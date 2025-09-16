Новини
Израел разкритикува доклада на ООН за Газа като „фалшив“

16 Септември, 2025 13:56 888 39

Министерството на външните работи призова за разпускане на независимата комисия

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелското министерство на външните работи разкритикува днес Независимата международна комисия на ООН за разследване на евентуален геноцид в Ивицата Газа и я обяви за „фалшив доклад“, съобщава Jerusalem Post, предава БТА.

Според министерството председателката на комисията Нави Пилай и членовете Крис Сидоти и Милун Котари „служат за маши на „Хамас“ и са известни с откровено антисемитските си позиции“. Докладът, твърдят от Израел, се основава изцяло на „лъжи на Хамас“, които са „напълно опровергани“.

Израел подчерта, че „Хамас“ е страната, която е опитала геноцид на 7 октомври и открито обявява целта си да убие всеки евреин. Министерството отбеляза, че тримата автори на доклада наскоро са подали оставка и настоя за разпускането на комисията, като не се назначават нови заместници.


Израел
  • 1 Последния Софиянец

    32 1 Отговор
    Хазарите са антисемити.

    13:57 16.09.2025

  • 2 Мошетата се учат от

    35 3 Отговор
    Зеления потник и стават даже по безочливи и от него

    13:58 16.09.2025

  • 3 EKCXУМАТОPЪТ 🦴💀🦴

    2 13 Отговор
    Вече ще хвърлят в тpana ония пykkнaлия cпаpyжeн поп, oти вече се вмиppисва и нaдyвва! Xxppaннaa за чeppввeитe!

    Коментиран от #39

    13:59 16.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хохо Бохо

    37 1 Отговор
    Само санкции и международна изолация ще оправи 4и фут ите

    Коментиран от #13

    14:01 16.09.2025

  • 6 Мдааа

    39 1 Отговор
    Ако доклада е фалшив значи и холокоста е фалшив?

    14:04 16.09.2025

  • 7 Ешкенази

    37 1 Отговор
    Безгранична наглост юдейска.За това са обичани безпределно от всички народи.

    14:04 16.09.2025

  • 8 Феникс

    31 1 Отговор
    Тези си плачат за ново газово барбекю!

    14:04 16.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Реалист

    34 1 Отговор
    Без никакви лоши чувства, но израел (умишлено е с малка буква) са възможно най-гнусната държава. Не виждам смисъл да съществуват.

    Коментиран от #16

    14:05 16.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Има

    3 15 Отговор

    До коментар #9 от "И Киев е Руски":

    ли квадратен сантиметър, който не си одис..ал?

    Коментиран от #15

    14:07 16.09.2025

  • 13 И Киев е Руски

    20 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хохо Бохо":

    Само Посейдон ще лиши тия изроди от живот.Те са като хлебарки

    14:07 16.09.2025

  • 14 Някой

    26 1 Отговор
    Е, те и заявленията на военния министър на Израел, че Газа е в пламъци, са фалшиви. Нали?

    14:08 16.09.2025

  • 15 И Киев е Руски

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "Има":

    Питай ма.ка си Й

    Коментиран от #17

    14:08 16.09.2025

  • 16 Малата

    3 19 Отговор

    До коментар #10 от "Реалист":

    буква вече запазих за русия и москва. Копейките само преиначават действителността. Нямат никаква идея за какво живеят.

    Коментиран от #18, #35

    14:09 16.09.2025

  • 17 Ясен

    3 14 Отговор

    До коментар #15 от "И Киев е Руски":

    си като цветна картинка, карикатура на руски глупак

    Коментиран от #19

    14:10 16.09.2025

  • 18 И Киев е Руски

    13 2 Отговор

    До коментар #16 от "Малата":

    Ако нас ни няма вас кой ще ви Чу.А

    Коментиран от #22

    14:10 16.09.2025

  • 19 И Киев е Руски

    12 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ясен":

    Цветно е знамето с което те е повивал родител 2

    Коментиран от #26

    14:12 16.09.2025

  • 20 Бойкот на израелските фирми

    21 1 Отговор
    Санкций трябва да бъдат наложени на Израел - какво само констатират ГЕНОЦИД и НИЩО !?

