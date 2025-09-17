Новини
Зеленски пред Sky News: Готов съм за среща с Тръмп и Путин, само не в Москва
  Тема: Украйна

17 Септември, 2025 04:41, обновена 17 Септември, 2025 04:46 460 6

  • зеленски-
  • украйна-
  • тръмп-
  • путин-
  • русия

Разговорите могат да се проведат на друго място, има много предложения от американци и европейци, заяви украинският президент

Зеленски пред Sky News: Готов съм за среща с Тръмп и Путин, само не в Москва - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне с президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин „без никакви условия“, но все още не желае да това да се случи в Москва.

„Готов съм да се срещна с Тръмп и Путин в тристранен или двустранен формат. Готов съм да се срещна без никакви условия“, каза Зеленски в интервю за Sky News.

Той повтори, че не е готов да пътува до Москва за такава среща, отбелязвайки, че разговорите могат да се проведат и другаде и че има много предложения от американци и европейци.

На пресконференция след посещението си в Китай в началото на септември Путин заяви, че е готов да покани Зеленски в Москва, ако е готов за срещата. Зеленски обаче отказа това предложение по време на пресконференция с френския президент Еманюел Макрон. По-късно, говорейки на Източния икономически форум, руският президент нарече Москва най-доброто място за евентуална среща със Зеленски, отбелязвайки, че Русия е готова да гарантира неговата безопасност и тази на представителите на Киев, ако те решат да присъстват.

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви пред ТАСС, че "докато режимът в Киев не реагира разумно на предложенията на Русия", е твърде рано да се обсъжда възможността за провеждане на среща на върха във формат на тристранна среща между Русия, Украйна и Съединените щати.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Източна ромелия

    6 11 Отговор
    Там, там в Москва на червеното килимче и хлипащ пред В>В> Путин

    Коментиран от #4

    04:47 17.09.2025

  • 2 Зеления

    4 11 Отговор
    Още не е осъзнал ,че не е фактор.
    Путин изобщо ама изобщо не го е еня какво мисли един шут/ професионален с образование/

    04:56 17.09.2025

  • 3 ПАК ЛИ ВИ КАЗА НЕЩО "НОВО"

    4 11 Отговор
    А БЕ ПРЕСТАНЕТЕ ДА НИ ЗАНИМАВАТЕ С ТОЯ БОКЛУК БЕ , ХОРА !! КАКВО КАЗАЛ, КАКВО ИЗБРЪМЧАЛ ПАК, ВМЕСТО ДА Е НА ФРОНТА,ТАМ ДА МРЕ !! НИЩО НЕ ЗАВИСИ ОТ ТОЯ ДИВАКА . ОНЕЯ ОТ ЛАЙНОБТИТАНИЯТА МУ НАРЕЖДА КАКВО ДА ПРАВИ ,ДА ХРАЧИ НА ДЕН ПО 5 ЧЕ И ПОВЕЧЕ ПЪТИ , И ВИДИТЕ ЛИ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА МУ СЛУШАМЕ ПОВЪРНИТЕ . СПРЕТЕ С ТАЯ ЯЛОВА ПРОПАГАНДА . ДА СИ КАЗВА КАКВОТО ЩЕ . УКРАИНЦИТЕ СА ТЕЗИ КОИТО ГО ТЪРПЯТ ДА ГИ ИЗБИВА , НО ЗА ТОВА ПЪК ФАШИСКАТА ЕВРОБЪРХУШКА ИМ ПЛАЩА , ДА СИ ТРАЯТ , ЧЕ ВОЙНАТА Е ТЯХНА НО С УКРАИНСКА ЖИВА СИЛА .НЕКА МРАТ УКРАИНЦИТЕ ,ЗАЩО ДА МРЪТ ТЕ ,КАТО ИМА ТЪПАК ДА ИМ СЕ ВЪРЗВА.

    05:06 17.09.2025

  • 4 Зеленски не ходи по бункери и няма

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Източна ромелия":

    желание да говори с педофили и военнопрестъпници като Путлер.

    Коментиран от #6

    05:06 17.09.2025

  • 5 Е що бе

    2 9 Отговор
    нали горкото клоунче искаше да марширува в москва,а сега не иска да изпълни марша към сибир да копа камънье

    05:07 17.09.2025

  • 6 ми Дааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Зеленски не ходи по бункери и няма":

    от БУНКЕРИТЕ кво ще изпроси

    05:13 17.09.2025

