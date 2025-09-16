Зеленски: Путин опитва да измами Тръмп, искаме обещаните ни ПВО системи преди зимата

Владимир Путин се опитва да измами Доналд Тръмп и САЩ да отложат санкциите срещу Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Скай нюз, предаде БНР.
В разговор с журналистката от Скай нюз Ялда Хаким в Президентския дворец в Киев, Зеленски беше попитан за срещата на върха на руските и американските лидери в Аляска миналия месец и дали смята, че е била грешка.
„Мисля, че тя даде много на Путин и вярвам, че ако беше тристранна среща, щяхме да имаме някакъв резултат”, отговори украинският президент.
Твърди се, че по време на срещата на върха в Аляска руският лидер е казал на Тръмп, че иска източните Донецка и Луганска области и в замяна ще се откаже от други украински територии, държани от неговите войски. Оттогава американският президент възобнови заплахите за санкции срещу Русия и призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол, за да се сложи край на войната.
Попитан дали Путин се опитва да измами Тръмп, Зеленски отговори положително и добави:
„Той прави всичко възможно, за да избегне санкции, да попречи на САЩ и Тръмп да му наложат санкции, и ако продължите да отлагате прилагането на санкции, руснаците ще бъдат по-добре подготвени.“
Зеленски също така каза пред Скай нюз, че Путин е „искал да се измъкне от политическата изолация“ със срещата на върха в Аляска, за която „трябваше да плати повече“, визирайки срещата с президента на САЩ.
Според Зеленски Путин е получил възможност за публичен диалог и това отваря вратите за него към някои други срещи на върха и формати.
“Путин трябва да плати, първо, защото е започнал войната и второ, защото се опитва да намери изход от изолацията”, изтъкна Зеленски.
Украинският президент призова обещаните системи за противовъздушна отбрана да бъдат доставени преди зимата, предадоха ДПА и Укринформ, цитирани от БТА.
"Всички споразумения за доставката на системи за противовъздушна отбрана, свързаните с тях ракети, както и договорите за покупка трябва да бъдат изпълнени на 100%", заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение. Той напомни за обещанията, дадени от западните съюзници на последните срещи в Лондон, Вашингтон и Париж, но не предостави конкретни подробности.
Украйна се защитава от пълномащабно руско нашествие от повече от три години и половина. Киев се опасява, че през зимата руските сили ще извършат нови въздушни удари с балистични ракети и крилати ракети, насочени срещу украинската енергийна система. За защитата си Киев разчита предимно на американските противовъздушни системи "Пейтриът", припомня ДПА.
Зеленски спомена специално и споразуменията за финансиране на производството на дронове и украинската армия като цяло. "Финансиране за дронове - нашият производствен капацитет трябва да се използва изцяло", подчерта украинският президент.
Той изслуша и доклад от министъра на отбраната Денис Шмигал, като заяви, че очаква до петък да получи "всички подробности, ключови изчисления и доклад за решенията", особено по програмата, позволяваща на Киев да закупува американски оръжия.
По нея "вече са отпуснати над два милиарда долара, а още един милиард и половина са обявени", подчерта Зеленски. Той добави, че Киев очаква и решения от САЩ, особено по отношение на системите за противовъздушна отбрана.
„Предложихме на САЩ да закупим необходимия брой системи. На масата е и нашето предложение за дронове. Дадохме на нашите партньори сериозни възможности не само да инвестират в производството в Украйна, а нашите дронове ясно доказват своята ефективност“, каза президентът.
Той отбеляза, че Украйна се готви да създаде съвместни индустриални комплекси с партньори в чужбина.
"За първи път в историята Украйна ще има съвременно съвместно производство на оръжие със силни държави. Дания е един от лидерите, но имаме проекти, които подготвяме" и в други държави. "Всички тези партньорства ще продължат години наред", подчерта Зеленски.
Той отбеляза, че спирането на военната машина на Русия е възможно само чрез обединения потенциал на Европа в съюз със САЩ.
Украинският президент отбеляза също, че Киев планира активна дипломатическа седмица на Общото събрание на ООН, предаде Укринформ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добро утро!
Путлера и Тръмп спрягат глагола "мотам" се, що се отнася за мира в Украйна...
Междувременно украинците до края на месеца ще получат над 30 хиляди дронове с изкуствен интелект от САЩ.
