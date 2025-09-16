Зеленски: Путин опитва да измами Тръмп, искаме обещаните ни ПВО системи преди зимата

Владимир Путин се опитва да измами Доналд Тръмп и САЩ да отложат санкциите срещу Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Скай нюз, предаде БНР.

В разговор с журналистката от Скай нюз Ялда Хаким в Президентския дворец в Киев, Зеленски беше попитан за срещата на върха на руските и американските лидери в Аляска миналия месец и дали смята, че е била грешка.

„Мисля, че тя даде много на Путин и вярвам, че ако беше тристранна среща, щяхме да имаме някакъв резултат”, отговори украинският президент.

Твърди се, че по време на срещата на върха в Аляска руският лидер е казал на Тръмп, че иска източните Донецка и Луганска области и в замяна ще се откаже от други украински територии, държани от неговите войски. Оттогава американският президент възобнови заплахите за санкции срещу Русия и призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол, за да се сложи край на войната.

Попитан дали Путин се опитва да измами Тръмп, Зеленски отговори положително и добави:

„Той прави всичко възможно, за да избегне санкции, да попречи на САЩ и Тръмп да му наложат санкции, и ако продължите да отлагате прилагането на санкции, руснаците ще бъдат по-добре подготвени.“

Зеленски също така каза пред Скай нюз, че Путин е „искал да се измъкне от политическата изолация“ със срещата на върха в Аляска, за която „трябваше да плати повече“, визирайки срещата с президента на САЩ.

Според Зеленски Путин е получил възможност за публичен диалог и това отваря вратите за него към някои други срещи на върха и формати.

“Путин трябва да плати, първо, защото е започнал войната и второ, защото се опитва да намери изход от изолацията”, изтъкна Зеленски.

Украинският президент призова обещаните системи за противовъздушна отбрана да бъдат доставени преди зимата, предадоха ДПА и Укринформ, цитирани от БТА.

"Всички споразумения за доставката на системи за противовъздушна отбрана, свързаните с тях ракети, както и договорите за покупка трябва да бъдат изпълнени на 100%", заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение. Той напомни за обещанията, дадени от западните съюзници на последните срещи в Лондон, Вашингтон и Париж, но не предостави конкретни подробности.

Украйна се защитава от пълномащабно руско нашествие от повече от три години и половина. Киев се опасява, че през зимата руските сили ще извършат нови въздушни удари с балистични ракети и крилати ракети, насочени срещу украинската енергийна система. За защитата си Киев разчита предимно на американските противовъздушни системи "Пейтриът", припомня ДПА.

Зеленски спомена специално и споразуменията за финансиране на производството на дронове и украинската армия като цяло. "Финансиране за дронове - нашият производствен капацитет трябва да се използва изцяло", подчерта украинският президент.

Той изслуша и доклад от министъра на отбраната Денис Шмигал, като заяви, че очаква до петък да получи "всички подробности, ключови изчисления и доклад за решенията", особено по програмата, позволяваща на Киев да закупува американски оръжия.

По нея "вече са отпуснати над два милиарда долара, а още един милиард и половина са обявени", подчерта Зеленски. Той добави, че Киев очаква и решения от САЩ, особено по отношение на системите за противовъздушна отбрана.

„Предложихме на САЩ да закупим необходимия брой системи. На масата е и нашето предложение за дронове. Дадохме на нашите партньори сериозни възможности не само да инвестират в производството в Украйна, а нашите дронове ясно доказват своята ефективност“, каза президентът.

Той отбеляза, че Украйна се готви да създаде съвместни индустриални комплекси с партньори в чужбина.

"За първи път в историята Украйна ще има съвременно съвместно производство на оръжие със силни държави. Дания е един от лидерите, но имаме проекти, които подготвяме" и в други държави. "Всички тези партньорства ще продължат години наред", подчерта Зеленски.

Той отбеляза, че спирането на военната машина на Русия е възможно само чрез обединения потенциал на Европа в съюз със САЩ.

Украинският президент отбеляза също, че Киев планира активна дипломатическа седмица на Общото събрание на ООН, предаде Укринформ.