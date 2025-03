"Тепърва започваме": какво каза Тръмп в речта пред Конгреса

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че действията на администрацията му в първите дни от мандата са първата вълна на "революцията на здравия разум” и отправи обвинения към Демократическата партия по време на първата си реч пред Конгреса от завръщането си в Белия дом. "Инерцията на Америка се завръща", каза Тръмп в изказването, продължило час и 40 минути - рекордно дълга реч пред Конгреса. "Нашият дух се завърна. Гордостта ни се завръща.”

След сблъсъка със Зеленски

Още новини от Украйна

След открития спор в Белия дом с украинския си колега Володимир Зеленски президентът на САЩ Доналд Тръмп даде сигнал за сближаване между двете страни. Украйна е готова да подпише споразумение за суровините, заяви Тръмп. Украинският президент вече беше изразил готовността си да работи са сближаване с Вашингтон по-рано в публикация в профила си в Х. В нея Зеленски каза, че е "жалко”, че се е стигнало до спора с Тръмп в Белия дом в петък.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.



None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…