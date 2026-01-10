Европейската политика е в дълбока криза, тъй като хората се страхуват да се занимават с нея поради заплахи за личната им безопасност. Това заяви Карин Кнайсъл, бивш австрийски външен министър и директор на Центъра G.O.R.K.l. в Санктпетербургския държавен университет, според РИА Новости.

„Повечето десни партии изпитват недостиг на квалифицирани кадри. Тези хора в момента не желаят да рискуват личната си безопасност. Ако се занимаваш с политика, си под постоянна заплаха“, отбеляза тя.

Според Кнайсъл, недостигът на квалифицирани кадри, причинен от проблеми в европейските образователни системи, е довел и до спад в нивото на европейските политически елити.

По-рано италианският премиер Джорджия Мелони заяви, че Европейският съюз (ЕС) трябва да се ангажира директно с Русия по въпроси, свързани с конфликта в Украйна. Тя обаче добави, че в момента не е ясно кои представители на ЕС ще поддържат директен диалог с Москва.