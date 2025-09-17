Новини
Папа Лъв XIV: Не НАТО започна войната

17 Септември, 2025 05:18

Поляците са загрижени за безопасността си след инцидента с дрона, заяви главата на Ватикана

Милен Ганев

Папа Лъв XIV не вярва, че НАТО е започнало каквато и да е война, докато поляците са загрижени за безопасността си след инцидента с дрона.

„НАТО не е започнало никаква война. Поляците са загрижени, защото виждат, че пространството им е нарушено, а ситуацията е напрегната, което със сигурност е тревожно“, каза папата пред репортери, докато напускаше лятната си резиденция в Кастел Гандолфо, цитиран от ANSA.

Това мнение на настоящия глава на Римокатолическата църква се различава от това на неговия предшественик. Франциск заяви в интервю, че украинският конфликт е предизвикан от НАТО, „лаещо на вратата на Русия“.

По-рано прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Северноатлантическият алианс де факто е ангажиран във война срещу Русия, коментирайки изявлението на полския външен министър Радослав Сикорски, че НАТО не е във война с Русия.


Ватикан
  • 1 Определено

    12 8 Отговор
    Руснаците са загрижени, защото виждат, че пространството им е нарушено, а ситуацията е напрегната, което със сигурност е тревожно

    05:24 17.09.2025

  • 2 Този е

    30 7 Отговор
    Представител не на бог , а на дявола.

    05:26 17.09.2025

  • 3 Баш Балък

    24 7 Отговор
    Ватикана очевидно няма единомислие. И те са една мафия, ум да ти зайде.

    05:26 17.09.2025

  • 4 Има много да папаш още

    28 5 Отговор
    НАТО само направи тази война.

    05:28 17.09.2025

  • 5 Не цялото НАТО започна войната

    24 5 Отговор
    Само главатарите от НАТО знаем кои са

    05:29 17.09.2025

  • 6 Я гле

    16 5 Отговор
    Затова убиха предишния поп. За коя война говориш отче? При война има две страни, кои са те, назови ги. Полша участва ли във войната? Граничи ли Полша с Русия?

    05:30 17.09.2025

  • 7 Факти

    7 21 Отговор
    Според Путлер и пуделите му ... Русия не е нападнала Украйна, а само провежда окупация☝️(СВО за кражба на територия)...

    Коментиран от #13

    05:30 17.09.2025

  • 8 Гончар Романенко

    24 6 Отговор
    Папа Американец нарушава директна божа заповед!
    Оная за лъжата!

    05:31 17.09.2025

  • 9 Факти

    25 2 Отговор
    Папа Лъв XIV: Не НАТО започна войната, то само я подкукороса !

    Коментиран от #10

    05:32 17.09.2025

  • 10 НАТО само помага на Украйна

    1 20 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    да оцелее срещу агресора Русия...

    Това е истината!

    Коментиран от #16, #18

    05:35 17.09.2025

  • 11 пешо

    16 0 Отговор
    а кой я започна бе попе

    05:38 17.09.2025

  • 12 НАТО само направи войната

    16 0 Отговор
    А ти нарушаваш божите заповеди. Лъжеш.

    05:40 17.09.2025

  • 13 Елементарно

    19 0 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Русия освобождава украйна от военната хунта превзела властта в Киев и неспазваща международните споразумения с Русия.

    05:40 17.09.2025

  • 14 Бензъл

    14 0 Отговор
    Откога божиите служители взеха да се месят в мъжките работи.Трай си щото шефа няма да ти прости

    05:41 17.09.2025

  • 15 Сандо

    20 0 Отговор
    Ватикана е един от най-сериозние играчи в света и това твърдение на папата-кравар е най-малкото тревожно.И да не забравяме,че за тях унищожението на Православието винаги е било най-голямата цел.

    05:42 17.09.2025

  • 16 Ама

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "НАТО само помага на Украйна":

    как, като Украина е Русия.

    05:43 17.09.2025

  • 17 Не мога да разбера

    7 0 Отговор
    НАТО участва ли?

    05:44 17.09.2025

  • 18 Истината, драги е

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "НАТО само помага на Украйна":

    в причините НАТО да помага на Украйна.

    05:45 17.09.2025

  • 20 По важно е, кой я запали!

    9 0 Отговор
    Естествено, че Рукия ще предприеме такива мерки, та НАТО иска да се навре директно там. Който и да е, когато комшията му прави номера, ще започне да се брани!? А този поп да си гледа църквата, не му е работа да се меси в политиката!

    05:55 17.09.2025