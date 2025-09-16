Новини
ЕС оказва натиск върху Унгария за започване на преговорите с Украйна
  Тема: Украйна

16 Септември, 2025 12:55 852 33

Датското председателство подготвя политически и практически мерки за сближаване на Киев с блока

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Датският министър по европейските въпроси Мари Биере заяви пред журналисти, че ЕС оказва натиск върху Унгария, за да започнат преговорите на ЕС с Украйна. Биере ще ръководи заседанието на Съвета на ЕС по общи въпроси в Брюксел от името на Датското председателство, предава БТА.

Тя посочи, че председателството работи и по други политически и практически мерки, които могат да сближат Украйна с ЕС. Биере припомни, че през юли ЕС и Киев подписаха споразумение за отпадане на роуминга от догодина.

„Украйна е готова да започне преговорите по всички въпроси, това е мнението на Европейската комисия, всички в ЕС без Унгария подкрепят това“, уточни министърът. Тя добави, че Будапеща все още блокира процеса, но не изключва възможността за успех. Председателството предприема мерки, за да може преговорите с Киев да започнат и протекат бързо благодарение на предварителната подготовка.

Биере потвърди, че ЕК все още не е представила предложението за нов пакет санкции срещу Русия, но изрази очакване това да се случи скоро. Говорител на комисията уточни, че работата по списъка с предложения за следващите санкции продължава.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Георги

    33 0 Отговор
    браво бе! Нямам търпение да приемем разрушена, фалирала, продадена държава, пълна с оръжие и военни, които след връщането си от фронта ще разберат как са били излъгани и използвани, но пък ще имат достъп до територията на цяла европа при това с предимство !

    12:59 16.09.2025

  • 2 Град Козлодуй

    28 4 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    13:00 16.09.2025

  • 3 Кремък

    22 1 Отговор
    Отворете преговорите с глава ,,корупция и правосъдие"
    Укрите ще покрият критериите след около сто и четиридесет години.

    Коментиран от #8, #23

    13:01 16.09.2025

  • 4 ами

    8 2 Отговор
    е какво толкова ще преговаряте направо приемаите украина в европа и да се свършва с тази мъка

    13:03 16.09.2025

  • 5 Това. е"демокрацията" на бруталния режим

    21 0 Отговор
    Натиск = заплахи.

    13:03 16.09.2025

  • 6 Много страноо

    15 1 Отговор
    Тези са на път да загубят най голямият остров в света пълен с полезни изкопаеми обаче са като ястреб срещу руснаците
    Хахахаха доста жалко лицемерно и дебилно

    13:04 16.09.2025

  • 7 Какво стана със свободата АХАХХАХАХ

    17 0 Отговор
    Нямат ли право на суверенно решение, че действат със заплахи?

    13:04 16.09.2025

  • 8 ами

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кремък":

    ха ха ха - те са ги покрили вече - за какво всички европейски лидери тичат с куфарчета е киев всеки месец

    Коментиран от #10

    13:05 16.09.2025

  • 9 Който му изнася!

    3 8 Отговор
    Който му не изнася да се сиктердосва от ЕС.

    13:07 16.09.2025

  • 10 Педро волгин

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "ами":

    Колкото евраци толкова повече.

    13:08 16.09.2025

  • 11 Баба Гошка

    9 2 Отговор
    10 милиона укротпадъка вече са ни дошли. Искате още 20 милиона тренирани уббиййци, изнудваччи, зливредници да ни дойдат когато и както си пожелаят? Наскоро аррестуваха един, организирал доставки на хашш от марокко за испания с дронн с капацитет 70 килца товар. Стрелляха в Мадрид пред училище сутринта. Скоро във всеки дом ще ви влизат с дрон през прозореца и ще ви отнасят ценностите

    Коментиран от #17

    13:09 16.09.2025

  • 12 И Киев е Руски

    1 5 Отговор
    Унгария ще бъде принудена да си легне със зеления плъх

    Коментиран от #22, #25

    13:10 16.09.2025

  • 13 Йордан Петров

    2 10 Отговор
    Европейският съюз е не само съюз на държави, а съюз на ценности- свобода, демокрация и достойнство. Днес, когато Европа се изправя срещу заплахи и агресия, ЕС остава светлина и пример за това как народи могат да живеят заедно, без страх и диктат. На този фон Орбан изглежда нищожен- не като държавник, а като слуга на Кремъл, готов да продава европейското бъдеще за шепа рубли. Той е символ на корупцията и предателството, докато Европа върви напред с ясна посока- към повече единство, повече сила и повече свобода.

