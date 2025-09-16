Израел разкритикува доклада на ООН за Газа като „фалшив“

Израелското министерство на външните работи разкритикува днес Независимата международна комисия на ООН за разследване на евентуален геноцид в Ивицата Газа и я обяви за „фалшив доклад“, съобщава Jerusalem Post, предава БТА.

Според министерството председателката на комисията Нави Пилай и членовете Крис Сидоти и Милун Котари „служат за маши на „Хамас“ и са известни с откровено антисемитските си позиции“. Докладът, твърдят от Израел, се основава изцяло на „лъжи на Хамас“, които са „напълно опровергани“.

Израел подчерта, че „Хамас“ е страната, която е опитала геноцид на 7 октомври и открито обявява целта си да убие всеки евреин. Министерството отбеляза, че тримата автори на доклада наскоро са подали оставка и настоя за разпускането на комисията, като не се назначават нови заместници.