ЕС оказва натиск върху Унгария за започване на преговорите с Украйна

Датският министър по европейските въпроси Мари Биере заяви пред журналисти, че ЕС оказва натиск върху Унгария, за да започнат преговорите на ЕС с Украйна. Биере ще ръководи заседанието на Съвета на ЕС по общи въпроси в Брюксел от името на Датското председателство, предава БТА.

Тя посочи, че председателството работи и по други политически и практически мерки, които могат да сближат Украйна с ЕС. Биере припомни, че през юли ЕС и Киев подписаха споразумение за отпадане на роуминга от догодина.

„Украйна е готова да започне преговорите по всички въпроси, това е мнението на Европейската комисия, всички в ЕС без Унгария подкрепят това“, уточни министърът. Тя добави, че Будапеща все още блокира процеса, но не изключва възможността за успех. Председателството предприема мерки, за да може преговорите с Киев да започнат и протекат бързо благодарение на предварителната подготовка.

Биере потвърди, че ЕК все още не е представила предложението за нов пакет санкции срещу Русия, но изрази очакване това да се случи скоро. Говорител на комисията уточни, че работата по списъка с предложения за следващите санкции продължава.