Двама убити при руски въздушни удари в Южна Украйна

Двама души бяха убити при руски въздушни удари в Запорожка и Николаевска област в Южна Украйна, съобщиха днес местните власти, цитирани от Франс прес и БТА.
Агенциите отбелязват, че това се случва в момент, когато европейците се опасяват от ескалация на конфликта.
"Един човек е бил убит по време на атаката", заяви ръководителят на областната военна администрация на Запорожка област Иван Федоров в "Телеграм", като уточни, че спасителни екипи работят на място.
"Броят на ранените при вражеската атака срещу Запорожка област е девет души", написа той в друго съобщение.
Областният управител на Николаевска област Виталий Ким съобщи за един загинал там.
"Преди няколко часа руснаците атакуваха ферма в община Черноморска. Един мъж, тракторист, беше убит, докато работеше на полето", написа служителят в "Телеграм".
Ударите идват на фона на застой в преговорите за мирно уреждане на конфликта, който продължава повече от три години и половина, посочва АФП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 град КОЗЛОДУЙ
05:12 16.09.2025
2 Ама как ли не..
Коментиран от #4
05:15 16.09.2025
3 хихи
05:15 16.09.2025
4 хихи
До коментар #2 от "Ама как ли не..":и никога никъде диктаторко оръжие на поразява военна цел!!????
а ВСУ дават фира, и Петйтриът изгоряха и танковете Ейбръмс и Леопард
Сигурно са жертва на приятелски огън..
Защото от демократичните медии знаем, че демократичните оръжия поразяват само военни...
05:19 16.09.2025
5 Двама?
Забравих ние броиме само хората, не броиме украинците.
05:28 16.09.2025
6 да обобщим
05:52 16.09.2025