    Коментиран от #24

    14:12 16.09.2025

  • 21 НЕПОЗНАТ

    21 1 Отговор
    ИЗРАЕЛ ИМА АГРЕСИВНА ВЪНШНА ПОЛИТИКА, АРОГАНТНА И АНТИСЕМИТСКА. ТЕ СА НАСЛЕДНИЦИ НА ХАЗАРИТЕ, КОИТО СА БИЛИ ЕВРОПЕЙЦИ БЕЗ ДЪРЖАВНОСТ.

    14:13 16.09.2025

  • 22 маломерен

    2 14 Отговор

    До коментар #18 от "И Киев е Руски":

    шизофреник от северната джамахирия, на никого ненужен и даже непотребен за себе си.

    Коментиран от #25

    14:13 16.09.2025

  • 23 Ний ша Ва упрайм

    16 2 Отговор
    тия трябва се изгонят от ООН и всички световни форуми на Народите и да се сочат с пръст като напр. руснаците но най-напред секвстиране на юдейската рая! Света ще остане изненадан колко пари и злато ще бликат от банките на светло ........

    14:14 16.09.2025

  • 24 Ще се

    2 18 Отговор

    До коментар #20 от "Бойкот на израелските фирми":

    върнеш в руския свят, достоен за 19ти век. Там е твоята матушка.

    14:14 16.09.2025

  • 25 И Киев е Руски

    10 2 Отговор

    До коментар #22 от "маломерен":

    Не мисля за себе си .Мисията ми е да ощастливявам евнуси като теб

    Коментиран от #27

    14:17 16.09.2025

  • 26 Киев

    3 15 Отговор

    До коментар #19 от "И Киев е Руски":

    е украински, русия в момента колабира. Светът ще стане по-добър без фалшиви копейки.

    Коментиран от #32

    14:18 16.09.2025

  • 27 Грешната

    3 11 Отговор

    До коментар #25 от "И Киев е Руски":

    ти представа за света те прави типичен руснак.

    Коментиран от #34

    14:18 16.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Иванчо I-ви

    13 1 Отговор
    Адолф Хитлер беше прав !!!

    14:21 16.09.2025

  • 30 ,,Признал" съм ви от ,,Факти"...!

    10 1 Отговор
    Триете Истината!
    И то Яко я Триете...!

    14:22 16.09.2025

  • 31 Перукан

    5 0 Отговор
    Да не ядоса заможните чаршафи само, че ще изчезне всичко, което е окрал до сега

    14:24 16.09.2025

  • 32 Твоето ми напомня на Аналена Бербок...

    8 0 Отговор

    До коментар #26 от "Киев":

    ,,Ако Путин промени позицията си на 360 градуса-
    Ще заживеем в един много по-справедлив и мирен свят...!"

    14:24 16.09.2025

  • 33 израелското наци

    10 1 Отговор
    Жълтата звезда вече не принадлежи на евреите. Израелския режим се превърна във фашистка диктатура извършвайки същите чудовщини пресъпления. А "свободния" и "демократичен" свят им помага!
    Звездата вече принадлежи на палестинците!

    14:26 16.09.2025

  • 34 И Киев е Руски

    11 2 Отговор

    До коментар #27 от "Грешната":

    Достатъчно време си изгубих с теб.Сега е време да обърна внимание и на родител 2 .А ти си купи вазелин и учи съветски език че ахмат идва

    14:28 16.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ЗОРО

    6 1 Отговор
    В случая, единственото фалшиво нещо е т.н. държава израел, което всъщност е една терористична, фашистка организация с население болно от краен национализъм!

    14:36 16.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 сами ми отвориха очите

    5 1 Отговор
    Фюрера ще се окаже много прав.А ни внушаваха обратното....

    14:48 16.09.2025

  • 39 Е чакай ся!

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "EKCXУМАТОPЪТ 🦴💀🦴":

    Ти не бе ли преди- ,,Гробарят"...?!

    14:50 16.09.2025