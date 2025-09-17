Русия планира собствена версия на Starlink

Русия скоро ще има аналог на сателитната интернет услуга Starlink на Илон Мъск. Това обяви ръководителят на руската космическа агенция „Роскосмос“ Дмитрий Баканов, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.
Starlink, управляван от компанията SpaceX на американския милиардер Мъск, предоставя интернет услуги чрез съзвездие от сателити в ниска околоземна орбита и се използва широко в отдалечени райони и конфликтни зони.
Баканов увери, че Русия скоро ще пусне свой собствен сателитен комуникационен терминал.
„Скоро ще имаме собствен терминал Starlink. Наложително е да създадем собствено сателитно устройство“, заяви той по повод коментари, че руските войски, подобно на украинските, използват сателитни системи, разработени в Съединените щати.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Но първо да вземем Покровск
11:59 17.09.2025
2 Бай Ганьо
Коментиран от #15
12:00 17.09.2025
3 Димяща ушанка
12:01 17.09.2025
4 таксиджия 🚖
Коментиран от #12
12:01 17.09.2025
5 Да попитам
Коментиран от #6
12:05 17.09.2025
6 Урсул
До коментар #5 от "Да попитам":Европа не се нуждае от старшини.
Европа има собствена навигационна система Галилео.
12:10 17.09.2025
7 Теменужка
12:11 17.09.2025
8 Злобното Джуджи
Коментиран от #18
12:19 17.09.2025
9 Хахаха.
Дори компресорните станции за природният им газ са на Сименс. Всичко е внос. Купува се срещу извънмерна разпродажба на земя и ресурси...РФ е една Нула.
Пълни прошка и
12:19 17.09.2025
10 На Тея даже оръжията им са внос.
Ако не беше толкова комично, щеше да е много трагично.
12:21 17.09.2025
11 Ха-ха
12:21 17.09.2025
12 Дет се казва
До коментар #4 от "таксиджия 🚖":Хотели как лучше, а получилось как всегда.
12:24 17.09.2025
13 Почти
12:25 17.09.2025
14 Как
12:25 17.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Георги
- Какво ?
- Портативна руска машина за ритане.
12:34 17.09.2025
17 Много са
12:35 17.09.2025
18 смотань бандерець..
До коментар #8 от "Злобното Джуджи":А пък будалите бг-та..чекат уестинхаос да си направи първата аец у свто у них..а они им плескат и викат бис бис,че ще им остави в недрата на бгземята-отработаното ядрено гориво..до като преди челябинске го прибираше
12:37 17.09.2025
19 може би обаче :)))
12:45 17.09.2025
20 НЯКОЙ
12:48 17.09.2025
21 Хаха
12:48 17.09.2025