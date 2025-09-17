Зеленски пред Sky News: Готов съм за среща с Тръмп и Путин, само не в Москва

Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне с президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин „без никакви условия“, но все още не желае да това да се случи в Москва.

„Готов съм да се срещна с Тръмп и Путин в тристранен или двустранен формат. Готов съм да се срещна без никакви условия“, каза Зеленски в интервю за Sky News.

Той повтори, че не е готов да пътува до Москва за такава среща, отбелязвайки, че разговорите могат да се проведат и другаде и че има много предложения от американци и европейци.

На пресконференция след посещението си в Китай в началото на септември Путин заяви, че е готов да покани Зеленски в Москва, ако е готов за срещата. Зеленски обаче отказа това предложение по време на пресконференция с френския президент Еманюел Макрон. По-късно, говорейки на Източния икономически форум, руският президент нарече Москва най-доброто място за евентуална среща със Зеленски, отбелязвайки, че Русия е готова да гарантира неговата безопасност и тази на представителите на Киев, ако те решат да присъстват.

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви пред ТАСС, че "докато режимът в Киев не реагира разумно на предложенията на Русия", е твърде рано да се обсъжда възможността за провеждане на среща на върха във формат на тристранна среща между Русия, Украйна и Съединените щати.