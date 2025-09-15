Русия отхвърли обвиненията за дрон в румънското въздушно пространство

Руското посолство в Букурещ отхвърли твърденията, че руски дрон е навлязъл в румънското въздушно пространство. Това стана ясно от публикация на официалната страница на дипломатическото представителство във Фейсбук, предава БТА.
„Всички обстоятелства сочат, че в действителност е имало умишлена провокация от страна на киевския режим, който, страхувайки се от неизбежен военен провал и отговорност за престъпленията, извършени както срещу руския, така и срещу украинския народ, отчаяно се опитва по всякакъв начин да въвлече други европейски държави в опасна военна авантюра срещу Руската федерация“, се посочва в изявлението.
Коментарът дойде ден след като руският посланик Владимир Липаев бе извикан в Министерството на външните работи на Румъния.
Реакцията на Букурещ
От Министерството на националната отбрана на Румъния заявиха, че дронът е бил руски „Геран“ и определиха инцидента като „безотговорно действие от страна на Руската федерация“.
На 13 септември дрон навлезе в румънското въздушно пространство в северната част на Добруджа, предизвиквайки реакцията на военновъздушните сили. Два изтребителя Ф-16 засекли и проследили апарата, който изчезнал от радарите на около 20 км югозападно от село Чилия Веке.
Пилотите са били упълномощени да свалят дрона, но са решили да не откриват огън, оценявайки съпътстващите рискове, съобщи Министерството.
Критики и контекст
Бившият президент Траян Бъсеску остро разкритикува решението и определи реакцията като „безпомощност“.
„Путин ни изпраща дрон, който се рее 49 минути в румънското въздушно пространство, ние вдигаме изтребители Ф-16 и към края на мисията два други германски 'Юрофайтър' идват да ни заместят, заради безпилотен самолет, който трябваше да бъде свален в първите минути“, каза той за Диджи24.
Според данни на Министерството на отбраната на Румъния при над 50% от руските атаки срещу Украйна, близо до границата, фрагменти от дронове са падали на територията на страната. От февруари 2022 г. насам са регистрирани 52 руски атаки с дронове в непосредствена близост до румънската граница.