Коментиран от #8, #12, #17, #20, #22, #27
04:14 16.09.2025
2 Величко
Коментиран от #3, #4, #5, #23, #25, #26
04:16 16.09.2025
3 Успокой се копейко неадекватна!
До коментар #2 от "Величко":Нямаш думата за това което ще се публикува в сайта.
04:23 16.09.2025
4 Миличко
До коментар #2 от "Величко":Партенката за "дрогирания Зеленски" Кремъл отдавна я изоставиха. Стана им малко тъпо, че влияе зле на имиджа им, да ги бие "дрогиран". Тя беше само за първите седмици на СВО, когато клетите глупаци се надяваха "наркомана" да примре от ужас и да офейка, както всъщност биха направили те, или ти. Уви, наркомана излезе сто пъти по-голям мъж от цялата русофилска измет, взета заедно.
Коментиран от #7
04:27 16.09.2025
5 Възпали ли се скъпа?
До коментар #2 от "Величко":Поплачи си и ще ти мине.
04:31 16.09.2025
6 Тате ми обеща колело
04:35 16.09.2025
7 Хи хи
До коментар #4 от "Миличко":При малкия зеля Русия взе много нови територии, в добавка на Крим. Освен това минералите на украйна са собственост вече на САЩ, и като свърши войната урките трябва да влизат в мините да ги копат. Пукай се от яд.
04:39 16.09.2025
8 Демокрация е, цар Пазар управлява
До коментар #1 от "Добро утро!":Изкуствен интелект ала БатБоко Чекмеджиян.
Коментиран от #30
04:39 16.09.2025
9 Фен
04:42 16.09.2025
10 А КАТО
04:43 16.09.2025
11 Зелената амеба
Розови понита смълчани наблюдават стресирани.....
Коментиран от #28
04:44 16.09.2025
12 И ОТ ТРИТЕ
До коментар #1 от "Добро утро!":РАКЕТИ НАИ ДЪЛГАТА НО ЩЕ Я ПАЗЯТ ЗА ТЕБ
04:45 16.09.2025
13 Хи хи
Коментиран от #14
04:48 16.09.2025
14 Ми не е
До коментар #13 от "Хи хи":Толкова прозд ----ДРУГИ СА В ОКОПИТЕ Б У Д А лите
Коментиран от #15
04:55 16.09.2025
15 Хи хи
До коментар #14 от "Ми не е":На новите руски територии ще се народят още русначета, които ще защитават своите нови територии от урките, които ще беснеят, но нищо не могат да направят. После ще свикнат.
05:02 16.09.2025
16 оня с коня
05:03 16.09.2025
17 откъде ви копаят толкова тъпи тролове?
До коментар #1 от "Добро утро!":и като получат тия дронове какво ще стане?
не ти ли казаха че война не се печели със тероризъм?
усррайна няма месо бе тъпаанар, със какво ще превземе русия?
05:05 16.09.2025
18 хихи
Русия да не би да свърши летящите лопати??
Коментиран от #21
05:07 16.09.2025
19 Zахарова
Коментиран от #33
05:07 16.09.2025
20 1234
До коментар #1 от "Добро утро!":За 16 дни ВСУ ща се на минус поне 20000хил
Русия, Украйнна, САЩ
Спрете проклетата война!
05:09 16.09.2025
21 Нали знаеш
До коментар #18 от "хихи":Че сиДебиллайньо
05:10 16.09.2025
22 Добро утро!
До коментар #1 от "Добро утро!":Извинете ме, аз това нещо за дроновете го разправям от миналата зима и понавик си повтарям ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ...
05:11 16.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 град КОЗЛОДУЙ
05:14 16.09.2025
25 Хей
До коментар #2 от "Величко":ДЕБИЛОстен,кога мислиш да освободиш планетата земя
05:14 16.09.2025
26 Хей
До коментар #2 от "Величко":ДЕБИЛОстен,кога мислиш да освободиш планетата земя
05:15 16.09.2025
27 жълтопаветниче
До коментар #1 от "Добро утро!":Колега, от посолството ни казаха, че окраинците били лидери в дроновете, сигурен ли си че американците ще им дават на тях дронове?
