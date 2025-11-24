Новини
Свят »
Франция »
Съоснователят на Telegram Павел Дуров допуска, че Франция може да е замесена в убийството на Чарли Кърк

Съоснователят на Telegram Павел Дуров допуска, че Франция може да е замесена в убийството на Чарли Кърк

24 Ноември, 2025 06:27, обновена 24 Ноември, 2025 06:31 2 041 13

  • павел дуров-
  • телеграм-
  • франция-
  • убийство-
  • чарли кърк

Американската журналистка Кандис Оуенс съобщи, че разполага с информирал, че убиецът е обучаван във Френския легион

Съоснователят на Telegram Павел Дуров допуска, че Франция може да е замесена в убийството на Чарли Кърк - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съоснователят на Telegram Павел Дуров допуска, че Франция може да е замесена в убийството на американския консервативен активист Чарли Кърк.

Той коментира публикуването на информация от американската журналистка Кандис Оуенс за убиеца на Кърк.

„След като прегледах всичко, което Чарли Кърк някога е казвал за Франция на Макрон, намирам информацията на Кандис за участието на Франция в смъртта му за напълно правдоподобна“, написа Дуров в публикация в X.

По-рано американската журналистка Кандис Оуенс съобщи в X, че е била потърсена от високопоставен служител на френското правителство. Този човек я е информирал, че убиецът на Чарли Кърк е обучаван в 13-та бригада на Френския легион, подразделение, което включва няколко държави.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ние

    22 5 Отговор
    Путине нуждаем се от твойта помощ!

    06:35 24.11.2025

  • 2 Отзад Сила

    4 8 Отговор
    Идвам да помагам.

    06:38 24.11.2025

  • 3 Али

    11 29 Отговор
    Добро утро путяги с меки тояги.

    Коментиран от #6

    06:39 24.11.2025

  • 4 Бени Пича

    17 35 Отговор
    Аре руснака пуска партенки срещу Франция за дето го арестуваха. И как точно тоя хахо дето гръмна републиканеца е бил в френският легион!? Абе това руснака е много тъпо същество

    06:41 24.11.2025

  • 5 оня с коня

    6 19 Отговор
    Подозирах че нещо не е наред с БЕЗПРИСТРАСТНОСТТА на Телеграм щото пише се хубави неща за Русия и лоши за Запада,а то било щото е РУСКА МЕДИЯ маскирана като Западна,съответно и Регистрирана и Базирана на запад?

    07:23 24.11.2025

  • 6 ДОРИ И ,,МЕКИ ТОЯГИ,, ВА БИХМЕ

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Али":

    НВРЕМЕТО ЗА КРИМ И ВА ИЗРИТАХМЕ ОТ ТАМ И ОТ КАВКАЗ ВО ВЕКИ ВЕКОВ....

    08:17 24.11.2025

  • 7 Според мен са замесени

    4 1 Отговор
    марсианците или евентуално други извънземни, не мога да преценя със сигурност

    08:22 24.11.2025

  • 8 Кандис Оуенс

    4 6 Отговор
    Аз съм луда за вързване. От друга страна, хората, които вярват на глупостите ми, са идиоти.

    08:25 24.11.2025

  • 9 Снайпериста който убива Президента

    0 2 Отговор
    Кенеди също е Французин, възможно Чужд. Легион?
    Малко преди убийството (три седмици) на Кенеди е убит:
    Assassinated - 2 ноември 1963 г. Ngo Dinh Diem президентът на Южен Виетнам, беше арестуван и убит в подкрепен от ЦРУ преврат дé, воден от генерал Дươ Вă мин.

    Кенеди , убит на November 22, 1963.

    Убийството на Чарли Кърк е поръчка ЕС, Евро НАТО.

    09:10 24.11.2025

  • 10 Французин, Снайперист, напуска

    1 0 Отговор
    Съединените Щати дни след Убийството на Джак Кенеди.

    10:05 24.11.2025

  • 11 Нго Дием, католик, образован във

    1 0 Отговор
    Френско училище, част от Фреската Колониална Империя - французки Индо Китай.

    Президентът на Република Китай, Чан Кайши представя Ордена на блестящия Нефрит на Нго Дием.

    11:10 24.11.2025

  • 12 Ха ха ха

    0 2 Отговор
    Кандис е платена руска пропагандистка и разпространява руските лъжи.

    11:15 24.11.2025

  • 13 Нго Дием на посещение в САЩ

    1 0 Отговор
    Нго Дием придружен от държавния секретар на САЩ Джон Фостър Дълес, пристига на Националното летище във Вашингтон през 1957 г., на снимката Диệм се се ръкува с президента на САЩ, Айзенхауер.

    11:16 24.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания