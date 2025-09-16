Новини
Зеленски: Путин опитва да измами Тръмп, искаме обещаните ни ПВО системи преди зимата
  Тема: Украйна

Зеленски: Путин опитва да измами Тръмп, искаме обещаните ни ПВО системи преди зимата

16 Септември, 2025 05:02, обновена 16 Септември, 2025 04:07 772 43

Той трябва да плати, защото започна войната и защото се опитва да намери изход от изолацията, заяви украинският президент

Зеленски: Путин опитва да измами Тръмп, искаме обещаните ни ПВО системи преди зимата - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Владимир Путин се опитва да измами Доналд Тръмп и САЩ да отложат санкциите срещу Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Скай нюз, предаде БНР.

В разговор с журналистката от Скай нюз Ялда Хаким в Президентския дворец в Киев, Зеленски беше попитан за срещата на върха на руските и американските лидери в Аляска миналия месец и дали смята, че е била грешка.

„Мисля, че тя даде много на Путин и вярвам, че ако беше тристранна среща, щяхме да имаме някакъв резултат”, отговори украинският президент.

Твърди се, че по време на срещата на върха в Аляска руският лидер е казал на Тръмп, че иска източните Донецка и Луганска области и в замяна ще се откаже от други украински територии, държани от неговите войски. Оттогава американският президент възобнови заплахите за санкции срещу Русия и призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол, за да се сложи край на войната.

Попитан дали Путин се опитва да измами Тръмп, Зеленски отговори положително и добави:

„Той прави всичко възможно, за да избегне санкции, да попречи на САЩ и Тръмп да му наложат санкции, и ако продължите да отлагате прилагането на санкции, руснаците ще бъдат по-добре подготвени.“
Зеленски също така каза пред Скай нюз, че Путин е „искал да се измъкне от политическата изолация“ със срещата на върха в Аляска, за която „трябваше да плати повече“, визирайки срещата с президента на САЩ.

Според Зеленски Путин е получил възможност за публичен диалог и това отваря вратите за него към някои други срещи на върха и формати.

“Путин трябва да плати, първо, защото е започнал войната и второ, защото се опитва да намери изход от изолацията”, изтъкна Зеленски.

Украинският президент призова обещаните системи за противовъздушна отбрана да бъдат доставени преди зимата, предадоха ДПА и Укринформ, цитирани от БТА.

"Всички споразумения за доставката на системи за противовъздушна отбрана, свързаните с тях ракети, както и договорите за покупка трябва да бъдат изпълнени на 100%", заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение. Той напомни за обещанията, дадени от западните съюзници на последните срещи в Лондон, Вашингтон и Париж, но не предостави конкретни подробности.

Украйна се защитава от пълномащабно руско нашествие от повече от три години и половина. Киев се опасява, че през зимата руските сили ще извършат нови въздушни удари с балистични ракети и крилати ракети, насочени срещу украинската енергийна система. За защитата си Киев разчита предимно на американските противовъздушни системи "Пейтриът", припомня ДПА.

Зеленски спомена специално и споразуменията за финансиране на производството на дронове и украинската армия като цяло. "Финансиране за дронове - нашият производствен капацитет трябва да се използва изцяло", подчерта украинският президент.

Той изслуша и доклад от министъра на отбраната Денис Шмигал, като заяви, че очаква до петък да получи "всички подробности, ключови изчисления и доклад за решенията", особено по програмата, позволяваща на Киев да закупува американски оръжия.

По нея "вече са отпуснати над два милиарда долара, а още един милиард и половина са обявени", подчерта Зеленски. Той добави, че Киев очаква и решения от САЩ, особено по отношение на системите за противовъздушна отбрана.

„Предложихме на САЩ да закупим необходимия брой системи. На масата е и нашето предложение за дронове. Дадохме на нашите партньори сериозни възможности не само да инвестират в производството в Украйна, а нашите дронове ясно доказват своята ефективност“, каза президентът.

Той отбеляза, че Украйна се готви да създаде съвместни индустриални комплекси с партньори в чужбина.

"За първи път в историята Украйна ще има съвременно съвместно производство на оръжие със силни държави. Дания е един от лидерите, но имаме проекти, които подготвяме" и в други държави. "Всички тези партньорства ще продължат години наред", подчерта Зеленски.

Той отбеляза, че спирането на военната машина на Русия е възможно само чрез обединения потенциал на Европа в съюз със САЩ.

