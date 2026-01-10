Новини
Европейската политика е в дълбока криза

Мнението е на бившия австрийски външен министър Карин Кнайсъл

Европейската политика е в дълбока криза - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейската политика е в дълбока криза, тъй като хората се страхуват да се занимават с нея поради заплахи за личната им безопасност. Това заяви Карин Кнайсъл, бивш австрийски външен министър и директор на Центъра G.O.R.K.l. в Санктпетербургския държавен университет, според РИА Новости.

Повечето десни партии изпитват недостиг на квалифицирани кадри. Тези хора в момента не желаят да рискуват личната си безопасност. Ако се занимаваш с политика, си под постоянна заплаха“, отбеляза тя.

Според Кнайсъл, недостигът на квалифицирани кадри, причинен от проблеми в европейските образователни системи, е довел и до спад в нивото на европейските политически елити.

По-рано италианският премиер Джорджия Мелони заяви, че Европейският съюз (ЕС) трябва да се ангажира директно с Русия по въпроси, свързани с конфликта в Украйна. Тя обаче добави, че в момента не е ясно кои представители на ЕС ще поддържат директен диалог с Москва.


Австрия
  • 1 Така показа

    0 7 Отговор
    боба....

    Коментиран от #43

    16:46 10.01.2026

  • 2 Айде нема нужда

    23 4 Отговор
    Европейска политика не съществува. Политика има в единна система, например национална държава, Европейска политика няма как да има, защото каквото е добре за Германия е зле за Франция.

    Коментиран от #9, #12

    16:48 10.01.2026

  • 3 Тома

    21 1 Отговор
    Важното е че там се краде с г.за

    16:48 10.01.2026

  • 4 Пич

    22 3 Отговор
    "Поради заплаха за личната си безопасност"!!!
    Схващате ли въобще, какво казва тази? Някой дърпа конците на политиката в ЕС по мафиотски начин!!! И Урсулианците или папкат, слушкат, и унищожават Европа , или.....

    Коментиран от #15

    16:50 10.01.2026

  • 5 На снимката

    3 15 Отговор
    Захарова ли е ?

    16:51 10.01.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    20 4 Отговор
    ТАЗИ ЖЕНА Е ЕДИНСТВЕНИЯ ПОЛИТИК
    В ЕС ОТ КАЛИБЪРА НА МИТЕРАН И ХЕЛМУТ КОЛ:)

    Коментиран от #7

    16:52 10.01.2026

  • 7 Поредната

    4 19 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    матрьошка на Путин!

    16:53 10.01.2026

  • 8 Сега разбрах защо всеки гаври раша

    3 15 Отговор
    16:56 10.01.2026

  • 9 А бе кух

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "Айде нема нужда":

    Ти по далече от пъпа си може ли да видиш?

    16:57 10.01.2026

  • 10 На сватбата ѝ

    11 6 Отговор
    през 2018 - а , Путин беше гост в Австрия и първия валс тя го изтанцува с него !

    Коментиран от #14, #16, #20

    16:58 10.01.2026

  • 11 Тази

    4 9 Отговор
    на 9май беше на Червения площад!Има руски ордени!

    Коментиран от #37

    16:58 10.01.2026

  • 12 Европеец

    18 4 Отговор

    До коментар #2 от "Айде нема нужда":

    Прав си и заглавието е вярно.... С тая жена президент Путин танцува валс на сватбата ѝ..... Така ,че очаквам соросите да се активизират.... Има много клипчета в tiktok, в които Кнайсъл казва много истини, които не може да се чуват от сегашен пуделски политик.....

    Коментиран от #17, #24

    16:58 10.01.2026

  • 13 И аз разбрах защо дончо ги мачка

    3 16 Отговор

    До коментар #8 от "Сега разбрах защо всеки гаври раша":

    " САЩ ще продава Венецуелски петрол на Русия и Китай вече на пазарни цени. Свърши времето когато Мадуро им го подаряваше контрабандно а народа на Венецуела гладува". И Русия и Китай не смеят да гъкнат срещу тръмпоча който ги мачка ...

    16:59 10.01.2026

  • 14 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "На сватбата ѝ":

    Така е....

    16:59 10.01.2026

  • 15 Сульо красний

    2 11 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    А ти какво унищожаваш? Всеки ще ти каже-се бе си! Скъсахте се да го унищожавате ЕС, но все не ви се получава.Но си седите в него и си живуркате.Защо??!??

    Коментиран от #21, #23

    17:01 10.01.2026

  • 16 Последен валс

    3 7 Отговор

    До коментар #10 от "На сватбата ѝ":

    на Путин,с кой ще е?

    17:02 10.01.2026

  • 17 Сельооо

    1 6 Отговор

    До коментар #12 от "Европеец":

    Защо не се разкараш ,глупостите ти вече са непоносими.

