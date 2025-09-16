Новини
Свят »
Белгия »
Фон дер Лайен: Европа трябва да поеме основната тежест за своята сигурност

Фон дер Лайен: Европа трябва да поеме основната тежест за своята сигурност

16 Септември, 2025 12:29 819 59

  • урсула фон дер лaйен-
  • сигурност-
  • европа

ЕС ускорява инвестициите в отбрана, енергетика и цифровизация за по-голяма независимост

Фон дер Лайен: Европа трябва да поеме основната тежест за своята сигурност - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви на форум в Брюксел, че Европа трябва да поеме основната тежест за своята сигурност. Тя подчерта, че постигането на по-голяма независимост в отбраната няма как да се случи за една нощ, като всички мерки се предприемат съгласувано с НАТО, предава БТА.

Фон дер Лайен отбеляза бързото одобрение на предложенията на ЕК за осигуряване на допълнителни средства за отбранителни цели. Тя също постави акцент върху кръговата икономика като ключ към намаляване на зависимостта от внос на суровини и подчерта необходимостта от намаляване на цените на енергията чрез производство на възобновяема и ядрена енергия. Предложенията включват съкращаване с две трети на времето за одобряване на проекти за вятърни паркове, но председателят на ЕК призна, че националните електропреносни мрежи в ЕС все още не са достатъчно свързани.

Фон дер Лайен подчерта и нуждата от завършване на Европейския единен пазар. Европа има водеща роля при внедряването на изкуствения интелект, а новият многогодишен бюджет на ЕС предвижда значително увеличение на средствата за научни изследвания и цифровизация.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    46 5 Отговор
    На мен не ми се воюва.Да ходи Урсула.

    Коментиран от #25

    12:30 16.09.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 29 Отговор
    ко стаа , копеи? Матушката победи ли прогнилия запад най-накрая , че отдавна не съм ви чел простотиите?

    Коментиран от #4

    12:30 16.09.2025

  • 3 Ха ХаХа

    28 6 Отговор
    Америка ги сиктирдоса

    Коментиран от #5

    12:31 16.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Копеи

    5 14 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ХаХа":

    Ти си потърси работа.

    12:32 16.09.2025

  • 6 Генерал фон Клинкерхофен

    23 2 Отговор
    Хаил Урсула !!!

    12:33 16.09.2025

  • 7 Българин

    8 23 Отговор

    До коментар #4 от "Ха ХаХа":

    Западът ако ги подпука от Русия няма да остане много.

    12:34 16.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ах...!

    12 4 Отговор
    Моята умна и свръхобразована любима ! Ще усети основната тежест не като го вкарвам , а когато се опита да се изниже и смаяно ще гледа как се източва като кралска кобра от изпълзяваща от дупката си а края и се не вижда...

    Коментиран от #11

    12:34 16.09.2025

  • 10 си дзън

    6 20 Отговор
    Европа трябва да започне незабавно да бълва милиони дронове в сътрудничество с
    Украйна. Зелената сделка - след войната с русията.

    Коментиран от #23

    12:35 16.09.2025

  • 11 Българин

    7 14 Отговор

    До коментар #9 от "Ах...!":

    Кремълски Партенки,СПИТЕ! Бегом на клавиатурата!

    Коментиран от #14

    12:35 16.09.2025

  • 12 Европеец

    20 2 Отговор
    Само така.Да отива на източната граница

    12:36 16.09.2025

  • 13 Хаха хаха

    22 4 Отговор
    АКУШЕРКАТА НИ ВОДИ НА КЛАННИЦА.

    12:36 16.09.2025

  • 14 Копейка

    4 9 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    А на нас каква ни е далаверата?

    Коментиран от #59

    12:37 16.09.2025

  • 15 Еййй

    23 4 Отговор
    Тая скумрия ще съсипе всички

    12:37 16.09.2025

  • 16 604

    13 2 Отговор
    И да си купи ваксини убйтци от мъжъ ми....пхахахахахя...ко стана ний гу имъхми нарязъхми гу ся гу дирим...у деее вящуМами рептилску

    12:38 16.09.2025

  • 17 Точно за тези

    2 12 Отговор
    политики тръмписти и путинисти, както и остатъците от меркелисти в Европа мразя Урсула!

