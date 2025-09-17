Папа Лъв XIV не вярва, че НАТО е започнало каквато и да е война, докато поляците са загрижени за безопасността си след инцидента с дрона.
„НАТО не е започнало никаква война. Поляците са загрижени, защото виждат, че пространството им е нарушено, а ситуацията е напрегната, което със сигурност е тревожно“, каза папата пред репортери, докато напускаше лятната си резиденция в Кастел Гандолфо, цитиран от ANSA.
Това мнение на настоящия глава на Римокатолическата църква се различава от това на неговия предшественик. Франциск заяви в интервю, че украинският конфликт е предизвикан от НАТО, „лаещо на вратата на Русия“.
По-рано прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Северноатлантическият алианс де факто е ангажиран във война срещу Русия, коментирайки изявлението на полския външен министър Радослав Сикорски, че НАТО не е във война с Русия.
1 Определено
05:24 17.09.2025
2 Този е
05:26 17.09.2025
3 Баш Балък
05:26 17.09.2025
4 Има много да папаш още
05:28 17.09.2025
5 Не цялото НАТО започна войната
05:29 17.09.2025
6 Я гле
05:30 17.09.2025
7 Факти
Коментиран от #13
05:30 17.09.2025
8 Гончар Романенко
Оная за лъжата!
05:31 17.09.2025
9 Факти
Коментиран от #10
05:32 17.09.2025
10 НАТО само помага на Украйна
До коментар #9 от "Факти":да оцелее срещу агресора Русия...
Това е истината!
Коментиран от #16, #18
05:35 17.09.2025
11 пешо
05:38 17.09.2025
12 НАТО само направи войната
05:40 17.09.2025
13 Елементарно
До коментар #7 от "Факти":Русия освобождава украйна от военната хунта превзела властта в Киев и неспазваща международните споразумения с Русия.
05:40 17.09.2025
14 Бензъл
05:41 17.09.2025
15 Сандо
05:42 17.09.2025
16 Ама
До коментар #10 от "НАТО само помага на Украйна":как, като Украина е Русия.
05:43 17.09.2025
17 Не мога да разбера
05:44 17.09.2025
18 Истината, драги е
До коментар #10 от "НАТО само помага на Украйна":в причините НАТО да помага на Украйна.
05:45 17.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 По важно е, кой я запали!
05:55 17.09.2025