Върховният комисар на ООН: Прекратете "касапницата" в Газа

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк осъди сухопътната операция на Израел в град Газа и призова за незабавно спиране на „касапницата“, като подчерта, че се увеличават „доказателствата за геноцид“, предава Франс прес, цитирана от БТА.

„Целият свят настоява за мир. Палестинци и израелци призовават отчаяно за това, а ние виждаме продължаваща ескалация, която е абсолютно недопустима“, заяви Тюрк пред АФП и Ройтерс. Той добави, че натрупването на военни престъпления и престъпления срещу човечеството е очевидно, а решението дали става дума за геноцид е в ръцете на съда.

Британската министърка на външните работи Ивет Купър нарече новата израелска офанзива „напълно безотговорна и ужасяваща“. „Това ще доведе до още кръвопролития, убийство на невинни хора и застрашаване на израелските заложници“, написа Купър в социалната мрежа Екс, призовавайки за „незабавно спиране на огъня“.

Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси за първи път нарече Израел „враг“ от подписването на мирния договор преди 46 години. Той отбеляза, че позицията на Египет трябва да промени гледната точка на Израел към арабските страни. Ръководителят на Държавната информационна служба Диа Рашуан потвърди, че подобна употреба на думата „враг“ не е имала място от времето на Ануар Садат през 1977 г.