    Понеже ясно начетта бъдещето пред Европа!

    Силна военна промишленост, силни армии, откъсване от руските суровини, независима политика, здрав съюз със приятелите на Европа.

    Най после някой да каже правилните решения!

    Коментиран от #22

    12:39 16.09.2025

  • 18 България с Русия няма проблеми, който

    13 4 Отговор
    има да си ги решава, май Германия ще плаща репарации и за ВСВ и за третата, ако има кой за остане да ги плаща?

    Коментиран от #21, #27

    12:40 16.09.2025

  • 19 Доктор

    14 1 Отговор
    Отвратително гнусно същество.

    Коментиран от #45

    12:42 16.09.2025

  • 20 Хохо Бохо

    20 1 Отговор
    Каза ли, че оръжията ше ги купуваме със заеми? Разбрахте ли защо ви плашат с Путин и Русия?

    12:42 16.09.2025

  • 21 604

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "България с Русия няма проблеми, който":

    Вячи не тъй...вячи ракетити им сочът към нас....щот сми умни пу цялътъ глъвъ кът паве..

    12:43 16.09.2025

  • 22 Хи хи

    20 1 Отговор

    До коментар #17 от "Точно за тези":

    Европа беше силна докато беше в съюз с Русия Сега при урсулската вещица фалират фирми, цените растат всеки ден, и идва рецесия !!!

    12:44 16.09.2025

  • 23 604

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "си дзън":

    С тиъ дрончитъ е саму диверсия ве балъков...де съ хиперракетите и ядрените глави..лймпин..

    12:47 16.09.2025

  • 24 Елена Пенчева

    2 12 Отговор
    Фон дер Лайен изгрява като символ на смелост и отговорност, призовавайки Европа да поеме тежестта за своята сигурност. Докато Европа действа с визия и решителност, Путин – престъпник и страхлив плъх – се крие в бункерите си, опитвайки се да прикрие страховете и провалите си. Това е истинско лидерство: съзидателно, мощно и вдъхновяващо, противопоставено на страхливостта и злодеянията на Кремъл.

    Коментиран от #48, #49

    12:48 16.09.2025

  • 25 Европеец

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По-добре подобрете си отношенията с Русия и нея провокирайте,използвайте парите за социални дейности на хората.....

    12:48 16.09.2025

  • 26 жик так

    8 3 Отговор
    Дъртата крава ще свърши като Хитлер .

    Коментиран от #54

    12:48 16.09.2025

  • 27 НАТО се смее на руските оръфляци

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "България с Русия няма проблеми, който":

    Ти ли ще казваш ? Ми ти не си българин ! Кой го интересува гледната точка на татарска семка .

    12:49 16.09.2025

  • 28 Дайте да дадете!

    7 1 Отговор
    ЕС пари нема, действувайте!

    12:49 16.09.2025

  • 29 Браво на Урсула

    3 11 Отговор
    Европа действа решително и поема своето бъдеще в ръцете си, благодарение на Фон дер Лайен.

    12:50 16.09.2025

  • 30 Шопо

    11 2 Отговор
    ЕС може ли да победи Русия ?
    Като не може тогава защо удължават агонията на Зеленски.

    Коментиран от #36

    12:51 16.09.2025

  • 31 урсула е за затвора

    6 1 Отговор
    какво ми говори тази

    12:52 16.09.2025

  • 32 Центаджия

    2 4 Отговор
    Минавайте на рубли и юани!

    Коментиран от #35, #38, #44

    12:52 16.09.2025

  • 33 Тая пак си прави думата...

    6 1 Отговор
    ...да ни дои,под предтекст за прословутата ни...,,Сигурност" и паталогичната и фобия от...,,Руско нападение"...!
    Ами извинявайте...,но ми писна вече...!

