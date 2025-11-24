Съоснователят на Telegram Павел Дуров допуска, че Франция може да е замесена в убийството на Чарли Кърк

Съоснователят на Telegram Павел Дуров допуска, че Франция може да е замесена в убийството на американския консервативен активист Чарли Кърк.
Той коментира публикуването на информация от американската журналистка Кандис Оуенс за убиеца на Кърк.
„След като прегледах всичко, което Чарли Кърк някога е казвал за Франция на Макрон, намирам информацията на Кандис за участието на Франция в смъртта му за напълно правдоподобна“, написа Дуров в публикация в X.
По-рано американската журналистка Кандис Оуенс съобщи в X, че е била потърсена от високопоставен служител на френското правителство. Този човек я е информирал, че убиецът на Чарли Кърк е обучаван в 13-та бригада на Френския легион, подразделение, което включва няколко държави.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ние
06:35 24.11.2025
2 Отзад Сила
06:38 24.11.2025
3 Али
Коментиран от #6
06:39 24.11.2025
4 Бени Пича
06:41 24.11.2025
5 оня с коня
07:23 24.11.2025
6 ДОРИ И ,,МЕКИ ТОЯГИ,, ВА БИХМЕ
До коментар #3 от "Али":НВРЕМЕТО ЗА КРИМ И ВА ИЗРИТАХМЕ ОТ ТАМ И ОТ КАВКАЗ ВО ВЕКИ ВЕКОВ....
08:17 24.11.2025
7 Според мен са замесени
08:22 24.11.2025
8 Кандис Оуенс
08:25 24.11.2025
9 Снайпериста който убива Президента
Малко преди убийството (три седмици) на Кенеди е убит:
Assassinated - 2 ноември 1963 г. Ngo Dinh Diem президентът на Южен Виетнам, беше арестуван и убит в подкрепен от ЦРУ преврат дé, воден от генерал Дươ Вă мин.
Кенеди , убит на November 22, 1963.
Убийството на Чарли Кърк е поръчка ЕС, Евро НАТО.
09:10 24.11.2025
10 Французин, Снайперист, напуска
10:05 24.11.2025
11 Нго Дием, католик, образован във
Президентът на Република Китай, Чан Кайши представя Ордена на блестящия Нефрит на Нго Дием.
11:10 24.11.2025
12 Ха ха ха
11:15 24.11.2025
13 Нго Дием на посещение в САЩ
11:16 24.11.2025