Украинският президент отбеляза също, че Киев планира активна дипломатическа седмица на Общото събрание на ООН, предаде Укринформ.


Украйна
  • 1 Добро утро!

    25 20 Отговор
    Зеленски е абсолютно прав.

    Путлера и Тръмп спрягат глагола "мотам" се, що се отнася за мира в Украйна...
    Междувременно украинците до края на месеца ще получат над 30 хиляди дронове с изкуствен интелект от САЩ.

    Коментиран от #8, #12, #17, #20, #22, #27

    04:14 16.09.2025

  • 2 Величко

    22 27 Отговор
    Ах ! Така ли каза нещастната зелена листна въшка ? ! Аууу ... , пак е бил дрогиран ... Но въпроса ми е докога ще ни досаждате с неговите безумия ... Нима мислите , че този мизерник заслужава толкова внимание ...

    Коментиран от #3, #4, #5, #23, #25, #26

    04:16 16.09.2025

  • 3 Успокой се копейко неадекватна!

    12 15 Отговор

    До коментар #2 от "Величко":

    Нямаш думата за това което ще се публикува в сайта.

    04:23 16.09.2025

  • 4 Миличко

    7 17 Отговор

    До коментар #2 от "Величко":

    Партенката за "дрогирания Зеленски" Кремъл отдавна я изоставиха. Стана им малко тъпо, че влияе зле на имиджа им, да ги бие "дрогиран". Тя беше само за първите седмици на СВО, когато клетите глупаци се надяваха "наркомана" да примре от ужас и да офейка, както всъщност биха направили те, или ти. Уви, наркомана излезе сто пъти по-голям мъж от цялата русофилска измет, взета заедно.

    Коментиран от #7

    04:27 16.09.2025

  • 5 Възпали ли се скъпа?

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Величко":

    Поплачи си и ще ти мине.

    04:31 16.09.2025

  • 6 Тате ми обеща колело

    13 1 Отговор
    И членство в НАТО-то!

    04:35 16.09.2025

  • 7 Хи хи

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Миличко":

    При малкия зеля Русия взе много нови територии, в добавка на Крим. Освен това минералите на украйна са собственост вече на САЩ, и като свърши войната урките трябва да влизат в мините да ги копат. Пукай се от яд.

    04:39 16.09.2025

  • 8 Демокрация е, цар Пазар управлява

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро!":

    Изкуствен интелект ала БатБоко Чекмеджиян.

    Коментиран от #30

    04:39 16.09.2025

  • 9 Фен

    10 2 Отговор
    Клоун. Санкциите са наложени на Европа, а в изолация остана Западът.

    04:42 16.09.2025

  • 10 А КАТО

    5 1 Отговор
    ЯДЕ КУРАБИИКИ НЯМАШЕ ТАКИВА УСЕЩАНИЯ

    04:43 16.09.2025

  • 11 Зелената амеба

    7 1 Отговор
    се надява. Урси след Аляска си призна че е от ужас онемяла . А бате Дони без пари оръжие не дава и от вип сепарето последните гърчове на зеленото с удоволствие наблюдава.
    Розови понита смълчани наблюдават стресирани.....

    Коментиран от #28

    04:44 16.09.2025

  • 12 И ОТ ТРИТЕ

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро!":

    РАКЕТИ НАИ ДЪЛГАТА НО ЩЕ Я ПАЗЯТ ЗА ТЕБ

    04:45 16.09.2025

  • 13 Хи хи

    6 2 Отговор
    Путин излъга малкия зеля че ще яде боя само 3 дня, пък то вече станаха 3 години и кусур. И още бой ще яде малкия зеля като е толкоз просссс

    Коментиран от #14

    04:48 16.09.2025

  • 14 Ми не е

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Хи хи":

    Толкова прозд ----ДРУГИ СА В ОКОПИТЕ Б У Д А лите

    Коментиран от #15

    04:55 16.09.2025

  • 15 Хи хи

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ми не е":

    На новите руски територии ще се народят още русначета, които ще защитават своите нови територии от урките, които ще беснеят, но нищо не могат да направят. После ще свикнат.

    05:02 16.09.2025

  • 16 оня с коня

    8 2 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    05:03 16.09.2025

  • 17 откъде ви копаят толкова тъпи тролове?

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро!":

    и като получат тия дронове какво ще стане?

