Русия отхвърли обвиненията за дрон в румънското въздушно пространство
  Тема: Украйна

15 Септември, 2025 12:37 617 31

Москва твърди за „провокация на Киев“, докато Букурещ определя случая като „безотговорно действие“

Русия отхвърли обвиненията за дрон в румънското въздушно пространство - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското посолство в Букурещ отхвърли твърденията, че руски дрон е навлязъл в румънското въздушно пространство. Това стана ясно от публикация на официалната страница на дипломатическото представителство във Фейсбук, предава БТА.

„Всички обстоятелства сочат, че в действителност е имало умишлена провокация от страна на киевския режим, който, страхувайки се от неизбежен военен провал и отговорност за престъпленията, извършени както срещу руския, така и срещу украинския народ, отчаяно се опитва по всякакъв начин да въвлече други европейски държави в опасна военна авантюра срещу Руската федерация“, се посочва в изявлението.

Още новини от Украйна

Коментарът дойде ден след като руският посланик Владимир Липаев бе извикан в Министерството на външните работи на Румъния.

Реакцията на Букурещ

От Министерството на националната отбрана на Румъния заявиха, че дронът е бил руски „Геран“ и определиха инцидента като „безотговорно действие от страна на Руската федерация“.

На 13 септември дрон навлезе в румънското въздушно пространство в северната част на Добруджа, предизвиквайки реакцията на военновъздушните сили. Два изтребителя Ф-16 засекли и проследили апарата, който изчезнал от радарите на около 20 км югозападно от село Чилия Веке.

Пилотите са били упълномощени да свалят дрона, но са решили да не откриват огън, оценявайки съпътстващите рискове, съобщи Министерството.

Критики и контекст

Бившият президент Траян Бъсеску остро разкритикува решението и определи реакцията като „безпомощност“.

„Путин ни изпраща дрон, който се рее 49 минути в румънското въздушно пространство, ние вдигаме изтребители Ф-16 и към края на мисията два други германски 'Юрофайтър' идват да ни заместят, заради безпилотен самолет, който трябваше да бъде свален в първите минути“, каза той за Диджи24.

Според данни на Министерството на отбраната на Румъния при над 50% от руските атаки срещу Украйна, близо до границата, фрагменти от дронове са падали на територията на страната. От февруари 2022 г. насам са регистрирани 52 руски атаки с дронове в непосредствена близост до румънската граница.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 14 Отговор
    пак ли с тез ,,братушки ,,ли ще се занимаваме бе../мястото им е зад Урал

    Коментиран от #12

    12:38 15.09.2025

  • 2 честен ционист

    8 0 Отговор
    Добруджа от 1396г до 1878г не е била притежание на Румъния.

    12:40 15.09.2025

  • 3 Доста забавено отразяване

    14 0 Отговор
    Доста забавено отразяване, чакали сте "правилните" тълкувания за публикацията. Дронът ги е посетил на 13ти, при викали са руския посланик и отговорът му са на 14ти, днес е 15ти. Спахте ли?

    Коментиран от #10

    12:44 15.09.2025

  • 4 Историк

    3 8 Отговор
    Империята на злото,лъжата и войната никога не е признавала вината си. Това е важна част от стратегията на КГБ, спазвана от офицера от КГБ, назначен от КГБ за президент.

    Коментиран от #8

    12:47 15.09.2025

  • 5 Ганя Путинофила

    0 6 Отговор
    Кой лъже повече? Руснята или укрите?
    Путин нали каза, че са от едно котило?

    Коментиран от #13

    12:48 15.09.2025

  • 6 гост

    3 6 Отговор
    Руснаците сигурно толкова много са я закършили, че освен война с всички, друг изход от клоаката в която са попаднали не виждат.

    Коментиран от #9, #23

    12:48 15.09.2025

  • 7 и сега румънеще ще

    8 1 Отговор
    подвият опашка и ще спрат да джафкат
    като се усетят че може да е поредния кьор фишек
    от братята урк

    иначе са нахлули в всички хотели на черноморието
    дето са на ол инклузив като персонал и гости са дигнали ръце от тях
    и правят циркове като крещят неистово, бутат се за ядене, лапат като разпрани и нарочно
    оставят пълни чинии с храна

    12:48 15.09.2025

  • 8 И таксист от Ленинград

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "Историк":

    им стана Цар!

