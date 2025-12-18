Новини
Атакуваха с дрон губернатора на Белгородска област
  Тема: Украйна

18 Декември, 2025 17:56

  • белгородска област-
  • атакуваха-
  • губернатор-
  • дрон

Атаката на дрона причинила запалването на автомобил. Пожарът е потушен, като няма пострадали местни жители.

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи за опит за атака срещу него с дрон от украинските въоръжени сили по време на посещението му в град Грайворон.

„В Грайворон, докато стояхме там и разговаряхме с жители, избухна стрелба. Те стреляха с леко оръжие. Осъзнахме, че дрон лети в нашата посока. Последва детонация“, се казва в изявлението му в неговия Telegram канал.

Атаката на дрона причинила запалването на автомобил. Пожарът е потушен, като няма пострадали местни жители.

Преди това цивилен е пострадал при експлозия в Шебекински район на Белгородска област. Инцидентът е станал в село Муром, където мъж стъпил върху взривно устройство, което е предизвикало детонация. Той е получил тежки наранявания, сред които ампутация на четири пръста на дясната ръка.

Ден преди това двама цивилни бяха ранени, когато украински дрон е атакувал автомобил в Белгородска област. Според Гладков инцидентът е станал на магистралата Устинка-Ясные Зори. Войници от БАРС-Белгород са откарали жената в болница „Октябрьска“.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
  • 1 Защо Русия

    14 5 Отговор
    Още не е премахнала столицата на врага? Без всички държавни органи на властта, укра е победена. Не знам защо още се мотаят? А за много късо време щяха да са победили. Има нещо гнило в цялата тая работа.

    Коментиран от #8, #9, #13

    17:59 18.12.2025

  • 2 и замириса

    3 8 Отговор
    жнëнного г@вн@

    17:59 18.12.2025

  • 3 Боруна Лом

    12 6 Отговор
    ИЗДУМКАЙ РАДАТА!

    18:00 18.12.2025

  • 4 Норвегия, Австрия, Белгия и Швейцария

    13 3 Отговор
    се обявяват против Украйна и са изпратили Официални възражения срещу искането на Украйна да се откаже от задълженията си по Конвенцията от Отава към Офиса на ООН по въпросите на разоръжаването и исканията да използва забранени оръжия. Това беше обявено от заместник-генералния секретар на ООН, Висшия представител по въпросите на разоръжаването Изуми Накамицу.

    18:03 18.12.2025

  • 5 гост

    8 14 Отговор
    Дано другият път дрона да е по точен...

    18:04 18.12.2025

  • 6 Александър Арутюнов военен експерт,

    11 5 Отговор
    бивш офицер от специалните части на Русия. Експерта съобщава, че Украйна продължава да изпитва търпението на Русия, като продължава терористичните атаки срещу Руски градове и Нефтепреработвателни съоръжения. Но търпението не е безгранично, смята експертът. Скоро може Руската армия да накара Киев да потъне и да се удави за една нощ. Въоръжените сили на Русия могат да започнат да използват бомби и ракети в Украйна срещу онези съоръжения с двойна употреба, които преди това са били умишлено недокосвани. Язовирът на Киевската ВЕЦ също може да се превърне в такъв обект, след което столицата на Украйна ще бъде залята с 10 метрови водни вълни при което Киев ще потъне изцяло под вода. "Днес имаме толкова много крилати и балистични ракети, че можем да си позволим да ги използваме срещу вражески инфраструктурни обекти на дълбочина", казал Арутюнов - Ако бях на мястото на Украйна, наистина щях да съм подготвен за факта, че рано или късно Ударите ще пристигнат до ВЕЦ, до този язовир, който се намира близо до Киев, и Киев ще потъне. Дадохме да се разбере по всякакъв начин, че сме братски народи и братя не можем да останем без ток, канализация, газ, водоснабдяване, асансьори през зимата... Но колко дълго може да продължи това? "Това още не е решено. Но трябва да е ясно за Украйна, че е време да се спре, за съжаление.” Очаквайте такива торпедни удари скоро”.

