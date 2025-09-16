ЕС отлага новия пакет санкции срещу Русия

Европейската комисия (ЕК) няма да представи очаквания нов пакет санкции срещу Русия на 17 септември. Обявяването на 19-ия пакет ограничения се отлага за неопределен срок, съобщава Politico, позовавайки се на европейски дипломат и представител на държава от ЕС, предава БТА.

По информация на изданието, официалното представяне вече "не се очаква в сряда", а в ЕК не уточняват нови възможни срокове.

Според Politico, забавянето е свързано с пренасочване на вниманието на ЕС, вместо върху нови санкции, Брюксел се концентрира върху оказването на натиск върху Словакия и Унгария, за да намалят зависимостта си от руския петрол.