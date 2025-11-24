Съоснователят на Telegram Павел Дуров допуска, че Франция може да е замесена в убийството на Чарли Кърк

Съоснователят на Telegram Павел Дуров допуска, че Франция може да е замесена в убийството на американския консервативен активист Чарли Кърк.

Той коментира публикуването на информация от американската журналистка Кандис Оуенс за убиеца на Кърк.

„След като прегледах всичко, което Чарли Кърк някога е казвал за Франция на Макрон, намирам информацията на Кандис за участието на Франция в смъртта му за напълно правдоподобна“, написа Дуров в публикация в X.

По-рано американската журналистка Кандис Оуенс съобщи в X, че е била потърсена от високопоставен служител на френското правителство. Този човек я е информирал, че убиецът на Чарли Кърк е обучаван в 13-та бригада на Френския легион, подразделение, което включва няколко държави.