    Коментиран от #16, #19, #20, #21, #31

    13:10 16.09.2025

  • 14 абе датчанките са руси и синеоки

    7 1 Отговор
    къде го изкопаха тоя тъмноок цербер с обратна захапка?

    13:10 16.09.2025

  • 15 Голата истина

    1 5 Отговор
    На който в Европейския съюз не му понася- да се изнася! Това е толкоз просто и логично! Какво тук значи някаква си личност- корумпето Орбан?

    13:13 16.09.2025

  • 16 Георги

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Йордан Петров":

    ето това е западната демокрация, право на мнение имат само мислещите като теб! Останалите да се махат!

    13:13 16.09.2025

  • 17 Град Козлодуй

    1 6 Отговор

    До коментар #11 от "Баба Гошка":

    Как пък един боклукk не замина за руският рай?

    Коментиран от #30, #33

    13:14 16.09.2025

  • 18 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Тия ще са в тежест на ЕС, ще има да ги дундуркаме 100 години. Разрушена държава с разрушена икономика ще ни тегли към дъното

    13:14 16.09.2025

  • 19 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Йордан Петров":

    в ЕССР !

    13:15 16.09.2025

  • 20 Баба Гошка

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Йордан Петров":

    Диктатът е от брюксел. Орбан е единствения с топпки, да им се противопостави на игричките, срещу интереса на народа - зоопланктон

    Коментиран от #26

    13:15 16.09.2025

  • 21 ами

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Йордан Петров":

    ха ха ха - и повече оръжие като за 800 милиарда с което само ще се отбранява няма да напада, а ще й трябват и пари за да издържа фалиралата и разрушена украина

    13:15 16.09.2025

  • 23 Герп боклуци

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кремък":

    За тях няма критерии, всичко ще им се сервира на готово от съжаление

    13:15 16.09.2025

  • 24 Не така

    2 0 Отговор
    Ще приемат Украйна в ЕС, така както приеха България в еврозоната, безпринципни политически решения които по принцип водят до негативни резултати.

    13:16 16.09.2025

  • 25 Геро

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "И Киев е Руски":

    Мнението на от-падък като теб няма никакво значение.

    Коментиран от #32

    13:16 16.09.2025

  • 26 Копеи не философствай!

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Баба Гошка":

    Марш да пълниш снаряди за Украйна!

    13:17 16.09.2025

  • 27 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    На Битие предницата и задницата да разбити скоро не е минавала технически преглед и е въпрос на време да направи ПТП

    13:19 16.09.2025

  • 28 Анонимен

    2 0 Отговор
    Унгария,дръжте се. Във вас ни е надеждата да стопирате това решение. Нашите управници няма да го направят.

    13:19 16.09.2025

  • 29 Трол

    2 0 Отговор
    Украинците трябва да са луди, за да станат членове на ЕС. В момента използват всичките предимства на съюза, но без недостатъците му.

    13:21 16.09.2025

  • 30 Баба Гошка

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Град Козлодуй":

    През ковитерора обмислях да отида в Русия. По-добре там, отколкото сред бездомници в париж или препеченици в Берлин

    13:22 16.09.2025

  • 31 Папуц

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Йордан Петров":

    Елена Пенчева, ти ли си?

    13:23 16.09.2025

  • 32 И Киев е Руски

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Геро":

    Минавай на диета .Захарта ти е висока простатата ти алармира а съпругата ти иска да ми пристане.Но още не съм пил толкова.Спасението ти е в Украйна там д-р Путин ще те излекува

    13:24 16.09.2025

