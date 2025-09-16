Новини
Свят »
Украйна »
Двама убити при руски въздушни удари в Южна Украйна
  Тема: Украйна

Двама убити при руски въздушни удари в Южна Украйна

16 Септември, 2025 06:06, обновена 16 Септември, 2025 05:09 495 6

  • удари-
  • русия-
  • украйна-
  • загинали

Ударите идват на фона на застой в преговорите за мирно уреждане на конфликта

Двама убити при руски въздушни удари в Южна Украйна - 1
Снимка: Военна администрация на Запорожие
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души бяха убити при руски въздушни удари в Запорожка и Николаевска област в Южна Украйна, съобщиха днес местните власти, цитирани от Франс прес и БТА.

Агенциите отбелязват, че това се случва в момент, когато европейците се опасяват от ескалация на конфликта.

"Един човек е бил убит по време на атаката", заяви ръководителят на областната военна администрация на Запорожка област Иван Федоров в "Телеграм", като уточни, че спасителни екипи работят на място.

"Броят на ранените при вражеската атака срещу Запорожка област е девет души", написа той в друго съобщение.

Областният управител на Николаевска област Виталий Ким съобщи за един загинал там.

"Преди няколко часа руснаците атакуваха ферма в община Черноморска. Един мъж, тракторист, беше убит, докато работеше на полето", написа служителят в "Телеграм".

Ударите идват на фона на застой в преговорите за мирно уреждане на конфликта, който продължава повече от три години и половина, посочва АФП.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 град КОЗЛОДУЙ

    0 1 Отговор
    Там на дувара, ме гонят да ме мъдръсат ,бай Амет чобанина и Мюмюн козаря и Стамат магаренцето, Иван нересчето, Данчо пръченцето, Стоян папурчето и 40-римляни от Лом. Хастара ми стана o60,като самосвал съм ,я се опитвам да пусна гълъбче, и съм оцветил пейзажа.

    05:12 16.09.2025

  • 2 Ама как ли не..

    5 0 Отговор
    Тези руснаци все такива обекти атакуват. Училища,детски градини, ферми, плодзеленчуци и пр. А пострадалите са или деца, жени или пенсионери. Да им се чудиш на акъла направо..

    Коментиран от #4

    05:15 16.09.2025

  • 3 хихи

    6 0 Отговор
    Тракторът е марка Пейтриът, а трактористтът Ханс

    05:15 16.09.2025

  • 4 хихи

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ама как ли не..":

    и никога никъде диктаторко оръжие на поразява военна цел!!????
    а ВСУ дават фира, и Петйтриът изгоряха и танковете Ейбръмс и Леопард
    Сигурно са жертва на приятелски огън..
    Защото от демократичните медии знаем, че демократичните оръжия поразяват само военни...

    05:19 16.09.2025

  • 5 Двама?

    3 0 Отговор
    Дамо двама? А другите 2 милионс кога бвха убити, вчера?
    Забравих ние броиме само хората, не броиме украинците.

    05:28 16.09.2025

  • 6 да обобщим

    1 0 Отговор
    Руснаците са бедни, гладни и изостанали, но всяка седмица скалъпват с 300 зора някоя и друга лопата с чип от пералня, която изтрелват по украински трактористи, а супер модерното натовско пво не може да прихване, но само бандерите, които и едни квадрат земя не можаха да отвоюват, могат да ни защитават от руската агресия!

    05:52 16.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания