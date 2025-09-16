Новини
ЕС отлага новия пакет санкции срещу Русия

16 Септември, 2025 09:58

Вместо това Брюксел насочва вниманието си към енергийната зависимост на Унгария и Словакия

ЕС отлага новия пакет санкции срещу Русия - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия (ЕК) няма да представи очаквания нов пакет санкции срещу Русия на 17 септември. Обявяването на 19-ия пакет ограничения се отлага за неопределен срок, съобщава Politico, позовавайки се на европейски дипломат и представител на държава от ЕС, предава БТА.

По информация на изданието, официалното представяне вече "не се очаква в сряда", а в ЕК не уточняват нови възможни срокове.

Според Politico, забавянето е свързано с пренасочване на вниманието на ЕС, вместо върху нови санкции, Брюксел се концентрира върху оказването на натиск върху Словакия и Унгария, за да намалят зависимостта си от руския петрол.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дефицит майка

    45 5 Отговор
    Свършиха им пакетите

    Коментиран от #3, #12

    09:59 16.09.2025

  • 2 Зевс

    43 2 Отговор
    А санкции за Израел?

    Коментиран от #4, #6

    10:01 16.09.2025

  • 3 Българка

    45 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дефицит майка":

    Ще рекетират Словакия и Унгария.

    10:02 16.09.2025

  • 4 селяк

    21 5 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Баце срещу шефа санкции не са турат :Д

    10:05 16.09.2025

  • 6 Мнее

    20 3 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Как така,на началника санкции...

    10:06 16.09.2025

  • 8 не искат мир

    21 3 Отговор
    печелят от санкциите . пращат наемници . снимат се с главата на киев . 3 години . а онзи проси и хленчи нечувано . сега с провокации и платени оратори какво се наблюдава . чарли замина . 09.09 си мина . тръмпи го оклеветиха . у нас заеми и инфлация . и трудности с водата и пожарите . няма и армии . но ще има със заеми . тръмпи няма да ни гостува .

    Коментиран от #18

    10:09 16.09.2025

  • 10 Мразим Агресора русия

    3 35 Отговор
    Нищо руско не трябва да се купува! Всяка копейка патрон!

    Коментиран от #22

    10:15 16.09.2025

  • 11 мьрсуль

    20 3 Отговор
    страх мори уйрогеьския добитьк

    10:16 16.09.2025

  • 12 Ясно като бел ден

    24 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дефицит майка":

    Лудите, маи нямат умора, но накрая ще рухнат от безсилие.

    10:17 16.09.2025

  • 15 Реално

    23 2 Отговор
    Душа нема вече ЕС ты за нови санкции...Те старите санкции закопаха ЕС-та новите ли ще спрът Русия...Това е реалито днес--харесва ли ни то или не....

    Коментиран от #20

    10:23 16.09.2025

  • 16 делонЗа Русия! За Путин! ТАНОС на ИЗРАЕр

    9 3 Отговор
    За Русия! За Путин! ТАНАТОС за СОЩ/сединени овчарски щати!!!

    10:25 16.09.2025

  • 17 Прави са

    14 2 Отговор
    и без това няма смисъл! Следващата санкция е да спрат да се къпят и да приемат исляма!

    10:27 16.09.2025

  • 18 путин миротворец N1

    3 16 Отговор

    До коментар #8 от "не искат мир":

    твоя путин Фашиста дето е нападанал всяка съседна държава ннай-обича Мира?!? :))))

    10:28 16.09.2025

  • 19 Отреазвяващ

    12 2 Отговор
    Май няма какво да санкционират?