    12:52 16.09.2025

  • 34 az СВО Победа80

    4 0 Отговор
    Е, нали ни пазеше НАТО????

    "Най-мощният военен съюз в историята на света", както гласи пропагандата....

    Ква стана тя, а?
    Както пее Устата. 🤣🤣🤣🤣

    12:53 16.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Град Козлодуй

    8 1 Отговор

    До коментар #30 от "Шопо":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    12:54 16.09.2025

  • 37 Замислен

    6 1 Отговор
    Абе,толкова ли сме прости,че я търпим тази?От никого не избирана истеричка,разказа играта на съюза.

    12:54 16.09.2025

  • 38 Бъзикаш се,ама...

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Центаджия":

    ...съвсем наскоро гледката с прегърнатите Си,Путин и Моди...точно това говори...!

    12:55 16.09.2025

  • 39 Георги

    5 0 Отговор
    да се чете "трябват ни €800,000,000,000 и ще си ги вземем"

    12:55 16.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ксаниба

    4 0 Отговор
    а фондерлайна трабва ли да поеме???

    12:56 16.09.2025

  • 42 Иван

    4 0 Отговор
    А Мiрсула може ли да поеме тежестта на з@днiте ми части директно върху ухилената си сурА?!

    12:57 16.09.2025

  • 43 Баба Гошка

    6 1 Отговор
    Алоуу, бабишкеррр, никой не ви е нападнал отвънка! От вътре има поне 30 милиона завоеватели, които се плоддят в геометрична прогресия. Борбата трябва да бъде да бъдат натоварени на самолети и кораби и избутзни на сила извън границите на европа. Големите графове са се превърнали в мръссни нелицеприятни места, пълни с че рнилки и препеченки

    12:57 16.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 д-р Дулитъл

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Доктор":

    Да, ама пристигна в Пловдив да се прегръща и целува с Боко, с красноречивите прякори.

    12:59 16.09.2025

  • 46 Римляните са го казали

    1 2 Отговор
    Ако искаш мир готви се за война

    Коментиран от #56

    13:05 16.09.2025

  • 47 Артилерист

    6 0 Отговор
    Урсула съсипва ЕС с нейната бясна милитаризация. Сега държавите членки на ЕС ще трябва да заделят пари освен за американското и за европейското НАТО. Представяте ли си за какви пари става дума при положение, че европейските страни, които бяха принудени да се откажат от руските енергийни източници, са в прогресираща криза заради скъпата енергия която купуват от САЩ. Ще се теглят здравата "изгодни" заеми, мизерията ще нараства и ще се оправдава със "заплахата" от Русия...

    13:05 16.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хи хи

    2 1 Отговор
    урсулската вещица иска да ни вкара във война с Русия !

    Коментиран от #53

    13:12 16.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Всички срещу руския Агресор

    1 3 Отговор
    Всички бели хора трябва да се обединим срещу Нацистите от Фашистка русия!

    13:16 16.09.2025

  • 53 Мутрафонова и Мара траверса

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Хи хи":

    Фашистките руски искат мир :)))

    13:16 16.09.2025

  • 54 Адолф путин

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "жик так":

    Срещу руския Хитлер, трябват решителни мерки!

    Коментиран от #57, #58

    13:19 16.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ялта

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Римляните са го казали":

    и кой ще се бие? Аз НЕ, няма и разумен човек който познавам да се бие за България и или Европа, защо да го правя, какво ще спечеля от това, мъртвия му е все едно за която и да е територия.

    13:21 16.09.2025

  • 57 Коко

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Адолф путин":

    От сто ника да пишеш , пак си личи че си обикновен трол!
    Сполай ти!

    13:22 16.09.2025

  • 58 реалност

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Адолф путин":

    Така е, първа стъпка ликвидиране на зеления клоун, които разпали този конфликт.

    13:22 16.09.2025

  • 59 Паветник

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Копейка":

    Искам и от мен да измъкваш кобрата.

    13:23 16.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания