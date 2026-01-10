Европейската политика е в дълбока криза, тъй като хората се страхуват да се занимават с нея поради заплахи за личната им безопасност. Това заяви Карин Кнайсъл, бивш австрийски външен министър и директор на Центъра G.O.R.K.l. в Санктпетербургския държавен университет, според РИА Новости.
„Повечето десни партии изпитват недостиг на квалифицирани кадри. Тези хора в момента не желаят да рискуват личната си безопасност. Ако се занимаваш с политика, си под постоянна заплаха“, отбеляза тя.
Според Кнайсъл, недостигът на квалифицирани кадри, причинен от проблеми в европейските образователни системи, е довел и до спад в нивото на европейските политически елити.
По-рано италианският премиер Джорджия Мелони заяви, че Европейският съюз (ЕС) трябва да се ангажира директно с Русия по въпроси, свързани с конфликта в Украйна. Тя обаче добави, че в момента не е ясно кои представители на ЕС ще поддържат директен диалог с Москва.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така показа
Коментиран от #43
16:46 10.01.2026
2 Айде нема нужда
Коментиран от #9, #12
16:48 10.01.2026
3 Тома
16:48 10.01.2026
4 Пич
Схващате ли въобще, какво казва тази? Някой дърпа конците на политиката в ЕС по мафиотски начин!!! И Урсулианците или папкат, слушкат, и унищожават Европа , или.....
Коментиран от #15
16:50 10.01.2026
5 На снимката
16:51 10.01.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В ЕС ОТ КАЛИБЪРА НА МИТЕРАН И ХЕЛМУТ КОЛ:)
Коментиран от #7
16:52 10.01.2026
7 Поредната
До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":матрьошка на Путин!
16:53 10.01.2026
8 Сега разбрах защо всеки гаври раша
Обстрелът с "Орешник" е по западния украински град Лвов, най-големият в близост до границата с Полша, страна-член на НАТО. На фона на руските хвалби за постигнатите цели на поредния руски удар по Украйна, кметът на Лвов Андрий Садовий обаче обяви в официалния си канал в Телеграм, че е спряно подаването на газ за само 376 абоната и това е автоматична защита при въздушна атака, защото от взривната вълна се активирал спирателен кран. За други щети Садовий не говори.
Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" директно заявява в коментар за обстрела в сутрешния си обзор: "Предварителната цел беше голямо газово хранилище или неговата наземна инфраструктура (наличните кадри все още не показват очакваната експлозия)". Каналът недоволства също че са били убити двама руски оператори отговарящи за изстрелването и че това не било удар по "център за вземане на решения" в Украйна, както трябвало да е. И директно добавя, че вероятно става въпрос за ново изпитание на "Орешник", а не истински боен удар:
Коментиран от #13, #18, #45
16:56 10.01.2026
9 А бе кух
До коментар #2 от "Айде нема нужда":Ти по далече от пъпа си може ли да видиш?
16:57 10.01.2026
10 На сватбата ѝ
Коментиран от #14, #16, #20
16:58 10.01.2026
11 Тази
Коментиран от #37
16:58 10.01.2026
12 Европеец
До коментар #2 от "Айде нема нужда":Прав си и заглавието е вярно.... С тая жена президент Путин танцува валс на сватбата ѝ..... Така ,че очаквам соросите да се активизират.... Има много клипчета в tiktok, в които Кнайсъл казва много истини, които не може да се чуват от сегашен пуделски политик.....
Коментиран от #17, #24
16:58 10.01.2026
13 И аз разбрах защо дончо ги мачка
До коментар #8 от "Сега разбрах защо всеки гаври раша":" САЩ ще продава Венецуелски петрол на Русия и Китай вече на пазарни цени. Свърши времето когато Мадуро им го подаряваше контрабандно а народа на Венецуела гладува". И Русия и Китай не смеят да гъкнат срещу тръмпоча който ги мачка ...
16:59 10.01.2026
14 Европеец
До коментар #10 от "На сватбата ѝ":Така е....
16:59 10.01.2026
15 Сульо красний
До коментар #4 от "Пич":А ти какво унищожаваш? Всеки ще ти каже-се бе си! Скъсахте се да го унищожавате ЕС, но все не ви се получава.Но си седите в него и си живуркате.Защо??!??
Коментиран от #21, #23
17:01 10.01.2026
16 Последен валс
До коментар #10 от "На сватбата ѝ":на Путин,с кой ще е?
17:02 10.01.2026
17 Сельооо
До коментар #12 от "Европеец":Защо не се разкараш ,глупостите ти вече са непоносими.
Коментиран от #40
17:03 10.01.2026
18 Удара е за респект, а не за
До коментар #8 от "Сега разбрах защо всеки гаври раша":умишлено унищожение на обекти и хора. Ракетата е била с незаредена т.е. празна бойна глава. Какво толкова лошо има и защо искате Русия да унищожи братята си украинци, които са си пак чисти руснаци. Какво са ви направили лошо и едните и другите?
17:03 10.01.2026
19 Сатана Z
17:04 10.01.2026
20 Ехааааа
До коментар #10 от "На сватбата ѝ":Значи е путинистка За това храчи по ЕС
Коментиран от #38
17:06 10.01.2026
22 Спецназ
бития от жена си президент жабар
и внука реваншист на убития си дедо през втората световна и...
АБЕ, БАЦЕ- то не останаха други!
ЗМАЧИ 4 МАЛОУМНИКА ще дърпат Мечока за опашката да изгинем ВСИЧКИ НИЕ!
АКО на това се подпишем- верно си заслужаваме Съдбата, БАЦЕ, Заклевам се!
ОБЕСЕТЕ ги тия 4 ГНИДИ и Европа да ВЪРВИ, БЕ!
17:07 10.01.2026
23 Пич
До коментар #15 от "Сульо красний":По изключение ще отговаря на тъ пак !!! Ние аме бо., седим в собствената си държава, и не сме ходили никъде!!! ЕС се натресе в България !!! ЕС , в който такива като тебе се гордеят че са ходили да копат компир или да бъркат бетон!!! Или да се омъжите за някой Хасан !!!
Коментиран от #25, #27, #29
17:07 10.01.2026
24 А бе
До коментар #12 от "Европеец":След като си толкова навътре,кажи ни с коя ще е последния валс на Путин?
Коментиран от #36
17:08 10.01.2026
25 Сульо красний
До коментар #23 от "Пич":Какво общо имаш ти с България??Ти си национален предател!! Подбирай си думите ,да ни направя физиономията на мекица!!Тъп....ще казваш на баща си.
Коментиран от #28, #47
17:11 10.01.2026
26 ДрайвингПлежър
17:15 10.01.2026
27 Пръдльо
До коментар #23 от "Пич":комунделски ,аз където съм бил,ти дори и не можеш да сънуваш! Явно си селянче,което по далече от другата копанка на селото не е било Били му натресли ЕС??!? Като не ти харесва ще ти дам перфектна начална скорост,знаеш за къде!!
Коментиран от #33
17:17 10.01.2026
28 Пич
До коментар #25 от "Сульо красний":Ама това не е обида за тебе!!! Може да се подложиш на тест за интелигентност, и ще видиш колко съм снизходителен с определението на което отговаряш.
17:19 10.01.2026
29 По кротко
До коментар #23 от "Пич":Имаме те на картинка,да не се чудиш от къде ти е дошло.
Коментиран от #35
17:19 10.01.2026
30 Земетресение
17:20 10.01.2026
31 Земетресение
Българкият елит също е рептилски. Българските царе като Калоян имали за символ халата, влечуго. Китайците също са управлявани от рептилоиди. Не случайно при тях има култ към влечугите. Елитът на всички народи е рептилоиден. Така че светът е под властта на рептилоидите.
17:21 10.01.2026
32 Земетресение
17:22 10.01.2026
33 Пич
До коментар #27 от "Пръдльо":Ааа.....езвенете !!! Като Азис сте се омъжвал на Хавай, развел сте се и сте се омъжил в Дубай, развел сте се и сте се омъжил на Майорка.......
Коментиран от #41, #42
17:22 10.01.2026
34 Земетресение
Апокалипсисът на Йоан е писан или от внедрени в ранна църква сатанисти. Или от някаква тайна гностическо-сатанинска секта, която счита еврейския бог Йехова за злия Сатана, а противниците му за добрите. На друго място в Апокалипсиса евреите са наречени сатанинска секта. Тайно тези гностико сатанисти са пробутали откровението си на християните. А може би самите ранни християни са били прикрити сатанисти-гностици и са имали такова тайно учение, но са се прикривали, за да не бъдат обявени от евреите за сатанисти.
17:22 10.01.2026
35 Пич
До коментар #29 от "По кротко":Ако ме имаше на картинката щеше да си зверски уплашен!!!
17:24 10.01.2026
36 Европеец
До коментар #24 от "А бе":Когато правя колоноскопия на такива като теб наистина вкарвам навътре маркуча, понеже работя хуманно и слагам подходяща упойка и затова не си усетил удоволствието....
17:25 10.01.2026
37 Европеец
До коментар #11 от "Тази":Не знам за твоето твърдение дали е вярно, но не виждам нищо лошо човек да присъства на Парада на Победата на 9 май в Москва..... За ордените не знам, но знам че се връчват на заслужили и почтени хора....
17:30 10.01.2026
38 Ха ХаХа
До коментар #20 от "Ехааааа":Простак 110%
17:31 10.01.2026
39 Земетресение
17:35 10.01.2026
40 Европеец
До коментар #17 от "Сельооо":Е именно затова, да ти доставям удоволствие и да можеш да показваш простотиите си....
17:36 10.01.2026
41 Иван
До коментар #33 от "Пич":След това в Тел Авив.
17:41 10.01.2026
42 Госあ
До коментар #33 от "Пич":хе хе дай му на простолюдието да обикаля като муха без глава по туристическите атракциони и после да разпраа как усвоило световна култура като яло пица и суши 😂 Дядо ми казваше “каква работа имаш там”
17:42 10.01.2026
43 Боба показва че
До коментар #1 от "Така показа":Урсула и розовите понита като щрауси са си заробили главата в пясъка. То страх лозя пази ме тя Гренландия отече заедно с Украйна А имаме и европейска политика едно напред две назад.
Примери като двигателите с вътрешно горене
Сваляне на еко таксите зелена сделка
И това е достатъчно защото така тези дойдоха на власт.
17:43 10.01.2026
44 Уса
17:44 10.01.2026
45 Хахахахаха
До коментар #8 от "Сега разбрах защо всеки гаври раша":Абе "умник" а какво горя на мястото където удари "Орешника"няколко часа.Има достатъчно снимки от Лвов ,където след удара хоризонта свети в розов цвят.
17:46 10.01.2026
47 ...........
До коментар #25 от "Сульо красний":Абе много хубаво име имаш бе Сульо,ама много готино да знаеш.
17:52 10.01.2026