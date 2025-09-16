Израел разкритикува доклада на ООН за Газа като „фалшив“

Израелското министерство на външните работи разкритикува днес Независимата международна комисия на ООН за разследване на евентуален геноцид в Ивицата Газа и я обяви за „фалшив доклад“, съобщава Jerusalem Post, предава БТА.
Според министерството председателката на комисията Нави Пилай и членовете Крис Сидоти и Милун Котари „служат за маши на „Хамас“ и са известни с откровено антисемитските си позиции“. Докладът, твърдят от Израел, се основава изцяло на „лъжи на Хамас“, които са „напълно опровергани“.
Израел подчерта, че „Хамас“ е страната, която е опитала геноцид на 7 октомври и открито обявява целта си да убие всеки евреин. Министерството отбеляза, че тримата автори на доклада наскоро са подали оставка и настоя за разпускането на комисията, като не се назначават нови заместници.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:57 16.09.2025
2 Мошетата се учат от
13:58 16.09.2025
3 EKCXУМАТОPЪТ 🦴💀🦴
Коментиран от #39
13:59 16.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хохо Бохо
Коментиран от #13
14:01 16.09.2025
6 Мдааа
14:04 16.09.2025
7 Ешкенази
14:04 16.09.2025
8 Феникс
14:04 16.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Реалист
Коментиран от #16
14:05 16.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Има
До коментар #9 от "И Киев е Руски":ли квадратен сантиметър, който не си одис..ал?
Коментиран от #15
14:07 16.09.2025
13 И Киев е Руски
До коментар #5 от "Хохо Бохо":Само Посейдон ще лиши тия изроди от живот.Те са като хлебарки
14:07 16.09.2025
14 Някой
14:08 16.09.2025
15 И Киев е Руски
До коментар #12 от "Има":Питай ма.ка си Й
Коментиран от #17
14:08 16.09.2025
16 Малата
До коментар #10 от "Реалист":буква вече запазих за русия и москва. Копейките само преиначават действителността. Нямат никаква идея за какво живеят.
Коментиран от #18, #35
14:09 16.09.2025
17 Ясен
До коментар #15 от "И Киев е Руски":си като цветна картинка, карикатура на руски глупак
Коментиран от #19
14:10 16.09.2025
18 И Киев е Руски
До коментар #16 от "Малата":Ако нас ни няма вас кой ще ви Чу.А
Коментиран от #22
14:10 16.09.2025
19 И Киев е Руски
До коментар #17 от "Ясен":Цветно е знамето с което те е повивал родител 2
Коментиран от #26
14:12 16.09.2025
20 Бойкот на израелските фирми
Коментиран от #24
14:12 16.09.2025
21 НЕПОЗНАТ
14:13 16.09.2025
22 маломерен
До коментар #18 от "И Киев е Руски":шизофреник от северната джамахирия, на никого ненужен и даже непотребен за себе си.
Коментиран от #25
14:13 16.09.2025
23 Ний ша Ва упрайм
14:14 16.09.2025
24 Ще се
До коментар #20 от "Бойкот на израелските фирми":върнеш в руския свят, достоен за 19ти век. Там е твоята матушка.
14:14 16.09.2025
25 И Киев е Руски
До коментар #22 от "маломерен":Не мисля за себе си .Мисията ми е да ощастливявам евнуси като теб
Коментиран от #27
14:17 16.09.2025
26 Киев
До коментар #19 от "И Киев е Руски":е украински, русия в момента колабира. Светът ще стане по-добър без фалшиви копейки.
Коментиран от #32
14:18 16.09.2025
27 Грешната
До коментар #25 от "И Киев е Руски":ти представа за света те прави типичен руснак.
Коментиран от #34
14:18 16.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Иванчо I-ви
14:21 16.09.2025
30 ,,Признал" съм ви от ,,Факти"...!
И то Яко я Триете...!
14:22 16.09.2025
31 Перукан
14:24 16.09.2025
32 Твоето ми напомня на Аналена Бербок...
До коментар #26 от "Киев":,,Ако Путин промени позицията си на 360 градуса-
Ще заживеем в един много по-справедлив и мирен свят...!"
14:24 16.09.2025
33 израелското наци
Звездата вече принадлежи на палестинците!
14:26 16.09.2025
34 И Киев е Руски
До коментар #27 от "Грешната":Достатъчно време си изгубих с теб.Сега е време да обърна внимание и на родител 2 .А ти си купи вазелин и учи съветски език че ахмат идва
14:28 16.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ЗОРО
14:36 16.09.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 сами ми отвориха очите
14:48 16.09.2025
39 Е чакай ся!
До коментар #3 от "EKCXУМАТОPЪТ 🦴💀🦴":Ти не бе ли преди- ,,Гробарят"...?!
14:50 16.09.2025