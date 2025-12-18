Атакуваха с дрон губернатора на Белгородска област

Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи за опит за атака срещу него с дрон от украинските въоръжени сили по време на посещението му в град Грайворон.
„В Грайворон, докато стояхме там и разговаряхме с жители, избухна стрелба. Те стреляха с леко оръжие. Осъзнахме, че дрон лети в нашата посока. Последва детонация“, се казва в изявлението му в неговия Telegram канал.
Атаката на дрона причинила запалването на автомобил. Пожарът е потушен, като няма пострадали местни жители.
Преди това цивилен е пострадал при експлозия в Шебекински район на Белгородска област. Инцидентът е станал в село Муром, където мъж стъпил върху взривно устройство, което е предизвикало детонация. Той е получил тежки наранявания, сред които ампутация на четири пръста на дясната ръка.
Ден преди това двама цивилни бяха ранени, когато украински дрон е атакувал автомобил в Белгородска област. Според Гладков инцидентът е станал на магистралата Устинка-Ясные Зори. Войници от БАРС-Белгород са откарали жената в болница „Октябрьска“.
1 Защо Русия
Коментиран от #8, #9, #13
17:59 18.12.2025
2 и замириса
17:59 18.12.2025
3 Боруна Лом
18:00 18.12.2025
4 Норвегия, Австрия, Белгия и Швейцария
18:03 18.12.2025
5 гост
18:04 18.12.2025
6 Александър Арутюнов военен експерт,
18:05 18.12.2025
7 Инсценировка
18:12 18.12.2025
8 Сен Симон
До коментар #1 от "Защо Русия":Чакат Наполеончо да гостува.
18:14 18.12.2025
9 Защото
До коментар #1 от "Защо Русия":Кремъл ще хвръкне веднага във въздуха барабар с бункерите на Пусин.
18:14 18.12.2025
10 Ами
18:15 18.12.2025
11 Боби
18:18 18.12.2025
12 Бен Вафлек
18:19 18.12.2025
13 Капитан Крийч
До коментар #1 от "Защо Русия":Гнилото е че Путята не е Сталин, а капиталист, тясно свързан с олигарсите. Да не забравяме, че дължи възхода си на долния алкаш и престъпник елцин. Когато печалбата е мотиватор, а не интересите на народа, се получават подобни на пръв поглед нелепи ситуации.
18:19 18.12.2025
14 Бг гражданин
18:21 18.12.2025
15 Питам
18:23 18.12.2025
16 Терористи баце
Коментиран от #17
18:25 18.12.2025
17 Окупатора се трепе баце
До коментар #16 от "Терористи баце":Слава ВСУ!
18:27 18.12.2025
18 Нищо де
18:27 18.12.2025
19 С тея ционистки тъпи номера
18:27 18.12.2025
20 Очевидно щом парламента и МС
Коментиран от #28
18:29 18.12.2025
21 И колко пъти трябва да питаме? А?
18:30 18.12.2025
22 Тоа са били
18:31 18.12.2025
23 АБВ
18:34 18.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хахахаха
18:36 18.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Румен Решетников
До коментар #20 от "Очевидно щом парламента и МС":Ами почвай, какво чакаш?
След това ще има поголовна сеч на русотрътки!
18:41 18.12.2025