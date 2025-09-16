ЕС оказва натиск върху Унгария за започване на преговорите с Украйна

Датският министър по европейските въпроси Мари Биере заяви пред журналисти, че ЕС оказва натиск върху Унгария, за да започнат преговорите на ЕС с Украйна. Биере ще ръководи заседанието на Съвета на ЕС по общи въпроси в Брюксел от името на Датското председателство, предава БТА.
Тя посочи, че председателството работи и по други политически и практически мерки, които могат да сближат Украйна с ЕС. Биере припомни, че през юли ЕС и Киев подписаха споразумение за отпадане на роуминга от догодина.
„Украйна е готова да започне преговорите по всички въпроси, това е мнението на Европейската комисия, всички в ЕС без Унгария подкрепят това“, уточни министърът. Тя добави, че Будапеща все още блокира процеса, но не изключва възможността за успех. Председателството предприема мерки, за да може преговорите с Киев да започнат и протекат бързо благодарение на предварителната подготовка.
Биере потвърди, че ЕК все още не е представила предложението за нов пакет санкции срещу Русия, но изрази очакване това да се случи скоро. Говорител на комисията уточни, че работата по списъка с предложения за следващите санкции продължава.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Георги
12:59 16.09.2025
2 Град Козлодуй
13:00 16.09.2025
3 Кремък
Укрите ще покрият критериите след около сто и четиридесет години.
Коментиран от #8, #23
13:01 16.09.2025
4 ами
13:03 16.09.2025
5 Това. е"демокрацията" на бруталния режим
13:03 16.09.2025
6 Много страноо
Хахахаха доста жалко лицемерно и дебилно
13:04 16.09.2025
7 Какво стана със свободата АХАХХАХАХ
13:04 16.09.2025
8 ами
До коментар #3 от "Кремък":ха ха ха - те са ги покрили вече - за какво всички европейски лидери тичат с куфарчета е киев всеки месец
Коментиран от #10
13:05 16.09.2025
9 Който му изнася!
13:07 16.09.2025
10 Педро волгин
До коментар #8 от "ами":Колкото евраци толкова повече.
13:08 16.09.2025
11 Баба Гошка
Коментиран от #17
13:09 16.09.2025
12 И Киев е Руски
Коментиран от #22, #25
13:10 16.09.2025
13 Йордан Петров
Коментиран от #16, #19, #20, #21, #31
13:10 16.09.2025
14 абе датчанките са руси и синеоки
13:10 16.09.2025
15 Голата истина
13:13 16.09.2025
16 Георги
До коментар #13 от "Йордан Петров":ето това е западната демокрация, право на мнение имат само мислещите като теб! Останалите да се махат!
13:13 16.09.2025
17 Град Козлодуй
До коментар #11 от "Баба Гошка":Как пък един боклукk не замина за руският рай?
Коментиран от #30, #33
13:14 16.09.2025
18 ООрана държава
13:14 16.09.2025
19 Така е
До коментар #13 от "Йордан Петров":в ЕССР !
13:15 16.09.2025
20 Баба Гошка
До коментар #13 от "Йордан Петров":Диктатът е от брюксел. Орбан е единствения с топпки, да им се противопостави на игричките, срещу интереса на народа - зоопланктон
Коментиран от #26
13:15 16.09.2025
21 ами
До коментар #13 от "Йордан Петров":ха ха ха - и повече оръжие като за 800 милиарда с което само ще се отбранява няма да напада, а ще й трябват и пари за да издържа фалиралата и разрушена украина
13:15 16.09.2025
23 Герп боклуци
До коментар #3 от "Кремък":За тях няма критерии, всичко ще им се сервира на готово от съжаление
13:15 16.09.2025
24 Не така
13:16 16.09.2025
25 Геро
До коментар #12 от "И Киев е Руски":Мнението на от-падък като теб няма никакво значение.
Коментиран от #32
13:16 16.09.2025
26 Копеи не философствай!
До коментар #20 от "Баба Гошка":Марш да пълниш снаряди за Украйна!
13:17 16.09.2025
27 И Киев е Руски
13:19 16.09.2025
28 Анонимен
13:19 16.09.2025
29 Трол
13:21 16.09.2025
30 Баба Гошка
До коментар #17 от "Град Козлодуй":През ковитерора обмислях да отида в Русия. По-добре там, отколкото сред бездомници в париж или препеченици в Берлин
13:22 16.09.2025
31 Папуц
До коментар #13 от "Йордан Петров":Елена Пенчева, ти ли си?
13:23 16.09.2025
32 И Киев е Руски
До коментар #25 от "Геро":Минавай на диета .Захарта ти е висока простатата ти алармира а съпругата ти иска да ми пристане.Но още не съм пил толкова.Спасението ти е в Украйна там д-р Путин ще те излекува
13:24 16.09.2025
