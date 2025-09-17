Новини
Русия планира собствена версия на Starlink

17 Септември, 2025 11:57 730 21

„Роскосмос“ обяви разработка на сателитен интернет терминал, алтернативен на системата на Илон Мъск

Русия планира собствена версия на Starlink - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия скоро ще има аналог на сателитната интернет услуга Starlink на Илон Мъск. Това обяви ръководителят на руската космическа агенция „Роскосмос“ Дмитрий Баканов, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Starlink, управляван от компанията SpaceX на американския милиардер Мъск, предоставя интернет услуги чрез съзвездие от сателити в ниска околоземна орбита и се използва широко в отдалечени райони и конфликтни зони.

Баканов увери, че Русия скоро ще пусне свой собствен сателитен комуникационен терминал.

„Скоро ще имаме собствен терминал Starlink. Наложително е да създадем собствено сателитно устройство“, заяви той по повод коментари, че руските войски, подобно на украинските, използват сателитни системи, разработени в Съединените щати.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Но първо да вземем Покровск

    16 15 Отговор
    Щото две години тъпчем на едно място.

    11:59 17.09.2025

  • 2 Бай Ганьо

    15 17 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки, пак да хванат средния!

    Коментиран от #15

    12:00 17.09.2025

  • 3 Димяща ушанка

    12 15 Отговор
    Утре влизам с ГРУЗ 200 в Киев!

    12:01 17.09.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    19 17 Отговор
    Браво! Ще им се получи като със руските автомобили. 🤭

    Коментиран от #12

    12:01 17.09.2025

  • 5 Да попитам

    9 7 Отговор
    Европа кога ще изгради собствен старшини и gps?

    Коментиран от #6

    12:05 17.09.2025

  • 6 Урсул

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Да попитам":

    Европа не се нуждае от старшини.
    Европа има собствена навигационна система Галилео.

    12:10 17.09.2025

  • 7 Теменужка

    6 5 Отговор
    Това сериозно ли?

    12:11 17.09.2025

  • 8 Злобното Джуджи

    7 8 Отговор
    Русия, Роскосмос, АЕЦ в Сърбия и планиране - Господ да ни пази !!! Чернобил и Курск не можа опази 😁

    Коментиран от #18

    12:19 17.09.2025

  • 9 Хахаха.

    10 10 Отговор
    Те първо да направят един собствен Смартфон, пералня, бойлер, лаптоп, дори ЛЕК АВТОМОБИЛ!
    Дори компресорните станции за природният им газ са на Сименс. Всичко е внос. Купува се срещу извънмерна разпродажба на земя и ресурси...РФ е една Нула.
    Пълни прошка и

    12:19 17.09.2025

  • 10 На Тея даже оръжията им са внос.

    6 9 Отговор
    Нямат нищо произведено от тях или у тях.
    Ако не беше толкова комично, щеше да е много трагично.

    12:21 17.09.2025

  • 11 Ха-ха

    4 3 Отговор
    Ще .ще е кога бе

    12:21 17.09.2025

  • 12 Дет се казва

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "таксиджия 🚖":

    Хотели как лучше, а получилось как всегда.

    12:24 17.09.2025

  • 13 Почти

    8 4 Отговор
    В близките 20 години ще стане ...

    12:25 17.09.2025

  • 14 Как

    4 5 Отговор
    Обурудването ще е китайско.Китайски спътници и китайски ракети ще ги изведат в орбита. Кое е руското?

    12:25 17.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Георги

    5 2 Отговор
    - Какво е голямо, черно, пуши, харчи тонове въглища и не рита?
    - Какво ?
    - Портативна руска машина за ритане.

    12:34 17.09.2025

  • 17 Много са

    4 2 Отговор
    закъснели.

    12:35 17.09.2025

  • 18 смотань бандерець..

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Злобното Джуджи":

    А пък будалите бг-та..чекат уестинхаос да си направи първата аец у свто у них..а они им плескат и викат бис бис,че ще им остави в недрата на бгземята-отработаното ядрено гориво..до като преди челябинске го прибираше

    12:37 17.09.2025

  • 19 може би обаче :)))

    2 1 Отговор
    Ще имат, когато си направят собствени чипове за пералня :))))

    12:45 17.09.2025

  • 20 НЯКОЙ

    1 1 Отговор
    Няма да стане поне в следващите 20 - 30 години. Нямат потенциал, нямат електроника, нямат нищо! Скоро няма да имат и парички с които да си купуват всичко. Защото освен военна продукция, те не произвеждат нищо. От 2018 година се мъчат да си направят самолет за граждански полети но уви. Произвеждат последните години по 7 /седем/ военни самолета годишно. Какво повече да говорим

    12:48 17.09.2025

  • 21 Хаха

    1 1 Отговор
    Това виц на деня ли е?

    12:48 17.09.2025

Новини по държави:
