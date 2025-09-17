Русия планира собствена версия на Starlink

Русия скоро ще има аналог на сателитната интернет услуга Starlink на Илон Мъск. Това обяви ръководителят на руската космическа агенция „Роскосмос“ Дмитрий Баканов, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Starlink, управляван от компанията SpaceX на американския милиардер Мъск, предоставя интернет услуги чрез съзвездие от сателити в ниска околоземна орбита и се използва широко в отдалечени райони и конфликтни зони.

Баканов увери, че Русия скоро ще пусне свой собствен сателитен комуникационен терминал.

„Скоро ще имаме собствен терминал Starlink. Наложително е да създадем собствено сателитно устройство“, заяви той по повод коментари, че руските войски, подобно на украинските, използват сателитни системи, разработени в Съединените щати.