    10:29 16.09.2025

  • 20 външен клозет

    3 16 Отговор

    До коментар #15 от "Реално":

    Никакви санкции не могат да спрат руските крепостни и техния пожизнен президент вова Велики! :)))

    10:29 16.09.2025

  • 21 Злобното Джуджи

    2 12 Отговор
    Правилно !!!
    Първо пакетите с АТАСМС, ЕRAM, Хаймърс и плутоний пък нататък и санкциите 😁👍

    10:35 16.09.2025

  • 23 ЕС са

    13 3 Отговор
    толкова безгласна буква, тип видяла жабата че подковават коня и тя вдигнала крак. Зъбят се, джафкт като пинчери пред някоя овчарка. Руснаците им се присмиват и кервана си върви. Видя се, че с "демократични" ресури икономиката не само не върви, ами напрраво си загива. Когато конфликта в Украина прикючи, ЕС ще е с пръст (среден) там където слънце не огрява.

    Коментиран от #25

    10:40 16.09.2025

  • 24 604

    6 5 Отговор
    Пхахахъ под мосата пазаруват рашистки газ и петрол...мъ инък дъ внимавът тия дет викът на бялото бяло....въх

    10:42 16.09.2025

  • 25 русия е мизерия

    3 15 Отговор

    До коментар #23 от "ЕС са":

    ЕС САЩ и Китай са водещи световни сили!

    10:43 16.09.2025

  • 26 Я пък тоя

    10 1 Отговор
    Е как така ЕС няма да си наложи санкции, ами ако започне ЕС да се оправя, няма ли да си наложи?
    Беше забавно да гледам как ЕС се самонаказва.

    10:43 16.09.2025

  • 27 ООрана държава

    10 1 Отговор
    Желенски сега ще ревне и ще започне ново европейско турне

    10:47 16.09.2025

  • 28 вен серемос

    12 2 Отговор
    Защо триете! Всичко което пишем е вярно-Русия е най силната страна в света.Сама винаги е побеждавала враговете си-Татари, Наполеон, Хитлер.И НЯМА ленд-лийз-НЯМА!!!Сналин, и Червената Армия и Първа Българка Армия победиха фашиста Хитлер.Общо загинаха 27 милиона/руснаци, българи, беларуси!!! Фашисти Бандери нямаше-бяха на страната на Хитлер.И, Полша, и Чехия, и Гърция и Прибалтика ,Англия,Франция .Защо триети коментарии,които,се изпращат по целия свяют.Нещастници!И респект къв Митрофанова-изключителна жена и посланик на Русия в България! Респект!

    Коментиран от #30

    10:50 16.09.2025

  • 29 прокажени руснаци

    3 9 Отговор
    Визи през крив макаран! Да си живеят в кочината при Фашиста путин!

    10:52 16.09.2025

  • 31 вен серемос :)))

    4 9 Отговор
    русия развъдник на Терористи! Калашника символ на руския светвен тероризъм!

    Коментиран от #32, #34, #37, #39

    10:55 16.09.2025

  • 33 Георги

    8 1 Отговор
    еее, ама защо го отлагат? Сега вече щяха да откажат Руснаците от война и другата седмица Путин щеше лично да иде на стоп в Киев с бяло знаме в ръка. Всичко провалиха...

    11:00 16.09.2025

  • 35 Бежко

    8 0 Отговор
    Е, как така сега?
    Кумеца на боко какво ще каже?
    Нали Кая Калас беше дала заповед - санкции до дупка.
    Да де, ама американците казаха- няма смисъл да налагате "санкции" , а после да пазарувате руски енергийни продукти!
    То това го знаехме, но сега и западно-европеските граждани разбраха, какви хора ни управляват.

    11:09 16.09.2025

  • 36 Бай той Толстой

    7 0 Отговор
    Умряхте от глад и студ,а?😁

    11:13 16.09.2025

  • 37 Бай той Толстой

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "вен серемос :)))":

    Ако те подхвана,няма да има серемисе поне месец-всички ще ти тече по крачолите 💪

    11:15 16.09.2025

  • 38 Пепи Волгата

    0 4 Отговор
    Не ме интересува!Аз избрах ЕВРОТО!

    11:30 16.09.2025

