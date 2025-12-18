Атакуваха с дрон губернатора на Белгородска област

Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи за опит за атака срещу него с дрон от украинските въоръжени сили по време на посещението му в град Грайворон.

„В Грайворон, докато стояхме там и разговаряхме с жители, избухна стрелба. Те стреляха с леко оръжие. Осъзнахме, че дрон лети в нашата посока. Последва детонация“, се казва в изявлението му в неговия Telegram канал.

Атаката на дрона причинила запалването на автомобил. Пожарът е потушен, като няма пострадали местни жители.

Преди това цивилен е пострадал при експлозия в Шебекински район на Белгородска област. Инцидентът е станал в село Муром, където мъж стъпил върху взривно устройство, което е предизвикало детонация. Той е получил тежки наранявания, сред които ампутация на четири пръста на дясната ръка.

Ден преди това двама цивилни бяха ранени, когато украински дрон е атакувал автомобил в Белгородска област. Според Гладков инцидентът е станал на магистралата Устинка-Ясные Зори. Войници от БАРС-Белгород са откарали жената в болница „Октябрьска“.