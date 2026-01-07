ООН: Политиките на Израел на Западния бряг наподобяват система на апартейд

Организацията на обединените нации заяви, че дългогодишната дискриминация и сегрегация на палестинците на Западния бряг от страна на Израел се задълбочават и оформят структура, която може да бъде определена като „система на апартейд“, съобщава „Таймс ъф Израел“, предава News.bg.

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк посочи, че се наблюдава „систематично потискане на правата на палестинците на Западния бряг“. По думите му това води до „изключително тежка форма на расова дискриминация и сегрегация“, която напомня апартейдни практики, познати от миналото.

В доклада се отбелязва, че израелските власти прилагат различни закони и политики спрямо израелските заселници и палестинците, живеещи на Западния бряг. Това, според ООН, води до неравнопоставено третиране по редица ключови въпроси и затвърждава дълбоки различия в правния и социалния статут на двете групи. Организацията призова Израел да сложи край на тази практика.

„Независимо дали става дума за достъп до вода, образование, бързо достигане до болница, посещения на семейство и приятели или дори събирането на маслини - всеки аспект от ежедневието на палестинците на Западния бряг е подложен на контрол и ограничения чрез дискриминационни закони, политики и практики“, подчерта Тюрк.