойнт Ю Ес Ей“ в кампуса на университета „Юта Вали“ в Орем, докато дебатираше със студенти.

След споменаването на думата убиец Минаж мълча няколко секунди, а от публиката се чу смях. Ерика Кърк бързо се притече на помощ на Минаж.

„Повярвай ми, няма нищо ново под слънцето, което да не съм чувала, така че всичко е наред... Обичам те. Трябва да се смееш на това, наистина“, каза Кърк на Минаж. „Кажи каквото искаш да кажеш, защото аз познавам сърцето ти и няма да те съдя за това“, добави тя.

Минаж благодари на Кърк и продължи след кратка пауза.

Малко след изявата на Минаж Белият дом публикува видеоклип от фестивала, в който тя казва: „Отнасям се с най-голямо уважение и възхищение към нашия президент“.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 Ах , Ах...

    0 0 Отговор
    Не мога да прежаля това което биеше, и пулсираше...

    Коментиран от #2

    08:22 22.12.2025

  • 2 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ах , Ах...":

    Сигурен съм за теб!

    Коментиран от #5

    08:28 22.12.2025

  • 3 нищо не е станало

    3 1 Отговор
    Русавелката има голямо бъдеще при Републиканците.
    Колкото до певицата, разбирам и логиката, Тръмпи е типичен мъж. Добър модел за подражание. Такъв си беше много години преди да влезе в политиката.
    Обаче Джей Ди ми е леко метросексуал. Трябва да поизчисти имиджа.
    А и с тези крипто глупости които рекламира, не е ясно кога много хора ще му станат много сърдити....
    Да мислят за алтернатива, ако нещо се издъни до 2029!

    08:33 22.12.2025

  • 4 Да Ники Минаж

    0 7 Отговор
    Правилно нарече Ванс убиец .

    Публична тайна е че
    Ванс бръмчи със
    Вдовицата Ерика Кърк
    Ванс уби брака си .
    Със забежките си.
    Ерика и Ванс
    Много бързо Забравиха
    Фашиста Чарли Кърк .

    Дълбоко опечалената Ерика
    Не издържа и 10 дена
    Самичка.

    Коментиран от #6

    08:35 22.12.2025

  • 5 Не си

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Спомням да съм те обичал!

    08:36 22.12.2025

  • 6 Всички соросоидни жълтопаветни

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Да Ники Минаж":

    розови понита сте пълни кукумицин!

    08:42 22.12.2025

  • 7 Aлфа Bълкът

    2 1 Отговор
    Айде и тая стана известна, че била жена на мъжа си.

    08:42 22.12.2025

  • 8 Директора👨‍✈️

    1 0 Отговор
    Много красива жена!

    08:52 22.12.2025

  • 9 Демократ

    0 0 Отговор
    Местя.

    08:53 22.12.2025