В Гренландия се провеждат големи военни учения с държави от НАТО, но без участието на САЩ

16 Септември, 2025 08:20 1 320 20

САЩ, които притежават военновъздушна база в северната част на острова, не участват в учението

В Гренландия се провеждат големи военни учения с държави от НАТО, но без участието на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен е в Гренландия заедно с колегите си от Исландия и Норвегия по повод големи военни учения с държави от НАТО, но без участието на САЩ, които имат претенции към тази датска територия, съобщи датското министерство на отбраната, цитирано от Франс прес, предаде БТА.

"Настоящата ситуация в областта на политиката за сигурност налага значително засилване на присъствието на въоръжените сили в Арктика и Северния Атлантик“, заяви Лун Поулсен.

Освен датчаните, във военното учение "Арктическа светлина 2025" участват френски, германски, шведски и норвежки войски – общо над 550 войници, чиято цел е да укрепят оперативния капацитет на въоръжените сили в огромния арктически остров.

САЩ, които притежават военновъздушна база в северната част на острова и остро критикуваха липсата на датски инвестиции в отбраната на Гренландия, не участват в учението.

В края на август датската телевизия разкри, че най-малко трима американци, свързани с президента на САЩ Доналд Тръмп, са провеждали операции за оказване на влияние на полярния остров. По думите на Лун Поулсен, текущото учение, координирано с правителството на Гренландия, "е добър пример за общата ангажираност да се укрепят способностите на въоръжените сили да се справят със заплахите в Арктика".

По-късно министърът заяви пред телевизия Tе Фау 2, че страната възнамерява да похарчи милиарди датски крони за закупуването на американски разузнавателен самолет П-8. Лун Поулсен изрази мнение, че идеалният вариант би бил съвместно придобиване с други членове на НАТО, но в противен случай Дания ще го придобие сама.

"Трябва да имаме по-добра представа за това, което се случва около Гренландия и Фарьорските острови", посочи той и добави, че нивото на заплаха "се увеличава". Дания обяви миналата седмица, че ще инвестира 58 млрд. датски крони (близо 8 млрд. евро) в системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, като посочи като аргумент войната на Русия в Украйна.


  • 1 само питам

    16 0 Отговор
    а що не задействат члена 5 срещу сащ?

    08:22 16.09.2025

  • 2 Фашистката организация

    14 1 Отговор
    До 1972-ра на ръководни постове в НАТЮ-то са били бивши офицери от SS и Luftwaffe .

    08:23 16.09.2025

  • 5 На тебе

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Готов за бой":

    Ще ти задействаме 5 члена като на истински натовец...

    08:26 16.09.2025

  • 6 Това е заглавието

    8 2 Отговор
    НАТО се готви да нападне Русия!

    08:29 16.09.2025

  • 7 Гледай ся

    15 0 Отговор
    Когато Русия прави учение тя ще напада Натото. Четох го тука. Когато Натото прави учения се защитава от лошата Русия. Чета го сега.
    Безпристрастни ли са Факти или умишлено провокират и пропагандират?

    08:33 16.09.2025

  • 8 Мишел

    5 0 Отговор
    Сделките на Тръмп: След заплахите на Тръмп за присъединяване на Гренландия към САЩ, Дания отказа голям договор със САЩ за закупуване на ПВО ПЕЙТРИЪТ и купува САМП-Т.

    08:34 16.09.2025

  • 9 Няма смисъл

    12 0 Отговор
    След заглавието като видя и автора, спирам да чета.

    08:34 16.09.2025

  • 10 Историята помни

    13 0 Отговор
    Нато се подготвя за следващата голяма инвазия, която ще донесе смърт и разруха.

    08:36 16.09.2025

  • 11 Бъдете сигурни

    9 1 Отговор
    Този съюз от войнолюбци ще бъде унищожен ако не спре със агресивната си политика.

    08:37 16.09.2025

  • 12 Факти

    3 4 Отговор
    НАТО нападна Русия

    08:38 16.09.2025

  • 13 Фен

    10 0 Отговор
    Ако САЩ започне война с Дания за Гренландия, нашите атлантици накъде ще ни повлекат?

    Коментиран от #15

    08:41 16.09.2025

  • 14 Европуделите пак

    10 0 Отговор
    Се готвят за световна война, която пак ще загубят. А сащ, както винаги, се готвят да НЕ участват и да дойдат на края на войната сами да се обявят за "победители"! Те не искат да участват и умират. За тази цел има други, по-глупави.

    08:42 16.09.2025

  • 15 Ха-ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Фен":

    Ще помагаме на САЩ...

    08:43 16.09.2025

  • 16 долу ЕС и сащ

    4 0 Отговор
    защо без атлантическия партньор? нешо ценностите ли, нещастни лицемери

    08:59 16.09.2025

  • 17 Много интересно

    6 0 Отговор
    НАТО срещу НАТО. Ха сега да видим Русия къде е. Украйна да ходи да помага на европейците и ще победят американците с техните оръжия. Голям цирк.

    09:02 16.09.2025

  • 18 ами

    0 0 Отговор
    ха ха ха - много батално - даже участват над 500 войника, е сега вече путин ще се уплаши

    09:35 16.09.2025

  • 19 ню ню

    0 0 Отговор
    Големи, големи...колко да са гУеми?

    09:40 16.09.2025

  • 20 604

    0 0 Отговор
    Вячи член 5...може да се разбира като 5 члена за нуждаещият се.....

    09:47 16.09.2025