    Коментиран от #40

    17:03 10.01.2026

  • 18 Удара е за респект, а не за

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сега разбрах защо всеки гаври раша":

    умишлено унищожение на обекти и хора. Ракетата е била с незаредена т.е. празна бойна глава. Какво толкова лошо има и защо искате Русия да унищожи братята си украинци, които са си пак чисти руснаци. Какво са ви направили лошо и едните и другите?

    17:03 10.01.2026

  • 19 Сатана Z

    10 0 Отговор
    Още Алеко е описал бай Ганьо и БГто ,че нямат нищо общо с Европа

    17:04 10.01.2026

  • 20 Ехааааа

    1 9 Отговор

    До коментар #10 от "На сватбата ѝ":

    Значи е путинистка За това храчи по ЕС

    Коментиран от #38

    17:06 10.01.2026

  • 22 Спецназ

    11 0 Отговор
    ДА Разбирам ли, че като махнем психопатките жени от ЕС и
    бития от жена си президент жабар
    и внука реваншист на убития си дедо през втората световна и...

    АБЕ, БАЦЕ- то не останаха други!

    ЗМАЧИ 4 МАЛОУМНИКА ще дърпат Мечока за опашката да изгинем ВСИЧКИ НИЕ!

    АКО на това се подпишем- верно си заслужаваме Съдбата, БАЦЕ, Заклевам се!


    ОБЕСЕТЕ ги тия 4 ГНИДИ и Европа да ВЪРВИ, БЕ!

    17:07 10.01.2026

  • 23 Пич

    13 3 Отговор

    До коментар #15 от "Сульо красний":

    По изключение ще отговаря на тъ пак !!! Ние аме бо., седим в собствената си държава, и не сме ходили никъде!!! ЕС се натресе в България !!! ЕС , в който такива като тебе се гордеят че са ходили да копат компир или да бъркат бетон!!! Или да се омъжите за някой Хасан !!!

    Коментиран от #25, #27, #29

    17:07 10.01.2026

  • 24 А бе

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "Европеец":

    След като си толкова навътре,кажи ни с коя ще е последния валс на Путин?

    Коментиран от #36

    17:08 10.01.2026

  • 25 Сульо красний

    3 10 Отговор

    До коментар #23 от "Пич":

    Какво общо имаш ти с България??Ти си национален предател!! Подбирай си думите ,да ни направя физиономията на мекица!!Тъп....ще казваш на баща си.

    Коментиран от #28, #47

    17:11 10.01.2026

  • 26 ДрайвингПлежър

    8 0 Отговор
    Европоейската политика е в криза защото десетилетия няма такава - големите пари и големите интереси назначават едни хора, а европейския избирател ги нарича лидери, докато те са просто изпълнители!

    17:15 10.01.2026

  • 27 Пръдльо

    1 9 Отговор

    До коментар #23 от "Пич":

    комунделски ,аз където съм бил,ти дори и не можеш да сънуваш! Явно си селянче,което по далече от другата копанка на селото не е било Били му натресли ЕС??!? Като не ти харесва ще ти дам перфектна начална скорост,знаеш за къде!!

    Коментиран от #33

    17:17 10.01.2026

  • 28 Пич

    7 0 Отговор

    До коментар #25 от "Сульо красний":

    Ама това не е обида за тебе!!! Може да се подложиш на тест за интелигентност, и ще видиш колко съм снизходителен с определението на което отговаряш.

    17:19 10.01.2026

  • 29 По кротко

    0 8 Отговор

    До коментар #23 от "Пич":

    Имаме те на картинка,да не се чудиш от къде ти е дошло.

    Коментиран от #35

    17:19 10.01.2026

  • 30 Земетресение

    5 0 Отговор
    Рептилоиден е само елитът. Едва ли бих могли да предприемат такава генетична интервенция, че целия народ да е от рептилоиди. Пък и е излишно. Достатъчно е елитът да е техен. Само елитът на евреите е рептилоиден и за това богоизбран. Народът бил излъган, че е богоизбран, за да да го привлекат на своя страна. Обаче когато народът въстана срещу елита и поиска да реализира своята богоизбраност в световна власт чрез комунизма, какво стана. Елитът на евреите помогна на Хитлер да изтреби народа, защото не е рептилски и застрашаваше тяхната власт крепяща се на богатството.

    17:20 10.01.2026

  • 31 Земетресение

    4 0 Отговор
    Освен това повечето изтребени евреи са ешкенази, тоест хазари, а не стари евреи. Те може да не са рептилоиди, а само елитът им.
    Българкият елит също е рептилски. Българските царе като Калоян имали за символ халата, влечуго. Китайците също са управлявани от рептилоиди. Не случайно при тях има култ към влечугите. Елитът на всички народи е рептилоиден. Така че светът е под властта на рептилоидите.