Коментиран от #31
05:15 16.09.2025
28 Фатмак
До коментар #11 от "Зелената амеба":Марш в овчарника,издънко жалка
05:18 16.09.2025
29 моше холдинг
05:18 16.09.2025
30 обезьяна
До коментар #8 от "Демокрация е, цар Пазар управлява":Поради липса на естествен интелект, на бандерите ще им бъдат предотставени дронове с изкуствен интелект, които могат да бъдат управлявани и маймуна!
Коментиран от #32, #36
05:19 16.09.2025
31 Хей чук
До коментар #27 от "жълтопаветниче":Марш в кошарата. Забранено ти е да мислиш
05:19 16.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 име
До коментар #19 от "Zахарова":Смятай що за улигофрени са онея, които воюват срещу Путин!
Коментиран от #34
05:22 16.09.2025
34 Zахарова
До коментар #33 от "име":Я тоже так думаю.
Чакаме те съсСмърта на московската гара
05:35 16.09.2025
35 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ :
ЧЕ РУСКАТА АРМИЯ ,СМИЛА ВСИЧКО НАТОВСКО НА ФРОНТА ,И ЧЕ УКРАЙНА ГУБИ Х 2000 човека НА ДЕН !ЗА 2024Г 🇷🇺РУСИЯ Е С ОТЛИЧНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ,И УВЕЛИЧ.ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА= 210 МЛРД.$.РУСКАТА ВОЕННА ПРОМИШ.СЕ ОКАЗА 3-ТИ ПО МОЩНА ОТ ТАЗИ НА САЩ И ЕС- ДУМИ НА МАРК РЮТЕ- ГЕН. СЕК.НА НАТО. НА РУСИЯ НЕ СА НУЖНИ ТЕРИТОРИИ.ЗА ТАЗИ ЦЕЛ РУСИЯ ИМА ПРЕДОСТАТЪЧНО НЕЯДРЕННИ ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ, КАТО ВАКУУМНИТЕ -"ОДАБ-9000".
В МОМЕНТА,СЪОБРАЗНО СВО, В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ= 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,( потвърдено и от ГРУ-Украйна).ТЕ СА ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН РЕДОВНА АРМИЯ. А ПРИ КОНФЛИКТ НА ГЛОБАЛНО НИВО, СА ДОСТАТЪЧНИ САМО = 12 бр. 🇷🇺РУСКИ 200 тонни SS-X-30 ,С ОБСЕГ = 18 000 КМ = 9 МИНУТИ,И НАТО, И САЩ, ЩЕ БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ ! ЗАЩИТА ПРИ ТЕЗИ НОВИ СИСТЕМИ НЯМА.( ИЗЯВЛ. НА СКОТ РИТЕР- ВОЕНЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЦРУ,САЩ, окт.2024г.)
Коментиран от #38, #39, #40, #41, #42, #43
05:36 16.09.2025
36 Zахарова
До коментар #30 от "обезьяна":Чакам те
05:36 16.09.2025
37 Факт
"Украйна ще получи от САЩ над 33 хиляди комплекта за ударни дронове с изкуствен интелект. Иновативната технология ще позволи на безпилотните летателни апарати да се обединяват в рояк, предава Financial Times. До края на 2025 г. компанията Auterion по договор с Пентагона планира да достави на Украйна 33 хил. комплекта за ударни безпилотни летателни апарати, оборудвани със система Nemyx, пише изданието, като се позовава на Auterion.".
Лятната офанзива на рашистите се провали брутално.
05:37 16.09.2025
38 Zахарова
До коментар #35 от "🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ :":Чакам теМалоумнико
05:37 16.09.2025
39 Пак ли тиОлигофрен?
До коментар #35 от "🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ :":Нали знаеш, че ще те изтрият?
05:38 16.09.2025
40 Ооо фашиста
До коментар #35 от "🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ :":Ти пак прописа
05:43 16.09.2025
41 Zахарова
До коментар #35 от "🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ :":Хонорара пак ли в рубли да ти го пусна, защото лева е до нова година
05:44 16.09.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Къде
До коментар #35 от "🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ :":видя всичко това. Ти си страхотен нагаждачо. Акъла ми взе тичай,тичай на работа при митрофанова,а кво ти,направо секретар на Захарова да й хишеш речите. Бегай,бегай,измисляч,бегай
05:50 16.09.2025