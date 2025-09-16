Фон дер Лайен: Европа трябва да поеме основната тежест за своята сигурност

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви на форум в Брюксел, че Европа трябва да поеме основната тежест за своята сигурност. Тя подчерта, че постигането на по-голяма независимост в отбраната няма как да се случи за една нощ, като всички мерки се предприемат съгласувано с НАТО, предава БТА.
Фон дер Лайен отбеляза бързото одобрение на предложенията на ЕК за осигуряване на допълнителни средства за отбранителни цели. Тя също постави акцент върху кръговата икономика като ключ към намаляване на зависимостта от внос на суровини и подчерта необходимостта от намаляване на цените на енергията чрез производство на възобновяема и ядрена енергия. Предложенията включват съкращаване с две трети на времето за одобряване на проекти за вятърни паркове, но председателят на ЕК призна, че националните електропреносни мрежи в ЕС все още не са достатъчно свързани.
Фон дер Лайен подчерта и нуждата от завършване на Европейския единен пазар. Европа има водеща роля при внедряването на изкуствения интелект, а новият многогодишен бюджет на ЕС предвижда значително увеличение на средствата за научни изследвания и цифровизация.