    17:21 10.01.2026

  • 32 Земетресение

    4 0 Отговор
    В Апокалипсиса на Йоан има тайно послание за сатанистите. Жената, която ражда на небето син, който има да управлява света и е заплашвана от змея Сатана е Лилит. Тя е получила крила. Лилит е крилата. Змея или Сатаната е евреиския бог Йехова. Лилит е преследвана от него. Той, змеят, изпуска вода от устата си за да погуби жената. Това е Потопът предизвикан от Йехова, но той не е световен. Земята погълнала водата. Същото е и в Стария Завет. Потомците на Каин оцелели и без Ноевия ковчег, което значи, че потопът не е засегнал целия свят, а само част от него.

    17:22 10.01.2026

  • 33 Пич

    9 0 Отговор

    До коментар #27 от "Пръдльо":

    Ааа.....езвенете !!! Като Азис сте се омъжвал на Хавай, развел сте се и сте се омъжил в Дубай, развел сте се и сте се омъжил на Майорка.......

    Коментиран от #41, #42

    17:22 10.01.2026

  • 34 Земетресение

    4 1 Отговор
    Синът на Лилит е царят на демоните Асмодей. А в Апокалипсиса Исус Христос се представя като светлата утринна звезда - Зорницата или Луцифер, вожда на разбунтуваните ангели.
    Апокалипсисът на Йоан е писан или от внедрени в ранна църква сатанисти. Или от някаква тайна гностическо-сатанинска секта, която счита еврейския бог Йехова за злия Сатана, а противниците му за добрите. На друго място в Апокалипсиса евреите са наречени сатанинска секта. Тайно тези гностико сатанисти са пробутали откровението си на християните. А може би самите ранни християни са били прикрити сатанисти-гностици и са имали такова тайно учение, но са се прикривали, за да не бъдат обявени от евреите за сатанисти.

    17:22 10.01.2026

  • 35 Пич

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "По кротко":

    Ако ме имаше на картинката щеше да си зверски уплашен!!!

    17:24 10.01.2026

  • 36 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "А бе":

    Когато правя колоноскопия на такива като теб наистина вкарвам навътре маркуча, понеже работя хуманно и слагам подходяща упойка и затова не си усетил удоволствието....

    17:25 10.01.2026

  • 37 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тази":

    Не знам за твоето твърдение дали е вярно, но не виждам нищо лошо човек да присъства на Парада на Победата на 9 май в Москва..... За ордените не знам, но знам че се връчват на заслужили и почтени хора....

    17:30 10.01.2026

  • 38 Ха ХаХа

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ехааааа":

    Простак 110%

    17:31 10.01.2026

  • 39 Земетресение

    0 0 Отговор
    Ленин:“Хората са страхливи животни, които се нуждаят от господари без скрупули!”

    17:35 10.01.2026

  • 40 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сельооо":

    Е именно затова, да ти доставям удоволствие и да можеш да показваш простотиите си....

    17:36 10.01.2026

  • 41 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Пич":

    След това в Тел Авив.

    17:41 10.01.2026

  • 42 Госあ

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Пич":

    хе хе дай му на простолюдието да обикаля като муха без глава по туристическите атракциони и после да разпраа как усвоило световна култура като яло пица и суши 😂 Дядо ми казваше “каква работа имаш там”

    17:42 10.01.2026

  • 43 Боба показва че

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Така показа":

    Урсула и розовите понита като щрауси са си заробили главата в пясъка. То страх лозя пази ме тя Гренландия отече заедно с Украйна А имаме и европейска политика едно напред две назад.
    Примери като двигателите с вътрешно горене
    Сваляне на еко таксите зелена сделка
    И това е достатъчно защото така тези дойдоха на власт.

    17:43 10.01.2026

  • 44 Уса

    0 0 Отговор
    Тая лгбт гмеж няма нито политика нито дипломация.Тая гмеж мисли ден за ден,как ще се нашмъркат и отъркалят извратено.Нали им наблюдавах раждането издигането и падението в САЩ.За нищо не стават тия от измамник нагоре.Бог да благославя делата на Тръмп,че ни освободи не само от тяхното владичество,но и от тяхното присъствие в ежедневието.Да,Тръмп го направи в цяла Америка и борбата продължава до последния извратеняк.Тръмповите дела са свети дела и 80% от американците са готови да умрат за това включително и аз

    17:44 10.01.2026

  • 45 Хахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сега разбрах защо всеки гаври раша":

    Абе "умник" а какво горя на мястото където удари "Орешника"няколко часа.Има достатъчно снимки от Лвов ,където след удара хоризонта свети в розов цвят.

    17:46 10.01.2026

  • 47 ...........

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Сульо красний":

    Абе много хубаво име имаш бе Сульо,ама много готино да знаеш.

    17:52 10.01.2026

