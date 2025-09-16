ЕС отлага новия пакет санкции срещу Русия

Европейската комисия (ЕК) няма да представи очаквания нов пакет санкции срещу Русия на 17 септември. Обявяването на 19-ия пакет ограничения се отлага за неопределен срок, съобщава Politico, позовавайки се на европейски дипломат и представител на държава от ЕС, предава БТА.
По информация на изданието, официалното представяне вече "не се очаква в сряда", а в ЕК не уточняват нови възможни срокове.
Според Politico, забавянето е свързано с пренасочване на вниманието на ЕС, вместо върху нови санкции, Брюксел се концентрира върху оказването на натиск върху Словакия и Унгария, за да намалят зависимостта си от руския петрол.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дефицит майка
Коментиран от #3, #12
09:59 16.09.2025
2 Зевс
Коментиран от #4, #6
10:01 16.09.2025
3 Българка
До коментар #1 от "Дефицит майка":Ще рекетират Словакия и Унгария.
10:02 16.09.2025
4 селяк
До коментар #2 от "Зевс":Баце срещу шефа санкции не са турат :Д
10:05 16.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мнее
До коментар #2 от "Зевс":Как така,на началника санкции...
10:06 16.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 не искат мир
Коментиран от #18
10:09 16.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мразим Агресора русия
Коментиран от #22
10:15 16.09.2025
11 мьрсуль
10:16 16.09.2025
12 Ясно като бел ден
До коментар #1 от "Дефицит майка":Лудите, маи нямат умора, но накрая ще рухнат от безсилие.
10:17 16.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Реално
Коментиран от #20
10:23 16.09.2025
16 делонЗа Русия! За Путин! ТАНОС на ИЗРАЕр
10:25 16.09.2025
17 Прави са
10:27 16.09.2025
18 путин миротворец N1
До коментар #8 от "не искат мир":твоя путин Фашиста дето е нападанал всяка съседна държава ннай-обича Мира?!? :))))
10:28 16.09.2025
19 Отреазвяващ
10:29 16.09.2025
20 външен клозет
До коментар #15 от "Реално":Никакви санкции не могат да спрат руските крепостни и техния пожизнен президент вова Велики! :)))
10:29 16.09.2025
21 Злобното Джуджи
Първо пакетите с АТАСМС, ЕRAM, Хаймърс и плутоний пък нататък и санкциите 😁👍
10:35 16.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ЕС са
Коментиран от #25
10:40 16.09.2025
24 604
10:42 16.09.2025
25 русия е мизерия
До коментар #23 от "ЕС са":ЕС САЩ и Китай са водещи световни сили!
10:43 16.09.2025
26 Я пък тоя
Беше забавно да гледам как ЕС се самонаказва.
10:43 16.09.2025
27 ООрана държава
10:47 16.09.2025
28 вен серемос
Коментиран от #30
10:50 16.09.2025
29 прокажени руснаци
10:52 16.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 вен серемос :)))
Коментиран от #32, #34, #37, #39
10:55 16.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Георги
11:00 16.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Бежко
Кумеца на боко какво ще каже?
Нали Кая Калас беше дала заповед - санкции до дупка.
Да де, ама американците казаха- няма смисъл да налагате "санкции" , а после да пазарувате руски енергийни продукти!
То това го знаехме, но сега и западно-европеските граждани разбраха, какви хора ни управляват.
11:09 16.09.2025
36 Бай той Толстой
11:13 16.09.2025
37 Бай той Толстой
До коментар #31 от "вен серемос :)))":Ако те подхвана,няма да има серемисе поне месец-всички ще ти тече по крачолите 💪
11:15 16.09.2025
38 Пепи Волгата
11:30 16.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.