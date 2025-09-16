В Гренландия се провеждат големи военни учения с държави от НАТО, но без участието на САЩ

Датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен е в Гренландия заедно с колегите си от Исландия и Норвегия по повод големи военни учения с държави от НАТО, но без участието на САЩ, които имат претенции към тази датска територия, съобщи датското министерство на отбраната, цитирано от Франс прес, предаде БТА.
"Настоящата ситуация в областта на политиката за сигурност налага значително засилване на присъствието на въоръжените сили в Арктика и Северния Атлантик“, заяви Лун Поулсен.
Освен датчаните, във военното учение "Арктическа светлина 2025" участват френски, германски, шведски и норвежки войски – общо над 550 войници, чиято цел е да укрепят оперативния капацитет на въоръжените сили в огромния арктически остров.
САЩ, които притежават военновъздушна база в северната част на острова и остро критикуваха липсата на датски инвестиции в отбраната на Гренландия, не участват в учението.
В края на август датската телевизия разкри, че най-малко трима американци, свързани с президента на САЩ Доналд Тръмп, са провеждали операции за оказване на влияние на полярния остров. По думите на Лун Поулсен, текущото учение, координирано с правителството на Гренландия, "е добър пример за общата ангажираност да се укрепят способностите на въоръжените сили да се справят със заплахите в Арктика".
По-късно министърът заяви пред телевизия Tе Фау 2, че страната възнамерява да похарчи милиарди датски крони за закупуването на американски разузнавателен самолет П-8. Лун Поулсен изрази мнение, че идеалният вариант би бил съвместно придобиване с други членове на НАТО, но в противен случай Дания ще го придобие сама.
"Трябва да имаме по-добра представа за това, което се случва около Гренландия и Фарьорските острови", посочи той и добави, че нивото на заплаха "се увеличава". Дания обяви миналата седмица, че ще инвестира 58 млрд. датски крони (близо 8 млрд. евро) в системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, като посочи като аргумент войната на Русия в Украйна.