    Коментиран от #28

    12:48 15.09.2025

  • 9 Така Путин ще каже на руснаците,

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    че воюва с НАТО и ще мобилизира още 2 милиона пушечно мясо!

    12:50 15.09.2025

  • 10 Тъй де

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Доста забавено отразяване":

    Реакцията на ООН за дроновете в Полша е в полза на Русия.
    Само 46 от 193 членове на ООН подписаха съвместна декларация относно участието на Русия в инцидента с дронове в Полша.
    Това е невероятен шамар по Полша,Украйна,САЩ,НАТО и слугинажа им.
    Повечето страни от ООН не подкрепиха обвиненията на Полша срещу Русия за удараите със "странните дронове". 


    Сред подкрепилите изявлението, освен самата Полша, бяха Австрия, Белгия, Унгария, Великобритания, Германия, Гърция, Грузия, Италия, Испания, Норвегия, Южна Корея, САЩ, Украйна, Франция и Япония.

    Коментиран от #17

    12:51 15.09.2025

  • 11 Фалшификации от райха.

    7 1 Отговор
    Русия ако ще напада НАТО няма да е с дрончета.

    12:51 15.09.2025

  • 12 Хохо Бохо

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Mай няма желаещи да ядат ядрени орешници? Бандеристан я отписаха, подкрепят я само с меки декларации

    Коментиран от #27

    12:51 15.09.2025

  • 13 Кой лъже повече?

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    амче кой
    стринка Ганя Путенофелациовна
    дочула от друга комшийка

    Коментиран от #22

    12:52 15.09.2025

  • 14 Георги

    4 0 Отговор
    да, сигурно е Израелски, те техните самолети и дронове си летят където и както си искат.

    12:52 15.09.2025

  • 15 Готов за бой

    0 7 Отговор
    Само мухльовците ги е шубе от война. Аз само това чакам - рашките да ни атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #20

    12:54 15.09.2025

  • 16 Тов. Членин

    0 4 Отговор
    Конечно .. Ета невазможна ..

    12:56 15.09.2025

  • 17 Яяяяя

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тъй де":

    Нашите пудели ги няма? Да не за духа вятъра в другата посока? Чак не ми се вярва.

    Коментиран от #19

    12:58 15.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Винаги по обяд ги няма

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Яяяяя":

    Обедна почивка са. Забележи. След обяд ще се появят. Плащат им почасово.

    Коментиран от #24

    13:01 15.09.2025

  • 20 Симеон Иванов

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Готов за бой":

    а ако някой иска да дезертира на Изток - и него ли !?
    и какво ще пазиш с тези убийства !?
    ДП и ББ ли !?

    13:03 15.09.2025

  • 21 Здравко

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Русофил- готов за бой":

    Яж си кебапчетата и не филофствай.

    13:05 15.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 мдаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Винаги по обяд ги няма":

    Графика на "работата им " е строго определен ...

    13:11 15.09.2025

  • 25 болгарин..

    1 0 Отговор
    Сега е време и бг-то-даизквичи,че масковски дрон е кацнал на козлодуйската пплощадка и след както е презаредил е отпрашил за бандериу..а наш са го гледали-оти ефките им не летат,а с300 ги дадохме на зеленио мухал

    13:11 15.09.2025

  • 26 Баш Балък

    0 0 Отговор
    За какво го викат тоя посланник като не чуват какво им говори?!?

    13:11 15.09.2025

  • 27 Димитър

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хохо Бохо":

    Те им показаха, че имат съюзнически армии, които са милиарди. Да пробват.

    13:13 15.09.2025

  • 28 дончичо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "И таксист от Ленинград":

    Тай поне е таксист,не е като ваща тиква

    Коментиран от #29, #30, #31

    13:14 15.09.2025

  • 29 Глюпости ,

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "дончичо":

    Как ли е стигал "педалите" ... 🤭

    13:17 15.09.2025

  • 30 Добруджа.

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "дончичо":

    Той е таксист колкото ти танкист.

    13:17 15.09.2025

  • 31 Брачед,

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "дончичо":

    "Наща тиква" е и твоя ... 🤭😁

    13:18 15.09.2025