    не ти ли казаха че война не се печели със тероризъм?

    усррайна няма месо бе тъпаанар, със какво ще превземе русия?

    05:05 16.09.2025

  • 18 хихи

    4 3 Отговор
    а защо от политкоректните мидии изчезнаха заглавията за поразени детски градини и цивилни жертви с бради и наци татуировки. Липсват ми тези 150000 българи които живеат в Одеска област???

    Русия да не би да свърши летящите лопати??

    Коментиран от #21

    05:07 16.09.2025

  • 19 Zахарова

    2 1 Отговор
    E,то е ясно, че Вовик мами,аз кво правя същото. Само олигофрен може да ни вярва

    Коментиран от #33

    05:07 16.09.2025

  • 20 1234

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро!":

    За 16 дни ВСУ ща се на минус поне 20000хил

    Русия, Украйнна, САЩ
    Спрете проклетата война!

    05:09 16.09.2025

  • 21 Нали знаеш

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "хихи":

    Че сиДебиллайньо

    05:10 16.09.2025

  • 22 Добро утро!

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро!":

    Извинете ме, аз това нещо за дроновете го разправям от миналата зима и понавик си повтарям ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ...

    05:11 16.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 град КОЗЛОДУЙ

    0 2 Отговор
    Там на дувара, ме гонят да ме мъдръсат ,бай Амет чобанина и Мюмюн козаря и Стамат магаренцето, Иван нересчето, Данчо пръченцето, Стоян папурчето и 40-римляни от Лом. Хастара ми стана o60,като самосвал съм ,я се опитвам да пусна гълъбче, и съм оцветил пейзажа.

    05:14 16.09.2025

  • 25 Хей

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Величко":

    ДЕБИЛОстен,кога мислиш да освободиш планетата земя

    05:14 16.09.2025

  • 26 Хей

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Величко":

    ДЕБИЛОстен,кога мислиш да освободиш планетата земя

    05:15 16.09.2025

  • 27 жълтопаветниче

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро!":

    Колега, от посолството ни казаха, че окраинците били лидери в дроновете, сигурен ли си че американците ще им дават на тях дронове?

    Коментиран от #31

    05:15 16.09.2025

  • 28 Фатмак

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Зелената амеба":

    Марш в овчарника,издънко жалка

    05:18 16.09.2025

  • 29 моше холдинг

    3 1 Отговор
    Сладури... още се делят на запад и изток. Схемата е елементарна - банката дава борч да си купиш бомби. След края на войната хем нямаш бомби щото си ги издумкал, хем дължиш солидна лихва. Да припомням ли, че тези дето дават борча и продават бомбите са едни и същи??? Отделно като създадеш финансова нестабилност и знаеш кога, къде и какво, най-лесното е да го осребриш с игри на борсата. Пък там няколко милиона избити млади момчета... статистика, както е казал бащата на народите...

    05:18 16.09.2025

  • 30 обезьяна

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Демокрация е, цар Пазар управлява":

    Поради липса на естествен интелект, на бандерите ще им бъдат предотставени дронове с изкуствен интелект, които могат да бъдат управлявани и маймуна!

    Коментиран от #32, #36

    05:19 16.09.2025

  • 31 Хей чук

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "жълтопаветниче":

    Марш в кошарата. Забранено ти е да мислиш

    05:19 16.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 име

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Zахарова":

    Смятай що за улигофрени са онея, които воюват срещу Путин!

    Коментиран от #34

    05:22 16.09.2025

  • 34 Zахарова

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "име":

    Я тоже так думаю.
    Чакаме те съсСмърта на московската гара

    05:35 16.09.2025

  • 35 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ :

