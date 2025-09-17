Папа Лъв XIV не вярва, че НАТО е започнало каквато и да е война, докато поляците са загрижени за безопасността си след инцидента с дрона.

„НАТО не е започнало никаква война. Поляците са загрижени, защото виждат, че пространството им е нарушено, а ситуацията е напрегната, което със сигурност е тревожно“, каза папата пред репортери, докато напускаше лятната си резиденция в Кастел Гандолфо, цитиран от ANSA.

Това мнение на настоящия глава на Римокатолическата църква се различава от това на неговия предшественик. Франциск заяви в интервю, че украинският конфликт е предизвикан от НАТО, „лаещо на вратата на Русия“.

По-рано прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Северноатлантическият алианс де факто е ангажиран във война срещу Русия, коментирайки изявлението на полския външен министър Радослав Сикорски, че НАТО не е във война с Русия.