    18:05 18.12.2025

  • 7 Инсценировка

    5 5 Отговор
    Ако да били всу или птиците на Мадяр този да е станал на пепел.

    18:12 18.12.2025

  • 8 Сен Симон

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Защо Русия":

    Чакат Наполеончо да гостува.

    18:14 18.12.2025

  • 9 Защото

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "Защо Русия":

    Кремъл ще хвръкне веднага във въздуха барабар с бункерите на Пусин.

    18:14 18.12.2025

  • 10 Ами

    3 8 Отговор
    Следващият път.По принцип СБУ на Украйна не пропуска.

    18:15 18.12.2025

  • 11 Боби

    4 4 Отговор
    Колко са били жалки и страхливи руснаците.

    18:18 18.12.2025

  • 12 Бен Вафлек

    5 0 Отговор
    Всички ще си получат заслуженото.

    18:19 18.12.2025

  • 13 Капитан Крийч

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Защо Русия":

    Гнилото е че Путята не е Сталин, а капиталист, тясно свързан с олигарсите. Да не забравяме, че дължи възхода си на долния алкаш и престъпник елцин. Когато печалбата е мотиватор, а не интересите на народа, се получават подобни на пръв поглед нелепи ситуации.

    18:19 18.12.2025

  • 14 Бг гражданин

    4 3 Отговор
    Като пилци ще ви избият всичките!!! Те ви трепат по градовете ,вече и в Москва,но реакция никаква!? Или атака или в батака!!! СВО,пво,накрая за 5 години война,ще ви избият децата,а реакция никаква.то не бяха рафинерии,то не бяха газопроводи, но .......

    18:21 18.12.2025

  • 15 Питам

    3 3 Отговор
    Губернаторчето дали се е нас.с.р.ало?а?

    18:23 18.12.2025

  • 16 Терористи баце

    2 4 Отговор
    Така е атлантическо

    Коментиран от #17

    18:25 18.12.2025

  • 17 Окупатора се трепе баце

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Терористи баце":

    Слава ВСУ!

    18:27 18.12.2025

  • 18 Нищо де

    3 1 Отговор
    Другарят Путин ще подари една жигула на близките му !

    18:27 18.12.2025

  • 19 С тея ционистки тъпи номера

    1 3 Отговор
    На чист тероризъм яко ще отнесат лопатата на края

    18:27 18.12.2025

  • 20 Очевидно щом парламента и МС

    2 3 Отговор
    Не осъждат публично тероризма на Израел значи можем да си трепем атлантенца в България на воля...

    Коментиран от #28

    18:29 18.12.2025

  • 21 И колко пъти трябва да питаме? А?

    1 2 Отговор
    ......Желаем да получим отговор от Правителството, Парламента и Президента ! И от службите в лицето на недоразумението Митов ако е възможно също.... можем ли да си избиваме атлантенца примерно в България на воля вече ? Да взривяваме примерно асансьори, автомобили, жилища на атлантенца, тротонетки на децата им, телефони, пейджери, електроника, израелският посланик Йоси Леви-Сфари примерно, гости и делегации от израелски учени и т.н .... Каква е официалната позиция на Правителството, Парламента и Президента относно толерираният израелски и не само израелски тероризъм ? В зависимост от позицията им, хората трябва да знаят какво може и не може да правят и кое е поддържано и толерирано като действия от ЕС, ЕК и Фон дер Лайен

    18:30 18.12.2025

  • 22 Тоа са били

    1 0 Отговор
    Или аматьори, или блъф ! Иначе резултатът щеше да е друг !

    18:31 18.12.2025

  • 23 АБВ

    2 2 Отговор
    Обикновен, примитивен държавен тероризъм от страна на Украйна. СВО трябваше да започне още през 2013 г., но Путин се оказа недалновиден. На змията главата се мачка докато е малка.

    18:34 18.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хахахаха

    2 0 Отговор
    Това не е ВСУ! ВСУ не пропуска!

    18:36 18.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Румен Решетников

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Очевидно щом парламента и МС":

    Ами почвай, какво чакаш?
    След това ще има поголовна сеч на русотрътки!

    18:41 18.12.2025