    2 12 Отговор
    🇷🇺РУСИЯ ЩЕ ЗАВЪРШИ "СВО"СПОРЕД ЧЛЕН 106,107, ОТ УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ СПОНСОРИРАНИЯ В УКРАЙНА ЗАП.ФАШИЗЪМ ОТ 2014г .МАРИОНЕТНИЯ ПРЕВРАТЕН УКР. РЕЖИМ ИЗБИВА 8 г. ГРАЖДАНИТЕ СИ ,А ЦЕНЗУРАТА НА ЕС ПРЕМЪЛЧАВАШЕ ТОВА ! РУСИЯ ЩЕ ПРИКЛЮЧИ С ТОЗИ РЕЖИМ .ОКАЗА СЕ,ЧЕ САЩ И НАТО ВЕЧЕ,НЕ СА ФАКТОР СРЕЩУ 🇷🇺РФ !- НИТО ВЪВ ФИНАНСОВО ( ЗАГУБИТЕ НА САЩ ПРЕВИШИХА=7,3 трил $ !,А В ГЕРМАНИЯ САМО ЗА 2024= 25 000 ФИРМИ ОБЯВИХА ФАЛИТ !),НИТО ВЪВ ВОЕННО ТЕХН. ОТНОШЕНИЕ..( ВСИЧКОТО АМЕРИКАНСКО ОРЪЖИЕ - ПЕЙТРИЪТ,АБРАМС,АТАКАМС..Е УНИЩОЖЕНО, НА 95% = 430 МЛРД $. ТОВА ДОВЕДЕ ДО КРИЗА В НАТО .АНАЛИТИКЪТ ОТ ЦРУ- ЛАРИ ДЖОНСЪН НА 21.06.24г,СЪОБЩИ,
    ЧЕ РУСКАТА АРМИЯ ,СМИЛА ВСИЧКО НАТОВСКО НА ФРОНТА ,И ЧЕ УКРАЙНА ГУБИ Х 2000 човека НА ДЕН !ЗА 2024Г 🇷🇺РУСИЯ Е С ОТЛИЧНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ,И УВЕЛИЧ.ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА= 210 МЛРД.$.РУСКАТА ВОЕННА ПРОМИШ.СЕ ОКАЗА 3-ТИ ПО МОЩНА ОТ ТАЗИ НА САЩ И ЕС- ДУМИ НА МАРК РЮТЕ- ГЕН. СЕК.НА НАТО. НА РУСИЯ НЕ СА НУЖНИ ТЕРИТОРИИ.ЗА ТАЗИ ЦЕЛ РУСИЯ ИМА ПРЕДОСТАТЪЧНО НЕЯДРЕННИ ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ, КАТО ВАКУУМНИТЕ -"ОДАБ-9000".
    В МОМЕНТА,СЪОБРАЗНО СВО, В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ= 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,( потвърдено и от ГРУ-Украйна).ТЕ СА ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН РЕДОВНА АРМИЯ. А ПРИ КОНФЛИКТ НА ГЛОБАЛНО НИВО, СА ДОСТАТЪЧНИ САМО = 12 бр. 🇷🇺РУСКИ 200 тонни SS-X-30 ,С ОБСЕГ = 18 000 КМ = 9 МИНУТИ,И НАТО, И САЩ, ЩЕ БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ ! ЗАЩИТА ПРИ ТЕЗИ НОВИ СИСТЕМИ НЯМА.( ИЗЯВЛ. НА СКОТ РИТЕР- ВОЕНЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЦРУ,САЩ, окт.2024г.)

    Коментиран от #38, #39, #40, #41, #42, #43

    05:36 16.09.2025

  • 36 Zахарова

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "обезьяна":

    Чакам те

    05:36 16.09.2025

  • 37 Факт

    2 0 Отговор
    Вярно е написаното в първия коментар!

    "Украйна ще получи от САЩ над 33 хиляди комплекта за ударни дронове с изкуствен интелект. Иновативната технология ще позволи на безпилотните летателни апарати да се обединяват в рояк, предава Financial Times. До края на 2025 г. компанията Auterion по договор с Пентагона планира да достави на Украйна 33 хил. комплекта за ударни безпилотни летателни апарати, оборудвани със система Nemyx, пише изданието, като се позовава на Auterion.".

    Лятната офанзива на рашистите се провали брутално.

    05:37 16.09.2025

  • 38 Zахарова

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ :":

    Чакам теМалоумнико

    05:37 16.09.2025

  • 39 Пак ли тиОлигофрен?

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ :":

    Нали знаеш, че ще те изтрият?

    05:38 16.09.2025

  • 40 Ооо фашиста

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ :":

    Ти пак прописа

    05:43 16.09.2025

  • 41 Zахарова

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ :":

    Хонорара пак ли в рубли да ти го пусна, защото лева е до нова година

    05:44 16.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Къде

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ :":

    видя всичко това. Ти си страхотен нагаждачо. Акъла ми взе тичай,тичай на работа при митрофанова,а кво ти,направо секретар на Захарова да й хишеш речите. Бегай,бегай,измисляч,бегай

    05:50 16.09.2025

