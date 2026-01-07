Новини
ООН: Политиките на Израел на Западния бряг наподобяват система на апартейд

ООН: Политиките на Израел на Западния бряг наподобяват система на апартейд

Върховният комисар по правата на човека предупреждава за задълбочаваща се дискриминация и сегрегация на палестинците

Организацията на обединените нации заяви, че дългогодишната дискриминация и сегрегация на палестинците на Западния бряг от страна на Израел се задълбочават и оформят структура, която може да бъде определена като „система на апартейд“, съобщава „Таймс ъф Израел“, предава News.bg.

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк посочи, че се наблюдава „систематично потискане на правата на палестинците на Западния бряг“. По думите му това води до „изключително тежка форма на расова дискриминация и сегрегация“, която напомня апартейдни практики, познати от миналото.

В доклада се отбелязва, че израелските власти прилагат различни закони и политики спрямо израелските заселници и палестинците, живеещи на Западния бряг. Това, според ООН, води до неравнопоставено третиране по редица ключови въпроси и затвърждава дълбоки различия в правния и социалния статут на двете групи. Организацията призова Израел да сложи край на тази практика.

„Независимо дали става дума за достъп до вода, образование, бързо достигане до болница, посещения на семейство и приятели или дори събирането на маслини - всеки аспект от ежедневието на палестинците на Западния бряг е подложен на контрол и ограничения чрез дискриминационни закони, политики и практики“, подчерта Тюрк.


    Израел извършва геноцид, кое е страшното да го признаете?

    13:38 07.01.2026

  • 2 хехе

    4 1 Отговор
    сега евреите ще обвинят ООН в антисемитизъм

    13:38 07.01.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор
    А какво казва ООН за отвличанията на хора🤔❗
    Когато един държавен глава използва ресурса на държавата за да отвлече друг държавен глава -
    това не е ли държавен тероризъм и респективно терористична държава 🤔❗

    13:38 07.01.2026

  • 4 Ха така

    4 1 Отговор
    Сионизма е чумата на човечеството.
    Сионистите превзеха Америка всички президенти им СЛУГУВАТ.

    13:39 07.01.2026

  • 5 Хохо Бохо

    4 0 Отговор
    ООН вече отдавна не съществува

    13:42 07.01.2026